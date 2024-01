New year, ’new Middle East‘? The US and Israel are yet again attempting to set up a new order in the Middle East, this time through genocide.

Ein Palästinenser geht am 2. Januar 2024 an den Überresten von Gebäuden vorbei, die durch israelischen Beschuss auf der Hauptstraße von Gaza-Stadt zerstört wurden. (AP/Mohammed Hajjar)

Die USA und Israel versuchen wieder einmal, eine neue Ordnung im Nahen Osten zu schaffen, diesmal durch Völkermord.

Neues Jahr, „neuer Naher Osten“?

Von Belén Fernández



3. Januar 2024

Im Juli 2006, mitten im Krieg Israels gegen den Libanon, bei dem rund 1200 Menschen – die überwältigende Mehrheit von ihnen Zivilisten – ums Leben kamen, bezeichnete die damalige US-Außenministerin Condoleezza Rice den Angriff vornehm als „Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens“.

Diese Metapher war zwar zweifellos angemessen orientalistisch, warf jedoch einige Fragen auf, da das Ziel des Geburtsvorgangs normalerweise nicht darin besteht, das Baby zu töten. Welche Rolle Rice und ihr Chef, der damalige US-Präsident George W. Bush, in diesem metaphorischen Arrangement spielen sollten, war ebenfalls umstritten, aber „blutrünstige Geburtshelfer“ war eine mögliche Option. Dies gilt insbesondere angesichts der Entscheidung der USA, dem israelischen Militär im Eiltempo Bomben zu liefern, um bei der Gestaltung des „neuen Nahen Ostens“ zu helfen.

Ministerin Rice berief sich auf die Analogie der „Geburtswehen“, um das Argument der USA zu untermauern, dass ein Waffenstillstand um jeden Preis vereitelt werden müsse, um eine Rückkehr zum „Status quo ante“ im Libanon zu verhindern. Soweit der „Status quo ante“ ein Land bedeutete, in dem Wohnhäuser und Dörfer nicht in Bombenkrater und Trümmer verwandelt worden waren, war die Lieferung ein voller Erfolg.

Und doch war die sprunghaft ansteigende öffentliche Unterstützung für die Hisbollah im Libanon und in der weiteren Region während des israelischen Krieges 2006 nicht gerade der neugeborene Nahe Osten, den sich die USA und Israel vorgestellt hatten, als sie aus dem Schoß des Massenmordes auftauchten. Aber, hey, je größer der Feind, desto größer die Möglichkeiten für mörderische Geburtshilfe in der Zukunft.

Der Sommer 2006 gehörte natürlich zu einer früheren Ära israelischer Schlachtfeste, als die Tötung von 1.200 Menschen in 34 Tagen noch als außerordentlich schockierend galt. Zu dieser Ära gehörte beispielsweise auch die Operation Gegossenes Blei im Gazastreifen, bei der Israel im Dezember 2008 und Januar 2009 innerhalb von 22 Tagen rund 1.400 Menschen tötete. Bei der Operation Protective Edge im Gazastreifen im Jahr 2014 tötete das israelische Militär 2.251 Menschen in 50 Tagen.

Wir sind nun offenbar in ein Zeitalter obszön verstärkter Geburtswehen übergegangen; Israels jüngster Angriff auf den Gazastreifen hat allein in den ersten zweieinhalb Monaten mehr als 20.000 Palästinenser ermordet, und die Zerstörung in der belagerten Enklave hat ein Ausmaß erreicht, das der menschliche Verstand kaum noch verarbeiten kann.

Wie 2006 im Libanon haben die USA ihre Unterstützung für die Aggressoren verstärkt, während sie sich wiederholt gegen einen Waffenstillstand oder ein Ende der Grausamkeiten ausgesprochen haben. Zumindest aus ästhetischer Sicht ist der „Status quo ante“ im Gazastreifen schon lange nicht mehr gegeben, das Gebiet gleicht jetzt den Folgen eines nuklearen Holocausts. So wie es derzeit aussieht, wird der „neue Nahe Osten“ durch den zionistischen Völkermord definiert – das Problem für Israel besteht darin, dass man ein Volk, das sich weigert, aufzuhören zu existieren, nicht wirklich auslöschen kann, egal wie viel man bombardiert.

Mitte Dezember sprach sich US-Außenminister Antony Blinken erneut für eine Fortsetzung des Krieges aus und argumentierte: „Wie kann es sein, dass es keine Forderungen an den Aggressor und nur Forderungen an das Opfer gibt?“ Jeder, der auch nur ein Minimum an Logik besitzt, wird sich wundern, dass er mit „Opfer“ den Staat meinte, der für die Tötung von mehr als 20.000 Palästinensern in Gaza in zweieinhalb Monaten verantwortlich ist.

Wie dem auch sei, die Verdrehung der Realität ist im politischen und medialen Establishment der USA an der Tagesordnung.

Das gilt auch für den orientalistischen Diskurs. Seit Beginn dieses jüngsten israelisch verursachten Gemetzels gab es keinen Mangel an paternalistischen, infantilisierenden Vorträgen aus dem besagten Establishment, das darauf aus ist, die Hamas – und damit die Palästinenser im Allgemeinen – als unzivilisierte Unruhestifter zu verurteilen, die sich diese ganze Apokalypse selbst zuzuschreiben haben.

Die orientalistische Verachtung der Vereinigten Staaten für eine Region, die von einer westlichen „mission civilisatrice“ nach der anderen heimgesucht wird, ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil der imperialen Mission. Schließlich gibt es keinen besseren Grund als die unerbittliche Rückständigkeit, um die Menschen in etwas Neues zu bomben – einen Ort, an dem die USA und Israel uneingeschränkt und unhinterfragt das Sagen haben.

Der Fall Irak, ein weiterer Ort im Nahen Osten, der jahrzehntelang das Ziel von kalkuliert herablassender US-Rhetorik und Sprengstoff war, bestätigt, dass ein „neuer“ Naher Osten kaum ein besserer Naher Osten ist, zumindest was das menschliche Wohlergehen und so weiter angeht.

Der Journalist Tony Karon schrieb 2006 für das Time Magazine, als Condoleezza Rice die „Geburtswehen“ diagnostizierte, der Irak sei „ein Beispiel für den ’neuen Nahen Osten‘ der Bush-Regierung, ein blutiges Chaos, das von Tag zu Tag schlimmer wird“.

Es bleibt abzuwarten, was aus dem gegenwärtigen Völkermord in Gaza „geboren“ werden kann – ein weiteres „blutiges Durcheinander“, das natürlich für die Babys, Kinder und größeren Menschen, die es tatsächlich erleben müssen, weitaus unordentlicher ist als für ihre Mörder in Tel Aviv und Washington, DC.

Was auch immer im neuen Jahr geschieht, ein von den USA und Israel geborenes Baby ist im Nahen Osten auf keinen Fall lebensfähig – und der Völkermord sollte sofort abgebrochen werden.

Belén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben, neben zahlreichen anderen Publikationen.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …