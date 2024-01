Palästinensische Männer sind keine „angehenden Terroristen     Yousef Al Helou     Meena Masood     Leah de Haan

Palestinian men are not ‚terrorists in the making‘ The world cannot continue to ignore the humanity and suffering of Palestinian men in Gaza and beyond.

Die Welt kann die Menschlichkeit und das Leid der palästinensischen Männer in Gaza und darüber hinaus nicht länger ignorieren.

Yousef Al Helou

Meena Masood

Leah de Haan

Veröffentlicht am 1. Januar 2024

Palästinensische Männer trauern in einer Leichenhalle in Khan Younis um ihre Angehörigen, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurden, Sonntag, 29. Oktober 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

In knapp drei Monaten sind im Gazastreifen mehr als 21.000 Menschen getötet worden, und viele weitere sind aufgrund der anhaltenden wahllosen Bombardierungen, der Bodeninvasion und der Belagerung durch Israel von Krankheit und Tod bedroht. Auch im besetzten Westjordanland haben die Gewalt der Siedler und die Zahl der Tötungen durch israelische Streitkräfte erheblich zugenommen.

In der Medienberichterstattung und in den Berichten von Menschenrechtsorganisationen, internationalen Institutionen und NRO, insbesondere im Westen, wurde die Aufmerksamkeit vor allem auf die israelischen Angriffe auf palästinensische Frauen und Kinder gelenkt. Beispiele dafür sind die oft zitierte Zahl von mehr als 8.000 getöteten Kindern und Berichte über Amputationen bei vielen Kindern ohne Betäubung.

Selbst mit Israel verbündete Regierungen haben sich besorgt über die ständig steigende Zahl toter palästinensischer Frauen und Kinder geäußert. Der französische Präsident Emmanuel Macron zum Beispiel sagte: „Diese Babys, diese Frauen, diese alten Menschen werden bombardiert und getötet. Dafür gibt es keinen Grund und keine Legitimation“. Während solche Aussagen zu Recht die Tötung von Frauen und Kindern in Palästina anprangern, ignorieren sie die Tötung von Männern.

Durch diese Weigerung, ihren Tod ausdrücklich zu zählen und zu betrauern, wird den palästinensischen Männern der zivile Status abgesprochen. Ihre Menschlichkeit wird ausgelöscht und sie werden kollektiv als „gefährliche braune Männer“ und „potenzielle Terroristen“ dargestellt.

Dies wiederum erlaubt Israels Tötung von palästinensischen Männern.

Ihre Tötung wird gerade deshalb erlaubt, weil sie palästinensische Männer sind. Ihr geschlechtsspezifischer und rassifizierter Status, insbesondere ihre pauschale Einstufung als „Hamas-Terroristen“, stellt ihren zivilen Status in den Schatten und lässt sie als tötbar und unantastbar erscheinen. Ihre Tötung wird im Rahmen der „Terrorismusbekämpfung“ entschuldigt und gerechtfertigt.

So behauptete beispielsweise Tzipi Hotovely, die israelische Botschafterin im Vereinigten Königreich, in einem Fernsehinterview im November, dass „über 50 Prozent“ der Menschen, die Israel in dieser jüngsten Runde der Gewalt in Gaza getötet hat, „Terroristen“ waren. Damit ein solcher Prozentsatz auch nur im Entferntesten stimmt, müssen alle toten Männer (und sogar ältere Jungen) in Gaza als „Terroristen“ oder zumindest als „angehende Terroristen“ betrachtet werden.

Die pauschale Dämonisierung von Männern – untermauert durch Narrative über braune, insbesondere arabische Männer, die von Natur aus unzuverlässig, gefährlich und radikal sind – ist nicht neu. Diese Narrative, die derzeit von Israel und seinen Verbündeten benutzt werden, um völkermörderische Gewalt in Palästina zu entschuldigen, wurden im Laufe der Jahre immer wieder verwendet, um die Massentötung brauner Männer und Jungen zu rechtfertigen, auch im Zusammenhang mit dem so genannten globalen „Krieg gegen den Terror“ und den illegalen Invasionen im Irak und in Afghanistan.

Dies ist kein Zufall. Kolonialismus und Völkermord erfordern die Auslöschung der Menschlichkeit und der Geschichte der Menschen. Israels Siedlerkolonialismus hält seine Vorherrschaft durch Gewalt aufrecht und legitimiert diese Gewalt, indem er die Existenz einer palästinensischen Nation leugnet und die Palästinenser als weniger als Menschen bezeichnet.

In den letzten drei Monaten hat Israel Zehntausende von Palästinensern getötet, verstümmelt und ausgehungert. In Gaza graben palästinensische Männer und Frauen ihre Angehörigen unter zerbombten Gebäuden aus und begraben ihre Kinder mit bloßen Händen.

