Operation Al Aqsa Flut“ Tag 71: Al Jazeera Journalist in Gaza getötet, Proteste in Tel Aviv nachdem Israel seine eigenen Geiseln tötet Von Anna Lekas Miller

‚Operation Al Aqsa Flood‘ Day 71: Al Jazeera Journalist killed in Gaza, protests in Tel Aviv after Israel kills its own hostages Al Jazeera cameraman Samer Abudaqa was killed after being hit by an Israeli airstrike. He was left to bleed out for hours after being targeted, with medics unable to reach him due to Israeli fire.

Samer Abudaqa, ein Al Jazeera-Journalist, wurde bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen getötet und verblutete fünf Stunden lang, nachdem die israelischen Streitkräfte verhindert hatten, dass Krankenwagen ihn erreichten. Abudaqa wurde zusammen mit seinem Kollegen Wael al-Dahdouh bei einem israelischen Luftangriff getroffen, als die beiden über die laufenden israelischen Bombardierungen in Kahn Younis im südlichen Gazastreifen berichteten. (Foto: Al Jazeera)

Operation Al Aqsa Flut“ Tag 71: Al Jazeera Journalist in Gaza getötet, Proteste in Tel Aviv nachdem Israel seine eigenen Geiseln tötet

16. Dezember 2023

Samer Abudaqa, ein Al Jazeera-Journalist, wurde bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen getötet und verblutete fünf Stunden lang, nachdem die israelischen Streitkräfte verhindert hatten, dass Krankenwagen ihn erreichten.

Todesopfer:

Mehr als 18.787 getötete und mehr als 50.897 verwundete Palästinenser im Gaza-Streifen

288 getötete Palästinenser (WAFA) und 3.365 Verwundete im besetzten Westjordanland.

*Aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsnetze im Gazastreifen ist das Gesundheitsministerium in Gaza seit Mitte November nicht mehr in der Lage, die Zahl der Toten regelmäßig und genau zu aktualisieren. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer eher bei 20.000 liegt.

Wichtige Entwicklungen:

Der palästinensische Al Jazeera-Journalist Samer Abudaqa erliegt seinen Wunden, nachdem er nach einem israelischen Luftangriff auf eine UN-Schule in Khan Younis am Freitag verblutet war.

Komitee zum Schutz von Journalisten: 64 Journalisten und Medienmitarbeiter wurden seit dem 7. Oktober getötet; 57 Palästinenser, 4 Israelis und 3 Libanesen.

Israelisches Bombardement in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, wohin seit Oktober Zehntausende aus dem nördlichen Gazastreifen geflohen sind, dauert an.

Die Vereinten Nationen warnen vor einem „Domizid“ in Gaza, da Privathäuser, Infrastruktur und „alles, was man zum Leben braucht“, zerstört werden.

Medizinische Hilfe für Palästinenser: Stromausfall in Gaza behindert weiterhin die Lieferung lebensrettender humanitärer Hilfe

Hunderte von Israelis protestieren in Tel Aviv, nachdem das israelische Militär zugegeben hat, versehentlich drei seiner eigenen Geiseln in Gaza getötet zu haben.

Der israelische Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, verkündet im Kan Public Radio, dass Israel den Gazastreifen wieder besetzen sollte

Club der palästinensischen Gefangenen: Sechzehn Palästinenser werden im besetzten Westjordanland verhaftet; die Zahl der seit dem 7. Oktober inhaftierten Palästinenser beträgt nun 4.520.

Palästinensisches Zentrum für Politik und Sozialforschung: Die öffentliche Unterstützung für die Hamas im Westjordanland ist seit Beginn der israelischen Aggression im Oktober von 38 Prozent auf 42 Prozent gestiegen.

Die UN-Generalversammlung nimmt ihre 10. Sondersitzung zur Lage in Gaza wieder auf.

Palästinensisch-amerikanische Familien verklagen die Regierung Biden, weil sie nichts unternommen hat, um ihren eingeschlossenen Verwandten bei der Flucht aus Gaza zu helfen.

Ein Sprecher der jemenitischen Streitkräfte übernimmt die Verantwortung für einen Drohnenangriff auf Eilat im Süden Israels.

Die Regierung von Katar erklärt, dass die diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza andauern.

Al Jazeera-Journalist verblutet nach israelischem Luftangriff und erliegt seinen Wunden; Besetzung des Kamal Adwan Krankenhauses geht weiter

Journalisten trauern, nachdem der Kameramann von Al Jazeera, Samer Abudaqa, 45, heute Morgen seinen Verletzungen erlegen ist, die er am Freitag bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen erlitten hatte.

Nach Angaben von Al Jazeera begleitete Abudaqa, ein erfahrener Kameramann des Al Jazeera-Büros in Gaza, den Journalisten und Al Jazeera-Korrespondenten Wael al-Dahdouh bei der Berichterstattung über israelische Luftangriffe in Khan Younis. Die beiden berichteten über die Farhanda-Schule in Khan Younis, als sie bei dem Angriff getroffen wurden.

Al-Dahdouh, der durch Granatsplitter verletzt wurde, konnte zu Fuß aus dem Gebiet fliehen, wo er Krankenwagen erreichte. In einem Interview berichtete er von seinem Krankenhausbett aus über den Angriff:

„Wir stiegen in den Krankenwagen ein und ich bat sie, dorthin zurückzukehren, wo ich war, denn Samer war immer noch da und schrie und rief um Hilfe“, sagte al-Dahdouh vom Krankenhausbett aus, wo er sich von seinen Verletzungen erholte. Er gab das Interview, bevor er wusste, dass Abudaqa bei dem Angriff getötet worden war.

„Er [Abudaqa] wurde am Unterkörper verletzt, aber die Sanitäter sagten mir, dass wir sofort gehen müssen und dass sie einen anderen Krankenwagen schicken werden, damit wir nicht alle ins Visier genommen werden.“

Es wurde zwar versucht, einen Krankenwagen zu Samer zu schicken, aber die Krankenwagen gerieten unter israelischen Beschuss, so dass sie Abudaqa nicht rechtzeitig erreichen konnten. Nach Angaben von Al Jazeera musste Abudaqa mehr als fünf Stunden lang verbluten, da Krankenwagen und Sanitäter ständig beschossen und daran gehindert wurden, ihn zu erreichen.

„Das Netzwerk macht Israel dafür verantwortlich, dass Al Jazeera-Journalisten und ihre Familien systematisch angegriffen und getötet werden“, hieß es in einer Erklärung von Al Jazeera.

Der Sohn von Abudaqa, Yazan, sagte in einem Interview mit Al Jazeera: „Ich bin stolz auf meinen Vater. Er ist ein Märtyrer. Die israelischen Streitkräfte haben ihn absichtlich ins Visier genommen, während er seine Arbeit als Journalist gemacht hat.“

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten ist Abudaqa der 64. Journalist, der seit dem 7. Oktober getötet wurde, die meisten von ihnen sind Palästinenser. Das palästinensische Journalistensyndikat gibt jedoch an, dass die Zahl der getöteten palästinensischen Journalisten und Medienmitarbeiter viel höher ist.

Organisationen für Pressefreiheit haben darauf hingewiesen, dass in den letzten zwei Monaten bei Israels Angriffen auf den Gazastreifen mehr Journalisten getötet wurden als während des gesamten Vietnamkriegs. Israel hat zahlreiche Journalisten sowohl im Gazastreifen als auch im besetzten Westjordanland verhaftet und angegriffen. Viele andere wurden bedroht und zensiert.

Ende Oktober wurden vier Mitglieder der Familie von Wael al-Dahdouh bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus, in dem sie sich aufhielten, getötet, was von vielen als eine der unzähligen Möglichkeiten angesehen wird, wie Journalisten, die über den Konflikt berichten, gezielt vom israelischen Militär angegriffen werden.

Samer Abudaqas Sohn Yazan, der in Belgien lebt, sagte, er wolle beim Internationalen Strafgerichtshof eine Klage wegen der Tötung seines Vaters einreichen.

„Mein Vater war kein Kämpfer, was hat er getan?“, sagte er in einem Interview. „Er hatte keine Rakete dabei, sondern eine Kamera, um den Menschen zu zeigen, was die zionistischen Besatzer in Gaza tun.“

Die unerbittlichen Luftangriffe wurden am Samstag in Khan Younis fortgesetzt, wo die Rettung von Menschen unter den Trümmern als „Albtraum“ beschrieben wurde, während sich unzählige Familien versammelten, um ihre Toten zu begraben. Die Bewohner des Gazastreifens müssen nun auf „Straßengräber“ zurückgreifen, um die Toten schnell zu bestatten.

Khan Younis war eines der Hauptziele für die Bewohner des Gazastreifens, die aus ihren Häusern im Norden des Streifens fliehen mussten. Das israelische Militär teilte den Bewohnern des Gazastreifens mit, dass der südliche Teil des Streifens sicher sei und dass Israel seine Angriffe auf die Hamas im Norden konzentriere. Nach einer wochenlangen Bodeninvasion und der Dezimierung des nördlichen Gazastreifens richtete Israel sein Augenmerk auf Khan Younis und begann, die Bewohner des Gazastreifens noch weiter nach Süden in die Stadt Rafah zu drängen.

In der Zwischenzeit geht Israels brutale Besetzung des Kamal Adwan Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen weiter. Augenzeugen berichten, dass israelische Bulldozer die Zelte der vertriebenen Palästinenser zertrampelt und brutal zerquetscht haben.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums zielt die israelische Armee auf Krankenwagen sowie auf jeden, der sich in der Nähe bewegt, und hat den gesamten südlichen Teil des Krankenhauses zerstört. Zwölf Neugeborene sind noch immer in den Brutkästen des Krankenhauses gefangen und erinnern auf unheimliche Weise an die Babys, die Anfang des Monats nach dem kurzen Waffenstillstand im Al-Nasr-Kinderkrankenhaus im Norden des Gazastreifens verwest gefunden wurden.

Westjordanland: 16 Palästinenser verhaftet

Israelische Streitkräfte haben heute im besetzten Westjordanland 16 Personen festgenommen, darunter eine krebskranke Frau, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet. Die Gesamtzahl der seit dem 7. Oktober im Westjordanland festgenommenen Personen beläuft sich nun auf 4.520.

Im nördlichen Westjordanland, im Bezirk Nablus, wurde der 30-jährige Hamza Ibrahim Bishkar von israelischen Soldaten in der Nähe der Stadt Huwwara erschossen.

Nach Angaben von Wafa wurden seit dem 7. Oktober 288 Palästinenser im Westjordanland von israelischen Streitkräften getötet und mehr als 3.000 verletzt.

Eine aktuelle Umfrage des Palestinian Center for Policy Survey and Research (PCPSR) zeigt, dass die Unterstützung für die Hamas unter den im Westjordanland lebenden Palästinensern von 38 Prozent vor dem 7. Oktober auf 42 Prozent angestiegen ist.

Im Gegensatz dazu sind nur 11 Prozent mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, zufrieden. Viele Palästinenser im Westjordanland geben Abbas und seiner Behörde die Schuld an den Bedingungen, unter denen sie in dem Gebiet leben, und an der mangelnden Sicherheit unter dem gewalttätigen israelischen Militär und den Siedlern.

Proteste in Tel Aviv, nachdem die israelische Armee versehentlich drei israelische Geiseln in Gaza erschossen hat

Hunderte protestierten am Freitagabend in Tel Aviv, nachdem das israelische Militär zugegeben hatte, dass es bei einer Razzia in Gaza-Stadt versehentlich drei israelische Geiseln erschossen hatte.

Berichten zufolge trugen die Geiseln eine behelfsmäßige weiße Flagge, und einer rief sogar auf Hebräisch um Hilfe. Es wird vermutet, dass die Geiseln entweder geflohen sind oder von ihren Entführern aufgegeben wurden.

Nach Angaben der israelischen Armee gegenüber den Medien hat das israelische Militär bei „Kampfhandlungen“ im Stadtteil Shuja’iyya im Osten von Gaza-Stadt „fälschlicherweise drei israelische Geiseln als Bedrohung identifiziert“.

Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte gegenüber CBS News, dass die drei israelischen Geiseln „einige Dutzend Meter von einer unserer Truppenstellungen entfernt aufgetaucht sind“ und dass sie keine Hemden trugen und eine weiße Flagge schwenkten. Zwei seien sofort getötet worden, während die dritte weggelaufen sei und „auf Hebräisch um Hilfe gerufen“ habe.

„Obwohl der Bataillonskommandeur einen Waffenstillstandsbefehl erteilte, wurde die dritte Geisel von einem weiteren Feuerstoß getroffen, der sie tötete“, berichtete CBS.

Der Guardian berichtete, dass ein israelischer Soldat, als er die drei Geiseln entdeckte, auf einem Dach das Feuer auf die Männer eröffnete und „Terroristen“ rief.

Entgegen der Aussage eines Sprechers der israelischen Armee gegenüber CBS, dass ein Kommandeur einen Waffenstillstandsbefehl erteilt habe, berichtete der Guardian, dass „als ein Kommandeur am Tatort eintraf, die Einheit in das Gebäude beordert wurde, wo sie die dritte Geisel tötete, obwohl diese auf Hebräisch um Hilfe rief.“

Der Guardian fügte hinzu, dass die israelische Armee zwei Tage vor dem Vorfall ein nahe gelegenes Gebäude identifiziert hatte, das mit „SOS“ und „Hilfe! Drei Geiseln“ beschriftet war, es aber „für eine Falle gehalten“ hatte.

Der israelische Armeesprecher sagte, der Vorfall sei „gegen unsere Einsatzregeln“ gewesen, und bezeichnete ihn als sehr tragisch. Viele Palästinenser wiesen jedoch im Internet darauf hin, dass die Art und Weise, in der die israelische Armee auf die drei Geiseln, die eine weiße Fahne trugen, zielte, bezeichnend für die Art und Weise sei, wie Israel Zivilisten im Gazastreifen behandle, und beriefen sich dabei auf Berichte, die seit Wochen vorliegen, wonach israelische Streitkräfte auf palästinensische Zivilisten schießen, die weiße Fahnen tragen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu reagierte in einer Erklärung auf die Nachricht: „Gemeinsam mit dem gesamten israelischen Volk verneige ich mich in tiefer Trauer und betrauere den Tod von drei unserer lieben Söhne, die entführt wurden. Mein Herz ist bei den trauernden Familien in dieser schweren Zeit.“

Netanjahus Worte hielten die wütende Menge in Tel Aviv jedoch kaum davon ab, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. „Ihre Zeit läuft ab! Bringt sie jetzt nach Hause! Es gibt keinen Sieg, bevor nicht jede einzelne Geisel freigelassen ist“, skandierten die Menschen laut israelischen Medienberichten.

Das Thema Geiseln ist Netanjahu seit dem 7. Oktober ein Dorn im Auge, da die Familien der Geiseln auf einen Waffenstillstand drängen, um einen Austausch zu ermöglichen. Viele Familien befürworten sogar einen „Alles-gegen-Alles-Austausch“, bei dem alle israelischen Geiseln und Gefangenen im Austausch für die Freilassung aller in israelischen Gefängnissen festgehaltenen Palästinenser zurückkehren würden.

Netanjahu und seine Regierung haben darauf bestanden, dass eine militärische Lösung, um die Hamas „in die Knie zu zwingen“, der beste Weg sei. Die Ermordung der drei Geiseln hat jedoch den Ruf nach einer politischen Lösung zur Beendigung des Geiseldramas neu entfacht.

„Es ist eine schreckliche Nachricht, und wir wissen, dass es nicht die Schuld der Soldaten war, die, wie wir verstehen, unter Druck stehen“, sagte Tagit Tzin, die Tante von Dafna und Ela Elyakim, zwei der Geiseln, die letzten Monat nach fünfzig Tagen Gefangenschaft im Gazastreifen freigelassen wurden, gegenüber The Independent in Tel Aviv, als sich die Familienmitglieder versammelten, um die Freilassung ihrer Angehörigen zu fordern.

„Nur ein Waffenstillstandsabkommen wird die Geiseln lebendig herausbringen und unsere Soldaten nicht in eine solche Gefahr bringen.“

Nach Angaben des Außenministeriums von Katar, das die letzte vorübergehende Waffenruhe vermittelt hat, gibt es weiterhin Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Gazastreifen.

Einem Bericht von Axios zufolge wurde der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, von Netanjahu am Freitagabend zu einem Treffen mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nach Europa entsandt, um die Wiederaufnahme der Verhandlungen zu besprechen.

Unterdessen haben britische Palästinenser die britische Regierung aufgefordert, eine Visaregelung nach ukrainischem Vorbild einzuführen, damit ihre Familien sicher aus dem Gazastreifen evakuiert werden können.

In ähnlicher Weise verklagen zwei palästinensisch-amerikanische Familien die Regierung Biden, weil sie ihren im Gazastreifen festsitzenden Verwandten mit US-Staatsbürgerschaft nicht in der gleichen Weise geholfen hat wie den US-Israelern mit doppelter Staatsbürgerschaft. Während die USA Charterflüge von Tel Aviv nach Europa organisierten, um US-Bürgern bei der Evakuierung aus Israel nach dem 7. Oktober zu helfen, und 1.300 US-Bürgern in Gaza bei der Evakuierung nach Ägypten halfen, sitzen immer noch schätzungsweise 900 US-Bürger, Einwohner und Familienmitglieder in Gaza fest.

