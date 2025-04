https://electronicintifada.net/content/palestinians-sidelined-over-gazas-future/50588



Palästinenser über die Zukunft Gazas außen vor gelassen

Malak Hijazi

The Electronic Intifada

17. April 2025

Palästinenser versammeln sich am 2. April in Khan Yunis zur Verteilung von Lebensmitteln.

Doaa el-Baz APA images

Israel hat am 18. März seine völkermörderischen Angriffe auf den Gazastreifen wieder aufgenommen, Evakuierungsbefehle für fast 37 Prozent des Gebiets erlassen und diese Gebiete zu Kampfzonen erklärt.

Diese Eskalation folgte auf die vollständige Schließung des Grenzübergangs Rafah durch Israel Anfang März, wodurch lebenswichtige Güter wie Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff abgeschnitten wurden und die ohnehin schon dramatische humanitäre Lage in Gaza an den Rand einer Katastrophe gebracht wurde. Ende März verschärfte sich die Lage weiter, als Israel die vollständige Evakuierung der Palästinenser aus Rafah anordnete, einer Stadt, die seit Mai 2024 durch eine Invasion verwüstet wurde, wenn auch kurzzeitig durch einen Waffenstillstand unterbrochen.

Laut Axios, das sich auf Äußerungen eines hochrangigen israelischen Beamten gegenüber den Medien beruft, hat das israelische Militär seine Bodenoffensive verstärkt, um innerhalb weniger Wochen 25 Prozent des Gazastreifens zu besetzen. Dies ist Teil einer „Maximaldruckkampagne“, mit der die Hamas zur Freilassung der Geiseln gezwungen werden soll. Tausende, die bereits ihr Zuhause verloren haben, werden möglicherweise nie zurückkehren können, da ganze Stadtteile, die bei früheren Angriffen in Schutt und Asche gelegt wurden, nun von israelischen Streitkräften eingenommen werden.

Gaza schrumpft, was die Befürchtung nährt, dass dies der erste Schritt eines größeren Plans zur vollständigen Vertreibung der Palästinenser ist. Israelische Beamte haben offen Pläne für eine langfristige Kontrolle über die besetzten Gebiete diskutiert, wobei einige die zwangsweise Umsiedlung der Palästinenser in Nachbarländer fordern. Ohne sichere Zonen und mit abgeschotteten Grenzen sind wir gefangen – von Ort zu Ort getrieben, hungernd unter unerbittlichen Bombardements, während die lebenswichtige Infrastruktur, darunter Krankenhäuser und Unterkünfte, unter der Last der Zerstörung zusammenbricht.

Diese Angriffe erfolgten, nachdem Israel einen fragilen zweimonatigen Waffenstillstand gebrochen hatte, während dessen Reden gehalten und Pläne über die mögliche Zukunft Gazas geschmiedet wurden.

Der Kampf um die Zukunft Gazas

Die Zerstörung Gazas ist nicht nur physischer Natur, sondern steht für eine kalkulierte politische und kulturelle Auslöschung. Die Militäroperationen Israels zielen systematisch auf historische Wahrzeichen, Institutionen und Flüchtlingslager ab und zerstören damit die historische und kulturelle Identität Gazas. Während Diskussionen über die Zukunft, die noch in weiter Ferne zu liegen scheint, im Mittelpunkt stehen, geht es nicht nur um den Wiederaufbau, sondern auch darum, wer die Zukunft Gazas gestalten wird – und zu welchem Zweck.

Präsident Donald Trump schlug einen gefährlichen Plan vor, um die Bevölkerung Gazas zu vertreiben, das Land zu übernehmen und es in ein Touristenziel – die „Riviera des Nahen Ostens“ – zu verwandeln, wobei wirtschaftliche Projekte Vorrang vor der Existenz der Palästinenser haben.

Doch Trumps Vision ist nicht die einzige, die das Schicksal Gazas prägt. Der von Ägypten angeführte Arabische Gipfel Anfang März befürwortete einen dreistufigen Wiederaufbauplan für Gaza. Dieser Plan umfasst die Räumung von Blindgängern, die Beseitigung von Trümmern und die Einrichtung von Notunterkünften für vertriebene Palästinenser. Er betont die Führungsrolle der Palästinenser, lehnt Zwangsumsiedlungen ab und fordert die Einheit unter der PLO mit internationaler Unterstützung, einschließlich des möglichen Einsatzes von UN-Friedenstruppen.

Die eigentliche Frage bleibt jedoch: Wie viel Kontrolle werden die Palästinenser haben?

Obwohl der arabische Plan uns als Entscheidungsträger darstellt, ermöglicht der Rahmen weiterhin, dass regionale und internationale Mächte die Ergebnisse diktieren. Er schließt die Hamas aus den Regierungsstrukturen aus. Unterdessen ist die Fähigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde, effektiv zu regieren, angesichts ihrer Schwäche und ihrer starken Abhängigkeit von externer Unterstützung, die oft mit strengen Bedingungen und politischen Zugeständnissen verbunden ist, fraglich.