Doch nichts von alledem wurde als das erkannt, was es ist – schwere Verbrechen gegen Zivilisten. Und die Erfahrungen der palästinensischen Männer werden völlig ignoriert. Sie werden jeglicher Komplexität beraubt, die ihre Menschlichkeit unterstreicht. Sie werden nicht als die Bäcker, Sanitäter, Journalisten, Dichter, Ladenbesitzer, Väter, Söhne und Brüder gesehen, die sie sind, sondern massenhaft als „Terroristen“ gebrandmarkt. Im Leben werden sie zu Zielen, die es zu eliminieren gilt. Wenn sie sterben, werden sie bestenfalls als „Kollateralschaden“ betrachtet. Im schlimmsten Fall wird ihre gewaltsame Tötung als Sieg gegen den „Terrorismus“ gefeiert.

Natürlich haben die palästinensischen Männer, wie alle Menschen, Gefühle. Dennoch werden ihre Ängste, ihr Herzschmerz, ihre Beklemmung, ihre Frustration oder ihre Scham konsequent aus jeder Erzählung über sie ausgelöscht. Die einzige Emotion, die bei palästinensischen Männern anerkannt wird, ist Wut. Diese Wut wird jedoch nicht als berechtigte Reaktion auf die koloniale Gewalt und Unterdrückung durch die Siedler anerkannt. Stattdessen wird sie als eine Wut angesehen, die barbarisch, irrational und gefährlich ist. Eine Wut, die extreme Maßnahmen wie totale Belagerungen oder Bombenteppiche erforderlich macht, um sie zu kontrollieren.

Israels jahrzehntelange Besetzung Palästinas und sein Apartheidregime bedeuten, dass dies alles nicht neu ist. Dieses jüngste Kapitel hat lediglich einen Prozess der Entmenschlichung, Dämonisierung und Zerstörung beschleunigt, der schon lange im Gange ist.

Die Tropen über palästinensische Männer, die ihnen innewohnende Gewalt und ihre barbarische Wut haben zwei wichtige Konsequenzen. Erstens stellen sie eine existenzielle Bedrohung für palästinensische Männer und Jungen in den besetzten palästinensischen Gebieten und darüber hinaus dar, weil sie deren Verstümmelung und Ermordung zulassen. Zweitens machen sie ein Ende der Gewalt unmöglich, weil sie dazu beitragen, die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung als gefährlich und unzuverlässig einzustufen.

Um den Kurs zu korrigieren, sind die folgenden Maßnahmen erforderlich:

Narrative der „Radikalisierung“, die von Israel und seinen Verbündeten zur Rechtfertigung von Gewalt, z. B. kollektiver Bestrafung, verwendet werden, müssen in Frage gestellt werden. Jede Vereinbarung über die Freilassung von Gefangenen muss auch palästinensische Männer einschließen, wie z.B. Hunderte, die in sogenannter Administrativhaft gehalten werden. Wenn eine weitere „humanitäre Pause“ oder hoffentlich ein dauerhafter Waffenstillstand vereinbart wird, muss Hilfe geleistet werden, um die Bedürfnisse der Jungen und Männer ebenso zu decken wie die der übrigen Bevölkerung. Illegale Siedler sollten für die Gewalt, die sie dem palästinensischen Volk angetan haben, zur Rechenschaft gezogen werden, einschließlich der palästinensischen Männer und Jungen, die unverhältnismäßig häufig getötet werden. Längerfristig müssen das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung, die Auswirkungen der Militarisierung auf die israelische Gesellschaft und die generationenübergreifenden Auswirkungen des Siedlerkolonialismus auf die palästinensische Gesellschaft anerkannt werden.

Die Palästinenser im Gazastreifen und in den übrigen besetzten Gebieten erleben heute unannehmbare Schrecken. Die derzeitigen Angriffe Israels auf den Gazastreifen sowie seine jahrzehntelange Besetzung Palästinas und sein Apartheidregime müssen ein Ende haben. Die Palästinenser – Männer, Frauen und Kinder – müssen den Raum erhalten, um zu trauern, was sie verloren haben, ihre Wunden zu heilen und eine Zukunft für sich aufzubauen. Damit dies möglich ist, muss zunächst die Menschlichkeit der Palästinenser – aller Palästinenser – akzeptiert werden. Palästinensische Männer und Jungen, im Leben und im Tod, müssen sinnvoll anerkannt werden.

Yousef Al Helou ist ein britischer palästinensischer Politikanalyst und Doktorand.

Meena Masood ist Doktorandin an der Queen Mary, University of London, und erforscht die Erfahrungen von Männern mit humanitärer Hilfe im Kontext von Migration und Gewalt.

Leah de Haan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Nahost- und Nordafrika-Programm von Chatham House und Doktorandin an der Universität Amsterdam, wo sie über geschlechtsspezifische Gewalt forscht.

Übersetzt mit Deepl.com



