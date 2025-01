https://www.middleeastmonitor.com/20250113-pro-palestine-protester-confronts-german-chancellor-during-campaign-event/



Palästina-Aktivistin stellt Kanzler bei Wahlkampfveranstaltung zur Rede

13. Januar 2025 um 18:17 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hält am 8. Dezember 2024 in Berlin eine Pressekonferenz zu den Entwicklungen in Syrien ab [Halil Sağırkaya – Anadolu Agency]

Eine pro-palästinensischee Aktivistin störte am Montag die Wahlkampfrede des deutschen Kanzlers Olaf Scholz und kritisierte die Position seiner Regierung zum Gazastreifen, berichtet Anadolu Agency.

Während seiner Rede in der nordöstlichen Stadt Bielefeld stand eine Demonstrantin auf und rief: „Sie haben Blut an Ihren Händen“, während sie seine Regierung der Komplizenschaft beim Völkermord Israels an den Palästinensern beschuldigte.

Scholz antwortete, indem er erneut betonte, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe, und gab der Hamas die Schuld für die Auslösung des Konflikts durch ihren Angriff am 7. Oktober. Er forderte außerdem einen besseren Zugang zu humanitärer Hilfe für den Gazastreifen und betonte, dass nur eine ausgehandelte Zweistaatenlösung dauerhaften Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser bringen könne.

Der deutsche Regierungschef verstärkt seine Bemühungen um eine Wiederwahl mit einer landesweiten Wahlkampftour vor den vorgezogenen Parlamentswahlen im nächsten Monat. Der Kanzler führt eine landesweite Tour durch, hält Kundgebungen und Bürgerversammlungen ab, um die Macht seiner Sozialdemokratischen Partei (SPD) zu sichern.

Deutschland ist ein treuer Verbündeter Israels und Scholz hat wiederholt erklärt, dass das Land aufgrund seiner nationalsozialistischen Vergangenheit eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels trägt. Seine Koalitionsregierung sah sich in den letzten Monaten aufgrund ihrer bedingungslosen Unterstützung Israels, dessen völkermörderische Militäraktionen in Gaza über 46.000 Menschenleben, hauptsächlich Frauen und Kinder, forderten, zunehmendem Druck ausgesetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

