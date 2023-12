Open Letter from the Climate Movement: We stand in solidarity with Palestinians in their struggle for liberation This open letter is a starting point for the climate movement to develop principled solidarity with Palestine that connects climate justice with the struggles of colonized peoples worldwide.

Offener Brief der Klimabewegung: Wir sind solidarisch mit den Palästinensern in ihrem Kampf um Befreiung

Dieser offene Brief ist ein Ausgangspunkt für die Klimabewegung, um eine prinzipielle Solidarität mit Palästina zu entwickeln, die Klimagerechtigkeit mit den Kämpfen der kolonisierten Völker weltweit verbindet.

Von Offener Brief

3. Dezember 2023

Wir, als Gruppen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, sind solidarisch mit dem palästinensischen Befreiungskampf und verurteilen den anhaltenden Völkermord in Gaza. Dieser Angriff auf Gaza ist nur ein Symptom des umfassenderen israelischen Siedlerkolonialprojekts. Die Menschen in Gaza haben drei einfache Bitten an die internationale Gemeinschaft gerichtet: die Wahrheit zu verbreiten, einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern und Druck auf die westlichen Regierungen auszuüben, damit sie ihre Beziehungen zu Israel abbrechen. Wir reagieren auf diesen Aufruf, indem wir die Verflechtung unserer Kämpfe und die zentrale Bedeutung der Entkolonialisierung für die Klimagerechtigkeit hervorheben. Wir betrachten diesen offenen Brief als Ausgangspunkt für die Klimabewegung, um eine prinzipielle Solidarität mit Palästina zu entwickeln, die Klimagerechtigkeit mit den Kämpfen der kolonisierten Völker weltweit verbindet.1

Seit über 75 Jahren wehren sich die Palästinenser gegen den Raub und die Besetzung ihres Landes und die Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen. Die ethnische Säuberung der Palästinenser wird von westlichen Mächten wie dem Vereinigten Königreich, den USA und der Europäischen Union unterstützt. Im gesamten besetzten Palästina hat Israel den Palästinensern unerbittlich ein System der Unterdrückung und Beherrschung aufgezwungen. In Jerusalem sind die Palästinenser regelmäßig mit der gewaltsamen Drohung der israelischen Behörden konfrontiert, sie zu enteignen. Im Gazastreifen leben die Palästinenser seit 16 Jahren unter einer israelischen Blockade, die den Zugang zu lebensnotwendigen Gütern einschränkt und durch militarisierte Grenzen jede Bewegungsfreiheit verhindert. In Dschenin waren die Palästinenser erst vor wenigen Monaten mit der „größten Militäroperation in den besetzten Gebieten seit der zweiten Intifada 2000-2005“ konfrontiert, ohne dass die internationale Gemeinschaft sie verurteilt hätte.

Die Gewalt gegen die Palästinenser begann nicht erst mit dem Massaker im al-Ahli-Krankenhaus am 14. Oktober und auch nicht erst mit der aktuellen Teppichbombenkampagne in Gaza. Die alltägliche koloniale Gewalt ist für die Palästinenser eine ständige Realität.

Als Klimaaktivisten im imperialen Kern sind wir uns der Rolle bewusst, die unsere Regierungen bei der Förderung des Siedlerkolonialismus in Palästina spielen. Das Vereinigte Königreich war durch die Balfour-Erklärung maßgeblich an der Entstehung des israelischen Kolonialstaates beteiligt. Heute setzt das Vereinigte Königreich dieses Erbe fort, indem es Waffen an Israel lizenziert und exportiert, die gegen Palästinenser eingesetzt werden und dann als „kampferprobt“ vermarktet werden. Jedes Jahr überweisen die USA mindestens 3,3 Milliarden Dollar an Steuergeldern, um Israel finanziell zu unterstützen und die Besatzungstruppen zu fördern. Die meisten der Bomben, die in den letzten vier Wochen auf Gaza abgeworfen wurden, sind international hergestellt worden. Während wir für das Ende der fossilen Brennstoffe, für Klimareparationen und eine ökosozialistische Zukunft kämpfen, müssen wir die USA, Großbritannien und die EU auffordern, ihre Militärhilfe und Komplizenschaft mit Israels kolonialer Besatzung zu beenden.

