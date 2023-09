„No Netrebko!“ – Proukrainer belagern Berliner Staatsoper und fordern Auftrittsverbot für Künstlerin

Wie kann ein Berliner „Kultursenator“ zum Boykott gegen Netrebko aufrufen? Evelyn Hecht-Galinski

In Berlin fand am 15. September die Aktion „Keine Bühne für Netrebko“ statt. Zuvor hatten proukrainische Aktivisten eine Petition und eine Medienkampagne gegen den Auftritt von Anna Netrebko in Giuseppe Verdis Oper „Macbeth“ in der Berliner Staatsoper Unter den Linden gestartet. Als dies nichts bewirkte, kamen sie zur Premiere.