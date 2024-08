https://www.middleeastmonitor.com/20240826-official-hamas-rejects-new-israeli-conditions-in-gaza-ceasefire-talks/



Offiziell: Hamas lehnt neue israelische Bedingungen in Gaza-Waffenstillstandsgesprächen ab

26. August 2024

Hamas-Politbüromitglied Osama Hamdan bei einer Pressekonferenz in Beirut, Libanon am 03. Februar 2024 [İdiris Okuduci/Anadolu Agency]

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat die neuen Bedingungen Israels für einen Waffenstillstand im Gazastreifen offiziell abgelehnt.

Die jüngste Gesprächsrunde in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist am Sonntag gescheitert, und die Delegationen Israels und der Hamas verließen den Ort, ohne eine Einigung zu erzielen.

Zu den Hauptstreitpunkten in den laufenden Gesprächen, die von den Vereinigten Staaten, Ägypten und Katar vermittelt werden, gehört die israelische Präsenz im so genannten Philadelphi-Korridor, einem schmalen, 14,5 km langen Streifen entlang der Südgrenze des Gazastreifens zu Ägypten.

Berichten zufolge hat die israelische Delegation vorgeschlagen, ihre Streitkräfte innerhalb des Streifens zu verlagern, während sie zusätzlich zur Netzarim-Achse eine ständige Präsenz an 12 Aufmarschpunkten, die meisten davon im Norden des Streifens, beibehält.

Die Hamas erklärte, Israel sei von seiner am 2. Juli gemachten Zusage, die Truppen aus dem Korridor abzuziehen, abgerückt und habe weitere neue Bedingungen gestellt, darunter die Kontrolle der vertriebenen Palästinenser, wenn sie bei Beginn des Waffenstillstands in den stärker bevölkerten Norden der Enklave zurückkehren.

„Wir werden keine Diskussionen über den Rückzug von dem, was wir am 2. Juli vereinbart haben, oder über neue Bedingungen akzeptieren“, sagte ein ranghoher Hamas-Beamter, Osama Hamdan, am Sonntag gegenüber dem Al-Aqsa-Fernsehen der Gruppe. Hamdan sagte auch, dass die Hamas den Vermittlern ihre Antwort auf den jüngsten Vorschlag übergeben habe und dass die Behauptung der USA, eine Einigung stehe unmittelbar bevor, falsch sei.

