Die alte Liebesbeziehung wieder aufleben lassen: Kann Trump Netanjahu retten?

Von Ramzy Baroud

8. Juli 2024

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus am 15. September 2020 in Washington, DC [Alex Wong/Getty Images]

Viele politische Analysten glauben, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im Gazastreifen und im Libanon Zeit kauft, in der Hoffnung, dass Donald Trump nach den nächsten Wahlen im November ins Weiße Haus zurückkehrt.

Unabhängig davon, ob dies der Fall ist oder nicht, ist es unwahrscheinlich, dass Trump dieses Mal den Ausgang des Krieges beeinflussen oder das Schicksal Israels ändern wird.

Die US-Außenpolitik scheint von zwei unterschiedlichen Sichtweisen beherrscht zu werden, einer, die der ganzen Welt gewidmet ist, und einer, die nur Israel betrifft. Für die erste gilt das berühmte und oft wiederholte Zitat des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger: „Amerika hat keine ständigen Freunde oder Feinde, nur Interessen.“

Israel bleibt jedoch die Ausnahme, und der andauernde israelische Krieg gegen den Gazastreifen hat einmal mehr die Richtigkeit dieser Behauptung bewiesen.

Obwohl Washington die Kriegsziele Israels voll und ganz teilt, ist es mit den Konzepten des langen Krieges und des „totalen Sieges“, wie sie von Netanjahu vertreten werden, grundlegend nicht einverstanden.

Zwei langwierige US-Kriege in Afghanistan und im Irak haben die Amerikaner gelehrt, dass weder die Langwierigkeit von Kriegen noch die hochfliegenden, unrealistischen Erwartungen etwas an den unvermeidlichen Ergebnissen ändern.

In der Tat haben viele US-Beamte, Militärgeneräle und Mainstream-Analysten versucht, Netanjahu zu warnen – vergeblich.

Die Destabilisierung des Nahen Ostens zu diesem speziellen historischen Zeitpunkt ist einfach schlecht für die USA. Sie kommt zu einer Zeit, in der die Ukraine unter schwerem Waffenmangel und damit unter Gebietsverlusten leidet, und zu einer Zeit, in der die US-amerikanisch-europäischen Verbündeten unter der Last wirtschaftlicher und politischer Krisen zu leiden haben.

Da die Beziehungen zwischen den USA und Israel einem besonderen außenpolitischen Paradigma folgen, unterstützt die Biden-Administration Israel weiterhin auf jede erdenkliche Art und Weise, damit es einen verlorenen Krieg fortsetzen kann.

Der Krieg geht natürlich auf Kosten von über 125 Tausend Palästinensern, die bisher durch israelische Angriffe, Beschuss und Massenhinrichtungen getötet und verwundet wurden. Die Zahl derer, die an Hunger oder Krankheiten sterben, ist eine andere, die noch nicht vollständig erfasst wurde.

Washington ist nicht wegen des Völkermords im Gazastreifen selbst beunruhigt, sondern wegen der Auswirkungen des Krieges auf die Pläne der USA im Nahen Osten und die Zukunft ihrer Streitkräfte, insbesondere im Irak und in Syrien. Sie ist auch besorgt über ihre geostrategische Vormachtstellung in der Region aufgrund der beispiellosen Instabilität am Roten Meer.

Dennoch fährt Joe Biden fort, Israel zu bewaffnen und ein Sicherheitsnetz für seine schrumpfende Wirtschaft zu schaffen. Am 20. April verabschiedete das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf, der Israel mit 26,3 Milliarden Dollar unterstützt. Darüber hinaus fließen weiterhin massive Waffenlieferungen ungehindert nach Israel.

Diese Sprengstoffe zerstören nicht nur den gesamten Gazastreifen, sondern auch jede Chance, dass die USA im Nahen Osten jemals ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen könnten. Schlimmer noch, die blinde Unterstützung der USA für Israel hat auch die Position Washingtons auf internationaler Ebene erschüttert.

Was könnte Trump also tun, was Biden nicht getan hat?

Trumps Politik ist unverschämt machiavellistisch. Während seiner einzigen Amtszeit zwischen 2017 und 2021 spielte er die Rolle des amerikanischen Flaschengeistes, der Israel jeden Wunsch erfüllte, obwohl alle diese Forderungen eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht darstellten.

Zu Trumps israelfreundlicher Politik gehörten unter anderem die Anerkennung ganz Jerusalems als Israels Hauptstadt, die Annexion der Golanhöhen und die Anerkennung aller illegalen israelisch-jüdischen Siedlungen im Westjordanland.

Aber Netanjahu ist auch ein Machiavellist, eine Tatsache, die Trump nach seinem demütigenden Abgang aus dem Weißen Haus verärgert hat.

„Seitdem habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen“, sagte Trump in einem Interview mit Barak Ravid von Axiosim Dezember 2021 in Bezug auf den israelischen Staatschef. „F**k ihn“, sagte er.

Aber jetzt versuchen beide Seiten, die alte Liebesbeziehung wieder aufleben zu lassen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat muss sich über Netanjahus öffentliche Kritik an der Regierung Biden freuen. Im Gegenzug ist Trump bereit, „den Job zu beenden“, wie er in der ersten Präsidentschaftsdebatte am 27. Juni erklärte.

Trumps Rückkehr wird jedoch nichts an Israels Missgeschick seit dem 7. Oktober ändern, denn Israels Probleme haben ihren Ursprung nicht in Washington.

Israels Krise ist vielschichtig. Es ist nicht in der Lage, den Krieg im Gazastreifen zu gewinnen, trotz der Massentragödie und der Zerstörung, die es dort angerichtet hat. Es ist auch nicht in der Lage, die Spielregeln im Libanon zu ändern, weil seine Feinde so stark sind und sein Militär nicht in der Lage ist, an mehreren Fronten zu kämpfen und zu gewinnen – geschweige denn an einer.

Eine weitere Dimension der israelischen Krise ist ebenfalls intern: die tiefe Spaltung der israelischen Gesellschaft, des Sicherheitsapparats und der Politiker. Nicht einmal Trump könnte die Kluft überbrücken oder die Polarisierung beenden, die sich in Zukunft wahrscheinlich noch vertiefen wird.

Auch an der internationalen Front dürfte sich Trump als ebenso unwirksam erweisen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass sich die Biden-Administration seit Beginn des Krieges dem internationalen Konsens über Israel widersetzt hat. Das derzeitige US-Repräsentantenhaus ging sogar so weit, ein Gesetz zur Sanktionierung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu verabschieden, nachdem dessen Ankläger Haftbefehle gegen israelische Beamte beantragt hatte.

Wenn Netanjahu glaubt, dass Trump ihm ein besseres Angebot machen würde als Biden, dann irrt er sich. Biden hat sich als der größte amerikanische Förderer Israels in dessen 76-jähriger Geschichte erwiesen.

Ironischerweise könnte die unbestrittene Unterstützung Israels durch die USA ein Faktor sein, der zu dessen Untergang beiträgt.

„Ein Feind Amerikas zu sein, kann gefährlich sein, aber ein Freund zu sein, ist tödlich“, sagte Kissinger ebenfalls. Damit hat er nicht unrecht.

Übersetzt mit deepl.com

