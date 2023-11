‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 41: Israel ignores legally binding UNSC resolution, saying ‚it will not happen.‘ Following Israel’s refusal to comply with a new UNSC resolution, the Israeli military stormed Al-Shifa Hospital for the second time, terrorizing civilians and finding no evidence of a Hamas command center.

Vertriebene Palästinenser in der Nähe des Nasser-Krankenhauses und der UNRWA-Schulen in Khan Yunis, 14. November 2023. (Foto: © Mohammed Talatene/dpa via ZUMA Press APA Images)

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 41: Israel ignoriert rechtsverbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrats und sagt, „es wird nicht passieren“.

Von Leila Wara

16. November 2023

Nach Israels Weigerung, sich an eine neue Resolution des UN-Sicherheitsrates zu halten, stürmte das israelische Militär zum zweiten Mal das Al-Shifa-Krankenhaus, terrorisierte die Zivilbevölkerung und fand keine Beweise für eine Kommandozentrale der Hamas.

11.255 Tote*, darunter 4.630 Kinder, und 29.000 Verletzte in Gaza

196 getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.200.

*Diese Zahl bezieht sich auf die Opfer vom 7. Oktober bis zum 14. November.

Wichtige Entwicklungen

Israelische Luftangriffe zielten am Donnerstagnachmittag auf das Gelände des Ahli Arab Hospital, berichtet Al Jazeera, das die Angriffe als Vorbereitung für eine Erstürmung des Krankenhauses wertet.

Die israelischen Streitkräfte haben das Al-Shifa-Krankenhaus innerhalb von 24 Stunden zweimal gewaltsam gestürmt und das Innere des medizinischen Komplexes zerstört, obwohl sie dort keine palästinensischen Kämpfer fanden.

Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete eine rechtsverbindliche Resolution, in der eine „dringende und verlängerte humanitäre Pause“, die uneingeschränkte Bereitstellung von Hilfsgütern, einschließlich Treibstoff und medizinischer Evakuierungen, sowie die Freilassung der Gefangenen im Gazastreifen gefordert wird.

UNOCHA: Diejenigen, die über die so genannten „sicheren Korridore“ der israelischen Streitkräfte in den Süden fliehen, müssen mit Verhaftungen rechnen, und die UNO hat Berichte über „Schläge und das Ausziehen von Menschen durch israelische Soldaten“ erhalten.

Nach einer Erklärung der Polizei töteten israelische Sicherheitskräfte drei Personen, die in einem „verdächtigen Fahrzeug ankamen und das Feuer auf unsere Kräfte eröffneten“, und erschossen und verletzten vier Personen an einem Kontrollpunkt in der Nähe von Jerusalem im besetzten Westjordanland am Donnerstagmorgen, wie israelische Medien berichteten.

Israelische Streitkräfte haben bei nächtlichen Razzien in palästinensischen Häusern im besetzten Westjordanland 69 Palästinenser festgenommen, darunter vier Geschwister im Dorf Kufr Rai in der Nähe von Dschenin, um ihren Bruder zu zwingen, sich zu stellen, berichtete Wafa,

UNOCHA: Das Palästinensische Rote Kreuz ist nicht mehr in der Lage, auf die Hunderte von Anrufen von Menschen zu reagieren, die um Hilfe bei der Evakuierung von Verwundeten oder unter den Trümmern eingeschlossenen Personen bitten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza werden seit dem 10. November etwa 2.700 Menschen, darunter etwa 1.500 Kinder, vermisst und sind vermutlich unter den Trümmern eingeschlossen oder tot.

Das Rote Kreuz und das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) fordern die Evakuierung der 650 Patienten, die vom israelischen Militär im al-Shifa-Krankenhaus eingeschlossen wurden, in andere Einrichtungen, unter anderem in Ägypten, da das bereits zusammengebrochene Gesundheitssystem des Gazastreifens für diese Patienten nicht mehr ausreicht, berichtet Al Jazeera.

Am Mittwoch warnte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel, dass im Gazastreifen mit einem Stromausfall zu rechnen sei, da die Datenzentren und Geräte des Unternehmens aufgrund des Treibstoffmangels ausfallen würden.

Mindestens sieben Mitarbeiter des jordanischen Feldlazaretts in Gaza wurden am Eingang der Notaufnahme verletzt, als sie versuchten, „Palästinenser zu versorgen, die selbst bei israelischen Luftangriffen verletzt worden waren“, sagte ein Sprecher der jordanischen Armee und fügte hinzu, dass Jordanien den Vorfall untersuche und Israel für den Schutz des Lehrkörpers und der Mitarbeiter verantwortlich mache.