Der Plan geht davon aus, dass die Friedensabkommen, die Gründung eines palästinensischen Staates, das Ende der 1967 begonnenen israelischen Besatzung und der vollständige Rückzug Israels aus allen palästinensischen Gebieten das Ende der palästinensischen Widerstandsaktivitäten und aller damit verbundenen palästinensischen und israelischen Ansprüche bedeuten würden. Dies würde eine Übergangsphase zur Normalisierung der Beziehungen einleiten, die zwischen beiden Seiten im Detail vereinbart werden müsste.

Aber ist dieses Ergebnis realistisch?

Das hängt von der Bereitschaft Israels ab, sich zurückzuziehen und die palästinensische Souveränität anzuerkennen.

Wenn Israel sich wie so oft weigert, werden die palästinensischen Fraktionen dann ihre Waffen niederlegen oder wird der Widerstand weitergehen?

Eine neue Form der Auslöschung

Der Krieg Israels gegen Gaza ist militärisch nicht beendet, sondern wird durch politische Verhandlungen fortgesetzt, die auf dieselben Ziele abzielen. Die Zerstörung von Gebäuden, Flüchtlingslagern und historischen Stätten in Gaza ist kein Zufall. Sie ist Teil einer umfassenderen Strategie, Gaza in einen Ort zu verwandeln, der sich nicht wehren und nicht erinnern kann. Von Raketen bis zur Stadtplanung bleibt das Ziel unverändert: Die Wurzeln des Widerstands auslöschen, die Geschichtsschreibung umschreiben und eine Geschichte schaffen, die den Besatzern dient.

Die sogenannten Übergänge auf der Karte des arabischen Plans erwecken den Anschein von Zugang, während Israel seine Kontrolle über Gaza verschärft und eine harte Belagerung durchführt. Die Karte teilt den Gazastreifen außerdem in fünf Abschnitte mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten: Rafah als logistisches Zentrum, Khan Yunis als Zentrum für Wissenschaft und Wissen, Deir al-Balah als Stadt des Friedens, Gaza-Stadt als politisches Zentrum und Nord-Gaza als kulturelles Zentrum. Diese Aufteilung scheint zwar gut organisiert, geht aber nicht auf die politischen Realitäten in Gaza ein. Die Bevölkerung Gazas lebt weiterhin unter israelischer Kontrolle, und diese Aufteilung trägt nichts zur Lösung der größeren politischen Probleme bei.

In dem Plan wird ein Satz erwähnt: „Das neue Gaza, das Recht auf Frieden.“ Das mag wie ein hoffnungsvoller Ausblick auf die Zukunft klingen, wirft aber wichtige Fragen auf:

Was bedeutet „das neue Gaza“ wirklich?

Wessen Recht auf Frieden wird priorisiert?

Denn die Art von Frieden, die wir von den Vereinigten Staaten und Israel kennen, ist ein Frieden, in dem wir in Käfigen und Kantonen eingesperrt sind – gefangen, während Israelis uns töten und uns als Mörder bezeichnen. Die Wiederholung solcher Aussagen schafft eine Art Illusion, denn ohne eine echte Veränderung in Politik und Handeln bleiben diese Worte hohl.

Darüber hinaus sind Wohngebäude im Westen konzentriert, mit Blick auf das Meer – ein Gebiet, das Israel einst als humanitäre Zone bezeichnet hat. Die Grenzgebiete sind als landwirtschaftliche Zonen ausgewiesen, in denen nach der Zerstörung durch das israelische Militär kaum noch Wohngebäude stehen. Dies führt zu der israelischen Forderung nach der Schaffung von Pufferzonen, die das Ziel Israels unterstützen, die Bevölkerung Gazas zu isolieren und aus dem Küstengebiet zu vertreiben. Was vor Ort geschieht, spiegelt diese Absicht wider.

Aber warum Pufferzonen?

Israel behauptet, sie dienten der Sicherheit. In Wirklichkeit jedoch drängen sie die Palästinenser weiter von ihrem Land weg. Die israelischen Bürger werden von ihren Fenstern aus keine Palästinenser sehen, aber die Palästinenser werden gezwungen sein, auf ihr eigenes Land zu blicken, einschließlich der landwirtschaftlichen Flächen, zu denen sie keinen Zugang haben und über die sie keine Kontrolle haben.

Werden die Familien, die einst in diesen Gebieten lebten, in Hochhäuser gedrängt und auf kleinere, kontrollierte Räume beschränkt?

Wenn ja, dann ist das kein Wiederaufbau – das ist Eingesperrung.

Die Vereinigten Staaten und Israel haben den arabischen Wiederaufbauplan abgelehnt. Dies wirft Fragen auf:

Wie viel Einfluss können arabische Länder haben, wenn ihre Ansichten den Interessen der USA und Israels zuwiderlaufen?

Wo bleiben wir – die Menschen in Gaza?

Warum reicht die Stimme unserer Führer nicht aus?

Gibt es einen palästinensischen Führer, dem wir vertrauen können?

Trotz öffentlicher Unterstützung bleibt der Wiederaufbauplan der Arabischen Liga nur ein Plan. Es wurden keine konkreten Schritte zu seiner Umsetzung unternommen, sodass die Reaktion der arabischen Welt auch nach Wiederaufnahme der Kriegshandlungen auf Rhetorik und schriftliche Vorschläge beschränkt bleibt.

Israel verändert die Realität in Gaza rasch, besetzt und gestaltet es nach eigenem Gutdünken um – unbeeindruckt von Worten und Verurteilungen.

Anhaltende Bemühungen, die Palästinenser zu marginalisieren

In „Gaza Diaries“ erzählt Muin Bseiso, einer der bekanntesten Dichter des palästinensischen Widerstands, ein wenig bekanntes Kapitel der Geschichte Gazas – die Zerstörung einer Statue des Unbekannten Soldaten durch Israel nach der Besetzung im Jahr 1967. Die 1956 unter ägyptischer Verwaltung errichtete Soldatenstatue war ein Denkmal für ägyptische und palästinensische Soldaten, die gegen die israelische Besatzung gekämpft hatten. Die hoch aufragende Statue eines Soldaten mit einer Waffe in der Hand symbolisierte Trotz und Widerstand.

Als jedoch israelische Streitkräfte 1967 den Gazastreifen besetzten, zerstörten sie den Sockel des Denkmals. Am nächsten Morgen traf der israelische Gouverneur ein, um den Ort zu inspizieren, und fand ihn mit Blumen bedeckt vor, als wäre nichts geschehen. In einem stillen Akt des Widerstands hatten die Menschen in Gaza die Fragmente des Denkmals gesammelt und in ihren Häusern versteckt. Das israelische Militär, beunruhigt durch diese Aktion, führte eine ungewöhnliche Suche durch – nicht nach Waffen, sondern nach den fehlenden Steinen.

Bseiso vermutet, dass die Frustration des Gouverneurs einen tieferen kolonialen Impuls widerspiegelte: nicht nur die physischen Denkmäler zu zerstören, sondern auch den Geist der Menschen. Er greift eine alte Doktrin der Eroberung auf: „Wenn du ein Volk töten willst, musst du zuerst die Symbole töten, die es liebt. Lösche alles, was es spirituell mit seinem Kampf verbindet. Töte seine Geschichte, seine Erinnerung, seine Ikonen … und dann, erst dann, gehe gegen es vor.“

Die wahre Angst war nicht der Wiederaufbau des Denkmals, sondern die Wiederbelebung seiner Bedeutung im palästinensischen Bewusstsein. Selbst wenn nur ein Stein übrig geblieben wäre, hätte er als Fundament für etwas Größeres dienen können – nicht in physischer Form, sondern in seiner Bedeutung. Zum ersten Mal befand sich eine Armee im Krieg mit Steinfragmenten. Die Soldaten suchten nicht nach Kämpfern, sie suchten nach der Erinnerung selbst. In Gaza ist das Erinnern ein Weg, das Zerstörte wieder aufzubauen.

Trotz seiner Zerstörung bleibt der Ort des Unbekannten Soldaten im historischen Bewusstsein Gazas verankert. Bis heute wird der Bereich, in dem einst das Denkmal stand, als Platz des Unbekannten Soldaten bezeichnet. Als die palästinensische Souveränität unter der PA teilweise wiederhergestellt wurde, wurde das Denkmal wieder aufgebaut, nur um 2005 von einer israelischen Rakete getroffen zu werden. Im Jahr 2023, während der jüngsten Invasion Israels, wurde das gesamte Gebiet erneut zerstört.

Den Menschen in Gaza, deren Stimmen in Bezug auf ihre Zukunft oft zum Schweigen gebracht werden, bleiben kaum mehr als Fragmente der Geschichte. So wie sie einst die Fragmente eines Denkmals sammelten, um denen zu trotzen, die ihren Geist brechen wollten, werden sie auch weiterhin an ihren Erinnerungen, Geschichten und ihrem Land festhalten. Sie werden Widerstand leisten und wieder aufbauen – nicht nur ihre Häuser, sondern ihre gesamte Identität. Doch die Macht, die gegen sie ausgeübt wird, ist immens und brutal, und mit jeder Welle der Komplizenschaft und des Schweigens wird es schwieriger, einen Funken Hoffnung zu finden.

Gaza ist ein altes Land mit einer über 5.000-jährigen Geschichte, geprägt von Zivilisationen von den Kanaanitern und Philistern bis zu den Osmanen. Durch unzählige Kriege hat es überlebt und sich immer wieder neu aufgebaut. Sein Widerstand ist in seinen Steinen, Straßen und Menschen eingeprägt. Gaza ist mehr als nur ein Ort, es ist ein Symbol für einen andauernden Kampf – einen Kampf, von dem wir befürchten, dass er bald aus dem Gedächtnis und der Geschichte gelöscht werden könnte. Gaza ist der bekannte Soldat. Aber selbst der Soldat scheint unsichtbar zu werden.

Malak Hijazi ist eine in Gaza lebende Schriftstellerin.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …