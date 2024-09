https://www.middleeastmonitor.com/20240927-palestine-calls-for-suspension-of-israels-un-membership/



Palästina fordert Aussetzung der UN-Mitgliedschaft Israels

27. September 2024

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas auf der Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums in Riad, Saudi-Arabien, am 28. April 2024 [Palästinensische Präsidentschaft – Anadolu Agency]

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas forderte gestern den Ausschluss Israels aus der UN-Generalversammlung, wie Anadolu berichtete.

„Ich fordere den Ausschluss Israels aus der Generalversammlung, bis es seinen Verpflichtungen und den Bedingungen für die Annahme seiner Mitgliedschaft nachkommt und alle Resolutionen der Vereinten Nationen und ihrer Organe umsetzt“, sagte er in seiner Ansprache vor der UN-Generalversammlung in New York.

Israel hat seit langem zahlreiche UN-Resolutionen zur Palästinafrage verletzt, unter anderem durch die Besetzung des Westjordanlands, die Ausweitung der Siedlungen und die Missachtung von Aufrufen, seine Militäroperationen in Gaza einzustellen, wo es seit Oktober letzten Jahres mehr als 41.500 Menschen getötet hat.

Abbas sagte, dass Palästina in dieser Angelegenheit offiziell einen Antrag an den Präsidenten der Generalversammlung stellen werde.

Israel, „das sich weigert, UN-Resolutionen umzusetzen, und die Entfernung des UN-Gebäudes gefordert hat, ist einer Mitgliedschaft in dieser internationalen Organisation nicht würdig“, fügte er hinzu.

Er bedauerte auch, dass die US-Regierung „drei Resolutionen des Sicherheitsrats, in denen Israel aufgefordert wurde, einem Waffenstillstand zuzustimmen, mit einem Veto belegt hat und darüber hinaus Israel mit tödlichen Waffen versorgt hat“.

Abbas verurteilte den Aufruf des israelischen Nationalen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir, eine Synagoge in der Al-Aqsa-Moschee zu bauen, und sagte, dass solche Aussagen darauf abzielen, „einen Religionskrieg zu entfachen, der alles in Brand setzen wird“.

„Dieser rücksichtslose Minister und seinesgleichen müssen verurteilt und gestoppt werden“, fügte Abbas hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …