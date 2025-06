https://english.almayadeen.net/articles/opinion/nothing-learned–nothing-gained–germany-is-at-it-again



Nichts gelernt, nichts gewonnen – Deutschland macht weiter wie bisher

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen English

3. Juni 2025

Timo Al-Farooq untersucht Deutschlands unerschütterliche Unterstützung für „Israel“ inmitten seines Krieges gegen Gaza und zeigt, wie diese Haltung an den Militarismus der Vergangenheit und die Unfähigkeit, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, anknüpft. Das Wort „Beratungsresistenz“ fasst die gefährliche Hartnäckigkeit Berlins zusammen.

Es gibt ein Wort in der deutschen Sprache, das die Hybris und die Unwilligkeit Deutschlands, seine unerschütterliche Unterstützung für ‚Israel‘ zu ändern, perfekt beschreibt, während dieses seine genozidale Bombardierungskampagne gegen den bereits zerstörten Gazastreifen intensiviert, eine Bodeninvasion startet und die Zivilbevölkerung hungern lässt: Beratungsresistenz, wörtlich „Widerstand gegen Ratschläge“.

Ich muss immer öfter an dieses einzigartige deutsche Wort denken, wenn westliche Regierungen langsam erkennen, dass es für die liberale Demokratie schlecht aussieht, ihre Grundwerte zu verraten und sich auf die falsche Seite dessen zu stellen, was in der Geschichtsschreibung bereits als „Israels Vietnam“ und „der erste Holocaust des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet wird.

Mit Ausnahme Deutschlands, versteht sich.

Als die Staats- und Regierungschefs Kanadas, Großbritanniens und Frankreichs ihre ungewöhnlich konfrontative gemeinsame Erklärung zur Lage in Gaza und im Westjordanland veröffentlichten, in der sie „die Ausweitung der militärischen Operationen Israels in Gaza entschieden ablehnen“ und „das Ausmaß des menschlichen Leids in Gaza“ als „unerträglich“ und den Krieg ‚Israels‘ als Reaktion auf die von der Hamas angeführten Angriffe vom 7. Oktober 2023 als „völlig unverhältnismäßig“ bezeichneten und sogar „weitere Maßnahmen, einschließlich gezielter Sanktionen“ androhten, herrschte in Berlin deutliches Schweigen.

In seiner Rede auf dem diesjährigen WDR Europaforum in Berlin eine Woche später war der beste deutsche Kanzler Friedrich Merz lediglich bereit zu sagen, dass er das „Ziel“ der Strategie ‚Israels‘ in Gaza „nicht mehr verstehe“, und forderte die israelische Regierung auf, „nichts zu tun, was selbst ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren“.

Eine unverbindliche und lauwarme Erklärung, die nicht gerade vor Empörung oder Verurteilung strotzt.

Als 17 EU-Außenminister, die fast zwei Drittel der EU-Mitgliedstaaten vertreten, angesichts der katastrophalen humanitären Lage in Gaza aufgrund der Blockade aller Hilfslieferungen durch „Israel“ eine Überprüfung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und „Israel“ forderten, war Deutschlands oberster Diplomat nicht darunter.

Während die Palästinenser in Gaza das durchleben, was UN-Generalsekretär António Guterres als „die grausamste Phase eines grausamen Konflikts“ bezeichnet hat, ist es „Israel“, berauscht von Macht und Straffreiheit, gelungen, wichtige Verbündete zu verprellen, darunter Großbritannien, das die Handelsverhandlungen ausgesetzt und Sanktionen gegen führende Persönlichkeiten der Siedlerbewegung verhängt hat.

Deutschland bleibt jedoch hartnäckig bei seiner Weigerung, seine völkermordfreundliche Außenpolitik zu überdenken. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing sogar seinen israelischen Amtskollegen Isaac Herzog vor zwei Wochen in Berlin.

Kurz nach dem 7. Oktober sagte Herzog, dass „ein ganzes Volk“ in Gaza ‚verantwortlich‘ dafür sei, dass es nicht gegen die Hamas rebelliert habe – eine Aussage, die so verstanden werden kann, dass er die Palästinenser in Gaza für den Völkermord „Israels“ verantwortlich macht und ihre kollektive Bestrafung rechtfertigt.

Die staatliche Unterstützung für die imperiale Schöpfung „Israel“, die von Theodor Herzl, dem Vater des politischen Zionismus, als „Widerstandsbollwerk Europas gegen Asien“ und „Vorposten der Zivilisation gegen die Barbarei“ konzipiert wurde, war schon immer eine Minderheitenposition der wenigen Nationen, die den Globalen Norden bilden, und wurde der Mehrheitswelt durch die Zwangsherrschaft des Westens aufgezwungen.

Innerhalb des „Israel“-verehrenden Westens ist Deutschland ein Ausreißer in seiner extremen Unterstützung der systematischen Unterdrückung und Auslöschung der einheimischen Palästinenser auf ihrem eigenen Land durch die Apartheid-Entität.

Das Land nutzt seine (angeblich gesühnte) Nazi-Vergangenheit und seine performative Holocaust-Schuld bequem als Vorwand, um Waffen an „Israel“ zu verkaufen. Berlin, unbeeindruckt von über 19 Monaten israelisch orchestriertem Gemetzel in Gaza, bleibt nach den USA der zweitgrößte Lieferant von Tötungsmaschinen nach Tel Aviv.

Palästina ist nicht das einzige Thema, bei dem Deutschland sich weigert, auf die Stimme der Vernunft zu hören, und das die Unfähigkeit des Landes offenbart, aus den grausamen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Der stetige Anstieg des deutschen Militarismus im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges hat ebenfalls ein Tabu nach dem anderen gebrochen.

Als der damalige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zu Beginn des Krieges ankündigte, dass seine Regierung einen außerplanmäßigen Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Aufstockung der Verteidigungsausgaben bereitstellen werde, galt dieser umstrittene Schritt damals als historischer Politikwechsel.

Drei Jahre später, unter der neuen Mitte-Rechts-Koalitionsregierung unter Kanzler Friedrich Merz, will Deutschland zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche Truppen dauerhaft im Ausland stationieren.

5000 Soldaten und Mitarbeiter der Bundeswehr werden in Litauen stationiert, um die Ostflanke der NATO gegen „jegliche Aggression“ Russlands zu verteidigen, erklärte Merz letzte Woche bei seinem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius und läutete damit eine „neue Ära“ für die deutschen Streitkräfte ein.

Zwar war die Bundeswehr als Nachfolgerin der Wehrmacht aus der Nazizeit bereits in der Vergangenheit an NATO-Missionen beteiligt, doch diese beispiellose Eskalation der deutschen Militärpräsenz ist der jüngste Ausdruck der Reaktion des Landes auf die viel diskutierte „Zeitenwende“, die den Krieg zwischen Russland und der Ukraine als willkommenen Vorwand nutzt, um Deutschland wieder als Militärmacht zu etablieren.

Deutschland hat nicht nur nichts aus seiner nationalsozialistischen und kriegerischen Vergangenheit gelernt, sondern verfälscht sie sogar aktiv, indem es langjährige Traditionen der Erinnerungskultur verletzt, um die Rolle der Sowjetunion bei der Niederlage des deutschen Faschismus herunterzuspielen.

Zum 80. Jahrestag des Befreiungstages, der an die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert, wurden russische Vertreter erneut nicht zu den Gedenkveranstaltungen eingeladen.

Die Behörden in der Hauptstadt Berlin verboten außerdem das Zeigen der russischen und sowjetischen Flaggen und Symbole an den drei sowjetischen Gedenkstätten der Stadt, was von der russischen Botschaft als „Ausdruck von Geschichtsrevisionismus“ verurteilt wurde.

Die unerschütterliche Unterstützung Berlins für „Israel“, das ungehindert Völkermord begeht, und der freie Fluss von in Deutschland hergestellten Waffen in die Ukraine, der nun durch Bodentruppen im benachbarten Litauen verstärkt wird, haben eines gemeinsam: Sie zeigen beide, wie das einst reumütige Nachkriegsdeutschland (zumindest nach außen hin) wieder zu groß für seine Hosen geworden ist und zunehmend den regionalen und weltweiten Frieden gefährdet.

Nichts gelernt, nichts gewonnen, Deutschland macht wieder dasselbe.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem B.A. in Asien- und Afrikastudien.

Übersetzt mit Deepl.com

