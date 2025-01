https://www.commondreams.org/opinion/oligarchs-vs-strongmen



Donald Trump, ein Oligarch und starker Mann, posiert mit Jair Bolsonaro, der ein starker Mann, aber kein Oligarch ist.

(Foto: Alan Santos/PR via Wikimedia Commons)

Oligarchen und starke Männer: der Unterschied und warum er wichtig ist

Trump ist sowohl ein Meister-Oligarch als auch ein starker Mann; seine Rücksichtslosigkeit und die anderer Oligarchen in seinem Umfeld spiegeln zum Teil ein Selbstbewusstsein wider, das auf ihrem Reichtum beruht.

David LingelbachValentina Rodríguez Guerra

Common Dreams

26. Januar 2025

Seit wir 2023 The Oligarchs‘ Grip: Fusing Wealth and Power veröffentlicht haben, wird uns am häufigsten die Frage gestellt: Was ist der Unterschied zwischen einem Oligarchen und einem starken Mann? Anstelle von starken Männern verwenden einige Gesprächspartner verwandte Wörter wie Autokrat, Autoritär, Diktator oder Tyrann. Diese Frage ist von großer Bedeutung, jetzt, da Donald Trump der 47. Präsident der USA geworden ist.

Zum Teil spiegelt die Frage die Verwirrung darüber wider, was ein Oligarch ist. Um Aristoteles zu paraphrasieren: Oligarchen sind die wenigen Reichen, die uns regieren. Oder, um es etwas formeller auszudrücken: Oligarchen sichern und reproduzieren Reichtum und Macht und nutzen dann das eine, um das andere zu erlangen. Das Schlüsselwort in diesen Definitionen ist Reichtum.

Oligarchen erwerben ihren Reichtum auf drei Arten. Sie können ihn durch unternehmerische Unternehmungen selbst schaffen, wie Elon Musk. Sie können ihren Reichtum erben, wie es Tung Chee-hwa getan hat. Oder sie können ihre Verbindungen nutzen, um Reichtum zu generieren. Wladimir Putin ist ein gutes Beispiel. Trumps Reichtum stammt aus allen drei Quellen.

Alle diese Oligarchen haben Optionen, unabhängig davon, welchen Beitrag sie leisten. Ihr Vermögen ist die ultimative Versicherung.

Oligarchen verfügen auch über drei Arten von Macht. Die Macht, die sich aus einer Entscheidungsposition ergibt, wie z. B. als Staats- oder Regierungschef. Die Macht, durch Medieneigentum oder politische Wahlkampfspenden die Agenda zu bestimmen. Oder die Macht, unser Denken und Handeln zu beeinflussen, wie es Google so effektiv getan hat. Trumps Macht beruht auf allen drei Arten.

Starke Männer konzentrieren sich auf die Konsolidierung und Zentralisierung der Entscheidungsgewalt. Sie sind wenig oder gar nicht rechenschaftspflichtig. Sie kontrollieren wichtige Institutionen wie die Legislative, die Judikative, das Militär und die Medien. Sie unterdrücken abweichende Meinungen. Sie stützen sich oft auf einen Personenkult. Sie streben auch danach, über lange Zeiträume an der Macht zu bleiben. Beachten Sie hier das Schlüsselwort: Macht.

Einfach ausgedrückt haben Oligarchen zwei Kontrollmechanismen: Reichtum und Macht. Machthaber haben nur einen: Macht. Und das ist in der Zeit wachsender Unsicherheit, in der wir leben, von großer Bedeutung. Stellen Sie es sich so vor: Oligarchen haben ihre Ressourcen auf zwei Kontrollmechanismen verteilt, so wie wir unsere Anlageportfolios diversifizieren. Wenn eine Ressource schwindet, können Oligarchen auf die andere zurückgreifen.

Thaksin Shinawatra ist ein gutes Beispiel dafür, warum dies von Bedeutung ist. Thaksin wurde 2005 durch einen Militärputsch als Premierminister Thailands abgesetzt und verfügte über genügend Vermögen, um aus dem Land zu fliehen und sich im Exil in Dubai bequem wieder einzurichten. Von dort aus half er weiterhin, die politische Agenda Thailands zu bestimmen, und sorgte nach seiner Rückkehr in diesem Jahr für einen Regierungswechsel zugunsten seiner politischen Partei.

Oligarchen und starke Männer sind unterschiedliche Kategorien wirtschaftlicher und politischer Akteure. Die Grenzen zwischen diesen Kategorien sind jedoch nicht immer klar. Eine Möglichkeit, dies besser zu verstehen, besteht darin, Oligarchen und starke Männer in drei verschiedene Kategorien einzuteilen. Wir haben 40 Oligarchen und starke Männer im Zeitraum von den 1930er Jahren bis heute identifiziert und sie wie folgt kategorisiert:

Oligarchen, die starke Männer sind

Oligarchen, die keine starken Männer sind

Diktatoren, die keine Oligarchen sind

Idi Amin

Mohammed bin Laden

Abiy Ahmed

Mohamed Siad Barre

Isabel Dos Santos

Jair Bolsonaro

Silvio Berlusconi

Mikhail Fridman

Rodrigo Duterte

Nayib Bukele

Al Gore

Boris Johnson

Alejandro Char

Rafic Hariri

Jaroslaw Kaczynski

Recep Tayyip Erdoğan

Charles Koch

Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Francisco Franco Bahamonde

Larry Page

Narendra Modi

Muammar Gaddafi

Sebastian Piñera

Benito Mussolini

Adolf Hitler

Cyril Ramaphosa

Benjamin (Bibi) Netanyahu

Saddam Hussein

Thaksin Shinawatra

Augusto Pinochet Ugarte

Mobutu Sese Seko

Tung Chee-hwa

Elon Musk

Julia Timoschenko

Victor Orbán

Asif Ali Zardari

Wladimir Putin

Mohammed bin Salman (MBS)

Donald Trump

Xi Jinping

Wie in der ersten Spalte dargestellt, sind in 42 % dieser Fälle Oligarchen auch starke Männer, die ihre Macht festigen und immer reicher werden, nacheinander oder manchmal auch gleichzeitig. Silvio Berlusconi war ein Oligarch, bevor er dreimal italienischer Ministerpräsident wurde, und nutzte seine Medienbeteiligungen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Wie Ruth Ben-Ghiat feststellt, projizierte er im Amt einen nationalistischen Männlichkeitskult und etablierte die extreme Rechte. Und das alles, während er seinen Reichtum bewahrte und vergrößerte. Er bewunderte andere Oligarchen, die starke Männer waren, wie Wladimir Putin.

Wie in Spalte 2 dargestellt, handelt es sich in 32 % der Fälle jedoch um Oligarchen, die KEINE starken Männer sind. In einigen Fällen sind sie keine starken Männer, weil sie nicht über die Entscheidungsgewalt verfügen, die erforderlich ist, um zu starken Männern zu werden. Larry Page und Charles Koch beispielsweise, die über eine beträchtliche ideologische und programmatische Macht verfügen, haben kein politisches Amt bekleidet und verfügen daher nicht über die Entscheidungsgewalt, die erforderlich ist, um zu starken Männern zu werden. Andere Oligarchen in dieser Kategorie hatten zwar Entscheidungspositionen inne, wurden aber durch die verfassungsrechtlichen Bestimmungen ihres Landes daran gehindert, zu starken Männern zu werden. Rafic Hariri war zwei Amtszeiten lang Premierminister des Libanon, und seine Macht wurde durch das konfessionelle System der politischen Machtverteilung eingeschränkt.

Wie in der dritten Spalte dargestellt, sind 28 % der von uns untersuchten Fälle starke Männer, die keine Oligarchen sind. Ihnen fehlt der Reichtum, um einer zu werden. In einigen Fällen ist ihnen das vielleicht auch egal. AMLO zum Beispiel wird wahrscheinlich auch nach Ablauf seiner Amtszeit eine wichtige Figur in der mexikanischen Politik bleiben, unabhängig davon, ob er reich ist oder nicht. Bei anderen hätte Reichtum jedoch einen Unterschied machen können. Mussolini muss davon geträumt haben, sich mit seinem Reichtum von seinem schmachvollen Tod freizukaufen. Bolsonaro muss sich Reichtum gewünscht haben, der ihm nach seiner Präsidentschaft ein angenehmeres Leben ermöglicht. Für starke Männer gibt es Anreize, Oligarchen zu werden.

Warum ist der Unterschied zwischen Oligarchen und starken Männern von Bedeutung? Wir können sehen, warum im neuen Trump-Regime, das in den Vereinigten Staaten entsteht. Trump ist sowohl ein Meisteroligarach als auch ein starker Mann. Seine Rücksichtslosigkeit und die anderer Oligarchen in seinem Umfeld spiegeln zum Teil ein Selbstbewusstsein wider, das auf ihrem Reichtum beruht. Elon Musk, derzeit der reichste Mensch der Welt, dessen Nettovermögen von Forbes auf 440 Milliarden Dollar geschätzt wird, ist einer der mächtigsten Menschen in der Trump-Welt. Timothy Mellon, dessen Familie 14,1 Milliarden Dollar schwer ist, ist einer der Hauptspender für Trumps Wahlkampf. Peter Thiel, der 15,5 Milliarden Dollar schwer ist, ist der Wohltäter von JD Vance. Und natürlich Trump, der 6,3 Milliarden Dollar schwer ist. Dies ist nur eine unvollständige Liste.

All diese Oligarchen haben Optionen, egal wie sich die Dinge für sie entwickeln. Ihr Reichtum ist die ultimative Versicherungspolice. In einer unsicheren Welt sind zwei Kontrollmechanismen – Reichtum und Macht – immer besser als einer.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …