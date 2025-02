https://redflag.org.au/article/no-one-saves-us-but-ourselves-we-have-to-resist-the-far-right



„Niemand rettet uns außer uns selbst“: Wir müssen der extremen Rechten widerstehen

2. Februar 2025

Trump-Verbündeter und Unterstützer des europäischen Faschismus Elon Musk bei der Parade zur Amtseinführung des Präsidenten, Washington, D.C., 20. Januar 2025

Das Versprechen von Massendeportationen. Begnadigungen für faschistische Milizenführer. Würdigung der Nazis. Umwandlung des Folterlagers Guantánamo Bay in ein Migrantengefängnis. Krieg gegen die Antidiskriminierungsgesetze des Bundes. Und so geht es weiter in der Schock- und Einschüchterungskampagne von US-Präsident Donald Trump, um die US-Politik entscheidend umzugestalten.

Seine rechte Hand, der Tesla-CEO Elon Musk, ist mit der Aufgabe betraut, die Staatsausgaben drastisch zu kürzen. Aber er konzentriert sich ebenso darauf, Unterstützung für den inhaftierten britischen Faschisten Tommy Robinson und für die Alternative für Deutschland zu gewinnen, eine faschistische Partei, die mit Musks Unterstützung im Vorfeld der Bundestagswahl Ende dieses Monats nun auf dem zweiten Platz liegt.

In sieben EU-Mitgliedstaaten – Kroatien, Tschechien, Finnland, Ungarn, Italien, den Niederlanden und der Slowakei – sind rechtsextreme Parteien an der Regierung beteiligt und verzeichnen unter anderem in Frankreich und Großbritannien einen Aufschwung. Die Freiheitliche Partei Österreichs, die von einem SS-Brigadeführer und ehemaligen Mitglied des nationalsozialistischen Reichstags gegründet wurde, steht kurz vor der Regierungsbildung.

Nichts davon ist Zufall. Die neue Rechte baut eine globale Bewegung auf. Ein Sieg für einen von ihnen wird als Sieg für alle angesehen. Und kein Sieg wurde so sehr gefeiert wie die Wiederwahl von Trump. Es hätte keinen größeren Auftrieb für die Kräfte des globalen Faschismus geben können, als eine rechtsextreme Persönlichkeit an der Spitze des mächtigsten Landes der Welt zu haben. Auf faschistischen und rechtsextremen Kundgebungen überall tragen die Menschen die unverwechselbaren „Make America Great Again“-Kappen und halten Bilder des bigotten Milliardärs in der Hand, während sie ihre lokalen Vertreter bejubeln.

Kapitalisten und etablierte Politiker tun nicht nur wenig, um das Wachstum dieser giftigen neuen extremen Rechten zu behindern, sondern sie schmeicheln sich in vielen Fällen bei ihr ein und ermutigen sie.

Während seiner ersten Amtszeit stieß Trump auf erheblichen Widerstand von vielen Seiten und auf Massenproteste der Öffentlichkeit. Tatsächlich erwies sich seine Regierung als schwach und wenig effektiv, von einer Woche zur nächsten in Turbulenzen verstrickt und mit einer Drehtür von Mitarbeitern, die an einem Tag vom Präsidenten gelobt und am nächsten als strohdumm verspottet wurden.

Dieses Mal ist es bisher anders. Seit dem 5. November stehen die Arschkriecher des Establishments Schlange, um Trumps Mar-a-Lago-Resort in Florida zu besuchen und sich bei einem Mann einzuschmeicheln, der im Grunde versprochen hat, im ganzen Land massenhaft Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Die Finanzseiten sind ein Meer von Artikeln über „den Trump-Handel“, da sich alle Aufmerksamkeit auf das Geldverdienen richtet, zur Hölle mit der Menschlichkeit.

Nach Trumps Amtsantritt im Jahr 2017 änderte die Washington Post, die dem Amazon-CEO Jeff Bezos gehört, ihr Motto im Impressum in „Demokratie stirbt in der Dunkelheit“. Diesmal verbot Bezos jeden Wahlkommentar gegen Trump (ein „scheinheiliger, feiger Schachzug“, so ein ehemaliger US-Diplomat) und war zusammen mit dem Who-is-Who der einflussreichsten und reichsten Menschen Amerikas Gast bei der Amtseinführung des Präsidenten.

Die australische Außenministerin Penny Wong war ebenfalls anwesend und verkörperte Australiens imperialen Kriecher: ein Stümper, der sich im Glanz der Macht sonnt. Darüber hinaus verkörperte Wong die nützliche Idiotie der politischen Mitte-Links-Partei. Während die extreme Rechte global koordiniert, ist alles, was die ALP zu bieten hat, ein Lächeln und Fototermine, die dazu beitragen, die sich zusammenbrauende Reaktion zu normalisieren.

Von dieser sogenannten Arbeiterpartei ist kein Mucks der Opposition zu hören, nur das Geräusch, wie sie sich bei den Reichen und Mächtigen hier und im Ausland anbiedert. Wenn Trump tatsächlich vorbeispaziert wäre und Wong vor den Füßen gekackt hätte, hätten wir wahrscheinlich eine unbeholfene DFAT-Medienmitteilung darüber erhalten, dass die Aufmerksamkeit des Präsidenten auf den Vertreter Australiens ein weiteres Zeichen für die „dauerhafte Freundschaft“ der beiden Länder ist.

Was bleibt uns also noch? Und was können wir tun?

„Niemand rettet uns außer uns selbst.“ Dieses Sprichwort wird, vielleicht apokryphisch, Buddha zugeschrieben. Vor einigen Jahren hat es die globale Klimabewegung übernommen. Hunderttausende junger Menschen erkannten, dass Lobbyarbeit eine Sackgasse ist. Offensichtlich haben die Machthaber – Politiker und Kapitalisten – nicht die Absicht, das zu tun, was zur Abwendung der Umweltkatastrophe erforderlich ist. Tatsächlich geben sie weiterhin weltweit grünes Licht für zerstörerische Kohle- und Ölförderprojekte, um Profite zu erzielen.

Es ist auch klar, dass die etablierten politischen Kräfte uns nicht vor der extremen Rechten retten werden. Wenn ein Amt zu erlangen bedeutet, Teile des rechtsextremen Programms zu übernehmen oder vor rechtsextremen Führern zu kapitulieren, dann werden sie es tun. Wenn Machtnähe bedeutet, Faschisten nahe zu stehen und mit ihnen befreundet zu sein, dann werden sie sich dem Anlass entsprechend kleiden.

Sie sind Abschaum.

Niemand wird uns retten, außer wir selbst. Wir müssen eine sozialistische Alternative zu dieser globalen Horrorshow und eine sozialistische Alternative zur nutzlosen ALP aufbauen. Wir brauchen eine Partei, die bereit ist zu kämpfen, nicht zu kapitulieren – eine Partei, die für Arbeiter und nicht für Milliardäre kämpft; eine Partei, die gegen Fanatismus und Rassismus kämpft; eine Partei, die gegen Krieg und Imperialismus kämpft; eine Partei, die gegen das ganze verrottete System des Kapitalismus kämpft und für eine Gesellschaft, die nach der Maxime von Karl Marx „Von jedem nach seinen Fähigkeiten, für jeden nach seinen Bedürfnissen“ geführt wird.

