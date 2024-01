‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 96: Israel to face genocide charges at ICJ, battles rage on in northern Gaza Hamas rejects Blinken’s visit to Ramallah, saying there are „no differences between Israel and the Americans,“ as U.S. and UK naval forces shoot down 21 Yemeni drones over the Red Sea. Meanwhile, Corbyn is set to join South Africa’s ICJ delegation.

Ein Qassam-Kämpfer feuert eine von der Hamas hergestellte RPG-Panzerabwehrgranate gegen einen israelischen Merkava-Panzer im nördlichen Gazastreifen ab, Januar 2024. (Foto: Screenshot von Al-Araby TV Youtube Channel)

Die Hamas lehnt den Besuch Blinkens in Ramallah ab und behauptet, es gebe „keine Unterschiede zwischen Israel und den Amerikanern“, während US-amerikanische und britische Seestreitkräfte 21 jemenitische Drohnen über dem Roten Meer abschießen. In der Zwischenzeit wird Corbyn der südafrikanischen IGH-Delegation beiwohnen.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 96: Israel muss sich vor dem IGH wegen Völkermordes verantworten, die Kämpfe im nördlichen Gazastreifen gehen weiter

Von Mustafa Abu Sneineh

10. Januar 2024

Todesopfer

23.357+ Tote* und mindestens 59.410 Verletzte im Gazastreifen.

385 getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel korrigiert seine Schätzung der Zahl der Toten vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

520 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 2.193 Verletzte.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens am 10. Januar bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer eher bei 30.000 liegt, wenn man die mutmaßlichen Toten mit einbezieht.

**Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht.

Wichtige Entwicklungen

Der ehemalige britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn nimmt als Teil der südafrikanischen Delegation an der Anhörung vor dem IGH teil, um Israel wegen der völkermörderischen Aktionen im Gazastreifen zur Rechenschaft zu ziehen.

Das Weiße Haus bezeichnet die Klage Südafrikas vor dem IGH als unbegründet und kontraproduktiv“, die EU-Länder schweigen.

Nissim Vaturi, Likud-Abgeordneter in der Knesset, bedauert nicht, dass er im November geschrieben hat: „Brennt Gaza jetzt“.

Nach Angaben des Kulturministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde zerstören die israelischen Streitkräfte Hunderte von historischen und kulturellen Stätten im Gazastreifen und töten Dutzende von palästinensischen Intellektuellen, Schriftstellern, Künstlern und Akademikern.

Die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden der Hamas locken eine israelische Infanterieeinheit im Stadtteil Al-Zaytoun südöstlich von Gaza-Stadt in einen Hinterhalt und feuern Panzerabwehrgranaten auf ein israelisches Militärfahrzeug.

Abu Hamza, Sprecher der Al-Quds-Brigaden des Islamischen Dschihad, sagt zu israelischen Siedlern: „Netanjahus Versprechen, dass ihr in den Gazastreifen zurückkehren könnt, ist eine Fata Morgana.“

Die Hisbollah bestreitet, dass der Kommandeur einer Lufteinheit am Dienstag von Israel getötet wurde.

Britische und amerikanische Seestreitkräfte behaupten, 21 Kampfdrohnen und Raketen zerstört zu haben, die von den jemenitischen Streitkräften unter der Führung von Ansar Allah abgeschossen wurden.

US-Außenminister Anthony Blinken besucht Ramallah, um den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas zu treffen, und erklärt, dass die USA „konkrete Maßnahmen“ zur Verwirklichung eines palästinensischen Staates unterstützen.

Die Hamas lehnt den Besuch Blinkens ab und sagt, er diene der Sicherheit der Besatzung. Es gibt keine Differenzen zwischen Israel und den Amerikanern“.

Israel will sich wegen Völkermordes im Gazastreifen dem Internationalen Gerichtshof stellen

Israelische Beamte bereiten sich auf die morgige Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) vor, nachdem Südafrika im Dezember eine Klage eingereicht hat, in der Tel Aviv beschuldigt wird, Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu begehen.

