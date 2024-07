https://english.almayadeen.net/articles/opinion/without-names-and-without-peoples



Ohne Namen und ohne Völker

Von Bouthaina Shaaban

Quelle: Al Mayadeen Englisch

13. Juli 2024

Der Grund für die Trauer, die Traurigkeit, den Schmerz und die Frustration in der heutigen Welt ist, dass Tyrannen alle Werte und Gesetze ignorieren, die die Natur und die Geschichte vermittelt haben, und alle Lektionen, die die Geschichte immer wieder wiederholt hat.

Vieles, was die Welt von heute kennzeichnet, ist die Angst, die die meisten Bewohner dieses Planeten plagt: Angst vor dem Vergehen der Vergangenheit, ohne eine dauerhafte Verbindung mit der Gegenwart und der Zukunft herzustellen; Angst vor einer Generation, die wie entwurzelt ist, ohne dass andere Wurzeln für sie sprießen; und Angst vor dem Verfall des höchsten Wertes des Menschen und der Menschenwürde selbst in den Augen ihrer Befürworter und derer, die ihre Hüter sein sollen, oder derer, die von ihren Gesellschaften und Institutionen beauftragt sind, darüber zu wachen, so dass jeder zu einer Zahl oder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen geworden ist, deren Schicksal nur noch am Rande erwähnt wird.

Es gibt keinen deutlicheren Beweis dafür als das, was mit unserem Volk in Gaza geschieht, wo Hunderttausende getötet wurden, darunter Zehntausende von Kindern und Säuglingen, die bis heute gestorben sind, ohne dass die Welt ihre Namen kennt oder die Gegenwart irgendetwas über sie oder ihre Geschichte und ihre Träume aufzeichnet, sowie Zehntausende von palästinensischen Gefangenen in schrecklichen israelischen Gefängnissen. Menschen, die den schrecklichsten Formen von Folter, Missbrauch, Verletzung der Menschenwürde und Hunger ausgesetzt sind. Ihr Leidensweg verstößt gegen jeden Buchstaben der Menschenwürde, und es scheint, dass die ganze Welt, nicht nur die zionistischen westlichen Regierungen oder die westlichen Medien, die von zionistischem Geld geleitet werden, ihre Verantwortung für das Leben, die Rechte, die Freiheit und die Würde dieser Menschen aufgegeben haben.

Vielleicht erklärt dies die Kontroverse, die durch die Freilassung von Dr. Muhammad Abu Salmiya, dem Leiter des Al-Shifa Medical Complex in Gaza, sieben Monate nach seiner Verhaftung ausgelöst wurde, weil er ein lebendes Beispiel für die zionistische Ungerechtigkeit und ihre hässlichen Verbrechen ist, und weil er ein glaubwürdiger Name und eine glaubwürdige Person ist, die das Vertrauen der Menschen verdient. Er hat Prinzipien und Moral. Es ist gefährlich für die Menschen auf der ganzen Welt, Opfer mit Namen, Gesichtern und Glaubwürdigkeit zu kennen, die darüber sprechen, was wirklich in den zionistischen Gefangenenlagern vor sich geht, die an Brutalität die Gefangenenlager der Nazis weit übertreffen; sie alle befinden sich in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Dies ist vermutlich der verborgene Grund dafür, dass die Besatzungstruppen beispiellose Verbrechen begehen, indem sie alle Zentren zerstören, die mit dem kulturellen, gesellschaftlichen oder beruflichen Gedächtnis Palästinas zu tun haben, denn das Ziel ist nicht nur die Vernichtung des Volkes, sondern auch die Vernichtung des Gedächtnisses, einschließlich des authentischen historischen Gedächtnisses, das den Duft des Landes und die Bestandteile der über Jahrhunderte ererbten Identität in sich trägt, da dies die neuen Besatzer stört, die das Land durchqueren und weder seine Wurzeln kennen noch den Duft seiner Geschichte riechen und wenig von seinem Geschmack oder seiner Beschaffenheit wissen.

Als Antwort auf diese Maschinerie, die das Wesen der Menschheit zermalmt, müssen wir die Menschenwürde und das Recht eines jeden Menschen auf ein würdiges Leben in Sicherheit vor Krieg, Zerstörung, Demütigung und Missbrauch verteidigen. Wir müssen jeden Namen, der für die Wahrheit geopfert wurde, aufzeichnen und ehren. Deshalb müssen wir Armeen von Geschichtenerzählern bilden, um der Menschheit die Geschichten dieser Menschen zu erzählen, die sich selbst und ihre Familien geopfert haben, um die Fahne der Wahrheit hochzuhalten, und die standhaft und geduldig gekämpft haben, um die Gleichungen der Macht zu verändern und eine neue Definition für den Krieg aufzustellen.

Sie haben bewiesen, dass keine noch so überwältigende, bewaffnete und mit allen möglichen Waffen und Geldern ausgestattete Macht den Willen von Kämpfern brechen kann, die nichts als ihr Land und ihren Glauben an Gott haben und dennoch bereit sind, sich selbst zu opfern, damit das Unrecht nicht über ihren Körper geht und anderen unschuldigen Menschen schadet. Opfer und Widerstandskämpfer dürfen nicht ohne Namen bleiben und als Gruppen und Dutzende bezeichnet werden. Vielmehr sollten wir ihnen Seiten der historischen Aufzeichnungen widmen, für alles, was sie getan haben, für alles, was sie zu erreichen träumten, für alles, was sie opferten und Widerstand leisteten, und für alle Ideale, die sie durch ihren Glauben und ihr Handeln verkörperten.

