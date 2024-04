Palästina Kongress im Tempelhofer Gewerbekomplex 12.-14.April

Palästina Kongress : Wir klagen an

Eine umstrittene propalästinensische Konferenz in Berlin am Wochenende soll von rund 2.500 Polizisten abgesichert werden. Der genaue Veranstaltungsort wurde jetzt erst bekanntgegeben.

Der umstrittene „Palästina-Kongress“ findet am Wochenende in einem Tempelhofer Gewerbe-Komplex statt. Das teilten die Organisatoren am Freitag unmittelbar vor Beginn der dreitägigen Konferenz mit.

Die Polizei begleitet die Veranstaltung mit einem Großaufgebot. Am Freitag sollen rund 900 Einsatzkräfte eingesetzt werden, sagte eine Sprecherin. Bis Sonntag seien insgesamt rund 2.500 Polizistinnen und Polizisten eingeplant.

Spranger kündigt konsequentes Vorgehen an

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte am Donnerstag, die Einsatzkräfte würden das Geschehen genau beobachten. Bei antisemitischen Straftaten werde konsequent eingeschritten. „Jeder Versuch, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit für Angriffe auf unser gesellschaftliches Miteinander durch antisemitische und israelfeindliche Straftaten zu missbrauchen, wird Konsequenzen nach sich ziehen“, kündigte Spranger an.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben auch auf spontane Demonstrationen und Kundgebungen im Zusammenhang mit dem Kongress eingestellt. Zwischen Bundestag und Kanzleramt haben bereits propalästinensische Aktivisten ein Protestcamp aufgebaut. Sie demonstrieren unter anderem wegen des Gaza-Kriegs gegen Waffenlieferungen an Israel.Weiterlesen bei tagesschau.de



