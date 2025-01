https://consortiumnews.com/2025/01/02/office-pool-2025/?eType=EmailBlastContent&eId=a5abf4e7-cd66-4118-b94f-79a446a9f76f



Office Pool 2025

Andrew P. Napolitano

2. Januar 2025

Andrew P. Napolitano gibt 20 Multiple-Choice-Prognosen ab, die das Trump-Team, die US-Regierung, den Obersten Gerichtshof, die Populärkultur, eine Reihe von Politikern – und mehr – betreffen.

Das beleuchtete Washington Monument bei Nacht, während der Verkehr vorbeirauscht. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC)

Von Andrew P. Napolitano

Nr. 1 – Am 1. Januar 2026 wird Joe Biden

a) ein Angeklagter in einem vom Trump-Justizministerium angestrengten Verfahren.

b) allgemein als klüger angesehen werden, als er heute zu sein scheint.

c) Dieses Tal der Tränen verlassen.

d) Im Hospiz.

Nr. 2 – Am 1. Januar 2026 wird Donald Trump immer noch

a) JD Vance für irgendetwas beschuldigen.

b) Berufung gegen die Zivilurteile gegen ihn einlegen.

c) Den Krieg verteidigen, den er im Iran begonnen hat.

d) Er hat es satt, Bibi Netanjahu alles zu geben, was er will, und nichts dafür zu bekommen.

Nr. 3 – Im Januar 2026 wird JD Vance

a) die Mike-Pence-Behandlung im Weißen Haus von Trump erhalten.

b) sich wünschen, er wäre im Senat geblieben.

c) feststellen, dass er Trumps Pudel geworden ist.

d) Alles von dem oben genannten.

Nr. 4 – Im Jahr 2025

a) wird Kamala Harris ankündigen, dass sie für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien kandidieren wird.

b) Chris Christie, der – wieder einmal – 100 Pfund abgenommen hat, wird wieder in Trumps Gunst stehen.

c) Mike Johnson wird, nachdem er das Amt des Sprechers verloren hat, wieder zu Hause in Louisiana sein und Sonntagsschule unterrichten.

d) Chuck Schumer wird erkennen, dass er es hasst, Minderheitenführer im Senat zu sein, und ankündigen, dass er für das Amt des Gouverneurs von New York kandidieren wird.

Nr. 5 – Im Jahr 2025 wird die Trump-Regierung

a) eine Billion Dollar mehr ausgeben, als sie an Steuern und Gebühren einnimmt.

b) einen Krieg mit dem Iran beginnen.

c) die Ukraine weiterhin mit militärischer Ausrüstung, Munition und Bargeld versorgen.

d) Alle der oben genannten Punkte.

Von links in der Reihe: Vizepräsidentin Kamala Harris, Präsident Joe Biden, der ehemalige Bürgermeister von New York City Mike Bloomberg, der ehemalige Präsident Donald Trump und JD Vance bei der Veranstaltung zum Nationalen Gedenken an den 11. September 2024 in New York City. (Tia Dafour, U.S. Department of Homeland Security, Wikimedia Commons, Public Domain)

Nr. 6 – Der erste aus Präsident Trumps Kabinett, der gehen wird, ist

a) Marco Rubio, weil er einen Grundsatzstreit mit dem Präsidenten über die Ukraine hat.

b) Pam Bondi, weil sie sich weigern wird, Anklage gegen Personen zu erheben, für die es keine Beweise für kriminelles Verhalten gibt.

c) Tulsi Gabbard, wenn ihre eigene Geheimdienstgemeinschaft sie aus dem Amt drängt.

d) Pete Hegseth, weil er es vermisst, bei Fox auf Sendung zu sein.

Hegseth im Dezember 2020. (Gage Skidmore, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Nr. 7 – Im Jahr 2025

a) Papst Franziskus wird sterben und durch einen gläubigen, traditionellen Katholiken ersetzt werden.

b) Trump wird die Schulden der Regierung um eine halbe Billion Dollar erhöhen.

c) Wladimir Putin wird in der Ukraine triumphieren, da diese ein neutrales Land wird und auf die NATO-Mitgliedschaft verzichtet.

d) Alle der oben genannten Punkte.

Nr. 8 – Im Jahr 2025

a) Tom Brady wird aus dem Ruhestand zurückkehren und als Quarterback für die New York Giants spielen.

b) Die Yankees besiegen die Mets in der World Series entscheidend.

c) Patrick Mahomes wird in den Ruhestand gehen und Tom Brady bei Fox ersetzen.

d) Alle der oben genannten Dinge.

Nr. 9 – Nächstes Jahr um diese Zeit

a) wird Notre Dame zum College-Football-Meister gekrönt werden.

b) werden Bill und Hillary Clinton ihre offizielle Trennung bekannt geben.

c) wird Victoria Nuland die Nr. 2 im Außenministerium sein.

d) Alle oben genannten Punkte.

Nuland kommentiert die „transatlantische Agenda“ auf einem Beltway-Forum im Jahr 2019. (Brookings Institution , Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Nr. 10 – Nächstes Jahr um diese Zeit

a) wird Bibi Netanjahu im Gefängnis sitzen.

b) Volodymyr Zelenskyy wird in Miami leben.

c) wird TikTok unter seinem jetzigen Eigentümer lebendig und beliebt in den USA sein.

d) Alle der oben genannten Punkte.