So wie Aggressoren und dunkle Mächte Menschen absichtlich zu Objekten machen und ihnen jede menschliche Eigenschaft nehmen, die zu Mitgefühl einlädt, üben zionistische westliche Regierungen, die diese kriminellen Handlungen unterstützen, eine andere Art der Unterdrückung und des Entzugs der Würde auf ihr eigenes Volk aus. Sie führen alle Arten von Kriegen und ignorieren dabei völlig die Interessen ihrer Bevölkerung und deren Bedürfnis nach einer Politik und Ausgaben, die weit entfernt sind von dem, was ihre Regierungen tun, und zwar aus Gründen, die wenig mit dem Interesse der Bevölkerung zu tun haben.

Während sich der militärisch-industrielle Komplex in den Vereinigten Staaten darauf konzentriert, Kriege anzuzetteln und fortzuführen, um Billionengewinne zu erzielen und die Rüstungsindustrie zu finanzieren und auszubauen, geht dies auf Kosten aller anderen sozialen Bereiche, wie Bildung, Gesundheit und Infrastruktur.

In den Vereinigten Staaten beispielsweise leiden das Bildungs-, das Verkehrs- und das Gesundheitswesen unter einem gravierenden Ressourcenmangel und fordern seit Jahren, dass ein kleiner Prozentsatz der Steuereinnahmen in diese Bereiche fließt, anstatt die Rüstungsindustrie zu fördern. Die Interessenvertreter arbeiten jedoch in einer völlig anderen Umlaufbahn als die Bevölkerung und sind nach wie vor daran interessiert, ihren Reichtum zu mehren, ihre Positionen zu erhalten und ihre Partner in Entscheidungspositionen zu bringen, so dass sich bereits eine echte Kluft zwischen den Herrschenden und den Beherrschten gebildet hat.

Dies hat sich auch bei den Wahlen in Frankreich und Großbritannien gezeigt, als deutlich wurde, dass die Entscheidungsträger keinen Kontakt zu den Menschen hatten, die auf den Straßen demonstrierten und deren Rufe völlig ungehört verhallten. Die Entscheidungsträger legten ihre eigene Agenda vor, diskutierten sie und setzten um, was sie wollten.

Dieses Problem zeigte sich sehr deutlich in den Bewegungen, die sich an den amerikanischen Universitäten zur Unterstützung des palästinensischen Volkes entwickelten. Anstatt auf diejenigen zu hören, die die Elite der amerikanischen Gesellschaft repräsentieren, wurden sie auf demütigende Weise unterdrückt, gegen Universitätspräsidenten wurde ermittelt, und Professoren, College-Dekane und Abteilungsleiter wurden in einer Szene zu Boden geschleift, die nicht nur eine Beleidigung für die Betroffenen, sondern auch für das so genannte demokratische System in den Vereinigten Staaten von Amerika darstellte.

Die Lehren aus den Opfern ohne Namen und den Regierungen ohne Volk sind, dass diese Methoden, auch wenn sie den Verantwortlichen falsche Ergebnisse liefern, zweifellos unhaltbar sind. Das Ignorieren der Realität und des wahren Willens der Menschen wird letztendlich zu katastrophalen Ergebnissen führen. Ungerechtigkeit, Töten und Besatzung können den Fortbestand des Unterdrückers nicht sichern, ganz gleich wie mächtig er ist.

Sollte der Unterdrücker so weitermachen, anstatt einen Schritt zurückzutreten und mit einer gewissen Weisheit darüber nachzudenken, was getan werden kann, käme dies einem Selbstmord gleich und würde seine Werkzeuge mit in den Abgrund reißen. Wenn die Zeit einige ihrer Seiten umblättert, wird niemand in der Lage sein, die Ergebnisse von den Ursachen zu trennen, und die Zeit, die sie trennt, wird so kurz sein, dass sie kaum sichtbar sein wird. Das Gleiche gilt für Regierungen, die glauben, ihre Macht auszubauen, während sie in Wirklichkeit einen Fehler nach dem anderen machen, was schließlich zum völligen Zusammenbruch des gesamten Systems führen wird. An diesem Punkt werden die Menschen dann daran arbeiten, ein neues System mit neuen Machthabern, Idealen, Gesetzen und Institutionen aufzubauen.

Der Grund für die Trauer, die Traurigkeit, den Schmerz und die Frustration in der heutigen Welt liegt darin, dass die Tyrannen alle Werte und Gesetze ignorieren, die uns die Natur und die Geschichte vermittelt haben, ebenso wie alle Lektionen, die die Geschichte immer wieder wiederholt hat. Dies kann aus Unwissenheit oder Unfähigkeit geschehen, weil sie sich dem Abgrund nähern und ihren Kurs nicht mehr ändern können. Sie sind zu weit gegangen und haben keine andere Wahl, als ihren Weg in den Abgrund fortzusetzen, der sie schließlich verschlingen wird.

Arabische Intellektuelle

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …