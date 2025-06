https://www.palestinechronicle.com/without-us-aid-israels-missile-shield-may-crumble-within-days-report/



Ohne US-Hilfe könnte Israels Raketenabwehrschild innerhalb weniger Tage zusammenbrechen – Bericht

17. Juni 2025 Nachrichten

Massive Schäden in Tel Aviv nach dem Vergeltungsschlag des Iran. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

Während israelische Beamte behaupten, dass 90 Prozent der bisher von Iran abgefeuerten rund 400 Raketen abgefangen wurden, sind bereits Anzeichen einer Ermüdung des Systems zu erkennen.

Israels Luftabwehrsysteme könnten kurz vor dem Zusammenbruch stehen und ohne Nachschub oder eine stärkere militärische Beteiligung der USA innerhalb von 10 bis 12 Tagen versagen, wenn Iran das derzeitige Tempo der Raketenangriffe beibehält, berichtete die Washington Post am Dienstag unter Berufung auf Einschätzungen israelischer und US-amerikanischer Geheimdienste.

Laut einer informierten Quelle könnte die Fähigkeit Israels, anfliegende Raketen abzufangen, bereits in dieser Woche nachlassen. „Sie werden auswählen müssen, was sie abfangen wollen“, sagte die Quelle, die aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit anonym bleiben wollte. „Das System ist bereits überlastet.“

Während israelische Beamte behaupten, dass 90 Prozent der rund 400 bisher von Iran abgefeuerten Raketen abgefangen worden seien, seien bereits Anzeichen einer Ermüdung des Systems zu erkennen, berichtete die Post.

Am Freitag umflogen iranische Raketen die israelische Luftabwehr und schlugen in der Nähe des Hauptquartiers der israelischen Streitkräfte in Tel Aviv ein.

Am Sonntag setzte eine Rakete eine große Ölraffinerie in der Nähe von Haifa außer Gefecht. Und am Dienstagmorgen zeigten verifizierte Videoaufnahmen vier Raketeneinschläge in der Nähe des israelischen Geheimdienstkomplexes nördlich von Tel Aviv, wobei eine Rakete im Camp Moshe Dayan einschlug, dem Sitz des israelischen Militärgeheimdienstes und der Einheit 8200.

Das Arrow-System, Israels wichtigste Verteidigungslinie gegen iranische Raketen, stellt eine besondere Herausforderung dar. Laut Tal Inbar, einem israelischen Raketenexperten der Missile Defense Advocacy Alliance in Virginia, der von der Post zitiert wurde, kostet jeder Abfangjäger etwa 3 Millionen Dollar.

„Das könnte ein Faktor für einen Waffenstillstand sein“, sagte Inbar und erinnerte daran, wie Israel 2014 nur wenige Tage vor dem Ende seiner Abfangjäger um einen Waffenstillstand mit der Hamas bemühte.

„Im Vergleich zum Arrow-System ist das Iron-Dome-System wie das Abfeuern einer 9-Millimeter-Pistole auf schwere iranische Raketen“, fügte Inbar hinzu und wies auf die Grenzen der israelischen Systeme der unteren Verteidigungsstufe gegenüber den hochentwickelten iranischen Geschossen hin, die mit Überschallgeschwindigkeit fliegen.

Trotz der Behauptungen Israels, die Verteidigung sei erfolgreich gewesen, haben iranische Medien Aufnahmen von mehreren Einschlägen ausgestrahlt und Berichte der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) veröffentlicht, wonach mehrere israelische Geheimdienst- und Militärangehörige getötet worden seien. Das israelische Militär hat auf diese Behauptungen nicht reagiert.

Unterdessen steigt die Zahl der Opfer des eskalierenden Konflikts weiter an. Am Dienstag bestätigten israelische Beamte den Tod von 24 Zivilisten und über 600 Verletzten durch iranische Angriffe.

Der Iran seinerseits gibt an, dass 224 Menschen bei israelischen Angriffen getötet wurden, darunter gezielte Schläge auf dicht besiedelte Gebiete und Wohngebäude.

Am Montag bombardierte Israel während einer Live-Nachrichtensendung den Sitz des iranischen Staatsfernsehens.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte geschworen, „das Sprachrohr der iranischen Propaganda“ zu vernichten, während die israelische Armee später behauptete, sie habe ein militärisches Kommunikationszentrum getroffen – allerdings ohne Beweise für eine militärische Präsenz vorzulegen.

Da der Iran weiterhin strategische israelische Infrastrukturen und Kommandozentralen ins Visier nimmt, ist die Nachhaltigkeit der israelischen Raketenabwehr nun ernsthaft in Frage gestellt.

(The Palestina Chronicle)

