Netanjahus Auftritt vor den Vereinten Nationen bedeutet eine weitere Katastrophe für die internationale Ordnung

Von Basem Naim The Electronic Intifada

25. September 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2023.

Lev Radin SIPA USA

Die diskutierte Teilnahme des zionistischen Premierministers Benjamin Netanjahu an der 79. jährlichen Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist ein ernsthafter Test für die Treue der Weltorganisation zu ihrer ursprünglichen Mission, globale Sicherheit und Frieden zu fördern.

Wie kann die UNO die Welt und ihre Völker von ihrer Aufrichtigkeit überzeugen, wenn sie einen Kriegsverbrecher empfängt, der fast ein Jahr lang einen Völkermord an unbewaffneten Zivilisten, Frauen und Kindern begangen hat?

Die Generalversammlung ist eines der wichtigsten internationalen Foren der Welt. Sie verkörpert das Prinzip der Gleichheit, indem sie jedem Land unabhängig von seiner Größe oder Macht das gleiche Gewicht einräumt. Alle Länder haben das Recht zu sprechen, sich zu beteiligen und abzustimmen, von den sehr großen und mächtigen bis zu den sehr kleinen.

Die Versammlung versucht auch, den internationalen Kompass in Richtung der fünf grundlegenden Ziele der UNO zu lenken: Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, Schutz der Menschenrechte, Leistung humanitärer Hilfe, Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und von Klimaschutzmaßnahmen sowie Wahrung des Völkerrechts.

All diese Ziele erfordern, dass verhindert wird, dass ein Kriegsverbrecher wie Netanjahu vor einer solchen Versammlung erscheint.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1945 hat die Generalversammlung ihr Hauptziel, „internationalen Frieden und Sicherheit“ zu schaffen, stets verfolgt, aber nur manchmal erreicht. Die internationale Bühne ist komplex und die Erreichung dieser Ziele war noch nie einfach.

Die UNO als Institution, die den internationalen Konsens zum Ausdruck bringt, war nicht immer der wichtigste Faktor für Erfolg oder Misserfolg. Dafür gibt es viele Gründe, nicht zuletzt, dass die Institution nur in Ausnahmefällen über die Mittel verfügt, ihre Entscheidungen durchzusetzen.

Darüber hinaus wurde die UNO, die nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils von den Siegermächten organisiert wurde, so konzipiert, dass sie diesen Mächten und ihren Interessen dient oder zumindest diesen Interessen nicht im Wege steht.

Episches Scheitern

Seit dem 7. Oktober steht die internationale Gemeinschaft vor einer ernsthaften Prüfung ihrer Fähigkeit, den internationalen Willen durchzusetzen, den Völkermord im Gazastreifen zu stoppen, Kriegsverbrecher zu verfolgen, einen regionalen Flächenbrand zu verhindern und darüber hinaus UN-Resolutionen im Zusammenhang mit den Rechten der Palästinenser umzusetzen.

Inhärente Rechte wie das Recht auf Selbstbestimmung, Rückkehr und sogar unser Recht als Volk unter Besatzung, in allen Formen Widerstand zu leisten, einschließlich des bewaffneten Widerstands, sind nicht – oder sollten nicht – umstritten.

Doch während der erste Jahrestag der Al-Aqsa-Flut näher rückt und die Umsetzung der völkermörderischen Kampagne gegen unser Volk im Gazastreifen weitergeht, kann man mit Sicherheit sagen, dass die größten Opfer dieser faschistischen Aggression nach dem palästinensischen Volk die Vereinten Nationen, das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht sind.

Da es den Vertretern internationaler Institutionen in den vergangenen elf Monaten so deutlich misslungen ist, Sicherheit und Frieden nach Gaza zu bringen oder die palästinensischen Rechte in den vergangenen 76 Jahren zu wahren, wie können sie dann überhaupt anfangen, Länder auf der ganzen Welt über die Bedeutung der Einhaltung des Völkerrechts zu belehren?

Seit dem 7. Oktober haben sich die UN-Gremien wiederholt getroffen. Jedes Mal hat sich eine Mehrheit für ein sofortiges Ende der israelischen Aggression, die ungehinderte Lieferung humanitärer Hilfe und das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung in einem eigenen Staat ausgesprochen.

Jedes Mal ist es der internationalen Gemeinschaft kläglich misslungen, ihren Willen durchzusetzen, wobei die US-Regierung der Hauptfaktor war, die ihr Vetorecht im Sicherheitsrat viermal nutzte und die Waffenstillstandsverhandlungen dominierte.

Noch schlimmer ist vielleicht, dass die USA im März und Juni zwei Resolutionen des Sicherheitsrats passieren ließen. Israel ignorierte beide Resolutionen völlig und keine der beiden führte zu einer energischen Umsetzung durch eine der Parteien.

Ein solches Versagen wird sich nur noch verschlimmern, wenn die Vereinten Nationen beschließen, Netanjahu zu begrüßen, damit er von der Rednerbühne der Generalversammlung aus über Recht, Frieden und Koexistenz dozieren kann.

Netanyahu wird vor dem Internationalen Gerichtshof der schlimmsten Kriegsverbrechen beschuldigt, während der Internationale Strafgerichtshof versucht, ihn mit Haftbefehlen zu verfolgen. Dies sind UN-Institutionen und somit der institutionelle Ausdruck ihres Rechtswillens.

Eklatant und systematisch

Was wird von der Legitimität und dem moralischen Ansehen der Vereinten Nationen übrig bleiben, wenn sie einen Kriegsverbrecher empfangen, der bis zum Hals im Blut von Frauen und Kindern steckt?

Wie wird der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, der ansonsten klare Positionen zu Gaza und den Rechten der Palästinenser im Allgemeinen vertritt, den Menschen gegenübertreten, die sich auf ihn und seine Institution verlassen, um das Völkerrecht durchzusetzen und dieses faschistische Gebilde und seine rassistische Führung zu bestrafen?

Die Teilnahme des Kriegsverbrechers Netanjahu an den Vereinten Nationen ist eine Schande, die sofort verhindert werden muss. Sie würde dem, was von der „globalen regelbasierten“ Ordnung noch übrig ist, irreparablen Schaden zufügen. Es wird eine Ära internationaler Beziehungen einläuten, die nur dem Gesetz des Dschungels gehorchen.

Stellen Sie sich vor, Netanjahu würde in Handschellen gelegt, sobald er das Gelände der Generalversammlung der Vereinten Nationen betritt. Stellen Sie sich vor, er würde vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erscheinen. Das wäre eine Lehre für jeden Kriegsverbrecher, der glaubt, er könne sich der Bestrafung entziehen, dass es, egal wie lange es dauert und wer einen unterstützt, keine Immunität oder Straflosigkeit gibt.

Die Vorstrafen des Rassisten Netanjahu sollten – und wurden bereits – ein zentrales Thema in den Reden der Staats- und Regierungschefs bei den Vereinten Nationen sein.

Die Bombardierung von Krankenhäusern und Schulen, die verursachte Hungersnot unter Kindern, die Ermordung von Journalisten, die Massenmorde an Zivilisten, der Missbrauch von Gefangenen, die Schändung islamischer und christlicher heiliger Stätten und der Diebstahl von palästinensischem Land durch Annexion und Besiedlung im Westjordanland sind allesamt Verbrechen.

Israel verstößt eklatant und systematisch gegen das Völkerrecht und wurde in zahlreichen internationalen Resolutionen über Jahrzehnte des Konflikts hinweg mehrfach gerügt. Es ist an der Zeit, diese Resolutionen durchzusetzen, auch durch die Berufung auf Kapitel VII der UN-Charta.

Niemand sollte über dem Gesetz stehen. Wenn dies der Fall ist, werden Gewalt und ständige Unruhen das Gesetz sein. Auf diesem Weg entstehen nur Chaos und Zerstörung, nicht nur in Palästina, sondern überall.

Und jeder wird den Preis dafür zahlen.

Dr. Basem Naim ist ehemaliger palästinensischer Gesundheitsminister und Mitglied des Politbüros der Hamas. Er ist bereits in mehreren Medien aufgetreten und hat in diesen veröffentlicht, darunter in Australiens ABC Network, in Großbritanniens Sky News, in The Guardian, in Middle East Eye, in Al Jazeera und in The Jewish Daily Forward.

