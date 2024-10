Palästinensischer Botschafter „Israel bedroht die gesamte regionale Stabilität“

Der palästinensische Botschafter in Deutschland, Laith Arafeh, erhebt schwere Vorwürfe gegen die israelische Regierung. Die deutsche Staatsräson sieht er als Mittel, um Israels Verletzungen internationalen Rechts zu ignorieren.

https://www.deutschlandfunk.de/laith-arafeh-palaestinensischer-botschafter-interview-100.html

(der gesamte Text steht auf der seite)

Ein in seiner Deutlichkeit und Kritik an der deutschen Staatsräson über 20 Min Interview des palästinensischen Botschafters in Deutschland,Laith Arafeh, war ein politischer Lichtblick im Dunkel der Nahost Berichterstaatung. Selten hört man ein so detailliert und klares Interview zu den aktuellen Vorgängen in Palästina, dass es lohnt sich anzuhören oder zu lesen. Großen Dank an diesen palästinensichen Botschafter Laith Arafeh

Als am Ende die „redaktionellen Anmerkungen“ von Benjamin Hammer kamen, war ich unangenehm überrascht – ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang oder? Wozu brauchte dieses klare und argumentatv absolut überzeugende Interview des Botschafters eine „Erklärung“? Wollte uns der DLF auf einen anderen, „offiziellen Kurs“ bringen? Durch dieses mehr als fragwüedige Vorgehen wurde das Interview nochmals bekräftigt . Evelyn Hecht-Galinski