O Ihr Menschen! Seid Ihr keine Menschen mehr?

Von Yavuz Özoguz

15. April 2025

Die Erde bebt unter den Trümmern eurer Gier, Kinderaugen schreien vor Leid und Schmerz, bevor sie in Eurem Bombenhagel verstummen. Ihr hört das Leid, Ihr seht das Unrecht und dennoch zählt Ihr Banknoten, beobachtet Goldkurse und Aktienstände, statt das Leben von Menschen zu schützen. Wo ist das Herz, das Euch anvertraut worden ist und einst beim Leid des Nächsten erbebte? Wo sind Eure angeblich so christlich-jüdischen Werte geblieben? Wo ist die Hand, die zur Hilfe ausgestreckt worden ist, statt zu morden? Habt Ihr Eure Augen und Eure Ohren verloren in den Blitzen der Bombenexplosionen und dem Donner der Raketeneinschläge? Habt Ihr Eure Zungen verloren, weil Euer Gewissen verkalkt ist in der Versteinerung Eurer Herzen? Ihr nennt euch Menschen – doch wo ist Eure Menschlichkeit geblieben?

O Ihr Politiker! Ihr habt im Namen von Politik, einer Handvoll Superreicher den Rachen so mit Macht und Geld vollgestopft, dass die von den Nimmersatten ausgewürgten Goldstücke auch Eure Mäuler füllen sollen. Voller Freude hat Ihr Euch auf das Erbrochene gestürzt, weil es scheinbar so goldig glänzte und seid dabei über Leichen gegangen. Ihr habt den Unterdrückern, Massenmördern, Menschenvertreibern, Rassisten und Tyrannen dieser Welt die Werkzeuge geliefert, mit denen sie ihre Unmenschlichkeit brutal umsetzen konnten, und habt dann auch im Gipfel der Perversion behauptet, dass sei zum Schutz der Menschlichkeit. Ihr habt Eure eigene Verfassung mit Füßen getreten, um die Macht Eurer Strippenzieher zu vergrößern und wart mit den Goldhäppchen von Posten und Preisen leicht zu befriedigen. Jede käufliche Prostituierte hat mehr Ehre und Würde als Ihr sie habt und die unantastbare Würde des Menschen ist mehr bei denen zu finden, die ihren Körper verkaufen als bei jenen, die ihre Seele versteigern.

O Ihr Juristen! Wozu habt Ihr so viele Jahre studiert und Euch abgemüht, wenn Ihr am Ende doch nur das Unrecht durchsetzen helft, das Euch die politischen Marionetten der Machthaber vorgeben? Weiß denn ein Richter nicht, dass er für jedes Unrechtsurteil eines Tages vor einem Richter stehen wird, der von nicht und niemandem beeinflusst werden kann? Hat er keine Angst eines Tages auf einer Anklagebank zu sitzen, um von allen jenen angeklagt zu werden, die er abgeurteilt hat, weil sie sich für Frieden und Menschlichkeit eingesetzt hat. Gehört es heutzutage zur Einstellungsvoraussetzung für einen Richter, nicht an das Ewige Leben zu glauben? Wo sind alle die Juristen, die den internationalen Gerichtshof zur Seite gesprungen sind, als das Imperium zugeschlagen und das Gericht mit illegalen Methoden angegriffen hat? Warum gibt es so viele Richter, die Ärzte verurteilt haben, welche die Unversehrtheit des Körpers in der Coronakrise in Deutschland geschützt haben? Warum gibt es keine Staatsanwälte, die bereit sind deutsch-israelische Soldaten anzuklagen wegen Teilnahme an Menschenrechtsverbrechen?

O Ihr Ärzte? Was habt Ihr im Studium gelernt und warum seid Ihr überhaupt Ärzte geworden, wenn Euch die Gesundheit Eurer Patienten weniger interessiert als staatliche Vorgaben einer durch die Pharma-Lobby korrumpierten Politik? Warum gibt es so wenig Solidarität unter Euch, wenn doch so viele Eurer Berufskollegen im Bombenhagel zionistischer Expansionspolitik ermordet werden. Warum schweigen Eure Verbände und Vereinigungen, wenn doch jedes Krankenhaus, dass noch halbwegs Patienten in Gaza helfen konnte, vor Euren Augen zerstört wird und mit dem Gebäude auch alle Krankenschwestern und Ärzte getötet werden? Nie zuvor wurden in unserer Zeit so viele Krankenhäuser in so kurzer Zeit dem Erdboden gleich gemacht. Warum schweigt ihr? Habt Ihr mehr Angst vor der Antisemitismuskeule als vor dem Verrat an Eurem eigenen Berufsstand und der Menschlichkeit, für die Ihr Euch einsetzen solltet? Habt Ihr allen Euren Mut und Eure Empathie bereits in der Corona-Krise verkauft?

