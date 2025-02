https://countercurrents.org/2025/02/new-testimonies-expose-brutal-treatment-of-gaza-detainees-in-israeli-detention-camps/



Neue Zeugenaussagen enthüllen brutale Behandlung von Häftlingen aus Gaza in israelischen Gefangenenlagern

in Palästina

durch Quds News Network

04/02/2025

Besetztes Palästina (Quds News Network) – Die Palestinian Prisoners Society und der Palestinian Prisoners Club haben neue Zeugenaussagen veröffentlicht, in denen die systematischen Misshandlungen von Häftlingen aus Gaza in israelischen Gefängnissen und Haftlagern detailliert beschrieben werden.

Jüngste Besuche bei 11 Häftlingen in den Gefängnissen „Sde Teiman“, „Naftali“, „Anatot“ und Negev geben Aufschluss über die schrecklichen Foltermethoden der israelischen Streitkräfte.

Im Lager Anatot berichtete ein Häftling (Y.F.), dass er die „Disco“-Foltermethode über sich ergehen lassen musste. Bei dieser Methode wird zwei Tage lang ununterbrochen laute Musik gespielt, was zu physischen und psychischen Traumata führt. Der Häftling berichtete auch, dass ihm nach einem Scheinprozess, der nur fünf Minuten dauerte, die Augen verbunden wurden und er keine Kenntnis von den gegen ihn erhobenen Anklagen hatte.

In Sde Teiman beschrieb ein Häftling (M.Y.) vier Tage lang schwere Schläge, die zu starkem Nasenbluten führten. Danach wurde er nach Anatot verlegt, wo er von anderen Gefangenen isoliert wurde.

Der Häftling (M.Y.) erinnerte sich auch daran, dass ihm die ganze Zeit über die Augen verbunden und Handschellen angelegt waren, sodass er seinen Aufenthaltsort nicht kannte, bis er von seinem Anwalt informiert wurde. Die Bedingungen in Anatot wurden als hart beschrieben, da die Häftlinge gezwungen waren, stundenlang in zwei Positionen zu sitzen – entweder auf den Knien oder auf dem Rücken. Den Gefangenen werden grundlegende Notwendigkeiten wie der Zugang zu sanitären Einrichtungen verweigert, wobei diejenigen, die ihre Notdurft verrichten müssen, mit Bestrafung rechnen müssen. Die Essensportionen sind minimal und die Häftlinge dürfen nur einmal pro Woche duschen. Die Kleidung wird einmal im Monat ausgetauscht und das Beten ist verboten, wobei diejenigen, die es versuchen, bestraft werden.

In Sde Teiman berichtete ein Häftling (M.M.) von brutalen Schlägen während seiner Verhaftung, die zu Rippenbrüchen führten. Drei Monate später leidet er immer noch unter Brustschmerzen. Die Häftlinge schlafen auf dünnen Matratzen und haben nur begrenzten Zugang zu Hygieneartikeln wie Seife und Rasierzeug. Die Gefangenen erhalten nur minimale Nahrung und dürfen nur zweimal pro Woche duschen.

Im Negev-Gefängnis wurde in den Zeugenaussagen das anhaltende Problem des Nahrungsentzugs, der Demütigung und der Ausbreitung von Krätze hervorgehoben. Die Häftlinge berichteten, dass sie ständig hungrig seien und die Gefängnisbehörden die Zeiten für die Essensausgabe manipulierten. Sie äußerten auch Bedenken hinsichtlich des Mangels an geeigneten Pflegemitteln, da einige Gefangene monatelang nicht in der Lage waren, sich die Nägel zu schneiden oder zu rasieren.

Die Palestinian Prisoners Society und der Prisoners Club wiesen auch auf den Mangel an genauen Daten über die Zahl der Häftlinge aus Gaza hin, wobei Schätzungen zufolge Tausende inhaftiert sind. Sie deckten auch auf, dass Israel neben den bestehenden Zentralgefängnissen wie Ofer und Negev spezielle Haftlager für Häftlinge aus Gaza eingerichtet hat, wie Sde Teiman, Anatot und Naftali.

Die Aussagen von Häftlingen aus Gaza markieren einen Wendepunkt, da sie die Schwere der israelischen Praktiken bei der Inhaftierung aufzeigen. Diese Berichte enthüllen weit verbreitete und systematische Folter, medizinische Vernachlässigung, sexuelle Übergriffe und den Einsatz von Häftlingen als menschliche Schutzschilde.

Insbesondere Sde Teiman ist für seine brutale Behandlung berüchtigt, mit Berichten über Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe. Trotz dieser Enthüllungen bleiben die Todesfälle vieler Häftlinge verborgen, und in den offiziellen Aufzeichnungen werden nur 37 getötete Häftlinge aus Gaza anerkannt, obwohl die tatsächliche Zahl vermutlich viel höher ist. Die israelischen Behörden verschweigen weiterhin die Identität der in Gewahrsam verstorbenen Häftlinge, was die humanitäre Krise, mit der die Gefangenen im Gazastreifen konfrontiert sind, weiter verschärft.

