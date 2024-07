Niederländisches Gericht lehnt Antrag auf Einstellung der F-35-Lieferungen an die israelischen Streitkräfte ab

https://english.almayadeen.net/news/politics/dutch-court-rejects-plea-to-cut-f-35-parts-deliveries-to-isr



13. Juli 2024

Menschenechtsgruppen haben herausgefunden, dass niederländische F-35-Teile über Dritte zur israelischen Luftwaffe gelangen, obwohl ein Exportverbot für die israelische Luftwaffe besteht.

Niederländische Richter haben am Freitag einen Eilantrag dreier Menschenrechtsorganisationen abgelehnt, die Niederlande für die Nichteinhaltung eines Verbots der Lieferung von F-35-Kampfjetteilen an die israelische Regierung zu bestrafen.

Anfang Februar hatte ein Berufungsgericht die Niederlande in einem wichtigen Urteil angewiesen, die Lieferung von Teilen für Kampfjets zu stoppen, die von den israelischen Besatzungstruppen bei ihren Angriffen auf den Gazastreifen eingesetzt werden.

Die Menschenrechtsgruppen zogen jedoch im Juni erneut vor Gericht und argumentierten, dass trotz des Verbots weiterhin Teile in israelische F-35-Kampfjets eingebaut werden. Sie beschuldigten die niederländische Regierung, weiterhin Teile in andere Länder, darunter auch in die Vereinigten Staaten, zu exportieren.

Die Organisationen beantragten beim Bezirksgericht Den Haag eine dringende gerichtliche Anordnung, dem Staat wegen Missachtung des Gerichtsurteils eine Geldstrafe von 50.000 Euro pro Tag aufzuerlegen.

Ihre juristischen Vertreter wiesen darauf hin, dass die von den Niederlanden exportierten F-35-Teile die israelischen Streitkräfte nach wie vor über alternative Kanäle wie den „Global Spares Pool“ erreichen, bei dem es sich um ein kollektives Ersatzteillager handelt, das von mehreren F-35-Betreiberländern unterhalten wird.

Das Bezirksgericht in Den Haag erkannte die Bedenken an, betonte aber, dass das Urteil vom Februar nicht ausdrücklich auf die Wege einging, über die Teile über andere Länder zu den israelischen F-35 gelangen könnten.

„Es wurde nicht nachgewiesen, dass sich der Staat nicht an das Verbot hält oder nicht beabsichtigt, das Verbot weiterhin einzuhalten“, so die Richter.

„Daher gibt es keine Strafe für einen Verstoß“, befanden die Richter.

Niederländische Regierung will Entscheidung anfechten

In ihrem Urteil vom Februar hatten die Berufungsrichter vor einem „eindeutigen Risiko“ gewarnt, dass die Flugzeuge an Aktivitäten beteiligt sein könnten, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Nach dem Urteil räumte die niederländische Regierung ein, dass es schwierig sei zu verhindern, dass für die Vereinigten Staaten bestimmte Teile in israelischen F-35-Flugzeugen verwendet werden.

Die Anwälte der Regierung argumentierten, dass die Niederlande nicht verpflichtet seien, die Ausfuhr von F-35-Teilen in andere Länder zu beschränken, mit Ausnahme der Ausfuhr an die israelische Regierung.

Die niederländische Regierung bekräftigte, dass sie das Urteil vom Februar umsetzen werde, kündigte jedoch an, gegen die Entscheidung vor dem Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen.

