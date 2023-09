Auf Medium.com ansehen

Wer kann so verrückt und selbstmörderisch sein? Die Russen, natürlich! Eine beispiellose Fehlinformation und obszöne Berichterstattung im Westen aufgedeckt.

Von Felix Abt

16. September 2023

Der Marktplatz von Kostiantynivka in der Volksrepublik Donezk nach dem Terroranschlag von letzter Woche: Hat sich Russland selbst bombardiert? Westlichen Medien zufolge auf jeden Fall… (Foto:Imago)

Wenn sich im Gutmenschen-Deutschland, im Gutmenschen-Österreich oder in der Gutmenschen-Schweiz ein Unfall oder ein Verbrechen ereignet, wird, wie es sich für einen Rechtsstaat gehört, zunächst ermittelt, bevor die Ursache oder der Täter benannt wird, es sei denn, die Beweislage lässt keinen Zweifel zu. Wertorientierte Politiker in diesen westlichen Gutmenschenländern sind besonders darauf bedacht, dass die Ermittlungen so gründlich wie möglich sind (und lange dauern), wenn Einwanderer aus fernen Ländern und Kulturen und andere schützenswerte Minderheiten schuldig sein könnten. Ganz anders sieht es aus, wenn Russen als Schuldige angesehen werden, und das sind sie im kollektiven Westen oft. Als am 6. Juni 2023 während des russisch-ukrainischen Krieges der Staudamm und das Wasserkraftwerk Kachowka in der Ostukraine schwer beschädigt wurden, wartete der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nicht auf die Ergebnisse der Ermittlungen und erklärte Russland noch am selben Tag für schuldig. Auch Außenminister Baerbock verurteilte Moskau dafür ohne zu zögern.

Wenn’s nicht passt, verhindert der kollektive Westen Ermittlungen

Und wie reagieren die Russen darauf? Das erfährt man in der Regel nicht, denn würde ein Journalist oder Politiker in Deutschland und anderen europäischen Ländern dies aufdecken, wäre er automatisch ein „Putinversteher“ (eine Wortschöpfung, die aus Deutschland stammt und es sogar in die Wikipedia geschafft hat) und würde seine Karriere unrühmlich beenden. Auch auf die Gefahr hin, als bezahlter Kreml-Agent angesehen zu werden, erwähne ich es hier trotzdem: Wann immer sich solche Vorfälle ereignen, fordert Russland zunächst eine neutrale Untersuchung – und zwar eine externe, internationale, etwa durch den UN-Sicherheitsrat. Das war der Fall bei der Sprengung der Nord-Stream-Pipeline oder dem Massaker von Butcha. Doch jedes Mal weigern sich die westlichen Regierungen, darunter auch Deutschland, dies zuzulassen. Schweizer Diplomaten bleiben in solchen Fällen neutral. Und die Medien, die ihre Rolle als vierte Gewalt, die die Regierungen überwachen sollte, längst aufgegeben haben, schauen weg. Haben sie vielleicht Angst, dass das Ergebnis dieser neutralen Untersuchungen ihre Kriegspropaganda widerlegen könnte?

Sobald die Nordstream-Pipeline gesprengt wurde, zeigten die USA, die EU, ukrainische Beamte und die Medien reflexartig mit dem Finger auf Russland (ein selbstmörderisches Land, das seine milliardenschwere Investition zerstört, obwohl es einfach den Hebel hätte umlegen können, um die Gaslieferungen zu blockieren, wenn es gewollt hätte). Dass sie auch eine unabhängige Untersuchung ablehnten, passt dazu. (Screenshot der Politico-Schlagzeile, 28. September 2022)

Screenshot eines Tweets über das Massaker von Bucha vom Prozessanwalt Robert Barnes

Die „unabhängige Quelle“ Zelensky

Genau drei Monate nach der Beschädigung des Staudamms und des Kraftwerks in der Ostukraine schlug am 6. September eine Rakete auf einem Markt in der Donezker Industriestadt Kostiantynivka ein und tötete zahlreiche Zivilisten. Dies geschah einen Tag vor Beginn der Wahlen zum neuen Regionalparlament in Donezk, das Russland zusammen mit den drei anderen Regionen Lugansk, Saporoshje und Cherson kontrolliert und als sein Territorium betrachtet und das früher Teil der Ostukraine war. Die westlichen Medien waren voll von fast identischen Schlagzeilen:

„Mindestens 16 Tote bei russischem Angriff auf Markt in der Ostukraine“ („Spiegel“)

„16 Tote bei russischem Angriff auf Markt in der Ostukraine“ („t-online“)

„Mehrere Tote bei russischem Angriff auf Konstjantiniwka“ („Neue Zürcher Zeitung“)

„Russischer Angriff auf überfüllten ukrainischen Markt fordert mindestens 17 Tote. Moskau zielt mit Raketen auf Städte, während US-Außenminister Antony Blinken einen Überraschungsbesuch in Kiew macht“ („The Guardian“)

„Russische Raketen schlagen in der Ostukraine auf einem Markt ein und töten 17 Menschen bei einem der schlimmsten Angriffe seit Monaten.“ (CNN)

„Russische Rakete schlägt auf Markt in der Ostukraine ein“ („Washington Post“)

„Berichten zufolge wurden Zivilisten getötet, als Russland einen Markt in der Ostukraine beschoss“ („Al Jazeera“)

Und das deutsche Staatsfernsehen ZDF berichtete: „Bei einem Angriff auf die Stadt Kostjantyniwka in der ostukrainischen Region Donezk sind mehrere Menschen getötet worden. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyj über seinen offiziellen Telegrammkanal mit. Demnach haben russische Raketen einen Markt und mehrere Geschäfte getroffen. Dabei seien mindestens 17 Menschen getötet worden, darunter auch ein Kind, sagte er. Mindestens 32 weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben verwundet.“

Screenshot: GoogleNews

Die meisten Medien sprachen von einem „russischen Raketenangriff“, das deutsche Magazin „Spiegel“ von einem „russischen Artillerieangriff“. Auffällig ist jedoch, dass weder Separatisten noch andere Bürger am Tatort dazu befragt wurden. Deutsche und andere westliche Medien machten sofort Russland für den Angriff verantwortlich. Aufklärungen wurden nicht einmal abgewartet, Überlegungen, wer ein Motiv für eine solche Gräueltat gehabt haben könnte, wurden gar nicht erst angestellt.

Politiker und Medien verließen sich ausschließlich auf die Behauptungen Zelenskys – jenes Mannes, der im Falle einer Drohne, die in Polen eindrang und Zivilisten tötete, darauf bestand, dass es sich um eine russische Drohne handelte, selbst nachdem die US-Regierung bereits bestätigt hatte, dass es sich um eine ukrainische handelte.

Noch auffälliger ist die Tatsache, dass diese „Nachricht“ wirklich jeder Logik widerspricht: Warum sollte Russland seine eigenen russischen Bürger auf russischem Gebiet bombardieren? Die mehrheitlich russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine (deren völkerrechtlicher Status ja ein casus belli ist) hat das Regime abgelehnt, das 2014 durch einen vom Westen unterstützten Putsch gegen die demokratisch gewählte ukrainische Regierung an die Macht kam.

Die Logik der westlichen Medien: Russland sabotiert und bombardiert sich selbst

Und unter der Führung von Separatisten wurde im selben Jahr die Donezker Volksrepublik gegründet, zu der auch die Stadt Kostjantyniwka gehört. Statt sie zu beschießen, werden sie seitdem von Russland unterstützt. Die Meldung des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“, sie sei „in den letzten Monaten wiederholt Ziel russischer Angriffe“ gewesen, ist daher an Absurdität nicht zu überbieten. Dass dies aus einem Redaktionsnetzwerk kommt, das über 60 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage von mehr als 2,3 Millionen Exemplaren mit solch irrsinniger Propaganda einlullt, ist wirklich bemerkenswert. In diesem Zusammenhang hier ein Augenzeugenbericht, den Ihnen die Mainstream-Medien vorenthalten haben.

Wenn also Russland seine eigenen Bürger mit Raketen (oder waren es Artilleriegranaten?) tötet, während es sich darauf vorbereitet, dort Wahlen abzuhalten, die ebenfalls sabotiert wurden (hat Putin sich selbst sabotiert?), sollen die europäischen Bürger und Medienkonsumenten natürlich annehmen, dass die Russen sogar so bösartig sind, dass es gerechtfertigt und notwendig ist, ihnen nicht nur ihre Autos, sondern sogar ihre Koffer mit Kleidung und Zahnpasta wegzunehmen, wenn sie es wagen, die Frechheit zu begehen, in europäischen Ländern Urlaub zu machen:

Screenshots: n-tv Schlagzeile: „Zoll beschlagnahmt Autos von russischen Urlaubern“ in Deutschland. Berliner Zeitung Schlagzeile: „Russen schockiert: EU verbietet Einfuhr von Privatautos, Handys und sogar Reisekoffern“

Und wer es nicht aus dem „Spiegel“, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, der „Frankfurter Allgemeinen“, der „Welt“, der „Bild“, der „Süddeutschen Zeitung“, der „Neuen Zürcher Zeitung“ und den zahlreichen anderen gleichgesinnten Medien im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus erfahren hat und mir nicht glaubt, den verweise ich auf den Anhang XXI der EU-Richtlinie №833/2014, in dem die russischen Waren aufgelistet sind, die unabhängig von ihrem Verwendungszweck und der Dauer ihres Aufenthalts in der EU verboten sind: Darunter befinden sich explizit Kleidung, Zahnpasta, Shampoo und andere Hygieneprodukte.

Für alle „Nicht-Putin-Versteher“ sollte dies jedoch ein leuchtendes Beispiel dafür sein, wie entschlossen die Europäische Union an ihren hehren Idealen festhält – selbst im Angesicht von Putins gruseligen Touristenhorden. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde zuerst von dem asiatischen Internetmagazin Eastern Angle veröffentlicht.

Felix Abt

Reisender, Autor und erfahrener Geschäftsmann. Ich stimme der Maxime zu, dass man Komplimente machen sollte, wo andere kritisieren und kritisch sein sollte, wo andere Komplimente machen.



