Neuer israelischer Zeuge bestätigt, dass IOF-Panzer am 7. Oktober Siedler getötet haben

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

12. Dezember 2023

Ein israelischer Siedler, der Zeuge der Operation „Al-Aqsa-Flut“ des palästinensischen Widerstands in den Siedlungen des Gazastreifens war, hat bestätigt, dass viele Siedler von israelischen Panzern getötet wurden.

Unter Hinweis auf die Ereignisse vom 7. Oktober in „Israel“ hat ein israelischer Zeuge erneut enthüllt, dass israelische Panzer sowohl auf ihre Bürger als auch auf Mitglieder des palästinensischen Widerstands zielten. Dabei wurden mindestens 14 Siedler, darunter auch Kinder, getötet.

Israelische Medien hatten zuvor über die Tötung eines 12-jährigen Mädchens, Liel Hetzroni, im Kibbuz „Be’eri“ im Süden des besetzten Palästina berichtet.

Nach der Ermordung von Liel wurden ihr Großvater, ihr Zwillingsbruder und ihre Tante Berichten zufolge an einen anderen Ort gebracht, wo sie zusammen mit mehr als 10 anderen israelischen Gefangenen getötet wurden. Später wurde behauptet, die Hamas habe das Gebäude in Brand gesetzt. Der Vorfall wurde in den israelischen Medien unter dem Titel „Brutalität der Hamas“ ausführlich behandelt.

Israelische Zeugin entlarvt israelische Lügen

Nachdem die israelische Siedlerin Yasmin Porat behauptet hatte, die israelischen Streitkräfte hätten „zweifellos“ die gefangen gehaltenen Siedler getötet, meldete sich auch Hadas Dagan, die Besitzerin des Hauses, zu Wort.

In einem Interview für Channel 12 bestätigte Dagan, dass die israelische Armee das Haus, in dem die Siedler gefangen gehalten wurden, tatsächlich angegriffen und dabei Panzer und schwere Waffen eingesetzt hat.

Dagan beschrieb den „Schrecken des Vorfalls“, bei dem 14 Siedler, darunter auch ihr Mann, ums Leben kamen, und schilderte den Moment, in dem die israelische Armee eintraf, wobei ihr klar wurde, dass ihre Rolle darin bestand, als „menschliches Schutzschild zwischen den ankommenden israelischen Streitkräften und den Kämpfern“ zu dienen.

Die IOF wusste von den Siedlern in dem angegriffenen Haus

In einem früheren Interview erklärte Porat, dass das Haus, in dem sie sich mit Hamas-Kämpfern befand, von israelischen Streitkräften umstellt war. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Seiten. Dann verließ sie das Haus.

Während ihres dreistündigen Verhörs durch die israelischen Streitkräfte machte sie Angaben zu den Siedlern im Haus, zu deren Standort und zu technischen Details, an die sie sich erinnern konnte.

Porat erwähnte, dass die Kämpfe während des Verhörs anhielten. Sie bemerkte, dass gegen 19:30 Uhr, nach fast vier Stunden anhaltendem Kreuzfeuer zwischen der israelischen Armee und der Hamas, ein Panzer vor dem Haus eintraf.

„Ich weiß, dass zwei Schüsse aus dem Panzer abgefeuert wurden“, erklärte Porat und merkte an, dass sie aufgrund dessen, was Hadas Dagan ihr mitteilte, zu demselben Schluss kam.

„Israel“ führte am 7. Oktober „Massen-Hannibal“ durch

Ein Pilot der israelischen Streitkräfte gab bekannt, dass die Hannibal-Direktive am 7. Oktober umgesetzt wurde. Oberstleutnant Nof Erez wies in einem Interview mit der israelischen Tageszeitung Haaretz auf die mögliche Anwendung der Direktive durch die israelischen Streitkräfte am 7. Oktober hin.

„Das Hannibal-Protokoll, für das wir seit 20 Jahren Übungen durchführen, betrifft ein einzelnes Fahrzeug mit Geiseln darin. Man weiß, durch welchen Teil des Zauns es fährt, in welche Richtung auf der Straße es fährt und sogar welche Route es nimmt“, sagte er.

„Was wir hier gesehen haben, ist ein Massen-Hannibal. Es gab viele Lücken in den Zäunen. Es waren Tausende von Menschen in vielen verschiedenen Fahrzeugen, sowohl mit als auch ohne Geiseln“, fügte er hinzu.

Die IOF tötete Partyteilnehmer, die Hamas wusste nichts von der Veranstaltung: Israelische Untersuchung

Israelische Medien berichteten, dass eine interne Sicherheitsanalyse ergeben habe, dass israelische Hubschrauber, die während der Operation am 7. Oktober auf dem Partygelände eintrafen, eine Reihe von Partybesuchern getötet hätten.

Die Einschätzung der israelischen Sicherheitsbehörden zu den Ereignissen am 7. Oktober lautete, dass die palästinensischen Widerstandskämpfer nichts von dem Nova-Festival im Kibbuz „Re’im“ wussten und erst davon erfuhren, als Segelflugzeuge das Gebiet erreichten und Drohnen in der Luft waren, berichtete Haaretz am 19. November.

Die israelische Zeitung berichtet, dass die Ermittlungen der israelischen Polizei zu dem Vorfall ergaben, dass der palästinensische Widerstand geplant hatte, den Kibbuz „Re’im“ und andere Kibbuzes während der Operation „Al-Aqsa-Flut“ zu erreichen, das Fest aber erst während der Infiltration selbst entdeckte.

Es ist erwähnenswert, dass israelische Medien in letzter Zeit angedeutet haben, dass sie mit Einschränkungen bei der Berichterstattung konfrontiert werden könnten, insbesondere wenn es um die Beratungen des israelischen Kabinetts während der laufenden Aggression gegen den Gazastreifen und den Krieg gegen den palästinensischen Widerstand geht.

Die Medien berichteten, dass der Berater für „Nationale Sicherheit“ der israelischen Besatzung, Tzachi Hanegbi, dringend einen Brief an den israelischen Militärzensor Brigadegeneral Kobi Mandelblit geschickt hat, in dem er darum bittet, die Veröffentlichung von Nachrichten, insbesondere von solchen, die sich auf die Beratungen des Kabinetts während des Krieges beziehen, einzuschränken, da sie erheblichen Schaden anrichten.

