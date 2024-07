https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israel-quietly-disappears-west-bank-land



Israel lässt still und leise Land im Westjordanland verschwinden

Von Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

13. Juli 2024

Israelische Siedler sind die Fußsoldaten des Staates und seiner expansionistischen Politik.

Mohammed Nasser APA-Bilder

Während Israels Völkermord in Gaza in den zehnten Monat geht, schreitet sein Siedlerkolonialprojekt im historischen Palästina unaufhaltsam voran.

Das UN-Menschenrechtsbüro läutet die Alarmglocken wegen Israels beschleunigtem Landraub im besetzten Westjordanland, der durch die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern durch Siedlergewalt, Hauszerstörungen und Zugangsbeschränkungen noch verschärft wird.

„Die Situation im besetzten Westjordanland ist äußerst besorgniserregend, da Israel ein Umfeld zulässt und fördert, das von Angst geprägt ist und Gemeinschaften aus ihren Häusern und ihrem Land zwingt“, so das UN-Büro.

Siedler, so die Erklärung weiter, handeln mit dem Schutz und der Unterstützung der israelischen Sicherheitskräfte und eskalieren gewaltsame Angriffe auf Hirtengemeinschaften in den südlichen Hebron-Hügeln, im Jordantal und in Ost-Jerusalem, die von Siedlungen und Außenposten umzingelt sind.

Israels so genanntes Sicherheitskabinett hat die Legalisierung von fünf Siedler-„Außenposten“ genehmigt.

Während alle israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland nach internationalem Recht illegal sind und ihr Bau ein Kriegsverbrechen darstellt, werden die von Israel als „Außenposten“ bezeichneten Siedlungen oft sogar ohne die Genehmigung Israels gebaut und gelten nach israelischem Recht als illegal.

In der Anfangsphase bestehen sie oft aus einer kleinen Anzahl extremerer Siedler, die sich in einem bestimmten Gebiet mit wenigen Wohnwagen oder Bauten versammeln und oft keinen Anschluss an Wasser und Strom haben.

Bezalel Smotrich, der ultrarechte israelische Finanzminister, versucht, den Prozess der Legalisierung und Anerkennung von Außenposten nach israelischem Recht zu vereinfachen, indem er sie mit grundlegenden Dienstleistungen versorgt und Fakten vor Ort schafft.

Im Rahmen seines Vorstoßes zur Legalisierung von mehr als 60 Außenposten im besetzten Westjordanland weist Smotrich nun Ministerien an, sie „rechtlich den regulären Siedlungen gleichzustellen“, berichtete die Times of Israel.

Auf einer privaten Konferenz der Partei des religiösen Zionismus, die in einem Siedlungsaußenposten in der Nähe von Qalqilya im besetzten Westjordanland stattfand, erörterte Smotrich die Schaffung eines „Legalisierungsumgehungsweges“ für Außenposten, indem er sie finanziert und ihnen Dienstleistungen anbietet, so die Siedlungsbeobachtungsgruppe Peace Now, die eine Aufzeichnung der Konferenz erhielt.

Smotrich beschrieb, wie die von ihm so genannten „Farm-Außenposten“ den Weg für die Übernahme palästinensischen Landes ebnen würden.

„Die landwirtschaftlichen Außenposten sind ein megastrategisches Instrument zum Schutz von Land“, sagte er, wie Peace Now berichtete.

„Wir haben das Rad nicht erfunden. Im Staat Israel war Weideland schon immer das effektivste Mittel, um Land zu schützen“, fügte er hinzu.

„Man nehme einen Bauern, tausend Kühe, einen Groschen und eine halbe Investition, und schon habe man 40.000 Dunam geschützt. Ein Instrument, das, wie alles andere in den Siedlungen, von unten nach oben entstand.

Smotrich spricht „laut aus, was Netanjahu zu verbergen versucht“, so Peace Now.

„Während alle Augen auf das gerichtet sind, was die israelische Regierung in Gaza tut, verfolgt sie auch aktiv die Annexion des Westjordanlandes“, fügte die Gruppe hinzu.

„Seit Beginn des Krieges wurden mehr als zwei Dutzend neue Außenposten errichtet, und eine ähnliche Anzahl palästinensischer Gemeinden wurde gewaltsam vertrieben.“

Diebstahl von Land

Im vergangenen Monat kündigte Israel in aller Stille eine der größten staatlichen Landnahmen seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens Mitte der 1990er Jahre an, wie Peace Now berichtete.

Dabei ging es um 12.700 Dunam (12,7 Quadratkilometer) im Jordantal, die von der Kustodin für Staatseigentum innerhalb der Zivilverwaltung, dem bürokratischen Arm der militärischen Besatzung Israels, zu „Staatsland“ erklärt wurden.

Palästinensisches Land zu „Staatsland“ zu erklären, ist ein juristisches Manöver, das darauf abzielt, Land, das den Palästinensern gehört, zu konfiszieren, indem ein osmanisches Gesetz ausgelegt wird, das vor fast zwei Jahrhunderten in einem völlig anderen Zusammenhang angewandt wurde.

Diese Taktik ermöglicht es Israel, die technische Rechtmäßigkeit des Landbesitzes zu umgehen, da „die meisten privaten Grundstücke im Westjordanland nicht offiziell registriert sind“, so Peace Now.

„Die Deklaration von Staatsland ist eine der Hauptmethoden, mit denen der israelische Staat versucht, die Kontrolle über Land in den besetzten Gebieten zu erlangen“, erklärt die Gruppe.

Diese Methode läuft auf „offene Maßnahmen hinaus, die die Annexion von palästinensischem Land unter Verletzung des Völkerrechts erleichtern könnten“, so das UN-Menschenrechtsbüro.

Das neu ausgewiesene Staatsgebiet grenzt an ein anderes großes Gebiet, das Anfang des Jahres als Staatsgebiet ausgewiesen wurde, wodurch eine „territoriale Kontinuität“ zwischen den Siedlungen im Jordantal geschaffen wird, wie hier zu sehen ist.

Genau diese Kontinuität ist das Ziel.

„Ich sage Ihnen, das ist wirklich die große Revolution: Wenn es in fünf, sechs, sieben Jahren möglich ist, auf einer zweispurigen Straße innerhalb von fünfzehn Minuten überall in Benjamin, Samaria und im Jordantal hinzukommen“, sagte Smotrich auf der Konferenz.

„Das ist eine Revolution“, fuhr er fort, „so kann man eine Million Menschen ins [Westjordanland] bringen.“

Die derzeitige Regierung hat auch die Zuständigkeit für die bürokratische und juristische Arbeit im Zusammenhang mit Siedlungserklärungen vom Militär auf zivile Stellen übertragen, wodurch der Prozess des Landraubs vereinfacht wird.

Peace Now bezeichnete dies als „eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht“.

Auf der Juni-Konferenz gab Smotrich genau diese Erklärung ab.

„Diese Sache ist megastrategisch und wir investieren viel in sie“, sagte er.

„Wir können viel mehr Arbeitsleistung erbringen, viel mehr [Land-]Vermessungen, mehr [Land-]Deklarationen, mehr Pläne, mehr von allem. Das ist etwas, das die Landkarte dramatisch verändern wird“.

Smotrich sagte, dass die Deklaration von staatlichem Land im Jahr 2024 „ungefähr zehnmal so hoch sein wird wie im Durchschnitt der vergangenen Jahre“ und schätzt, dass bis zum Ende des Jahres „zwischen 10.000 und 15.000 zusätzliche Dunams [als staatliches Land] deklariert werden.“

Israel hat bereits fast 24.000 Dunam (24 Quadratkilometer) im besetzten Westjordanland zu Staatsland erklärt, und das Jahr ist noch lange nicht vorbei.

Gewaltsame Vertreibung

Während Israel den Palästinensern auf der einen Seite Land stiehlt, vertreibt es auf der anderen Seite die Palästinenser aus ihren Häusern und zerstört ihr Eigentum.

Seit dem 7. Oktober hat Israel fast 1.120 Gebäude in palästinensischem Besitz abgerissen, beschlagnahmt oder zum Abriss gezwungen, davon 38 Prozent Wohngebäude.

Nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA wurden durch diese Abrisse mehr als 2 500 Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben, von denen fast die Hälfte Kinder sind.

Nach Angaben der Gruppe wurde mehr als die Hälfte der Vertriebenen bei Militäroperationen vertrieben, insbesondere in Dschenin und Tulkarm im Norden sowie in den umliegenden Flüchtlingslagern.

Über 40 Prozent dieser Zerstörungen erfolgten unter dem Vorwand, dass Palästinenser ohne Genehmigung gebaut hätten.

Israel verweigert praktisch jede palästinensische Baugenehmigung im Gebiet C, das gemäß den Osloer Vereinbarungen 60 Prozent des besetzten Westjordanlandes ausmacht. Dadurch sind die Bewohner gezwungen, ohne Genehmigung zu bauen und in ständiger Angst vor dem Abriss zu leben.

In den Zahlen nicht enthalten sind Palästinenser, die aufgrund von Siedlergewalt oder Zugangsbeschränkungen zwangsumgesiedelt wurden, d. h. mehr als 230 Haushalte oder fast 1 400 Palästinenser, darunter über 660 Kinder.

Israelische Siedler bedrohen Palästinenser mit Waffengewalt, zerstören ihr Eigentum, behindern ihren Zugang zu Wasser, zerstören ihre Bäume, beschädigen ihre Fahrzeuge, stehlen ihr Eigentum und schüchtern sie ein und greifen sie körperlich an.

„Zusammen mit den von der israelischen Zivilverwaltung durchgeführten Demolierungen zwingen solche Angriffe die Palästinenser, ihr Land zu verlassen“, so das UN-Menschenrechtsbüro.

„Dies wiederum fördert die Konsolidierung und den Ausbau der israelischen Siedlungen und Außenposten in den Gebieten.“

Nach Angaben von OCHA haben Siedler seit dem 7. Oktober mehr als 1.080 Angriffe auf Palästinenser verübt, bei denen sowohl Palästinenser verletzt als auch Eigentum beschädigt wurden.

Mindestens 46 500 Bäume oder Setzlinge, die Palästinensern gehören, wurden von denjenigen zerstört, die als Siedler bekannt sind oder von denen angenommen wird, dass sie es sind.

Siedlerkolonialismus ist das Ziel

Am 11. Juli kündigten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen eine Reihe von Außenposten im besetzten Westjordanland sowie gegen extremistische Einzelpersonen und die extremistische Gruppe Lehava an.

„Wir verhängen Sanktionen gegen vier Außenposten, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von Personen befinden, die von den USA benannt wurden und die sie als Basis für gewalttätige Aktionen zur Vertreibung von Palästinensern genutzt haben“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.

Miller sagte, dass israelische Außenposten „Weideland zerstören, den Zugang zu Brunnen einschränken und gewalttätige Angriffe auf benachbarte Palästinenser durchführen“.

Dies schließt sich an frühere Erklärungen der USA und anderer Verbündeter Israels an, die das Vorgehen Israels im Gazastreifen stets unterstützt und gleichzeitig eine Handvoll Siedler und ihre Organisationen bestraft haben.

Dies war jedoch nur ein Ablenkungsmanöver.

Die Vorstellung, dass die Gewalt der Siedler von einigen wenigen schlechten Äpfeln ausgeht, ist nicht nur falsch, sondern geht auch an der zentralen Bedeutung der Siedlergewalt für Israels koloniales Siedlerprojekt vorbei.

Die Siedler handeln nicht als Einzelpersonen, sondern im Namen eines Staates, dessen Ziel der Diebstahl und die totale Kontrolle über das gesamte Land im Westjordanland ist.

Sie sind die Fußsoldaten des Staates und seiner Expansionspolitik und sind der Ansicht, dass selbst die Regierung Biden nicht weit genug geht, um ihre koloniale Mission zu unterstützen.

Lehava beschimpfte US-Präsident Joe Biden als „senil und antisemitisch“ und stellte ihn in eine Reihe mit anderen „Feinden“ Israels.

Die Nachricht von den US-Sanktionen kam zu einem Zeitpunkt, als die Außenminister der „Gruppe der Sieben“, der wichtigsten westlichen Mächte, Israels Ausweitung der Siedlungen im besetzten Westjordanland ebenfalls anprangerten und sagten, dies sei „kontraproduktiv für die Sache des Friedens“.

Israels Völkermord im Gazastreifen hat aufgrund seines erschütternden Ausmaßes die Aufmerksamkeit vom besetzten Westjordanland abgelenkt und dem Staat den Diebstahl palästinensischen Landes erleichtert, wobei jüdische Siedler an vorderster Front dieser Gewalt stehen.

Israels bislang vergebliche Bemühungen, sein erklärtes Ziel der Eliminierung der Hamas im Gazastreifen zu erreichen, stehen im Einklang mit seinem umfassenderen Ziel, jeglichen Widerstand gegen seine siedlungskoloniale Gewalt im gesamten historischen Palästina zu unterdrücken.

Selbst wenn Israel die Palästinensische Autonomiebehörde und ihre Sicherheitskräfte als Subunternehmer im Westjordanland einsetzt, blüht der bewaffnete Widerstand in kleineren Zellen, die über Flüchtlingslager, Städte und Gemeinden verteilt sind.

DieSiedler und einige israelische Minister träumen zwar öffentlich von der Wiederbesiedlung des Gazastreifens, doch ihr Hauptaugenmerk gilt nach wie vor dem größeren Gebiet, das ein Fünftel des historischen Palästina ausmacht: dem besetzten Westjordanland.

Übersetzt mit deepl.com

