Offiziell: US-israelische Täuschung verschaffte Iran vor Angriff falsche Sicherheit

Ein israelischer Beamter sagte, Tel Aviv habe von Washington „klares grünes Licht“ für den Angriff erhalten.

Von Kyle Anzalone |

13. Juni 2025

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte der Jerusalem Post, dass Tel Aviv und Washington gemeinsam daran gearbeitet hätten, Teheran davon zu überzeugen, dass Diplomatie noch möglich sei, nachdem Israel bereit war, den Iran anzugreifen. Nur wenige Stunden vor Beginn des massiven Angriffs Israels bekräftigte Präsident Donald Trump, dass er weiterhin zu Gesprächen bereit sei.

Die israelische Zeitung berichtet: „Die für Sonntag geplante Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran war Teil einer koordinierten Täuschungsaktion der USA und Israels, die darauf abzielte, den Iran vor dem Angriff am Freitag in Sicherheit zu wiegen.“

In einem Beitrag auf Truth Social kurz vor Beginn der israelischen Angriffe erklärte Trump: „Wir bleiben einer diplomatischen Lösung der iranischen Atomfrage verpflichtet! Meine gesamte Regierung wurde angewiesen, mit dem Iran zu verhandeln. Der Iran könnte ein großartiges Land sein, aber zuerst muss er alle Hoffnungen auf den Erwerb von Atomwaffen aufgeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

Nachdem der israelische Angriff bereits im Gange war, bestritt Außenminister Marco Rubio, dass die USA daran beteiligt seien. Amerikanische Beamte sagten jedoch, das Weiße Haus habe gewusst, dass Israel einen Angriff auf den Iran plane, und Trump sagte gegenüber Fox News, er sei über die Operation informiert worden.

Barak Ravid von Axios berichtete später unter Berufung auf zwei ungenannte israelische Beamte, Tel Aviv habe „eindeutig grünes Licht“ aus den USA für den Beginn der Bombardierung erhalten.

Quellen, die mit Axios sprachen, sagten, die vermeintliche Spaltung zwischen Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sei hinter den Kulissen koordiniert worden. „Zwei israelische Beamte behaupteten gegenüber Axios, dass Trump und seine Berater nur vorgaben, einen israelischen Angriff öffentlich abzulehnen – und privat keine Ablehnung zum Ausdruck brachten“, heißt es in dem Bericht. „Das Ziel sei es gewesen, den Iran davon zu überzeugen, dass kein Angriff unmittelbar bevorstehe, und sicherzustellen, dass die Iraner, die auf der Zielliste Israels stehen, nicht an neue Orte umziehen.“

Den Quellen zufolge hätten Trump und Netanjahu den Angriff am Montag in einem Telefonat besprochen. Nach dem Gespräch habe Trump Netanjahu gedrängt, Iran nicht anzugreifen, aber das sei ein weiterer Versuch gewesen, Iran zu täuschen.

In einem zweiten Beitrag nach dem Angriff erklärte Trump, er habe dem Iran die Möglichkeit gegeben, ein Abkommen zu schließen, und deutete an, dass Israel bei dem massiven Luftangriff amerikanische Waffen eingesetzt habe. „Ich habe dem Iran immer wieder die Chance gegeben, ein Abkommen zu schließen. Ich habe ihnen in aller Deutlichkeit gesagt, sie sollen es einfach tun, aber egal, wie sehr sie sich auch bemühten, egal, wie nah sie kamen, sie haben es einfach nicht geschafft“, schrieb der Präsident. Weiterlesen bei antiwar.com

