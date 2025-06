Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-06-21/ty-article-opinion/.highlight/without-iran-theres-no-netanyahu-hes-obsessed-and-israel-has-been-swept-up-in-it/00000197-8f3c-d879-a5df-bf7d22240000



Meinung |

Ohne den Iran gäbe es keinen Netanjahu. Er ist besessen, und Israel ist davon mitgerissen worden

Wie Melvilles besessener Kapitän Ahab hat Netanjahu den Krieg mit dem Iran als Teil einer wahnsinnigen persönlichen Mission begonnen

Per E-Mail sendenPer E-Mail senden

Netanjahu. Seine Misserfolge sind nicht das Ergebnis extremer Dekadenz, sondern seiner völligen Hingabe an eine obsessive persönliche Mission. Bildnachweis: Avi Ohayon/GPO

Ofri Ilany

21. Juni 2025, 12:44 Uhr IDT

Es ist Freitag, 4 Uhr morgens. Ich befinde mich in einem Luftschutzbunker in dem Gebäude gegenüber meiner Wohnung, als das Bild von Benjamin Netanjahu auf meinem Bildschirm erscheint. Wie sich herausstellt, hat Israel einen weiteren Krieg begonnen, diesmal gegen den Iran. Der Premierminister hat die israelische Bevölkerung geweckt, um sie darüber zu informieren. Ich höre mir seine Erklärung an, die einen persönlichen Ton annimmt. „Wenn ich das persönlich sagen darf, ich beobachte diese Bedrohung seit über 40 Jahren“, erklärt er. „1982 schrieb ich in einem meiner Bücher – das war drei Jahre, nur drei Jahre nach der Errichtung des Regimes der Ayatollahs –, dass die größte Bedrohung für die Menschheit und für uns, unseren Staat, das Terrorregime der Ayatollahs sein wird.“

Durch den Nebel meiner Gedanken sehe ich die blasse Gestalt des einbeinigen Kapitän Ahab, dem Protagonisten aus „Moby Dick“. Ich erinnere mich an Ahabs scharfe Worte an die Besatzung der Pequod, als er ihnen den Auftrag erteilte, den weißen Wal zu jagen:

– Werbung –

„Moby Dick hat mich entmastet, Moby Dick hat mich auf diesen toten Baumstumpf gebracht, auf dem ich jetzt stehe. Aye, aye“, schrie er mit einem schrecklichen, lauten, tierischen Schluchzen, wie das eines herzzerrissenen Elchs; „… Und dafür seid ihr in See gestochen, Männer! Um diesen weißen Wal zu jagen, auf beiden Seiten des Landes und über alle Seiten der Erde, bis er schwarzes Blut spritzt und seine Flosse aus dem Wasser ragt.“

Die vorherrschende Haltung im Anti-Netanjahu-Lager neigt dazu, ihn als zynisch und korrupt zu sehen. Die Protestbewegungen haben ihn im Allgemeinen als Hedonisten dargestellt, der einen byzantinischen Hofstaat anführt, der von rosa Champagner und Zigarrenrauch durchtränkt ist. Viele glauben, dass die U-Boot-Affäre von einst und der Katar-Skandal nur die Spitze eines riesigen Eisbergs sind, der Korruption in gigantischem Ausmaß verbirgt, und dass früher oder später ans Licht kommen wird, dass die Familie Netanjahu über Jahre hinweg riesige Summen aus der Staatskasse gestohlen hat.

Israel im Krieg: Erhalten Sie täglich eine Zusammenfassung direkt in Ihren Posteingang

E-Mail *

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein

Das habe ich früher auch gedacht. Aber irgendwie hat sich das hedonistische Bild nicht durchgesetzt. Schließlich ist der Premierminister ein außerordentlich grimmiger und strenger Mann. Diese düstere Veranlagung hat Donald Trump kürzlich treffend als „wütender Mann” beschrieben. Die Situation, in der wir uns derzeit befinden, offenbart die Wahrheit über seine Persönlichkeit. Das politische Phänomen Benjamin Netanjahu, das seit Generationen unser Schicksal bestimmt, zeigt jetzt mehr denn je sein wahres Gesicht.

Wie Ahab ist Netanjahu hemmungslos und realitätsfern. Das hat zweifellos zu eklatanten Fehlschlägen geführt, die am 7. Oktober ihren Höhepunkt fanden. Diese Fehlschläge sind jedoch nicht das Ergebnis extremer Dekadenz, sondern vielmehr seiner völligen Hingabe an eine obsessive persönliche Mission: einen Kampf auf Leben und Tod gegen die Islamische Republik Iran und ihren Führer Ali Khamenei. Das ist weitaus alarmierender als bloße politische Korruption.

Von dem Moment an, als er die öffentliche Bühne betrat, hat Netanjahu seine Mission auf Erden so verstanden. Er sieht sich als eine Art weißer Ritter, der gegen das iranische Monster kämpft, um die Menschheit zu retten. Aber während er gegen diese iranische Bedrohung gekämpft hat, hat Netanjahu auch dazu beigetragen, sie zu schaffen.

