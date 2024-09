https://www.middleeastmonitor.com/20240925-netanyahus-insanity-between-gaza-and-lebanon/



Netanjahus Wahnsinn zwischen Gaza und Libanon

von Thaher Saleh

25. September 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz in Jerusalem am 2. September 2024 [OHAD ZWIGENBERG/POOL/AFP via Getty Images]

„Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ (Einstein)

Dieser Ausdruck hat viele Bedeutungen, die auf den Wahnsinn von Netanjahu und seiner faschistischen zionistischen Regierung hinweisen, die darauf bestehen, den völkermörderischen Krieg in Gaza unter dem Vorwand der Selbstverteidigung zu vermarkten, die Hamas-Bewegung zu eliminieren und die von den Widerstandsgruppen festgehaltenen Geiseln zu befreien. Auf dieser Grundlage hat er im Gazastreifen gewütet, das palästinensische Volk getötet, zerstört, vertrieben und ausgehungert, das indigene Volk, das ein Recht auf das Land hat.

Netanyahu und seine faschistische Regierung tun dasselbe im Libanon, offenbaren ihre wahre Natur und erinnern die Welt an das Ausmaß ihrer Brutalität und Barbarei bei der Begehung von Massakern und Gemetzeln an Zivilisten, an libanesischen Frauen und Kindern. Sie bombardieren weiterhin Wohnhäuser und zivile Einrichtungen und wiederholen denselben völkermörderischen Krieg, den die Besatzung im Gazastreifen führt, da sie den Südlibanon in „Quadrate“ aufgeteilt und die Zivilbevölkerung aufgefordert hat, ihre Häuser und Dörfer zu verlassen, in denen sich nach ihren Angaben Waffen und Raketen der Hisbollah befinden. Sie verbreitet Panik, indem sie Zivilisten ins Visier nimmt, um sie zu vertreiben, und beschuldigt die Bewohner des Südens, durch gefälschte Bilder und Videos, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, bei der Lagerung von Waffen zu konspirieren, mit dem Ziel, das Umfeld des Widerstands zu schwächen, die Dörfer ihrer Bewohner zu entleeren und eine Pufferzone zu schaffen.

Was heute im Libanon geschieht, unterscheidet sich nicht von dem, was im Gazastreifen geschieht. Die barbarische Aggression ist dieselbe, die legendäre Standhaftigkeit ist dieselbe, die Schlacht ist dieselbe Schlacht, und die Verbrechen des zionistischen Feindes gegen Zivilisten im Libanon sind eine Fortsetzung des Völkermordkrieges, den die faschistische Besatzungsmacht mit amerikanischer Unterstützung und trotz des verdächtigen internationalen Schweigens gegen das palästinensische Volk führt, mit dem Ziel, den Willen des Widerstands zu brechen und die Unterstützung für das standhafte palästinensische Volk in Gaza zu untergraben.

„Ein Kriegsverbrecher“: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Blut an den Händen – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Was die Besatzung am meisten bedroht, ist nicht nur die Einheit der Schauplätze und die Entwicklung der Fähigkeiten des libanesischen Widerstands, sondern auch die Verbindung und brüderliche Beziehung zwischen den palästinensischen und libanesischen Widerstandsgruppen. Der Widerstand in Gaza hat durchgehalten, während der Widerstand im Libanon neue und ähnliche Einsatzregeln auferlegte und so das Bild der Besatzung und ihrer faschistischen Armee beendete und zerschmetterte, trotz ihrer Massaker und ihres völkermörderischen Krieges gegen das palästinensische Volk in Gaza und im Westjordanland und ihrer beispiellosen Bombenangriffe und Razzien in den südlichen Regionen, der Bekaa und den südlichen Vororten von Beirut im Libanon. Die Besatzungsmacht behauptete, sie würde Ziele der Hisbollah und Lagerhäuser angreifen, während sie in kurzer Zeit eine große Zahl von Opfern forderte und Familien mit all ihren Mitgliedern unter den Trümmern begrub. All dies zeigt, wie falsch die Darstellung der Besatzungsmacht ist.

Die Aggression gegen den Libanon ist nicht nur eine Flucht vor dem Gaza-Krieg, sondern eine Fortsetzung der Verbrechen der Besatzungsmacht. Die Aggression gegen Gaza dauert an und wird so lange andauern, wie Netanjahu in seinem Wahnsinn und seiner Arroganz fortfährt, die Aggression zu verlängern und auszuweiten, mit dem Ziel, die brüderliche Verbindung zwischen dem palästinensischen und libanesischen Widerstand zu brechen.

Trotz all der Massaker und des völkermörderischen Krieges, den sie in Gaza und im Libanon durch Razzien und Angriffe auf Zivilisten oder durch die Ausweitung der Aggression begangen hat, hat die Besatzungsmacht immer noch keine Ziele erreicht, da es ihr nicht gelungen ist, die Struktur des Widerstands und sein Umfeld zu treffen.

Netanyahu und die Besatzungsmacht müssen verstehen, dass der Widerstand nicht besiegt werden kann und dass der Wille des palästinensischen und libanesischen Volkes nicht besiegt werden kann, egal wie sehr sich Netanyahu auch bemüht, den Schlag, der der faschistischen Entität nach der Operation Al-Aqsa Flood versetzt wurde, aus den Köpfen der Zionisten zu löschen.

Dieser Artikel erschien auf Arabisch in Arabi21 am 25. September 2024.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

