https://strategic-culture.su/news/2024/08/17/nord-stream-2-bombing-and-zelenskys-three-men-and-a-boat-story/



Nord Stream 2-Bombenanschlag und Selenskyjs „Drei Männer und ein Boot“-Geschichte

Von Martin Jay

17. August 2024

© Foto: Public Domain

Joe Biden muss in seinem Garten aufräumen, um Kamala Harris bei der Wahl zu helfen, und in der Ukraine gibt es einiges aufzuräumen, was getan werden muss

Der Bombenanschlag auf Nord Stream 2 ist wieder in den Schlagzeilen. In einem aktuellen Bericht, der offenbar aus Kiew stammt, wird behauptet, dass die Ukrainer die ganze Zeit dahinter steckten. Die Behauptungen, die von Zelensky natürlich dementiert wurden, sind ebenso absurd wie unangebracht. Aber was steckt wirklich hinter dieser neuesten Fake-News-Geschichte?

Kurz gesagt: Joe Biden muss in seinem Hinterhof aufräumen, um Kamala Harris zur Wahl zu verhelfen, und in der Ukraine gibt es einiges aufzuräumen – nicht nur für die Ukraine selbst, um die Beziehungen zu einer neuen Regierung in Washington aufrechtzuerhalten, sondern auch für die Beziehungen Amerikas zu Deutschland und der EU.

Und so wurde ein Märchen erfunden, das zum einen alle offenen Fragen zwischen Washington und Deutschland klärt – denn die Bombardierung der Pipelines durch die USA führt zu Unbehagen und Spannungen zwischen der Regierung Biden und der von Scholz – und zum anderen den Ukrainern und Harris hilft.

Die Bombardierung der Nord Steam2-Pipeline im September 2022, wenige Monate nach der russischen Invasion, ist ein raffiniertes Lügengespinst der Amerikaner, obwohl es die ganze Zeit über US-Spezialeinheiten waren, die mit Hilfe der Norweger die Sprengsätze im Juni desselben Jahres, drei Monate vor ihrer endgültigen Detonation, anbrachten.

Anfänglich war es sehr verdächtig, wie schnell Russland die Schuld zugeschoben wurde.

„Alles deutet auf Russland hin“, lautete eine Schlagzeile von POLITICO zwei Tage nach den Explosionen. In dem Artikel wurden eine Reihe ausländischer Kommentatoren zitiert, darunter ein hochrangiger deutscher Spionagebeauftragter, der behauptete, nur Russland habe die Mittel und das Motiv für die Tat. Auf das Motiv wird jedoch nicht näher eingegangen, da es sich um Russlands Gaslieferungen an Deutschland handelte, die abrupt gestoppt wurden.

Es ist bemerkenswert, wie schnell sich eine Lüge verbreitet, während die Wahrheit noch dabei ist, sich die Schuhe anzuziehen. Innerhalb weniger Tage zeigten auch seriöse führende Analysten mit dem Finger auf Russland, ohne eine Spur von Beweisen für ihre lächerlichen Behauptungen zu haben.

„Wir wissen immer noch nicht zu 100 Prozent, dass Russland verantwortlich war“, sagte Olga Khakova, stellvertretende Direktorin für europäische Energiesicherheit beim Atlantic Council. „Aber alles deutet darauf hin, dass Russland dahinter steckt“. Die US-Energieministerin Jennifer Granholm sagte der BBC am 30. September, dass es „so aussieht“, als stecke Russland hinter der Sabotage.

Die meisten westlichen Journalisten folgten dem von den Amerikanern verbreiteten Narrativ und entschieden sich einfach dafür, die Sache nicht zu genau oder zu skeptisch zu betrachten. Hätten sie es getan, hätten sie vielleicht einfach gefragt , wer die Gewinner und Verlierer sind?

Sie hätten nur einen Blick auf den Gasmarkt in den folgenden Wochen werfen müssen, um zu sehen, dass die amerikanischen Firmen neue Kunden in Europa hatten, die das Dreifache des normalen Preises zahlten. Das hätte ein Anhaltspunkt sein müssen.

Zweitens, die Geopolitik und Deutschland. Als die deutsche Bundeskanzlerin im Februar 2022 das Oval Office besuchte, machte Biden nur zwei Wochen vor Ausbruch des Ukraine-Krieges deutlich, was er sowohl in Bezug auf die Pipelines als auch in Bezug auf Deutschland selbst, dessen Regierungschef Scholz einem Krieg mit der Ukraine sehr abgeneigt war, zu tun gedachte.

„Wenn Russland einmarschiert – das bedeutet, dass Panzer und Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überqueren“, sagte Biden, “wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“

Auf die Frage, wie er dies tun könne, da die Pipeline unter deutscher Kontrolle stehe, erklärte der US-Präsident: „Wir werden es tun, ich verspreche es Ihnen, wir werden es schaffen.“

Sechs Monate später, als die Pipelines in die Luft flogen, stimmte Deutschland dem Kriegsplan schnell zu. Spielveränderer.

Bemerkenswerterweise ist Biden nicht der erste US-Präsident, der Pläne zur Unterbrechung der Pipeline hat, was einige Journalisten dazu veranlassen könnte, die Ukraine genauer unter die Lupe zu nehmen und sich zu fragen, ob es von Anfang an ein Plan der USA war, Putin zum Einmarsch zu bewegen, nur um einen Vorwand zu haben, die Pipelines zu sprengen.

Wie die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice bereits 2014 bemerkte, als die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten der Ukraine ihren Höhepunkt erreicht hatte.

„Sie wollen die Struktur der Energieabhängigkeit verändern. Sie wollen sich mehr auf die nordamerikanische Energieplattform stützen… Sie wollen Pipelines haben, die nicht durch die Ukraine und Russland führen. Jahrelang haben wir versucht, die Europäer für andere Pipelinerouten zu interessieren. Es ist an der Zeit, das zu tun.“

Könnte es ein besseres Beispiel für eine rauchende Waffe geben als diese Kommentare? Sie sind auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn man abwägt, wer die Fake Story hat, die Ukrainer oder Seymore Hersh. Die Amerikaner sind die einzigen, die das längerfristige Motiv, die militärischen Fähigkeiten, den finanziellen Anreiz und den geopolitischen Vorteil hatten, die Nord Stream-Sabotage durchzuführen. Wenn Sie ein Journalist sind und bereit sind, sich mit der neuesten Fake News Tour de Force über die Ukraine zu beschäftigen, dann glauben Sie wahrscheinlich auch an Feen am Ende des Gartens oder an Zahnpasta, die behauptet, Ihre Zähne zu bleichen.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …