Palästinenser müssen aus dem Norden des Gazastreifens fliehen, da Israel auf den „Generalplan“ zusteuert

Von Katherine Hearst

Veröffentlicht am: 9. Oktober 2024

Palästinenser sagen, dass das dicht besiedelte Flüchtlingslager Jabalia „ausgelöscht“ wird, da israelische Soldaten Berichten zufolge auf „jeden, der sich bewegt“, schießen

Eine Frau trägt am 9. Oktober 2024 ein Kleinkind im Jabalia-Lager für palästinensische Flüchtlinge im nördlichen Gazastreifen (Omar al-Qatta/AFP)

Das Militär Israels startete am Mittwoch eine neue Großoffensive auf das Jabalia-Flüchtlingslager und deutete damit an, dass es einen umstrittenen „Generalplan“ umsetzen würde, der die gewaltsame Vertreibung der gesamten Bevölkerung aus den nördlichen Teilen Gazas vorsieht.

Die Armee, die am Montag Flugblätter über dem Lager und anderen Gebieten im Norden von Gaza abgeworfen hatte, befahl allen Palästinensern, in den Süden in die bereits überfüllte „humanitäre Zone“ Mawasi zu fliehen, ein Gebiet, das im Laufe des jahrelangen Krieges wiederholt von israelischen Streitkräften angegriffen wurde.

„Wir wiederholen unseren Aufruf an Sie, Ihre Häuser und Unterkünfte im Jabalia-Lager sofort zu verlassen“, sagte Avichay Adraee, der arabischsprachige Sprecher der Armee, in einem Video, das am Mittwoch auf X veröffentlicht wurde.

„Das ist Ihre Chance. Verlassen Sie jetzt unverzüglich Ihre Unterkünfte und Häuser und begeben Sie sich in den südlichen Gazastreifen.“

Die Kommentare des Sprechers kamen, als israelische Panzer tiefer in Jabalia vordrangen und Kampfflugzeuge das Gebiet bombardierten, nachdem das israelische Militär neue Ausweisungsbefehle für fast den gesamten Norden des Gazastreifens erlassen hatte, insbesondere für Jabalia, Beit Hanoun und Beit Lahia, wo noch mindestens 400.000 Menschen leben.

Der palästinensische Zivilschutz gab an, dass die Angriffe auf Zivilisten und ihre Häuser gerichtet waren und „große Angst und Schrecken“ unter den Bewohnern verursachten.

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft gab an, dass ihre Teams dringende Bitten erhielten, Opfer zu bergen, aber aufgrund der Intensität der Bombardierung nicht reagieren konnten.

„Soldaten schießen auf jeden, der sich im Gebiet Be’e al-Na’ja westlich von Jabalia im Norden des Gazastreifens bewegt“, berichteten sie. In der Zwischenzeit warnten verzweifelte Posts in den sozialen Medien die Bewohner, dass „Jabalia ausgelöscht wird“.

Der erneute Angriff, der am Sonntag begann, als israelische Panzer das Lager umzingelten, hat nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes bisher mindestens 19 Menschen getötet und die meisten Bewohner von Jabalia eingeschlossen.

„Einmal mehr sehen wir immer mehr katastrophale Beweise dafür, dass Israel anscheinend das Kriegsverbrechen der Zwangsumsiedlung begeht„, sagte Nadia Hardman, eine Forscherin bei Human Rights Watch, gegenüber MEE.

„Wir haben wiederholt gesehen, dass Evakuierungsbefehle Menschen in Gefahr bringen und dass Evakuierungsgebiete in Wirklichkeit nicht sicher sind und die Menschen nicht wissen, wohin sie gehen sollen“, fügte sie hinzu.

Drohnen schießen auf alle

Palästinenser, die versuchen, aus dem Lager zu fliehen, wurden ebenfalls beschossen, wie Bewohner und Filmmaterial, das CNN zur Verfügung gestellt wurde, belegen.

„Drohnen schossen auf alle, die auf der Straße vorbeikamen“, sagte der 28-jährige Mohammed Sultan gegenüber CNN.

„Drei Menschen wurden direkt vor meinen Augen erschossen. Mein Bruder und ich versuchten, den Verletzten zu helfen, ins Krankenhaus zu kommen, aber ein kleines Mädchen wurde in den Hals getroffen und ihr Vater wurde ebenfalls verletzt.“

Hassan Hamad, ein 19-jähriger Journalist und Bewohner von Jabalia, wurde am Sonntag bei einem israelischen Raketenangriff auf sein Haus getötet, nachdem er von israelischen Beamten bedroht worden war, die ihn anwiesen, das Filmen israelischer Angriffe in Gaza einzustellen.

Phillipe Lazzarini, Generalkommissar der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, sagte, dass viele Menschen sich weigern, ihre Häuser zu verlassen, da sie wissen, dass es in Gaza keinen sicheren Ort gibt, an den sie fliehen können.

Er berichtete in einem Beitrag auf X, dass mindestens 400.000 Menschen im Norden Gazas „gefangen“ seien, wo es „kein Ende der Hölle“ gebe, und warnte, dass sich der Hunger wieder ausbreitet und verschärft, da keine Grundversorgung zur Verfügung steht.

Er fügte hinzu, dass die UN-Unterkünfte und -Dienste aufgrund des Einfalls geschlossen werden mussten, einige davon zum ersten Mal seit Beginn des Krieges vor über einem Jahr.

Ärzte ohne Grenzen erklärten, dass der Angriff das Gebiet in eine „unbewohnbare Einöde“ verwandle.

Dies ist der dritte Angriff israelischer Streitkräfte auf Dschabalija seit Oktober 2023. Im Mai wurde das Lager durch einen 20-tägigen Angriff von Land und aus der Luft verwüstet.

Der „Plan des Generals“

Der erneute Angriff erfolgt inmitten der Befürchtung, dass das Militär einen Plan des pensionierten Generalmajors Giora Eiland umsetzt, um den Norden des Gazastreifens von seinen 400.000 Einwohnern zu „befreien“, um Platz für eine „geschlossene Militärzone“ zu schaffen.

„Der Plan des Generals“, der in einer israelischen Fernsehkampagne vorgestellt wurde, fordert die ethnische Säuberung des nördlichen Gazastreifens und warnt davor, dass diejenigen, die bleiben, dem Hungertod ausgesetzt sein werden.

„Das Richtige wäre, die etwa 300.000 Bewohner, die im nördlichen Gazastreifen geblieben sind, zu informieren … wir befehlen Ihnen zu gehen“, sagte Eiland letzten Monat.

„In einer Woche wird das gesamte Gebiet des nördlichen Gazastreifens zum militärischen Sperrgebiet.“

In den letzten Wochen wurde der Plan Berichten zufolge von der israelischen Regierung in Betracht gezogen, wobei Reuters berichtete, dass Premierminister Benjamin Netanjahu ihn für ‚sinnvoll‘ hielt.

Der öffentlich-rechtliche israelische Sender KAN berichtete, dass der erneute Einfall in Dschabalija ein Zeichen für die Umsetzung des Plans sein könnte.

„Der gesamte nördliche Teil des Gazastreifens wird gemäß dem Plan der Generäle gesäubert – die gesamte Bevölkerung wird evakuiert … und der gesamte nördliche Teil des Gazastreifens wird zum militärischen Sperrgebiet erklärt„, berichtete der Sender am Samstag.

“Solange es Patienten gibt, werde ich nicht gehen“

Am Dienstag erließen israelische Streitkräfte Räumungsbefehle für drei große Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen – Kamal Adwan, al-Awda und das indonesische Krankenhaus – und gaben ihnen nur 24 Stunden Zeit zur Flucht.

Die Armee drohte, dass sie, wenn sie nicht gingen, „das gleiche Schicksal wie das al-Shifa-Krankenhaus erleiden würden, mit Zerstörung, Tötung und Verhaftung“, so eine Erklärung des Gesundheitsministeriums in Gaza.

Das Gesundheitsministerium der Enklave berichtete, dass israelische Streitkräfte das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Beit Lahia belagerten und davor warnten, dass der Treibstoff bald ausgehen würde. Es hieß, dass ein Sanitäter festgenommen wurde, während er einen Patienten begleitete, der trotz Koordinierungsbemühungen evakuiert wurde.

Palästinensischer Journalist nach Drohungen, die Berichterstattung über Gaza einzustellen, bei israelischem Bombenangriff getötet

Mehr erfahren »

Das Krankenhaus, das einzige verbliebene Krankenhaus im nördlichen Gaza, das auf Entbindungen und Dialyse spezialisiert ist, beherbergt derzeit etwa 60 Patienten.

Laut Medical Aid for Palestine (MAP) haben die Mitarbeiter des Kamal Adwan neugeborene Patienten aus der Neugeborenenstation entfernt, berichteten jedoch, dass Krankenwagen an israelischen Kontrollpunkten angehalten wurden, obwohl das israelische Militär eine „sichere Durchfahrt“ zu einem anderen Krankenhaus zugesichert hatte.

Der Direktor des Krankenhauses, Dr. Hossam Abu Safia, erklärte gegenüber „Drop Site News“, dass er sich weigere, zu fliehen.

„Solange es Patienten gibt, werde ich nicht gehen“, sagte er. “Ich bin seit Beginn des Völkermords hier und entschlossen, meinem Volk weiterhin zu helfen.“

Die NRO Action Aid gab an, dass die Organisation „zutiefst beunruhigt“ über die Ausweisungsbefehle für die Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens sei.

„Dies betrifft alle Patienten, das medizinische Personal, schwerkranke Personen auf der Intensivstation, schwangere Frauen und Neugeborene in Brutkästen“, warnte sie in einer Erklärung auf X.