Siedlerkolonialismus und Imperialismus prägen grundlegend die Welt, in der wir leben, die Kämpfe, die uns verbinden, und den Klimanotstand, mit dem wir konfrontiert sind. Die Expansion der Industrie für fossile Brennstoffe, gegen die wir kämpfen, wird durch kolonialen Abbau und militärische Operationen im Nahen Osten und darüber hinaus erleichtert. Der militärisch-industrielle Komplex der USA, eine „gewaltige Quelle der CO2-Verschmutzung“, enteignet indigene Völker auf der Schildkröteninsel und im Ausland von ihrem rechtmäßigen Land.2 Inmitten seines andauernden völkermörderischen Angriffs, mit dem versucht wird, die Palästinenser im Gazastreifen ethnisch zu säubern, hat Israel 12 Lizenzen für die Gasexploration an Unternehmen wie BP und ENI vor der Küste des Streifens vergeben. Es ist dieses System der planetarischen Zerstörung, das die Waffen, die Israels Völkermord anheizen, produziert, motiviert und davon profitiert. Darüber hinaus macht die Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten zwischen den westlichen Mächten und Israel unsere Solidarität unabdingbar, wenn wir gemeinsame Unterdrückungssysteme bekämpfen. Wenn die Klimabewegung es ernst meint mit der Forderung nach internationalistischer Klimagerechtigkeit, dann müssen Entmilitarisierung und Entkolonialisierung im Mittelpunkt unserer Forderungen stehen.

Eine Welt, die vor dem Völkermord an einem kolonisierten Volk die Augen verschließt, ist keine Welt, in der Klimagerechtigkeit möglich ist. Wir müssen die Systeme der Unterdrückung entwurzeln, wo immer wir sie finden. Von der Schildkröteninsel über Abya Yala bis hin zu Palästina unterstützen wir den Kampf um die Rückgabe von Land und stellen uns der Rolle westlicher Regierungen bei der Förderung von Kolonialismus und Imperialismus auf der ganzen Welt. In diesem politischen Moment müssen wir über unsere gemeinsamen Kämpfe nachdenken und uns mit dem palästinensischen Volk solidarisch zeigen.

Mögen wir noch zu unseren Lebzeiten ein freies Palästina sehen, vom Fluss bis zum Meer.

Unterschriften:

Großbritannien

All African Women’s Group

Cambridge Land Justice

Kampagne gegen den Klimawandel

Chesterfield Klima-Bündnis

Klimacamp Schottland

Bergsteiger für Klima

Klima Live UK

Klima-Vanguard

Gemeinschaftliche Aktion für Landbefreiung/

ESEA Grüne Löwen

Extinction Rebellion Familien

Extinction Rebellion Jugend Oxford

Flame (Die Landarbeiter-Allianz Jugend)

Fossil Free Pride

Grün bei Barts Health

Globale Mehrheit VS

Islamische Stiftung für Ökologie und Umweltwissenschaften

Stoppen wir die ostafrikanische Erdölpipeline UK

Land in our Names

Movimiento Jaguar Despierto

Keine Grenzen für Klimagerechtigkeit

Nowadays on Earth

Organisation der radikalen Cambridge-Aktivisten (O.R.C.A.)

Plymouth Hub für Klimagerechtigkeit

Positives Geld

Widerstand gegen Glencore

Wissenschaftler für globale Verantwortung (SGR)

Rosebank stoppen

Stop Rosebank Sheffield

Nachhaltig muslimisch

The People’s Health Hearing Collective

Die Landarbeiter-Allianz

Tipping Point UK

Markenzeichen Belfast

Übergang Crich

Zwei Milliarden stark

Women of Colour im globalen Frauenstreik

Jugend im Widerstand Edinburgh

Internationale

Al Manakh (Kuwait)

Animal Rebellion (Irland)

Kultur Hack Labs (International)

Climate Clock DRC (Kongo)

Ecojustice Irland (Irland)

End Fossil Barcelona (Spanien)

Freitage für die Zukunft Mumbai (Indien)

Generationen der Zukunft Kerry (Irland)

Zukunftssicher Clare (Irland)

Organisierte Studenten für radikale Klimaaktionen (Niederlande)

Palästinensisches Institut für Biodiversität und Nachhaltigkeit (Palästina)

Rave Revolution (International)

Rebellion der Wissenschaftler (Irland)

Sozialistische Juristenvereinigung von Irland: Ecosocialists (Irland)

Stop East African Crude Oil Pipeline (International)

Die Dubliner Ökofeministen (Irland)

Transnationales Institut (Niederlande)

Wir riechen Gas (Belgien)

Jugend für Grüne Aktion (Kenia)

Jugend für eine grüne Natur (Kongo)

Anmerkung der Autoren: Bitte benutzen Sie dieses Formular, um den offenen Brief zu unterzeichnen, wenn Sie eine Gruppe sind, die sich innerhalb der Klimabewegung organisiert.

Anmerkungen

Die Entwicklung einer prinzipiellen Solidarität mit kolonisierten Völkern erfordert politische Bildung und Reflexion über den aktuellen Stand der Bewegung. Die Leseliste der Palästinensischen Jugendbewegung enthält umfangreiches Material über die Geschichte des palästinensischen Widerstands gegen den Siedlerkolonialismus. Die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung ist eine internationale Kampagne zur Beendigung der Unterstützung der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel.

︎

Max Ajl, A People’s Green New Deal, Pluto Press, S. 155

Übersetzt mit Deepl.com



