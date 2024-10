https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/uk-police-raid-home-seize-devices-eis-asa-winstanley



Britische Polizei durchsucht Wohnung und beschlagnahmt Geräte von EI-Redakteur Asa Winstanley

Ali Abunimah

Von der Redaktion

17. Oktober 2024

Asa Winstanley (R Witts Photography)

Die britische Anti-Terror-Polizei hat am Donnerstag eine Razzia in der Wohnung durchgeführt und mehrere elektronische Geräte beschlagnahmt, die dem stellvertretenden Redakteur von The Electronic Intifada, Asa Winstanley, gehören.

Etwa 10 Beamte trafen vor 6 Uhr morgens in Winstanleys Haus im Norden Londons ein und überreichten dem Journalisten Durchsuchungsbefehle und andere Papiere, die sie zur Durchsuchung seines Hauses und seines Fahrzeugs nach Geräten und Dokumenten berechtigten.

In einem an Winstanley gerichteten Schreiben des „Counter Terrorism Command“ der Metropolitan Police Service heißt es, dass die Behörden „über Ihren Beruf als Journalist informiert sind“, dass aber „die Polizei dennoch mögliche Straftaten gemäß den Abschnitten 1 und 2 des Terrorism Act (2006) untersucht“. Diese Bestimmungen legen die angebliche Straftat der „Förderung des Terrorismus“ fest.

Ein Beamter, der die Razzia am Donnerstag durchführte, informierte Winstanley, dass die Untersuchung mit den Social-Media-Beiträgen des Journalisten in Zusammenhang stehe. Versuche, den Metropolitan Police Service für einen Kommentar zu dieser Geschichte zu erreichen, blieben erfolglos.

Obwohl seine Geräte beschlagnahmt wurden, wurde Winstanley nicht verhaftet und auch nicht wegen einer Straftat angeklagt.

Winstanley ist auf mehreren Social-Media-Plattformen aktiv und hat mehr als 100.000 Follower auf Twitter/X, wo er häufig Artikel, Meinungen anderer und seine eigenen Kommentare zu Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk, zur Unterstützung dieser Verbrechen durch die britische Regierung und zum palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung, Apartheid und den Völkermord teilt.

Die vage formulierten Bestimmungen zur „Förderung des Terrorismus“ würden eindeutig gegen den ersten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen, der die Meinungsfreiheit garantiert, obwohl das Vereinigte Königreich keinen vergleichbaren verfassungsrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit hat.

Die drakonische Gesetzgebung „beschneidet eine Reihe von Freiheiten“, so der Rechtsprofessor Andrew Cornford von der Universität Edinburgh, darunter „die Freiheit, kontroverse Themen offen zu diskutieren und moralische, politische und religiöse Meinungen auszutauschen“.

Human Rights Watch forderte die britische Regierung auf, die repressiven Bestimmungen des Terrorism Act (2006) aufzuheben, und stellte fest, dass „die Definition des Vergehens der Terrorismusförderung zu weit gefasst ist, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich einer unangemessenen Verletzung der Meinungsfreiheit aufwirft“.

Im August gab die britische Staatsanwaltschaft eine Warnung an die britische Öffentlichkeit heraus, in der sie dazu aufrief, „vor dem Posten nachzudenken“, und drohte, jeden zu verfolgen, den sie der sogenannten „Online-Gewalt“ für schuldig befinde.

„Journalismus ist kein Verbrechen“

Die Polizeirazzia in Winstanleys Haus und die Beschlagnahme seiner Geräte scheinen der jüngste Einsatz der britischen Behörden der repressiven „Anti-Terror“-Gesetzgebung zu sein, um gegen Journalisten und Aktivisten vorzugehen, die über die Verbrechen Israels berichten oder dagegen protestieren, einschließlich des anhaltenden Völkermords im Gazastreifen.

Im Dezember berichtete Winstanley für The Electronic Intifada darüber, wie die britische Antiterrorpolizei die beiden prominenten Aktivisten Mick Napier und Tony Greenstein verhaftete, weil sie das palästinensische Recht auf Widerstand gegen Israel unterstützt hatten – ein Recht, das im internationalen Recht verankert ist.

Als Teil seiner Kautionsauflagen wurde Greenstein, ein Autor und Mitwirkender bei The Electronic Intifada, angewiesen, „in Bezug auf den anhaltenden Konflikt in Gaza keine Beiträge auf X (ehemals Twitter) zu veröffentlichen“.

Mitte August wurde der britische Journalist Richard Medhurst bei seiner Ankunft am Londoner Flughafen Heathrow verhaftet, gemäß dem Terrorism Act (2000) inhaftiert und seine Telefone und Aufnahmegeräte, die er für seine journalistische Arbeit verwendete, wurden beschlagnahmt.

„Die Verhaftung und fast 24-stündige Inhaftierung von Richard Medhurst unter Anwendung der Terrorismusgesetzgebung ist zutiefst besorgniserregend und wird wahrscheinlich eine abschreckende Wirkung auf Journalisten im Vereinigten Königreich und weltweit haben, die nun Angst haben, von den britischen Behörden verhaftet zu werden, nur weil sie ihrer Arbeit nachgehen“, sagten Michelle Stanistreet, Generalsekretärin der britischen National Union of Journalists, und Anthony Bellanger, Generalsekretär der International Federation of Journalists, damals in einer gemeinsamen Erklärung.

„Sowohl die NUJ als auch die IFJ sind schockiert über die zunehmende Anwendung der Terrorismusgesetzgebung durch die britische Polizei auf diese Weise“, fügten Stanistreet und Bellanger hinzu. “Journalismus ist kein Verbrechen. Die in der Anti-Terror-Gesetzgebung enthaltenen Befugnisse müssen verhältnismäßig eingesetzt werden – und dürfen nicht gegen Journalisten eingesetzt werden, da dies unweigerlich die Pressefreiheit erstickt.“

Dennoch führte die britische Anti-Terror-Polizei im August eine Razzia im Haus von Sarah Wilkinson durch, einer Aktivistin für die Solidarität mit Palästina mit einer großen Anhängerschaft, wie berichtet wird, auch im Zusammenhang mit Inhalten, die sie online veröffentlicht hatte.

Volle Solidarität mit Asa

In dem Brief, den die Polizei Winstanley ausgehändigt hat, wird die Razzia in seinem Haus als Teil der „Operation Incessantness“ bezeichnet, was möglicherweise auf ein umfassendes und anhaltendes Vorgehen gegen Kritiker der von Großbritannien unterstützten Verbrechen Israels hindeutet.

Winstanleys jüngster investigativer Artikel „Wie Israel am 7. Oktober Hunderte seiner eigenen Leute tötete“ fasst die Berichterstattung von The Electronic Intifada aus einem Jahr zusammen und enthält neue Informationen über die Anwendung der Hannibal-Richtlinie durch Israel – ein geheimer Befehl, der es israelischen Streitkräften erlaubt, ihre eigenen Bürger zu töten, anstatt zuzulassen, dass sie gefangen genommen werden.

Winstanley ist der Autor von Weaponising Anti-Semitism: Wie die Israel-Lobby Jeremy Corbyn zu Fall brachte, ein Buch, das das Ergebnis seiner jahrelangen Berichterstattung über die britische Labour Party in der Opposition ist.

Seit 2019 hat die Labour Party eine Untersuchung eingeleitet und rechtliche Drohungen ausgesprochen, offenbar als Vergeltung für Winstanleys Journalismus.

Jetzt, da Labour die Regierungspartei des Vereinigten Königreichs ist, hat sie das Potenzial, den Staatsapparat gegen diejenigen einzusetzen, die sie als ihre eigenen – oder Israels – politische Feinde betrachtet.

Die Razzia in Winstanleys Haus zielt eindeutig darauf ab, ihn sowie andere Journalisten und Aktivisten einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.

Was The Electronic Intifada betrifft, wird dies nur den gegenteiligen Effekt haben. Unser Kollege Asa Winstanley kann auf unsere volle Unterstützung und Solidarität zählen, und als Publikation werden wir weiterhin mit Nachdruck alle Geschichten verfolgen, die die britische Mitschuld an den Verbrechen Israels dokumentieren.

Übersetzt mit Deepl.com