Die Anhörungen vor dem IGH werden am Donnerstag und Freitag live übertragen. Die uneingeschränkte Unterstützung der USA für die israelischen Militäraktionen und die Bombardierung des Gazastreifens hat Tel Aviv von jeglicher Kontrolle durch die UN-Resolutionen befreit.

Das Urteil des IGH könnte sich als ein weiteres internationales Gesetz erweisen, das Israel nicht respektiert. Es besteht jedoch die große Erwartung, dass das in Den Haag ansässige Gericht Israel diesmal zur Rechenschaft zieht und einen dauerhaften Waffenstillstand durchsetzt.

Der ehemalige britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn wird als Teil der südafrikanischen Delegation an der Anhörung vor dem IGH teilnehmen. Corbyn, ein langjähriger Unterstützer der Palästinenser und Anti-Apartheid-Aktivist, kritisierte die Haltung der britischen Regierung, die keinen Waffenstillstand forderte.

„Jeden Tag wird in Gaza eine weitere unsägliche Gräueltat begangen“, sagte er.

„Millionen von Menschen auf der ganzen Welt unterstützen die Bemühungen Südafrikas, Israel zur Rechenschaft zu ziehen. Warum kann unsere Regierung das nicht?“

Der UN-Sonderberichterstatter Balakrishnan Rajagopal schrieb auf X, dass der IGH den Bericht der Decentralised Damage Mapping Group über die Zerstörung von palästinensischen Häusern und Infrastruktur im Gazastreifen als Beweismittel berücksichtigen sollte.

„Der IGH sollte dies als Beweis für einen Völkermord betrachten, wenn es mit den öffentlichen Erklärungen Südafrikas, die vor dem IGH dokumentiert wurden, verbunden ist“, schrieb er. „Zwischen 45,3 und 55,9 Prozent der Gebäude im Gaza-Streifen wurden „wahrscheinlich beschädigt oder zerstört“.

Außerdem seien zwischen 71,1 und 82,7 Prozent der Gebäude in der Gegend um Gaza-Stadt im nördlichen Gazastreifen „wahrscheinlich beschädigt oder zerstört“, fügte er hinzu.

Israels Präsident Isaac Herzog sagte, sein Land werde bei der Anhörung vor dem IGH sein Recht auf Selbstverteidigung geltend machen.

„Wir werden stolz unseren Fall der Selbstverteidigung im Rahmen unseres ureigensten Rechts nach dem humanitären Völkerrecht vortragen“, sagte er. In der Vergangenheit hat sich Israel geweigert, sich wegen des brutalen Vorgehens gegen Palästinenser auf ein Gerichtsverfahren vor einem UN-Gericht einzulassen.

Der IGH hat mehrere Erklärungen von palästinensischen, westlichen und sogar israelischen Gruppen hervorgebracht.

Zu den Ländern, die sich vor dem IGH für Palästina ausgesprochen haben, um den israelischen Gräueltaten im Gazastreifen ein Ende zu setzen, gehören die Türkei, Jordanien, Malaysia, Bolivien und der 57 Mitglieder zählende Block der Organisation Islamischer Staaten (OIC).

Nur die USA haben gegen die Klage Südafrikas vor dem IGH Einspruch erhoben. Das Weiße Haus bezeichnete sie als „unverdient, kontraproduktiv und völlig unbegründet“, während die EU-Länder schwiegen.

Israelischer Abgeordneter sagt, er bereue den Tweet „Gaza jetzt verbrennen“ nicht

Dennoch halten einige israelische Beamte vor der Anhörung in Den Haag an ihren Aufrufen zum Völkermord in Gaza fest.

Am Mittwochmorgen erklärte Nissim Vaturi, ein Likud-Abgeordneter in der Knesset, gegenüber einem lokalen Radiosender, dass er es nicht bereue, im November auf X „Burn Gaza now“ geschrieben zu haben.

„Ich stehe hinter meinen Worten. Es ist besser, Gebäude niederzubrennen, als Soldaten zu verletzen. Es gibt dort keine Unschuldigen… Hunderttausend bleiben. Ich habe kein Mitleid mit denjenigen, die noch dort sind. Wir müssen sie eliminieren“, sagte Vaturi.

Am Dienstagabend wurden mindestens 15 Mitglieder der Familie Nofal bei einem israelischen Luftangriff im Viertel Tal Al-Sultan in Rafah im Süden des Gazastreifens getötet. Wafa News berichtete, dass das kuwaitische Krankenhaus nach dem Luftangriff Dutzende von Verletzten aufnahm.

UNRWA warnt, dass die humanitären Bedingungen in Rafah am Rande des Zusammenbruchs stehen

Das UN-Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser (URWA) warnte, die humanitären Bedingungen in Rafah stünden kurz vor dem Zusammenbruch, da Zehntausende Palästinenser auf dem Hauptplatz der Stadt in Zelten zusammengepfercht seien.

Das UNRWA schätzt, dass in Rafah derzeit 1,4 Millionen Palästinenser leben, die aus dem nördlichen Gazastreifen, Khan Yunis und Deir Al-Balah geflohen sind. Vor dem Krieg lebten in Rafah 300.000 Einwohner.

Der Sprecher des UNRWA, Adnan Abu Hasna, erklärte gegenüber WAFA, die Palästinenser im Gazastreifen würden von den israelischen Streitkräften in die Nähe der ägyptischen Grenze gedrängt.

Er fügte hinzu, dass das UNRWA 155 Schulen betreibe, die zu Notunterkünften umfunktioniert worden seien, dass aber die humanitären Bedingungen am Rande des Zusammenbruchs stünden.

„Der Gazastreifen ist der schlimmste Ort der Welt, und er wird in einen unbewohnbaren Ort verwandelt“, sagte er.

„Die Vertriebenen werden in dieses Gebiet gedrängt, das am Rande einer Explosion steht, zumal die Bedingungen auf allen Ebenen des täglichen Lebens, im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sowie bei der Bereitstellung von Hilfsgütern miserabel sind“, sagte er.

Abu Hasna fügte hinzu, dass Israels unablässige Bombardierung des nördlichen und zentralen Gazastreifens die Bemühungen um Hilfslieferungen in diese Gebiete behindert.

„Was hier geschieht, übersteigt nicht nur die Möglichkeiten des UNRWA, sondern auch die der Staaten, da ein ganzes Volk in die Stadt Rafah vertrieben wird“, so Hasna.

Israelische Streitkräfte bombardieren palästinensische Häuser und begehen 14 Massaker

In den vergangenen 24 Stunden haben israelische Streitkräfte sechs Palästinenser erschossen, die auf der Küstenstraße in Al-Sheikh Ajleen, südwestlich von Gaza-Stadt, unterwegs waren.

Im Flüchtlingslager Deir Al-Balah im Zentrum des Gazastreifens bombardierten israelische Kampfflugzeuge ein Haus und töteten und verletzten mehrere Palästinenser, während Artilleriekräfte östliche und südliche Teile von Khan Younis beschossen.

In den Flüchtlingslagern Al-Bureij und Al-Maghazi im Zentrum des Gazastreifens tötete die israelische Artillerie in der Nacht mindestens 20 Palästinenser. Israel bombardierte auch das Haus der Familie Asalia in Jabalia im Norden des Gazastreifens.

Im Flüchtlingslager Al-Shati, westlich von Gaza-Stadt, bombardierte die israelische Marine die Außenbezirke des Lagers und verletzte Dutzende Palästinenser in den Gebieten Al-Waha und Sudaniya, wie Wafa berichtete.

Ein Wafa-Korrespondent fügte hinzu, dass allein im Zentrum des Gazastreifens mindestens 58 Palästinenser bei israelischen Bombardements getötet wurden.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens teilte am Mittwoch mit, dass mindestens 23.357 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet und 59.410 verletzt wurden, während Tausende unter den Trümmern vermisst werden.

In den vergangenen 24 Stunden verübte Israel 14 Massaker im Gazastreifen, bei denen mindestens 147 Palästinenser getötet und 243 weitere verletzt wurden, so das Ministerium weiter.

Israel zerstört Hunderte von historischen und kulturellen Stätten in Gaza

Israels Aggression gegen den Gazastreifen zerstörte und beschädigte mehr als zweihundert Kultur- und Kulturerbestätten und kostete Dutzende palästinensischer Schriftsteller, Intellektueller, Akademiker und Künstler das Leben.

Unter ihnen war der Wissenschaftler und Dichter Refaat Al-Areer, der in der Vergangenheit für Mondoweiss gearbeitet hat. Laut einem Bericht des Kulturministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) wurden mindestens 41 palästinensische Künstler und Kreative im Gazastreifen von Israel getötet.

Nach Angaben des Ministeriums waren vier der getöteten Künstler unter 18 Jahre alt. Israel zerstörte 24 Kulturzentren und 195 historische Stätten, darunter 10 Moscheen und Kirchen, ganz oder teilweise.

Die israelischen Streitkräfte beschädigten auch acht Verlags- und Druckereien sowie drei Kunst- und Medienproduktionsstudios.

Atef Abu Seif, der Kulturminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, erklärte, Israel habe es auf Museen, Theater, öffentliche Bibliotheken, Universitäten, Schulen, künstlerische Wandmalereien und Büchersammlungen abgesehen.

„Dies ist ein erbärmlicher Versuch, die nationale Identität auszulöschen, das kollektive Gedächtnis unseres Volkes auszulöschen und alle Beweise für seine Existenz und seine Verbundenheit mit dem Land zu zerstören“, sagte Abu Seif, der ein Romanautor aus Gaza ist.

„Die palästinensische Kultur ist das genetische Gen unserer nationalen Identität und stellt die Essenz und das Fundament unserer historischen Erzählung dar“, fügte er hinzu.

Hamas-Kämpfer greifen israelische Infanterie an, während die USA jemenitische Kampfdrohnen abschießen

Am Dienstag veröffentlichten die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden der Hamas ein Video, das einen Hinterhalt auf eine israelische Infanterieeinheit im Stadtteil Al-Zaytoun südöstlich von Gaza-Stadt zeigt. Hamas-Kämpfer feuerten auch eine Panzerabwehrgranate auf ein israelisches Militärfahrzeug ab, das der Einheit zu Hilfe kam.

Die Qassam-Brigaden gaben an, dass sie auch eine israelische Skylark-Aufklärungsdrohne im östlichen Al-Zaytoun, einem der ersten Gebiete, in das die israelischen Streitkräfte Ende Oktober eindrangen, abgeschossen hätten.

Abu Hamza, der Sprecher der Al-Quds-Brigaden des Islamischen Dschihad, erklärte am Dienstagabend in einer Videobotschaft, der palästinensische Widerstand werde unvermindert fortgesetzt.

„Wir sagen den Siedlern, dass die Versprechen von [Premierminister Benjamin] Netanjahu, ihr könnt in den Gazastreifen zurückkehren, eine Fata Morgana sind“, sagte Abu Hamza.

Nach Angaben des israelischen Militärsprechers wurde in den vergangenen 24 Stunden ein israelischer Soldat bei den Kämpfen im Gazastreifen getötet, insgesamt wurden seit dem 7. Oktober 520 Militärangehörige getötet.

Die von Saudi-Arabien finanzierte Zeitung Asharq Al-Awsat berichtete unter Berufung auf Quellen im palästinensischen Widerstand, dass der erste Angriff auf israelische Militärbasen und Siedlungen über den Zaun hinweg am 7. Oktober von 70 Hamas-Elitekämpfern ausgeführt wurde.

Die Hamas-Kämpfer sollen schockiert gewesen sein, wie leicht es ihnen gelang, den stark befestigten und teuer gebauten israelischen Zaun um den Gazastreifen zu überwinden. Daraufhin soll die Hamas-Führung beschlossen haben, später am Samstag weitere Kämpfer als Verstärkung in die Siedlungen zu schicken, um die Überführung israelischer Gefangener in den Gazastreifen sicherzustellen.

Die 70 Hamas-Kämpfer hatten seit 2014 für die Operation „Al-Aqsa-Flut“ trainiert. Hamas-Vertreter wurden vor einer dramatischen Operation gewarnt, die Anfang Oktober stattfinden sollte, ohne jedoch über die Einzelheiten informiert zu werden.

Im Südlibanon dementierte die Hisbollah, dass der Kommandeur der Lufteinheit der Bewegung nach einem Angriff auf die israelische Militärkommandobasis im Norden am Dienstag von Israel getötet wurde.

Ali Hussien Al-Burji wurde am Dienstag bei einem Luftangriff auf sein Auto getötet, und ein israelischer Militärsprecher sagte, er sei für die Drohnen der Hisbollah verantwortlich gewesen.

Am Mittwoch zerstörten britische und amerikanische Seestreitkräfte nach eigenen Angaben insgesamt 21 Kampfdrohnen und Raketen, die von den jemenitischen Streitkräften unter Führung der Ansar-Allah-Gruppe (allgemein als „Houthis“ bekannt) abgeschossen wurden.

Die US-Marine gab bekannt, dass sie 18 Drohnen und drei Raketen über dem Roten Meer abgeschossen hat. Dies war der 26.

Blinken besucht Ramallah, während israelische Streitkräfte Städte im Westjordanland überfallen

US-Außenminister Anthony Blinken besuchte am Mittwoch Ramallah, um sich mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, zu treffen, und erklärte, die USA unterstützten „konkrete Maßnahmen“ zur Verwirklichung eines palästinensischen Staates.

Die Palästinensische Autonomiebehörde war bisher nicht in der Lage, Angriffe von Siedlern oder Überfälle israelischer Streitkräfte auf palästinensische Städte im besetzten Westjordanland zu verhindern.

Blinken sagte, dass „extremistische Siedlergewalt, die ungestraft ausgeübt wird, die Ausweitung von Siedlungen, Abrisse und Vertreibungen es Israel nicht leichter, sondern schwieriger machen, dauerhaften Frieden und Sicherheit zu erreichen“.

Die Hamas wies den Besuch Blinkens zurück.

„Das Ziel des Besuchs ist es, die Sicherheit der Besatzung zu unterstützen. Es gibt keine Differenzen zwischen Israel und den Amerikanern“, sagte Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri.

In der Nacht nahmen israelische Streitkräfte Dutzende von Palästinensern aus Dschenin, Bethlehem, Ramallah, Tulkarem und Hebron fest.

Östlich von Bethlehem stürmten israelische Streitkräfte eine Klinik im Dorf al-Rashaida, zerstörten die medizinische Ausrüstung und verwüsteten sie.

Die Klinik versorgt 4.500 Palästinenser in der Region, darunter die palästinensischen Gemeinden Arab Al-Rawa’i und Arab Al-Walida, wie Wafa berichtete.

Israelische extremistische Siedler aus dem illegalen Außenposten Ma’ale Amos griffen seit Oktober mehrfach palästinensisches Vieh und Ernten an und hinderten Hirten an der Nutzung des Landes östlich von Bethlehem.

Israelische Streitkräfte stürmten in der Nacht auch die Stadt Jenin und das Flüchtlingslager Jenin und zerstörten Straßen mit Bulldozern. Die israelische Razzia dauerte nach Angaben von Wafa 11 Stunden, und mehrere Palästinenser wurden festgenommen.

Nach Angaben der Kommission für Häftlingsangelegenheiten und des Palästinensischen Gefangenenclubs haben die israelischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden 26 Palästinenser festgenommen.

Ende Dezember befanden sich 8.800 palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen, darunter 80 Frauen.