Nr. 11 – Nächstes Jahr um diese Zeit

a) wird Netflix die Kinos aus dem Geschäft verdrängt haben.

b) wird der Broadway wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht haben.

c) wird Trump das RFK-Stadion vom FBI kaufen und es in riesige Hochhäuser verwandeln.

d) Einige der oben genannten Dinge.

Nr. 12 – Im Jahr 2025 wird Trump

a) Die Executive Order 12333 aufheben und die Geheimdienste werden durchdrehen.

b) Er wird Gesetze zur Aufhebung des FISA und des Patriot Act unterzeichnet haben.

c) jegliche inländische Spionage verboten haben.

d) Nichts von alledem, aber solange ich noch atme, hoffe ich.

Nr. 13 – Im Jahr 2025,

a) wird der militärisch-industrielle Komplex noch fetter, reicher und mächtiger geworden sein.

b) Der Verteidigungshaushalt der USA wird 1 Billion Dollar überschritten haben.

c) Die Trump-Regierung wird drei weitere Kriege begonnen oder maßgeblich finanziert haben.

d) Alle oben genannten Punkte.

Das Pentagon. (Joe Lauria)

Nr. 14 – Im Jahr 2025 wird der Oberste Gerichtshof der USA

a) Entscheiden, dass jede Rede als natürliches Recht absolut geschützt ist.

b) Entscheiden, dass das Recht zu reisen ein natürliches Recht ist

b) Wickard v. Filburn aufheben, in dem entschieden wurde, dass selbst unbedeutende, unermessliche, private und persönliche Verhaltensweisen vom Kongress reguliert werden können.

d) Nichts von alledem, aber solange ich atme, hoffe ich.

Nr. 15 – Im Jahr 2025 wird die Mehrheit der Amerikaner

a) Anerkennen, dass Krieg ein Schläger ist.

b) Anerkennen, dass Krieg die Gesundheit des Staates ist.

c) alle Kriege akzeptieren, weil sie die Lügen der Regierung glauben.

d) die Wehrpflicht als eine Form der Sklaverei verurteilen.

Nr. 16 – Im Jahr 2025 werden die Historiker endlich anerkennen, dass

a) Lincoln das erste Staatsoberhaupt in der Geschichte war, das Zivilisten seines eigenen Landes militärisch angriff.

b) Wilson eine vierte, von der Verfassung nicht anerkannte, nicht rechenschaftspflichtige Regierungsebene schuf.

c) FDR war ein erbitterter Rassist, der den KKK unterstützte und japanische Amerikaner in Konzentrationslager steckte.

d) Alle sind wahr, aber keine wird anerkannt.

Donald Trump nimmt an einem virtuellen Rathaus des FOX News Channel am Lincoln Memorial am Sonntag, 3. Mai 2020, in Washington, D.C., teil (Weißes Haus, Shealah Craighead)

Nr. 17 – Das Wesen der Regierung ist

a) Die Verneinung der Freiheit.

b) Ein Gewaltmonopol in einem geografischen Gebiet.

c) Das Nehmen von den Besitzenden und das Geben an sich selbst und an die Habenichtse.

d) Alle der oben genannten Punkte.

Nr. 18 – Das Wesentliche eines Rechts ist, dass

a) Es kommt von unserer Menschlichkeit.

b) Es existiert unabhängig davon, ob die Regierung es anerkennt oder nicht.

c) Es kann nur nach einem fairen Gerichtsverfahren entzogen werden, bei dem die Regierung die Schuld beweisen muss.

d) Alle der oben genannten Punkte.

Nr. 19 – Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika

a) Sie ist das oberste Gesetz des Landes.

b) wurde geschrieben, um die Regierung zu beschränken.

c) erkennt die natürlichen Rechte an.

d) Wird regelmäßig von der Regierung ausgehebelt.

e) Alle der oben genannten Punkte.

Nr. 20 – Die Regierung ist die beste

a) die am wenigsten regiert.

b) Die uns in Ruhe lässt.

c) Die immer die Wahrheit sagt.

d) Die sich nach hinten beugt, um Krieg zu vermeiden.

e) Alle der oben genannten Punkte.

Ich wähle: 1c, 2a, 3d, 4a, 5d, 6b, 7d, 8b, 9c, 10d, 11d, 12d, 13b, 14d, 15c, 16d, 17d, 18d, 19e, 20e.

Frohes neues Jahr!

Andrew P. Napolitano, ehemaliger Richter am Superior Court of New Jersey, war leitender Justizanalyst beim Fox News Channel und ist Gastgeber des Podcasts Judging Freedom. Richter Napolitano hat sieben Bücher über die Verfassung der Vereinigten Staaten geschrieben. Das jüngste ist Suicide Pact: Die radikale Ausweitung der präsidialen Befugnisse und die tödliche Bedrohung der amerikanischen Freiheit. Um mehr über Richter Andrew Napolitano zu erfahren, besuchen Sie https://JudgeNap.com.

Veröffentlicht mit Genehmigung des Autors.

URHEBERRECHT 2024 ANDREW P. NAPOLITANO

VERTRIEBEN DURCH CREATORS.COM

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können, müssen aber nicht, die von Consortium News wiedergeben.

