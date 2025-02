Oskar Lafontaine  Die Bellizisten in der Zirkuskuppel: ratlos

Jetzt, wo im Bundestagswahlkampf eigentlich darüber geredet werden müsste, welchen Beitrag Deutschland und Europa zu den Friedensverhandlungen in der Ukraine leisten können, sind unsere Kriegstreiber ratlos. Da sagt doch der US-Präsident Donald Trump, er könne „Putin sogar verstehen“. Es sei die von seinem Amtsvorgänger Biden und den US-amerikanischen Neocons betriebene NATO-Erweiterung in die Ukraine, die zu diesem Krieg geführt hat.

Und Trump ist bereits in Verhandlungen mit Putin, obwohl die deutschen Politiker und Medien doch wussten, dass Putin gar nicht verhandeln will. Und sein Verteidigungsminister Hegseth schockiert die ab Freitag in München versammelten ahnungslosen Rüstungslobbyisten mit der Feststellung, dass die Ukraine nicht in die NATO kommen kann: „Die USA glauben nicht, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung ist.“

Und jetzt? Will Alice Weidel weiterhin 240 Milliarden Euro, also fast die Hälfte des Bundeshaushalts jährlich für Rüstung ausgeben und den Sozialhaushalt massakrieren? Wollen Merz, Habeck und Lindner und die Linken-Europaabgeordnete Rackete weiterhin Taurus an die Ukraine liefern? Und will Scholz immer noch US-Mittelstreckenraketen ohne Vorwarnzeiten in Deutschland stationieren? Und will Die Linke, die von der vom US-Milliardär Soros gepamperten Organisation Campact unterstützt wird – Nachtigall, ick hör die trapsen –, weiter Sanktionen gegen Russland fordern?