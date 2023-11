Das Comeback von David Cameron, Israels „größtem Freund“ Von David Cronin

The comeback of David Cameron, Israel’s „greatest friend“ Britain’s foreign secretary backed a previous attack on Gaza.

Von David Cronin

15. November 2023

Es scheint sehr passend, dass David Cameron zu einer Zeit in die Politik zurückkehrt, in der in Gaza ein Völkermord verübt wird.

Cameron gehört zu einer ausgewählten Gruppe von Briten, die nach ihrer Zeit als Premierminister Außenminister wurden. Zu den anderen in diesem „Club“ gehört Arthur James Balfour, der mit seiner Erklärung von 1917, in der er das zionistische Kolonisierungsprojekt in Palästina unterstützte, zum Synonym geworden ist.

In einer der letzten Reden, die er als Premierminister hielt, bezeichnete Cameron Großbritannien als „Israels größten Freund“.

Auf einer Veranstaltung der Organisation Jewish Care im Juni 2016 argumentierte Cameron, dass es wichtig sei, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibe, damit es sich für Israel einsetzen könne.

Nachdem er beim Brexit-Referendum (das er gefordert hatte) auf der Verliererseite gestanden hatte, trat Cameron wenige Tage nach dieser Äußerung zurück.

Wenn Cameron wirklich besorgt darüber war, dass Israel einen Verbündeten in der EU verlieren könnte, hätte er das nicht tun müssen. Die Brüsseler Bürokratie hat wiederholt betont, dass sie den aktuellen Angriff auf Gaza uneingeschränkt unterstützt.

Und seit dem Brexit-Votum sind die Beziehungen Großbritanniens zu Israel gestärkt worden.

Großbritannien hat nun ein formelles Kooperationsabkommen mit dem israelischen Militär geschlossen, dessen Einzelheiten geheim gehalten wurden.

Ein umfassendes Handelsabkommen zwischen Großbritannien und Israel ist in Verhandlung. Und die Royal Air Force hat nach der von der Hamas geführten Operation am 7. Oktober eine Reihe von Flügen nach Israel durchgeführt, deren genauer Zweck nicht bekannt gegeben wurde.

Mit Massenmord davonkommen

Als Premierminister hat Cameron es Israel nicht immer recht gemacht. Zweimal bezeichnete er 2010 den Gazastreifen als „Gefangenenlager“.

Doch als Israel vier Jahre später einen Großangriff auf Gaza startete, bereiteten ihm die Zustände im Gefangenenlager keine Sorgen mehr.

Cameron wurde von den Befürwortern Israels für seine bedingungslose Unterstützung von Benjamin Netanjahu, damals wie heute Israels Premierminister, gelobt. Damals wie heute stellt Großbritannien Israels Massenschlachten an palästinensischen Zivilisten als Akt der Selbstverteidigung dar.

Obwohl er schon seit einigen Jahren nicht mehr regelmäßig auf den Fernsehbildschirmen zu sehen ist, ist Cameron keineswegs verschwunden. Vielmehr ist er ein gefragter Lobbyist.

Unter anderem war er als Universitätsdozent in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Als Premierminister unterhielt Cameron gute Beziehungen zu diesem Staat, und es ist anzunehmen, dass er sich über die Normalisierung der Beziehungen zu Israel in der jüngsten Vergangenheit auf dem Laufenden gehalten hat.

Cameron ist nicht der erste Mensch, der nach seiner Zeit als Premierminister eine lukrative Lobbykarriere verfolgt hat.

Nachdem er mit der illegalen Invasion im Irak davongekommen war, kam Tony Blair mit dem berühmtesten Interessenkonflikt Großbritanniens davon.

Für einen Zeitraum, der sich wie eine Ewigkeit anfühlte, verband Blair in seinem Lebenslauf nach seiner Zeit in der Downing Street einen Posten als „Friedensbeauftragter“ für den Nahen Osten (ein Begriff, der von britischen Zeitungen verwendet wird) mit einer Tätigkeit auf der Gehaltsliste von JP Morgan. Es war natürlich reiner Zufall, dass Blair sich für Geschäfte in Palästina einsetzte, die den Firmenkunden dieser Investmentbank zugute kommen würden.

Es scheint auch sehr passend zu sein, dass Netanjahu nun möchte, dass Blair als eine Art Koordinator für humanitäre Hilfe in Gaza tätig wird.

In dieser aus den Fugen geratenen Welt wird es als beispiellose Großzügigkeit gefeiert, wenn man einem Volk, das ohne Nahrung, Brennstoff und Wasser ausgehungert ist, ein paar Krümel hinwirft.Wenn Tony Blair den nahtlosen Übergang vom Kriegsverbrecher zum Friedensbeauftragten schafft, dann sollte er kein Problem damit haben, Israels kuschelige Seite zu fördern, während es auf Krankenhäuser schießt.

Übersetzt mit Deepl.com