Der Palästinensische Rote Halbmond hat ein erschütterndes Video veröffentlicht, das zeigt, wie israelische Streitkräfte die Sanitäter der Organisation beschießen, während sie am vergangenen Freitag die Umgebung des Al-Awda-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen bombardieren.

Der Oppositionsführer von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Yair Lapid, fordert den Ministerpräsidenten öffentlich zum Rücktritt auf, weil die Öffentlichkeit das Vertrauen in ihn verloren hat.

Bombardierung, Erschießung, Inhaftierung und Leibesvisitation von Palästinensern

Das Al-Shifa-Krankenhaus, das größte Krankenhaus im Gazastreifen, wurde in den letzten 24 Stunden zweimal von israelischen Streitkräften gestürmt, obwohl sie dort nur Zivilisten, darunter medizinisches Personal, Patienten und Vertriebene, angetroffen haben. Hinweise auf eine angebliche Kommandozentrale der Hamas gibt es ebenfalls nicht.

Der erste Militäreinsatz begann am Mittwoch im Morgengrauen, bevor sich die Soldaten am Abend zurückzogen und die Belagerung des medizinischen Komplexes aufrechterhielten, während „der Geruch des Todes überall zu riechen ist“, so der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, Muhammad Abu Salmiya, gegenüber Al Jazeera.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung des Gazastreifens haben die israelischen Streitkräfte mehrere Kinder und Patienten vertrieben, ihnen die Behandlung vorenthalten und sie der Bedrohung durch Bomben, Scharfschützen und tödliche Drohnen ausgesetzt“.

„Sie zwangen sie, sich auszuziehen, beleidigten und beschimpften sie. Sie forderten das medizinische Personal auf, ihre Stationen zu verlassen, um sie unter Androhung von Waffengewalt zu verhören“, so das Büro.

Auch Wafa News berichtete, dass Augenzeugen sahen, wie israelische Streitkräfte Vertriebene zwangen, sich nackt auszuziehen, und Ärzte, Patienten und Zivilisten festhielten und verhörten.

Die palästinensische Nachrichtenagentur fügte hinzu, dass die israelischen Streitkräfte auch gesehen hätten, wie sie Kameras zur Gesichtserkennung und elektronische Tore im Innenhof des medizinischen Komplexes installiert hätten.

Als die israelischen Streitkräfte am Mittwoch das Al-Shifa-Krankenhaus stürmten, sagte der israelische Premierminister Netanjahu auf X: „Es gibt keinen Ort in Gaza, den wir nicht erreichen können.“

„Wir werden ankommen, wir werden die Hamas eliminieren und wir werden die Geiseln zurückbringen. Diese beiden Ziele sind heilig… Gestern habe ich wieder mit Präsident Biden gesprochen. Wir werden unnachgiebig sein. Wir werden die Hamas ausschalten, den Sieg erringen und die Geiseln zurückbringen“, fuhr er fort.

Nachdem die israelischen Streitkräfte wenig bis gar keine nachprüfbaren Beweise dafür gefunden hatten, dass das al-Shifa-Krankenhaus als zentrale Operationszentrale der Hamas genutzt wird, starteten sie in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, weniger als 24 Stunden später, eine zweite Razzia in dem Krankenhaus.

Al Jazeera berichtete, das gesamte Gebäude sei von innen beschädigt worden. Das israelische Militär habe die Wände und Trennwände zwischen den Zimmern herausgerissen und die gesamte medizinische Ausrüstung zerstört.

Die israelische Bombardierung habe auch „materielle Schäden in der chirurgischen Spezialabteilung des Krankenhauses“ verursacht, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium auf Telegramm mit.

Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete den israelischen Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus als „völlig inakzeptabel“.

„Krankenhäuser sind keine Schlachtfelder“, hieß es in der Erklärung.

„Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben wochenlange Bombardierungen und Belagerungen ertragen und tun dennoch alles, was sie können, um Leben zu retten. Die internationale Gemeinschaft muss jetzt handeln, um Israels systematische Demontage des Gesundheitssystems in Gaza zu beenden und einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen“, sagte Melanie Ward, Geschäftsführerin von Medical Aid for Palestinians, in einer Erklärung.

„Offensichtlich ist kein Verbrechen, egal wie schwerwiegend, genug für die internationale Gemeinschaft, einschließlich des Sicherheitsrates, um Israel zu sagen: Stopp“, sagte Riyad Mansour, der palästinensische UN-Beobachter.

