Palästinensischer Pastor trauert um Hamas-Führer Haniyeh

1. August 2024

Tausende Iraner nehmen an der Trauerfeier für den politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, teil, der am 1. August 2024 in Teheran (Iran) ermordet wurde [Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency]

Pater Abdullah Julio, der Leiter des griechisch-katholischen Melkitenklosters in Ramallah, trauerte gestern um den Chef des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, der am Vortag in der iranischen Hauptstadt Teheran ermordet worden war, wie Anadolu berichtete.

Pater Julio sagte, er betrachte Haniyehs Schicksal als das eines jeden, der seinem Volk treu ist“ und fügte hinzu, dass das reine Blut von Märtyrern Heimatländer aufbaut“.

„Wir sprechen unserem verstorbenen Märtyrer Ismail Haniyeh unser Beileid aus und wünschen allen unseren Märtyrern Barmherzigkeit und Ewigkeit“, sagte er und fügte hinzu: „Wir bitten Gott, den Allmächtigen, für unser Volk überall um Geduld, Trost und mehr Standhaftigkeit, damit wir unseren Weg fortsetzen und unsere Wünsche wahr werden lassen können.“

„Wir beten jeden Tag um Frieden für das Land des Friedens, Palästina, und es gibt keinen Frieden mit der Besatzung.“

Zuvor hatte die Hamas am Mittwoch die Ermordung von Ismail Haniyeh durch ein „zionistisches Komplott“ in Teheran, Iran, bekannt gegeben . Berichten zufolge wurden Haniyeh und einer seiner Leibwächter bei einem Angriff auf ihr Haus getötet.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim teilte mit, dass eine Untersuchung der Ermordung im Gange sei, deren Ergebnisse in Kürze erwartet werden.

Haniyeh war am Dienstag in Teheran eingetroffen, um der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian beizuwohnen, und traf mit Pezeshkian und dem iranischen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei zusammen.

Israel hat sich nicht zu den Nachrichten geäußert, während der Iran versprochen hat, den Täter „zutiefst zu bedauern“.

Haniyehs Sohn: Mein Vater ist nicht wertvoller als andere getötete Palästinenser“.