O Ihr Theologen von Juden, Christen und Muslimen? Was ist los mit Euch, dass in der größten Krise der Menschheit seit dem zweiten Weltkrieg die Stimme der Menschlichkeit und Nächstenliebe, oder zumindest die Stimme der Goldenen Regel so sehr verstummt ist in Euren Mündern? Warum sind die Stimmen unter Euch, die zur Unterdrückung aufrufen und Waffen heiligen lauter als die Stimmen des Widerstandes gegen Unrecht auf Erden? Meint Ihr ernsthaft, dass Moses, Jesus und Muhammad, wenn sie heute da wären, Eure Schweigsamkeit gutheißen würden? Ist Euer Glaube an Gott derart, dass Ihr mehr Angst habt vor der Macht der Superreichen und deren Marinetten unter Journalisten und Politikern als vor der Macht Gottes?

O Ihr Journalisten! Nie zuvor wurden in so kurzer Zeit so viele deutlich gekennzeichneten Journalisten vor den Augen der Weltöffentlichkeit geradezu gezielt hingerichtet. Wo bleibt Euer Protest? Wo sind Eure Verbände, die sich für die Freiheit des Journalismus einsetzen? Oder steht die Freiheit derjenigen, die Euch bezahlen, höher als die Freiheit eines jeden Menschen, leben zu dürfen? Seid Ihr wirklich so käuflich, dass Euch manche berechtigterweise Presstituierte nennen sollten? Wisst Ihr denn nicht, dass mit jedem Buchstaben Eurer Tastatur Ihr mitverantwortlich seid für Morde über Morde, die an Euren Berufskollegen und Zahntausenden an unschuldigen Kindern begangen werden?

O Ihr Historiker! Was lehrt Ihr an den Universitäten, wenn doch der wissenschaftlich so oft studierte und immer wieder wiederholte Untergange von Imperien von Euch übersehen wird, während ihr es live mitverfolgen könntet? Was nützt all Euer Wissen und Eure Expertise, wenn Ihr die Menschheit nicht zumindest verbal vor dem Unheil eines Untergehenden Imperiums schützen und Eure eigenen Mitmenschen warnen könntet, haben doch so viele untergehende Imperien schon so viel Unheil angerichtet!

O Ihr Verfassungsschützer! Glaubt Ihr ernsthaft, dass Ihr das deutsche Grundgesetzt verteidigt, indem ihr jeden verfolgt, der sich gegen die Verbrechen der Corona-Fanatiker, der ukrainischen Faschisten oder gegen die zum Himmel schreienden Verbrechen der Zionisten stellt? Glaubt Ihr ernsthaft, dass dadurch mehr Frieden in einer Gesellschaft eintreten wird, die demoskopisch ohnehin auf den Friedhof zusteuert? Denkt Ihr ernsthaft, Ihr könnt der zunehmenden Zahl an Muslimen im Land mit Moscheeverboten, Hausdurchsuchungen, Reisebeschränkungen, De-Banking und allen Euren an den Faschismus erinnernden Methoden gewaltsam einimpfen, die Verbrechen des Zionismus so zu lieben, wie Ihr sie offensichtlich lieben müsst? Merkt Ihr denn nicht, dass Ihr dabei zu Totengräbern Eurer eigenen Grundrechte degradiert werdet?

O Ihr Polizisten! Warum prügelt Ihr auf Demonstranten ein, und nehmt Leute fest, weil sie aus Eurer Sicht einige der völlig überzogenen Auflagen nicht eingehalten haben und z.B. „Kindermörder Israel“ gerufen haben? Sie demonstrieren doch auch für Euch und Eure Grundrechte der Meinungsfreiheit und den Schutz der Würde von allen Menschen überall in der Welt. Was ist mit Euch geschehen, dass Ihr jeden von der Regierungsvorgabe abweichend denkenden Menschen zum Staatfeind erklärt? Wollt Ihr Euch wirklich als Gehilfen eines Systems missbrauchen lassen, dass keine vernünftigen Argumente mehr hat, um seine nicht mehr zu versteckende Ungerechtigkeit zu kaschieren, sondern nur noch auf Eure Gummiknüppel zurückgreift?

O Ihr Deutschen! Was beklagt Ihr Euch über Migranten, Bevölkerungsaustausch und faselt von Remigration, wenn doch Ihr selbst es seid, die das gesamte Deutschsein verraten habt. Warum steht Deutschland wieder an der Seite von Bandera-Faschisten und Ben-Gvir-Rassisten? Sind es die Migranten, die Euch dazu verleiten, sämtliche Menschlichkeit eines Nachkriegsdeutschlands auf dem Opfertisch der Arroganz und Tyrannei an der Seite der größten Verbrecher unserer Zeit zu opfern, um eines Tages wieder für die von Deutschland mitverschuldeten Opfer bezahlen zu müssen? Glaubt Ihr, Ihr könnt die Seelen Eurer Großeltern reinwaschen, wenn Ihr heute zuseht, wie Palästinenser schon wieder vertrieben und ihre Frauen und Kinder öffentlich getötet werden? Glaubt Ihr ernsthaft, dass niemand für die komplette Vernichtung einer Zwei-Millionen-Stadt zur Verantwortung gezogen wird? Denkt Ihr wirklich, dass die Macht des Imperiums so groß ist, dass Ihr an der Seite der Mächtigen schadlos davonkommt? Selbst wenn es so wäre, glaubt Ihr ernsthaft, dass der komplette Verlust der Empathie, der Mitmenschlichkeit, des Mitgefühls für zehntausende ermordete Kinder nicht bereits eine große Strafe für ein Volk ist?

Und O Du Schreiber dieses Textes? Was gibt dir das Recht alle diese Menschen anzuprangern? Tust du denn genug, um an der Seite der Unterdrückten dieser Welt zu stehen? Setzt Du Dich hinreichend ein an der Seite der Hungernden und nach Wahrheit dürstenden? Hast Du den hinreichend Mitgefühl für die Politiker, Juristen, Ärzte, Theologen, Journalisten, Historiker, Verfassungsschützer, Polizisten und für allen Deutschen, um ihnen Mut zu geben, aufrichtige Menschen sein zu können? Erklärst du hinreichend alle Mitmenschen von der Nächstenliebe eines Jesus und der Gnade, die ein Muhammad für die Universen bedeutet, so dass sie es auch verstehen können? Ist nicht jeder von denen, die du hier öffentlich anprangerst, letztendlich ein Träger von Geist Gottes im Herzen?

Ja, es mag sein, dass viel zu viele unter ihnen jedes Mitleid verloren haben, aber ist das nicht zu bemitleiden? Es mag sein, dass viele zu viele unter ihnen nicht mehr weinen können, wenn sie die Massaker in Gaza vor das Auge geführt bekommen, aber rührt dieser Verlust nicht zu Tränen? Es mag sein, dass manche ihre Menschlichkeit gegen inhaltlose billige Parolen eingetauscht haben, aber zeigt das nicht, wie tief ihre eigenen Seelen verwundet sind?

Es mag sein, dass viele sich an Bilder von Leid gewöhnt haben, doch ist nicht gerade diese Gewöhnung eine schreckliche Krankheit, die der Heilung bedarf? Wenn Bomben fallen und Herzen schweigen, sollten wir dann nicht auch um das Schweigen trauern? Wenn das Elend der anderen viele von uns nicht mehr bewegt, werden wir dann nicht selbst zu Ruinen?

So muss ich die Frage „O Ihr Menschen! Seid Ihr keine Menschen mehr?“ abändern in: „O Du Schreiber dieser Zeilen, wie viele Menschenleben hast du schon gerettet? Weißt Du denn nicht, dass wenn Du auch nur ein einziges Menschenleben retten würdest, es so wäre, als wenn Du die ganze Menschheit rettest? Und jenes Menschenleben kann Dein eigenes Leben sein. Deinen Körper wirst Du nicht ewig am Leben erhalten können. Daher versuche es mit einer menschenwürdigen Seele, in der der Geist Gottes scheint.



Nachsatz: Viele, die einstmals dachten Christen zu sein, haben es vergessen: Das größte Fest der Christenheit steht bevor. Dafür wünsche ich allen Mitbürgern ein gesegnetes Fest und hoffe auf die baldige Rückkehr Jesu.