Natürlich ist das iranische Regime für sich selbst und seine Taten verantwortlich, und es macht keinen Sinn, seine Feindseligkeit gegenüber Israel zu leugnen. Dennoch wurde diese Feindseligkeit durch die persönliche Besessenheit des israelischen Regierungschefs gegenüber dem Iran angeheizt. Hier ist ein klarer Spiegeleffekt zwischen zwei ideologischen Regimes zu beobachten. Im Laufe der Jahre hat Netanjahu seine unheilvollen Äußerungen über den Iran, der angeblich die Vernichtung des Staates Israel anstrebt, immer weiter verschärft und ihn als eine Art Wiedergeburt des Dritten Reiches dargestellt. Auf dieser Grundlage strebte er den Sturz des iranischen Regimes an: Schließlich habe eine nazistische Entität kein Existenzrecht. Dies verstärkte die Motivation des Ayatollah-Regimes, sich mit einem Atomprogramm zu verteidigen, und sein eigenes Bestreben, das zionistische Regime zu stürzen. Für die Iraner besteht die einzige Daseinsberechtigung von Netanjahus Israel in einer schicksalhaften Konfrontation mit ihnen. Und es lässt sich kaum behaupten, dass diese Wahrnehmung unbegründet ist.

Natürlich lässt sich argumentieren, dass Netanjahu nicht der Kern des Problems ist. Einige behaupten, dass ein Zusammenprall zwischen Israel und dem Iran, zwei regionalen Mächten, unvermeidlich war. Dieses Muster ist als Thukydides-Falle bekannt, benannt nach dem griechischen Historiker, der die Ursachen des Konflikts zwischen Athen und Sparta im Peloponnesischen Krieg im 5. Jahrhundert v. Chr. analysierte. Laut Thukydides war die wesentliche Ursache für den verheerenden Krieg „der Aufstieg Athens, der den Lakedaimoniern (den Spartanern) Angst einflößte und sie zum Krieg zwang“. Wenn eine solche Situation entsteht, braucht es nur einen kleinen Funken, um einen groß angelegten Krieg zu entfachen. Im Fall von Israel und Iran gab es jedoch mehrere Gelegenheiten, den Kollisionskurs zu verlassen, darunter vor allem das Atomabkommen von 2015, das Iran die Integration in die internationale Gemeinschaft im Gegenzug für die Einschränkung seiner Urananreicherung ermöglichen sollte.

Angehörige der israelischen Luftwaffe, diese Woche. Bildquelle: IDF Spokesperson’s Unit

Der große Dämon

Aber Netanjahu wollte die schicksalhafte Kampagne, die sein Leben geprägt hatte, nicht aufgeben. Es mag Momente gegeben haben, in denen er fast dazu bereit war. Aber ohne den Iran hätte er seine Uniform an den Nagel hängen und aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden müssen.

Selbst als er sich scheinbar mit anderen Themen befasste – der Privatisierung der Wirtschaft, der Übernahme der Medien – und selbst als er gut gelaunt und selbstzufrieden wirkte, ließ die Besessenheit offenbar nicht nach. „Selbst dann, als er diese feste, gefasste Miene aufsetzte, wie blass sie auch war, und erneut seine ruhigen Befehle erteilte … selbst dann tobte Ahab in seinem Innersten weiter“, beschreibt Herman Melville den Kapitän.

Seine destruktive Persönlichkeit ließ ihm nur eine Wahl: den Kampf fortzusetzen, das Feuer weiter anzufachen.

Das Erstaunliche ist, dass Netanjahu es geschafft hat, die Mehrheit der Israelis zu hypnotisieren – uns davon zu überzeugen, dass seine Logik absolut Sinn ergibt.

„Wie es dazu kommen konnte“, fragt sich der Erzähler in „Moby Dick“ angesichts der Bereitschaft der Besatzung, sich Ahabs selbstmörderischem Wahnsinn hinzugeben. „Was der weiße Wal für sie war, oder wie er in ihrem Unterbewusstsein, auf eine dunkle, unerwartete Weise, auch der gleitenende große Dämon der Meere des Lebens erschienen sein mochte.“

Tatsächlich ist ganz Israel von seinem Wahnsinn erfasst worden, sogar Netanjahus schärfste Gegner.

Letztendlich hat sich die Prophezeiung des Premierministers von einem unvermeidlichen Zusammenprall erfüllt. Wir stehen nun vor einem schicksalhaften letzten Akt. Kurz vor seinem endgültigen Abgang von der Bühne musste Ahab sich dem Todestrieb hingeben und das Schiff direkt auf den Wal zusteuern. Und selbst wenn alles in Stücke zerbrechen würde, würde Ahab sich nicht ändern und seine Mission nicht aufgeben. Aber würde es jemanden geben, der ihn wie der Erste Offizier Starbuck anrief: „Was willst du noch? Sollen wir diesen mörderischen Fisch weiter jagen, bis er den letzten Mann versenkt? Sollen wir uns von ihm auf den Grund des Meeres ziehen lassen?“

Diese Frage ist im Fall Netanjahu noch dringlicher. Denn während die Pequod ein imaginäres Schiff ist, ist unser Leben real. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …