Why is Biden engaging in disinformation on Gaza? US administrations have a long track record of lying to justify their bloody foreign adventures.

US-Präsident Joe Biden, links, trifft sich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, rechts, um den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas in Tel Aviv, Israel, zu besprechen.

Die US-Regierungen lügen schon lange, um ihre blutigen Auslandsabenteuer zu rechtfertigen.



Warum beteiligt sich Biden an der Desinformation über Gaza?

Von Ahmed Moor

10. Januar 2024

Als meine Frau mit unserem ersten Kind schwanger war, schenkte sie mir ein Buch über die pränatale Entwicklung. Ich lernte, dass die Lungen eines Babys zu den letzten Organen gehören, die sich entwickeln – deshalb müssen so viele Frühgeborene intubiert werden.

Diese Tatsache wurde mir wieder bewusst, als ich den israelischen Terror im Al-Shifa-Krankenhaus beobachtete, der jetzt acht Wochen zurückliegt. Ich fixierte mich auf die 39 Frühgeborenen, die von der Neugeborenen-Intensivstation in zwei mit Folie umwickelte Betten evakuiert worden waren. Ich stellte mir vor, wie sie nach Luft schnappten und langsam starben.

Dann kam die Nachricht, dass fünf namenlose Säuglinge im Al-Nassr-Kinderkrankenhaus verwest waren, nachdem die israelische Armee das medizinische Personal und die Patienten zur Flucht gezwungen hatte. Ich stellte mir vor, wie sie allein, kalt und in Angst starben.

Ich bezweifle nicht, dass hochrangige Beamte in der Regierung Biden die Bilder und Videos gesehen haben. Ich muss glauben, dass viele von ihnen entsetzt sind über das, was sie gesehen haben. Und ich glaube auch, dass ihr Bewusstsein des Schreckens und ihre Erkenntnis, dass sie aktiv daran beteiligt waren, sie zum Teil dazu veranlasst, nachrichtendienstliche Einschätzungen zu fälschen und regelrechte Lügen zu erzählen.

Aber bei den Bemühungen der Biden-Administration, gefälschte israelische Nachrichten zu verbreiten, ist noch etwas anderes im Spiel: Desinformation ist eine mächtige Waffe im Krieg und bei der Begehung von Völkermord gewesen. Und sie wurde häufig eingesetzt, vielleicht mit abnehmender Wirkung im modernen Medienzeitalter.

Die US-Regierung ist nicht sehr glaubwürdig, wenn es um Geheimdienstinformationen geht. Erinnern Sie sich an den billigen Auftritt von Außenminister Colin Powell vor den Vereinten Nationen im Jahr 2003, als er den Irak des Besitzes von Massenvernichtungswaffen beschuldigte und als Beweis ein Fläschchen mit weißem Pulver vorlegte.

Aber in Kriegsangelegenheiten reicht manchmal auch eine schäbige Präsentation und ein halbherziger Vortrag. Powells Mätzchen haben niemanden getäuscht, aber seine Präsentation reichte aus, um von der drohenden Katastrophe abzulenken.

Mit der Zeit erfuhren wir, was wir schon immer wussten: Es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Saddam Hussein hatte nichts mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu tun. Und das einzige Uran-Gelbkuchen, von dem die Rede sein kann, wurde von britischen und amerikanischen Spionen gebacken.

Aber die Lügen über den Irak waren nicht neu; Powells Bemühungen waren ein denkwürdiges Beispiel aus einer Reihe von Desinformationsmaßnahmen, mit denen die US-Regierung die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen wollte.

Der vielleicht berüchtigtste Fall ereignete sich 1964 im Golf von Tonkin vor der Küste Vietnams. Damals erfanden die USA eine Geschichte über ein Feuergefecht mit nordvietnamesischen Truppen. Ziel war es, eine Eskalation des Krieges im eigenen Land voranzutreiben. Das hat funktioniert, und Millionen vietnamesischer Zivilisten wurden in einem sinnlosen Konflikt getötet.

Heute haben uns Präsident Joe Biden und seine Berater ganz offensichtlich belogen. Sie behaupteten, unabhängige Geheimdienstinformationen gesehen zu haben, die auf das Vorhandensein einer militärischen Einrichtung der Hamas unter dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza hinweisen. In einem Gespräch mit Reportern sagte Biden: „Das erste Kriegsverbrechen wird von der Hamas begangen, indem sie ihr Hauptquartier, ihr Militär, unter einem Krankenhaus hat. Das ist eine Tatsache. So ist es geschehen.“ Nur ist es natürlich nicht passiert.

Viele haben dem Präsidenten nicht geglaubt, aber auch das tut nichts zur Sache. Fehlinformationen dienen aus Sicht derjenigen, die sie verbreiten, einem nützlichen Zweck.

Propaganda verwirrt die Wahrnehmung der Geschehnisse. Unsere Medien sehen sich gezwungen, über aktuelle Nachrichten zu berichten, und Regierungsvertreter werden als autoritär angesehen, wenn sie dies tun. Die Ehrfurcht vor dem Amt des Präsidenten ist tief verwurzelt, und die Worte des Präsidenten sind per Definition berichtenswert.

Diese Ehrerbietung in Verbindung mit der Prominenz des Präsidenten als Nachrichtenquelle führt dazu, dass Lügen des Präsidenten nicht direkt konfrontiert werden, auch wenn sie weithin verbreitet werden. Werden die Unwahrheiten anschließend in Frage gestellt, so wird dies nicht als berichtenswert angesehen.

Indem er Verwirrung und Fehlinformationen sät, schwächt der Präsident das Verständnis der Wählerschaft für und ihren entschiedenen Widerstand gegen Gewalt. Auf diese Weise wird die Desinformation genutzt, um die Politik von den üblichen Rechenschaftsmechanismen der Demokratie zu entkoppeln.

Es gibt jedoch erste Anzeichen dafür, dass Desinformation nicht mehr so funktioniert wie früher. Heute ist die Geschwindigkeit des Nachrichtenzyklus so hoch, dass kaum die erste Lüge ausgesprochen wurde, bevor die nächste Lüge entlarvt wurde. Al-Shifa war in unseren Köpfen, selbst als die israelische Führung versuchte, den Grundstein für weitere Gräueltaten in Khan Younis und Rafah im südlichen Gazastreifen zu legen. Jetzt haben sie fast alle 36 Krankenhäuser des Gazastreifens zerstört, und wir denken weiterhin an Al-Shifa und das Al-Nassr-Kinderkrankenhaus.

Und nun, da sich die Welt der glaubwürdigen Anklage Südafrikas wegen Völkermordes an Israel zuwendet, hat sich das Weiße Haus entschlossen, neue „Geheimdienstinformationen“ zu veröffentlichen, die ihre ursprüngliche Unwahrheit über Al-Shifa verdoppeln. Es ist nicht klar, zu welchem Zweck, aber der Zeitpunkt lässt vermuten, dass das abgedroschene Spielbuch immer noch in Kraft ist.

Ahmed Moor ist ein palästinensisch-amerikanischer Schriftsteller und Ausschussmitglied der Demokratischen Partei in Philadelphia. Er ist Mitherausgeber von After Zionism (Saqi Books 2024).

Übersetzt mit Deepl.com