„Aufrufe zur Zurückhaltung funktionieren offensichtlich nicht“, fügte er hinzu. „Die Forderungen nach Einhaltung des Völkerrechts müssen durch sofortige, ernsthafte und kollektive Anstrengungen zur Durchsetzung des Rechts unterstützt werden.“

Nach Angaben von Al Jazeera haben die israelischen Streitkräfte die vollständige Kontrolle über den medizinischen Komplex, und Zivilisten sind im Krankenhaus eingeschlossen und in israelischem Gewahrsam. Die israelischen Streitkräfte haben einige Palästinenser an unbekannte Orte gebracht, und ihr Schicksal ist noch immer unbekannt.

Es wird immer schwieriger, das medizinische Personal, die Patienten und die Vertriebenen zu erreichen, die noch im Krankenhaus festsitzen.

„Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie groß die Panik unter den Patienten, den Ärzten und Krankenschwestern ist. Was sie durchmachen, ist wirklich unglaublich“, sagte Tommaso Della Longa, Sprecher der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC), am Mittwochabend gegenüber Al Jazeera.

Della Longa fügte hinzu, dass die Schließung von Krankenhäusern aufgrund des Mangels an Treibstoff und anderen lebenswichtigen Gütern „nicht hinnehmbar“ sei, da Tausende von Palästinensern, die in der belagerten Enklave eingeschlossen sind, keinen Zugang mehr zur medizinischen Versorgung hätten.

Am Donnerstag übergab Israel dem UNRWA in einer Werbeaktion etwas mehr als 23.000 Liter Treibstoff für den Gazastreifen, was etwa 9 % dessen entspricht, was das Hilfswerk benötigt, um die Palästinenser in der belagerten Enklave zu versorgen.

„Es wird viel mehr Treibstoff benötigt. Wir brauchen jeden Tag 160.000 Liter Treibstoff für die grundlegenden humanitären Maßnahmen“, sagte er und forderte Israel auf, „unverzüglich die Lieferung der benötigten Menge an Treibstoff zu genehmigen, wie es das humanitäre Völkerrecht verlangt“.

Noch schlimmer ist, dass der Generalkommissar des UNRWA, Philippe Lazzarini, sagt, dass die israelischen Behörden die Verwendung dieses Treibstoffs „nur für den Transport der wenigen Hilfsgüter, die über Ägypten kommen“, eingeschränkt haben, was bedeutet, dass er nicht in Krankenhäusern oder für die Wasseraufbereitung verwendet werden kann.

„Es ist entsetzlich, dass Treibstoff weiterhin als Kriegswaffe eingesetzt wird“, fügte er in einer Erklärung auf X hinzu.

Unterdessen wehren sich israelische Politiker weiterhin dagegen, grundlegende humanitäre Hilfe in die belagerte Enklave zu lassen, und bestrafen damit die 2,3 Millionen Menschen, die im Gazastreifen leben, wegen der Möglichkeit, dass die Hamas den Treibstoff verwendet.

Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, erklärte am Mittwoch, dass „Diesel = Waffe“ sei.

Ebenso sagte Verkehrsministerin Miri Regev, dass „Treibstoff für das UNRWA Treibstoff für die Hamas ist“.

Die Vereinten Nationen bekräftigten jedoch, dass „Treibstoff die Grundlage für den Zugang zu und die Bereitstellung von allen humanitären Diensten im Gazastreifen ist. Ohne Treibstoff haben die Menschen im Gazastreifen keinen Zugang mehr zu lebensrettender humanitärer Hilfe.“

„Wir sehen bereits einen kaskadenartigen Zusammenbruch der Wasser-, Abwasser- und Sanitärversorgung, der Telekommunikation, der Nahrungsmittelknappheit und der Gesundheitsversorgung“, hieß es weiter.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, betonte, dass der Gazastreifen „besetzt“ sei, da Israel die tatsächliche Kontrolle ausübe, unabhängig von der Existenz der Hamas, und dass Israel das Recht habe, sich selbst zu schützen, aber keinen Krieg gegen das palästinensische Volk zu führen, das seit 1967 unter Israels „kriegerischer Besetzung“ stehe.

Im Süden des Gazastreifens fordert die israelische Armee die Palästinenser erneut auf, „sofort“ zu evakuieren, diesmal aus dem östlichen Khan Younis, einschließlich Al-Qarara, Khuza’a, Bani Suhaila und Abasan.

