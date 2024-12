https://english.almayadeen.net/news/politics/pager-report-sparks-tensions-between-mossad–iof-chiefs–isr



Pager-Bericht führt zu Spannungen zwischen Mossad- und IOF-Chefs: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen English + Israelische Medien

24 Dez 2024

Haaretz untersucht den Zweck des CBS-Berichts über die Pager-Angriffe auf den Libanon und seine Auswirkungen.

Die israelische Zeitung Haaretz enthüllte den Grund für das formelle Eingeständnis des Mossad-Chefs David Barnea, für die „Pager-Operation gegen die Hisbollah“ verantwortlich zu sein, und stellte fest, dass dies einem klaren Zweck dient: der Öffentlichkeitsarbeit.

Der Bericht argumentierte, dass diese Anerkennung „seinen Status erhöht, die Moral der Organisation stärkt und indirekt den Interessen von Premierminister Benjamin Netanjahu dient“.

Als Netanjahu vor einem Monat die Geheimhaltung der Operation aufhob, um für sich selbst zu werben, und andeutete, dass seine Regierung hinter der Operation steckte, ergriff Barnea die Gelegenheit, der Welt einen Einblick in die verdeckten Aktivitäten des Mossad zu gewähren, so Haaretz.

Die Zeitung merkte an, dass die Einzelheiten der Pager-Operation zuvor aus Gründen der nationalen Sicherheit von der Militärzensur streng kontrolliert wurden. Barnea ermöglichte jedoch die exklusive Zusammenarbeit mit der CBS-Sendung 60 Minutes, weil er glaubte, dass dies „Israels Abschreckungskraft erhöhen und die psychologische Kriegsführung gegen Gegner verbessern“ würde.

Haaretz wies darauf hin, dass Barneas Entscheidung hochrangige ehemalige Mossad-Beamte überraschte. Einer von ihnen sagte der Zeitung: „Das ist reine Prahlerei um der Prahlerei willen, und es dient sicher nicht der Abschreckung.“

Die israelische Zeitung fügte hinzu, dass „dieser Schritt die Aufmerksamkeit von seiner Verantwortung für das Scheitern des 7. Oktobers ablenkt“ und dass er Netanjahu politisch nütze, indem er ihn als Sieger im Kampf gegen die Hisbollah darstelle.

Haaretz meinte, dass das Zensursystem „oft als Instrument zur Förderung der Interessen des Sicherheitsapparats und des Premierministers zu fungieren scheint“, während einige glauben, dass es der nationalen Sicherheit Vorrang einräumt.

In diesem Zusammenhang merkte Haaretz an, dass „es der internationalen Gemeinschaft klar war, als die Pager explodierten, dass Israel dahinter steckte. Aber wie üblich waren die israelischen Medien durch die Zensur gefesselt“ und gezwungen, sich auf die Formulierung ‚nach ausländischen Berichten‘ zu verlassen.

Die Zeitung stellte auch das strategische Ziel in Frage, das hinter der Veröffentlichung einer solchen Operation steht, und meinte, dass es sich „eher um eine Übung zur Eigenwerbung als um eine kalkulierte Anstrengung zur Verbesserung der israelischen Sicherheit zu handeln scheint“.

Der CBS-Bericht trug nach Ansicht der israelischen Zeitung zu Spannungen zwischen dem Mossad-Chef und dem Stabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, bei und verschärfte damit die internen Spannungen innerhalb des israelischen Sicherheitsapparats, vor allem weil der Bericht betonte, dass die Operation allein dem Mossad zuzuschreiben sei.

Am 17. September 2024 startete die israelische Besatzung einen Cyberangriff, der zur Explosion tausender drahtloser Pager führte, die von Zivilisten und Hisbollah-Kämpfern in den südlichen Vororten von Beirut sowie im Südlibanon, im Bekaa-Tal und in Teilen Syriens benutzt wurden. Der Angriff forderte Dutzende von Todesopfern und verletzte über 3.000 Menschen, wobei die meisten Verletzungen die Augen, die Hände und den Bauch betrafen.

Auch Frauen und Kinder waren direkt von dem Angriff betroffen.

Nach Angaben der israelischen Rundfunkbehörde gab Netanjahu am 10. November zu, dass die Operation zur Zündung der Pager und zur Ermordung von Sayyed Hassan Nasrallah trotz des Widerstands hoher Beamter des Sicherheitsapparats durchgeführt wurde.

