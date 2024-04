Palestinians commemorate Eid al-Fitr amid oppression, genocide Gaza observes Eid al-Fitr deprived of customary festivities, including family reunions, new clothes, and treats, amid the ongoing Israeli genocide.

Palästinenser begehen das Eid al-Fitr inmitten von Unterdrückung und Völkermord

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

10. April 2024

In Gaza wird das Fest des Fastenbrechen Zuckerfest) inmitten des andauernden israelischen Völkermords ohne die üblichen Festivitäten wie Familientreffen, neue Kleidung und Leckereien gefeiert.

Die Palästinenser sind in Gaza und al-Quds auf die Straße gegangen und haben Takbeer – Lobgesänge auf Gott – gesungen, um das Ende des Ramadan und die Ankunft von Eid al-Fitr zu feiern. Dies geschieht trotz der anhaltenden israelischen Luftangriffe, der weitreichenden Zerstörungen und der Lebensmittelknappheit, da die israelische Blockade des Gazastreifens nun schon mehr als sechs Monate andauert, sowie der zunehmenden Unterdrückung im besetzten Westjordanland.

Seit dem frühen Morgen versammelten sich Tausende von Palästinensern auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee und protestierten gegen die strengen israelischen Zugangsbeschränkungen. Derzeit dürfen nur Männer über 60 Jahre und Frauen über 50 Jahre die Moschee betreten. Trotz dieser Beschränkungen zeigte die Versammlung die Entschlossenheit der Palästinenser, ihre Präsenz an dieser heiligen Stätte aufrechtzuerhalten und den verhängten Barrieren zu trotzen.

Den Bewohnern des östlichen Teils des besetzten al-Quds wird angeblich der Zugang gestattet, obwohl einige junge Männer unter ihnen Berichten zufolge von der israelischen Besatzungspolizei schikaniert wurden.

Nichtsdestotrotz haben die Gebete begonnen, und es ist ein beträchtlicher Zustrom von Menschen zu beobachten, der nach Angaben des Korrespondenten von Al Mayadeen die Marke von 60.000 erreichen soll.

Die genauen Teilnehmerzahlen werden erst nach Abschluss der Gebete bekannt sein.

In diesem Zusammenhang berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen, dass Tausende von Palästinensern aus dem Westjordanland auf ihrem Weg in die besetzte Stadt al-Quds an israelischen Kontrollpunkten gehindert wurden.

In Tulkarm nahmen israelische Besatzungstruppen bei einer Razzia im Morgengrauen 8 Palästinenser fest, so unser Korrespondent weiter.

Gleichzeitig berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen von einer groß angelegten Razzia der Besatzungstruppen im gesamten Westjordanland.

Gaza feiert Eid al-Fitr ohne Familientreffen, ohne neue Kleidung, ohne Leckereien, nur mit Gebeten

Im Gazastreifen wird das Zuckerfest ohne die üblichen Festivitäten wie Familientreffen, neue Kleidung und Leckereien begangen, und das inmitten des israelischen Völkermords, der heute in seinen 187sten Tag geht.

Dieses Zuckerfest unterscheidet sich nicht von den vergangenen 186 Tagen des Völkermords, da die israelische Besatzung am Vorabend des Zuckerfestes ein weiteres Massaker verübte und mindestens 14 Palästinenser, darunter vier Kinder, im Lager al-Nusseirat im Zentrum des Gazastreifens tötete.

Die Bewohner des Gazastreifens haben jedoch einmal mehr ihre Unverwüstlichkeit und ihren unerschütterlichen Glauben bewiesen, als sie trotz der schwierigen Umstände das Zuckerfest feierten.

Die Kamera von Al Mayadeen hat die Szene eingefangen, in der das Eidgebet inmitten der Trümmer einer zerstörten Moschee verrichtet wird. Trotz der Verwüstung hallte das Echo der Eidgebete durch das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, sowie aus den Flüchtlingslagern im nördlichen Teil des Streifens.

In diesem Zusammenhang sind Muslime auf der ganzen Welt von dem anhaltenden Völkermord im Gazastreifen tief betroffen, wodurch sich ihre üblichen Eid-Feiern verändert haben. Anstelle der üblichen fröhlichen Feierlichkeiten sind viele düster und nachdenklich, ihre Gedanken und Gebete sind auf das Leid der Menschen in Gaza gerichtet.

In Teheran versammelte sich eine große Menschenmenge in der Imam Khomeini Mosalla (Gebetsstätte der Gemeinde), um unter der Leitung des iranischen Führers Sayyed Ali Khamenei das Eid al-Fitr-Gebet zu verrichten.

Neben dem Iran feiern auch andere Länder wie Saudi-Arabien, die Türkei, der Jemen, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Libanon und andere am Mittwoch das Eid al-Fitr.

Es ist erwähnenswert, dass der Libanon seit dem 8. Oktober eine erhebliche Eskalation der israelischen Aggression erlebt hat, die zur Tötung hunderter libanesischer Bürger, darunter auch Kinder, und zur weitgehenden Zerstörung von Häusern geführt hat, insbesondere in Dörfern entlang der Grenze zum besetzten Palästina.

Eid al-Fitr ist ein bedeutender religiöser Feiertag, der von Muslimen weltweit begangen wird und das Ende des einmonatigen Fastenmonats Ramadan markiert. Das Fest beginnt am ersten Tag des 10. Mondkalenders im Monat Shawwal, wobei der Zeitpunkt von der Sichtung des Neumonds durch die örtlichen religiösen Behörden abhängt. Zu Eid al-Fitr gehört in der Regel ein spezielles islamisches Gebet, das so genannte Salat, das auf einem offenen Feld oder in einer großen Halle in Anwesenheit von Gläubigen verrichtet wird.

