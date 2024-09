https://www.aljazeera.com/news/2024/9/25/not-just-afd-whats-the-bsw-germanys-rising-new-populist-left-party



Nicht nur die AfD: Was ist die BSW, Deutschlands aufstrebende populistische Linkspartei?

Die im Januar gegründete Partei vertritt eine NATO- und einwanderungsfeindliche populistische Rhetorik und setzt sich gleichzeitig für eine linke Wirtschaftspolitik ein.

Die Vorsitzende der deutschen BSW-Partei, Sahra Wagenknecht, reagiert nach den ersten Wahltagsbefragungen bei den Landtagswahlen in Thüringen am 1. September 2024 in Erfurt, Deutschland [Christian Mang/Reuters]

Von Nils Adler

25. September 2024

Sie ist der Newcomer in der deutschen Politik – und die „Partei der sozialen Gleichheit“ (BSW) von Sahra Wagenknecht schlägt hohe Wellen.

Etwas mehr als neun Monate nach ihrer Gründung entwickelt sich die BSW, eine neue populistische Partei, nach erstaunlichen Gewinnen bei den jüngsten Landtagswahlen rasch zu einer bedeutenden politischen Kraft in Europas größter Volkswirtschaft. Die jüngste davon fand in Brandenburg statt, am Rande der Hauptstadt Berlin, wo die BSW 13,5 Prozent der Stimmen erhielt und damit hinter der bundesweit regierenden Sozialdemokratischen Partei (SPD) von Bundeskanzler Olaf Scholz und der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) den dritten Platz belegte.

Auf dem Papier gehört die BSW zur Linken – sogar zur extremen Linken. Aber sie befürwortet eine ungewöhnliche Mischung aus linksgerichteter Wirtschaftspolitik und Rhetorik gegen Einwanderung.

Experten zufolge liegt ihr Erfolg darin, die deutsche Linke zu kannibalisieren und sich gleichzeitig von der nationalistischen Politik der AfD zu bedienen – und das alles unter Verwendung ihrer unorthodoxen Art von Populismus, um apathische Wähler anzusprechen.

Was ist die BSW, wie mischt sie die deutsche Politik auf und könnte sie eine Schlüsselrolle bei den für nächsten September geplanten nationalen Wahlen spielen?

Was ist die BSW?

Die BSW ist ein neues linkes Bündnis, das am 8. Januar hauptsächlich von ehemaligen Mitgliedern der Partei Die Linke gegründet wurde, einer Partei, die ihre Wurzeln in der ehemaligen kommunistischen Partei hat, die Ostdeutschland regierte.

Die gleichnamige Vorsitzende Sahra Wagenknecht, die in Ostdeutschland als Tochter eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren wurde, hatte zuvor die Partei Die Linke angeführt, der sie seit ihrer Gründung im Jahr 2007 angehörte.

Während ihrer Zeit bei der Partei Die Linke positionierte sie sich auf der äußersten Linken und widersetzte sich ihrer Partei, als diese versuchte, Regierungskoalitionen für Landesregierungen mit zentristischen, sozialdemokratischen Parteien zu bilden. Im Jahr 2023 kam es dann zu einem großen Showdown zwischen Wagenknecht und der Partei Die Linke, nachdem sie eine sogenannte Ukraine-Friedenskundgebung in Berlin organisiert hatte, die laut Kritikern jedoch russische Standpunkte unterstützte. Auf der Kundgebung forderten die Organisatoren ein Verbot von Waffenexporten in die Ukraine und Druck auf Kiew und Moskau, um ein Ende des Krieges auszuhandeln.

Ende 2023 schien eine Spaltung unvermeidlich. Im vergangenen Oktober verließ sie die Partei.

Ist die BSW bereits eine Kraft, mit der man rechnen muss?

Als Wagenknecht, die ehemalige Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, die Partei verließ, schlossen sich ihr neun Abgeordnete der Partei an, die nun ebenfalls Teil der BSW sind und der jungen Partei eine Stimme im Bundestag geben, noch bevor sie an einer nationalen Wahl teilnahm.

Und bei einer Reihe von Landtagswahlen in den letzten Wochen hat sie, so Experten, gezeigt, dass sie eine Anziehungskraft hat, die sich ausbreitet – und die weit über die Unterstützung hinausgeht, die die Partei Die Linke, aus der die BSW hervorgegangen ist, heute genießt.

Am 1. September gewann die Partei 11,8 Prozent der Stimmen in Sachsen und 15,8 Prozent in Thüringen und belegte bei beiden Wahlen den dritten Platz. Brandenburg fügte diesem Muster einen weiteren dritten Platz und eine zweistellige Stimmenzahl bei den Landtagswahlen am 22. September hinzu.

Was hat zum Erfolg der BSW geführt?

Die „personengetriebenen, nationalpopulistischen Kampagnen“ der BSW haben einen Großteil ihrer Unterstützung von der Partei Die Linke erhalten, aber auch Menschen mobilisiert, die bei früheren Wahlen nicht gewählt hatten, sagte Rafael Loss, Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations, gegenüber Al Jazeera.

Er sagte, die Partei habe davon profitiert, dass sie „neu auf der Bildfläche“ sei, und könne daher ein Programm bewerben, das „abgesehen von allgemeinen Aussagen zu Wirtschaft, Bildung und Klima politisch vage ist“.

Der Austragungsort der drei jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland kam der BSW ebenfalls zugute.

Matt Qvortrup, Professor für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen an der Universität Coventry, sagte gegenüber Al Jazeera, dass der Erfolg der BSW in diesen Gebieten eine „Nostalgie“ einiger Wähler für die kommunistische Ära in Ostdeutschland zwischen 1949 und 1990 darstellt.

Er sagte, dass die Versprechen der BSW, eine starke soziale Sicherheit zu schaffen, die auf einer linken Politik basiert, Wähler ansprechen, die sich vor der Wiedervereinigung durch den Wohlfahrtsstaat besser geschützt fühlten.

Loss hob Wagenknechts „Allgegenwart“ in den deutschen Medien hervor, die dazu beigetragen habe, das Profil ihrer neuen Partei zu schärfen.

Er bemerkte, dass sie die „einzigartige Fähigkeit besitzt, pointierte Einzeiler zu liefern und dabei auf Einzelheiten zu verzichten, z. B. indem sie Frieden in der Ukraine fordert, ohne tatsächlich zu erklären, wie sie Russland, den Aggressor, an den Verhandlungstisch bringen will“.

BSW und AfD: Gibt es bei einigen Themen Überschneidungen?

Ja, aber selbst da gibt es Unterschiede.

Nehmen wir das Thema Einwanderung. Die BSW, so Qvortrup, hat sich der Anti-Einwanderungsrhetorik verschrieben und macht die massive Einwanderung für den Druck auf die Sozialsysteme in Deutschlands Städten und Gemeinden verantwortlich. Die AfD hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2013 gegen Asylbewerber, Multikulturalismus und den Islam eingesetzt

Die beiden Parteien vertreten ähnliche Ansichten zur Einwanderung und „zeichnen das Bild eines Deutschlands, das aufgrund illegaler Einwanderung dem Chaos erlegen ist“, so Loss. Tatsächlich sei die Zahl der neuen Asylanträge seit ihrem Höchststand im Jahr 2015 zurückgegangen

Loss sagte, dass „die rassistischen Untertöne“ der migrantenfeindlichen Positionen der beiden Parteien „bei der AfD deutlicher zu Tage treten als bei der BSW“, auch wenn er sagt, dass die BSW „ständig versucht, Einwanderung mit kriminellem Verhalten in Verbindung zu bringen“.

Der Ansatz der BSW in Bezug auf Einwanderung spielt mit einem Nationalstolz, der sich von der Sichtweise der AfD unterscheidet, so Qvortrup Er sagte, die nationalistische Rhetorik der BSW sei in der Nostalgie nach einem homogeneren System verwurzelt, das in Ostdeutschland existiert habe.

Diese Art der Romantisierung unterscheide sich von der nationalistischen Rhetorik der AfD, die eine unapologetische Feier der traditionellen deutschen Kultur fördere und versuche, die Frustration zu nutzen, dass Demonstrationen des Nationalstolzes aufgrund von Assoziationen mit Nazi-Deutschland als unangemessen oder problematisch empfunden würden, sagte er.

Was ist mit der Ukraine und Russland?

Die BSW und die AfD „lehnen zwei Kernprinzipien der internationalen Ausrichtung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ab: die Verankerung im politischen Westen durch Formate wie die NATO und die europäische Integration“, so Loss.

Beide Parteien, so Loss, hegen eine Affinität für autoritäre Machthaber in der Welt, wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping.

Diese Haltung hat beide Parteien dazu veranlasst, die Sanktionen gegen Russland zu kritisieren und sich gegen die Entsendung von Militärhilfe in die Ukraine auszusprechen

Loss sagte jedoch, dass sie trotz einer gemeinsamen Skepsis gegenüber der NATO unterschiedliche Ansichten über die Bundeswehr haben.

„Der nationale Konservatismus der AfD betrachtet Autorität, Hierarchie und das Militär mit großer Bewunderung, während die BSW nichts sehnlicher wünscht, als dass Deutschland aus der NATO austritt und abrüstet“, sagte er.

Werden sich die deutschen Sozialdemokraten mit der BSW verbünden?

Die Wahrscheinlichkeit steigt

Scholz‘ SPD hat die AfD bei den letzten Landtagswahlen in Brandenburg knapp geschlagen.

Die SPD hat eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen, aber da ihre üblichen Verbündeten bei den letzten Landtagswahlen schlecht abgeschnitten haben, könnte die Partei gezwungen sein, eine Zusammenarbeit mit der BSW in Betracht zu ziehen.

Wenn die BSW und die SPD ihre Sitze in einem neuen Landtag zusammenlegen würden, hätten sie eine Mehrheit.

Die Deutsche Welle berichtete, dass SPD-Generalsekretär Kevin Kuhnert am Montag gegenüber deutschen öffentlich-rechtlichen Medien erklärt habe, dass Gespräche mit der BSW in Sicht seien

Qvortrup sagte jedoch, dass beide Parteien eine Koalition vermeiden wollen.

Die SPD wird versuchen, nicht mit den weniger „schmackhaften“ populistischen Ansichten in Verbindung gebracht zu werden, die von der BSW propagiert werden.

Und er sagte, dass es für die BSW wenig Anreize geben würde, eine Regierungspartei zu werden, da sie derzeit von ihrem Image als Anti-Establishment-Protestpartei profitiert.