Es ist wichtig festzustellen, dass Israel die Bewohner des Gazastreifens nach und nach immer weiter in den Süden drängt und behauptet, dies geschehe zu ihrer Sicherheit, obwohl jedes Gebiet so tödlich ist wie das andere.

Es wurden Zettel vom Himmel abgeworfen, die die Menschen aufforderten, „bekannte Schutzräume“ aufzusuchen, twitterte Yousef Hammash, der für den Norwegischen Flüchtlingsrat (NRC) arbeitet. „Kann mir jemand sagen, wo diese bekannten Schutzräume sind?“ erklärte Hammash.

Während die meisten Zivilisten aus Gaza-Stadt evakuiert wurden, wurden diejenigen, die in den Häusern rund um das Al-Shifa-Krankenhaus verblieben sind, vom israelischen Militär aufgefordert, diese zu verlassen, berichtet Al Jazeera.

Es gibt jedoch Berichte über Familien, die von Scharfschützen ins Visier genommen werden, wenn sie versuchen zu evakuieren, und denen kein sicheres Geleit gewährt wird.

Fragwürdige Beweise

Während Israels Operation in dem Krankenhaus ausgeweitet wird, hat das Militär unbestätigte Behauptungen darüber veröffentlicht, was seine Streitkräfte in dem medizinischen Komplex gefunden haben.

„Die Armee ist im Krankenhaus, und niemand weiß, was sie dort tut oder welche Waffen sie mitgebracht hat, um zu behaupten, dass sie sie in dem Komplex gefunden hat“, erklärte das palästinensische Außenministerium am Mittwochabend, als Israel Videos veröffentlichte, in denen es behauptete, bestätigt zu haben, dass die Hamas das Al-Shifa-Krankenhaus als operative Kommandozentrale benutzt.

Auch der leitende politische Analyst von Al Jazeera, Marwan Bishara, stellte Israels „Beweise“ in Frage.

„Es ist irgendwie rätselhaft. Warum sollte die Hamas die Waffen zurücklassen und nicht irgendetwas anderes“, sagte Bishara.

Das israelische Militär habe „nichts vorzuweisen, was den Völkermord an Gaza, die Bombardierung der Krankenhäuser und anderer Einrichtungen sowie die Kollektivstrafen rechtfertigen würde“, fügte er hinzu.

Der Hamas-Vertreter Bassem Naim erklärte gegenüber Al Jazeera, die von der Armee vorgelegten Beweise seien „lächerlich“ und „wertlos“.

Israel hatte zuvor behauptet, einen Hamas-Tunnel unter einer anderen medizinischen Einrichtung im Gazastreifen entdeckt zu haben, was von Al Jazeera schnell widerlegt wurde.

Am Donnerstag berichteten israelische Medien, dass das Militär ein Video des israelischen Sprechers, Oberstleutnant Jonathan Conricus, entfernt hat, in dem er behauptet, Beweise für Waffen im Al-Shifa-Krankenhaus zu finden.

Während sich die Armee nicht zu dem gelöschten Beitrag geäußert hat, haben Online-Kommentatoren auf verschiedene Übereinstimmungen zwischen den vom Militär veröffentlichten Bildern und den Berichten von Fox News hingewiesen, die während der Razzia einen Korrespondenten dabei hatten.

Später veröffentlichte die israelische Armee das Video erneut, wobei Teile unkenntlich gemacht wurden, was zu noch mehr öffentlichen Spekulationen über die Authentizität der Clips führte.

Rücktritt von Netanjahu gefordert

Während diese Militäroperationen stattfinden, werden die Gefangenen immer noch im Gazastreifen festgehalten und sind dem rücksichtslosen israelischen Bombardement des Gebiets ausgesetzt, was zu einem Aufschrei unter den Israelis geführt hat, da Netanjahu die Verhandlungen mit der Hamas aufschiebt.

Berichten zufolge hat Katar seine Vermittlungsbemühungen für ein Abkommen zwischen der Hamas und Israel fortgesetzt, aber es wurde noch keine Einigung erzielt.

„Israel verzögert immer noch die Freilassung von 50 Frauen und Kindern aus der Gefangenschaft im Austausch für einen humanitären Waffenstillstand, die Freilassung einer Reihe von Frauen und Kindern, die in Gefängnissen inhaftiert sind, und die Einreise von Hilfsgütern in alle Gebiete des Gazastreifens“, sagte Izzat al-Risheq, ein Mitglied des politischen Büros der Hamas, auf Telegram.

Israel sei nicht ernsthaft an einer Einigung interessiert, „sondern hält uns hin, um seine Aggression und seinen Krieg gegen wehrlose Zivilisten fortzusetzen“, so Izzat al-Risheq weiter.

Während sich Israels schlecht gewobenes Narrativ über die Hamas auflöst, fordert der Oppositionsführer von Premierminister Benjamin Netanjahu, Yair Lapid, den Premierminister zum Rücktritt auf, da die Öffentlichkeit das Vertrauen in ihn verloren habe.

„Wir brauchen eine Regierung, der man vertrauen kann“, sagte Lapid und schlug vor, dass seine eigene Partei eine Regierung mit Netanjahus Likud und anderen politischen Parteien bilden könnte.

Die Times of Israel berichtete, dass der Likud, Israels größte rechtsgerichtete politische Partei, Lapid vorwarf, „in Zeiten des Krieges Politik zu machen“.

Lapid sagte: „Diese Regierung funktioniert nicht, wir brauchen einen Wechsel, Netanjahu kann nicht weiter Premierminister bleiben, wir können es uns nicht erlauben, eine verlängerte [militärische] Kampagne mit einem Premierminister zu führen, in den die Öffentlichkeit kein Vertrauen hat“, berichtete Al Jazeera und kommentierte, dies sei ein bedeutender Wandel in der israelischen Politik und das erste Mal, dass die Opposition öffentlich den Rücktritt von Premierminister Benjamin Netanjahu fordere.

Laut israelischen Medien hält Benny Gantz, Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, die Ablösung des Premierministers zum jetzigen Zeitpunkt für verrückt“.

„Ich höre die Stimmen, die sagen, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist. Wir haben 40 Tage gewartet, es gibt keine Zeit mehr. Was wir jetzt brauchen, ist eine Regierung, die sich um nichts anderes kümmert als um Sicherheit und Wirtschaft. Wir können uns keine weiteren Wahlen im kommenden Jahr leisten“, so Lapid weiter.

UN-Sicherheitsratsresolution verabschiedet: Israel kümmert sich nicht

Am Mittwochabend hat der UN-Sicherheitsrat nach vier gescheiterten Versuchen, auf Israels Krieg gegen Gaza zu reagieren, endlich eine Resolution verabschiedet.

Die von Malta eingebrachte Resolution, die eine „dringende und ausgedehnte humanitäre Pause“, die uneingeschränkte Bereitstellung von Hilfsgütern, einschließlich Treibstoff und medizinischer Evakuierungen, sowie die Freilassung von Gefangenen im Gazastreifen fordert, wurde mit 12 zu 0 Stimmen angenommen.

Drei Länder enthielten sich der Stimme: Russland, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

Der Text betonte auch die Notwendigkeit, die Zivilbevölkerung, insbesondere Kinder, zu schützen, und forderte „Korridore im gesamten Gazastreifen für eine ausreichende Anzahl von Tagen“, erwähnte jedoch nicht einen Waffenstillstand.

Der maltesische Botschafter bei den Vereinten Nationen erklärte, die Resolution ziele darauf ab, „dem derzeitigen Alptraum in Gaza ein Ende zu setzen und den Familien aller Opfer Hoffnung zu geben“.

Die Tatsache, dass Washington „endlich aufgehört hat, den Sicherheitsrat in Bezug auf Israel und Palästina zu lähmen“, zeige Israel, dass „die weltweite Besorgnis, sogar unter seinen Verbündeten, groß ist“, sagte der UN-Direktor von Human Rights Watch, Louis Charbonneau.

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, sagte daraufhin, die Resolution sei „realitätsfern“ und habe „keine Bedeutung“.

Erdan sagte unumwunden: „Das wird nicht passieren“.

„Israel wird so lange handeln, bis die Hamas zerstört ist und die Geiseln zurückgegeben werden“, fuhr er fort und behauptete, Israels Angriff auf den Gazastreifen stehe im Einklang mit dem Völkerrecht, auch wenn mehrere Experten dies ablehnten.

Obwohl der diplomatische Redakteur von Al Jazeera, James Bays, sagt, die Resolution sei „völkerrechtlich bindend“, habe es „viele“ andere bindende Resolutionen des Sicherheitsrates gegeben, „die Israel nicht befolgt hat“.

„Die israelischen Behörden, die bereits ihre Legitimität im Gewissen der Menschheit verloren haben, werden nicht in der Lage sein, die Verbrechen zu verbergen, die sie begangen haben, indem sie Krankenhäuser bombardierten und Frauen und Kinder vor der ganzen Welt töteten“, sagte das türkische Außenministerium.



