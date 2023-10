Palestinian resistance in Gaza launches unprecedented surprise attack on Israel At around 6:30 a.m., Palestinian resistance factions in Gaza launched a surprise attack on Israel from land, sea, and air, as thousands of rockets have been launched into Israel and reportedly dozens of Israelis, including soldiers, have been killed and abducted by the resistance.



Gegen 6:30 Uhr morgens starteten palästinensische Widerstandsgruppen im Gazastreifen einen Überraschungsangriff auf Israel vom Land, vom Meer und aus der Luft. Tausende von Raketen wurden auf Israel abgefeuert und Berichten zufolge wurden Dutzende von Israelis, darunter auch Soldaten, vom Widerstand getötet und entführt.

Palästinensischer Widerstand in Gaza startet beispiellosen Überraschungsangriff auf Israel

Von Tareq S. Hajjaj und der Mondoweiss-Redaktion

7. Oktober 2023

Mitglieder der Ezz Al-Din Al Qassam Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, verbrennen ein gepanzertes israelisches Militärfahrzeug außerhalb des Gazastreifens, 7. Oktober 2023. (Foto: Stringer/APA Images)

Palästinensische Mitglieder der Ezz Al-Din Al Qassam Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, verbrennen am 07. Oktober 2023 in der Nähe des Gazastreifens einen gepanzerten israelischen Militärwagen. Foto: STR apaimages

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 7. Oktober, startete der palästinensische Widerstand im belagerten Gazastreifen einen beispiellosen Überraschungsangriff auf Israel, bei dem er ein Sperrfeuer von Raketen auf israelisches Gebiet abfeuerte und gleichzeitig eine Bodenoffensive in nahegelegene israelische Städte durchführte, die die israelische Gazasperre durchbrach und die umliegenden israelischen Militärposten überwältigte.

Um 12:30 Uhr Ortszeit wurde berichtet, dass Tausende von Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden waren und dass die israelische Luftwaffe mehrere Gebiete im Gazastreifen mit Luftangriffen belegt hatte. Das Shifaa-Krankenhaus in Gaza meldete, dass bisher 20 Palästinenser getötet und über 100 verletzt worden seien. Die israelischen Rettungsdienste berichten von mindestens 22 israelischen Opfern, und Dutzende anderer unbestätigter Berichte deuten darauf hin, dass die Zahl der Opfer weitaus höher liegt. Es gab auch Berichte, wonach eine Reihe von Israelis, darunter auch Soldaten, angeblich gefangen genommen und in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Während die Hamas nach eigenen Angaben mehr als 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert hat, darunter auch Langstreckenraketen, wurden nach Angaben der israelischen Armee am Samstagmorgen nur knapp über 2.200 Raketen auf Israel abgefeuert.

Anzeige

Um 11:47 Uhr Ortszeit verkündete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass sich Israel im Krieg“ befinde, und schwor, dass der Feind“ einen Preis zahlen werde, wie er ihn noch nie zuvor gekannt habe“.

Die israelische Armee bestätigte, dass palästinensische Kämpfer die Sperranlage im Gazastreifen an „mehreren Stellen“ durchbrochen hatten und dass Dutzende von Kämpfern auf dem Land-, Luft- (unbestätigte Videos zeigten angebliche palästinensische Kämpfer, die per Drachenflieger in eine israelische Stadt eindrangen) und Seeweg in israelisches Gebiet eingedrungen waren, wie israelische Medien berichteten.

Die Operation begann gegen 6:30 Uhr Ortszeit, als die Palästinenser im Gazastreifen durch den Raketenbeschuss aus dem Streifen in Richtung Israel aufwachten. Als das Geräusch des Raketenbeschusses über den Streifen schallte, strömten viele Bewohner des Gazastreifens auf die Straßen und nutzten die sozialen Medien, ohne zu wissen, was vor sich ging.

Knapp eine Stunde nach Beginn des Raketenbeschusses begannen schockierende Fotos und Videos in den sozialen Medien zu kursieren, die Konvois bewaffneter palästinensischer Kämpfer zeigten, die die israelische Sperranlage entlang der Grenze zum Gazastreifen durchbrachen und in israelische Städte und Militärstützpunkte in den Gebieten nahe des Streifens eindrangen.

Noch nie da gewesene Videos zeigten militante Palästinenser, die in gepanzerten Autos und Fahrzeugen durch israelische Städte patrouillierten, während andere Videos die Kämpfer zeigten, wie sie scheinbar beiläufig in den Vierteln umherschlenderten, während die israelische Polizei und die Sicherheitskräfte noch nicht reagierten.

Nach Angaben israelischer Medien meldeten sich Israelis in den südlichen Städten rund um den Gazastreifen im Armeeradio und im israelischen Fernsehen und berichteten, dass Kämpfer seit mehr als zwei Stunden in ihren Städten umherstreiften und in Gebäude eindrangen, während die Bewohner noch immer auf eine Antwort der israelischen Streitkräfte warteten.

Um 7.50 Uhr veröffentlichte der Generalkommandant des militärischen Flügels der Hamas, Muhammed al-Deif, eine aufgezeichnete Erklärung, in der er einen „umfassenden Krieg“ im besetzten Palästina ankündigte.

„Wir verkünden den Beginn der Operation der ‚Flutung von al-Aqsa‘. Wir geben auch bekannt, dass der erste Angriff, der in den ersten 20 Minuten auf feindliche Stellungen, militärische Befestigungen und Flughäfen gerichtet war, 5.000 Raketen und Granaten überschritten hat“, hieß es in der Erklärung.

In der Erklärung von Al-Deif heißt es, die Operation sei eine Reaktion auf die Behandlung palästinensischer Gefangener durch Israel und die anhaltenden Angriffe und Übergriffe auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee, die in den letzten Tagen zugenommen haben, als eine große Zahl israelischer Siedler das Gelände während der jüdischen Feiertage überfiel.

„Die Besatzungstruppen dringen jeden Tag in unsere Städte im Westjordanland ein, sie stürmen die Häuser der Menschen, während sie in Sicherheit sind, sie töten, verletzen, zerstören und verhaften Palästinenser. Hunderte von Palästinensern wurden in diesem Jahr getötet und verletzt. Gleichzeitig verdrängt die Besatzung unsere Bevölkerung und nimmt ihr Land mit Gewalt, um Siedlungen zu bauen“, sagte al-Deif und fügte hinzu, dass die kriminelle israelische Belagerung im Gazastreifen anhält.

„Angesichts all der israelischen Verbrechen und Verstöße gegen internationales Recht und mit der vollen Unterstützung der USA und der westlichen Länder, begleitet von internationalem Schweigen, haben wir beschlossen, diesen Zuständen ein Ende zu setzen. Der Feind muss begreifen, dass die Zeit, in der er ungestraft Verbrechen begehen kann, vorbei ist“, heißt es in der Erklärung.

Kurz vor 11 Uhr Ortszeit kündigte das israelische Militär die Operation Eiserne Schwerter gegen den Gazastreifen an. Innerhalb weniger Minuten begannen israelische Luftangriffe auf Ziele im gesamten Gazastreifen. Das palästinensische Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem israelischen Luftangriff auf das indonesische Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen mindestens ein Palästinenser getötet und mehrere andere verwundet wurden.

Die Agentur Anadolu meldete außerdem, dass bei den anhaltenden bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften an der Grenze zum Gazastreifen vier Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

Palästinenser brechen am 7. Oktober 2023 in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen den Grenzzaun zu Israel nieder. (Foto: Stringer/APA Images)

Palästinenser brechen den Grenzzaun zu Israel in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 7. Oktober 2023 nieder. (Foto: Stringer/APA Images)

Noch nie da gewesene Angriffe und Todesopfer

Die Operation vom Samstag, die von der Hamas angeführt wird, an der sich aber anscheinend verschiedene militante Gruppierungen im gesamten Gazastreifen beteiligen, war in vielerlei Hinsicht beispiellos. Sie wird bereits als eines der schlimmsten Versagen der israelischen Sicherheits- und Nachrichtendienste in der jüngeren Geschichte betrachtet, da die Operation Israel weitgehend unvorbereitet traf.

Am Samstagmorgen gelang es Widerstandskämpfern aus dem Gazastreifen zum ersten Mal seit der israelischen Blockade des Gazastreifens vor mehr als 16 Jahren, den israelischen Grenzzaun zu durchbrechen und in großer Zahl zu Fuß in israelisches Gebiet einzudringen.

In den sozialen Medien tauchten Videos auf, die sowohl von israelischen als auch von palästinensischen Accounts gepostet wurden. Sie zeigen maskierte und bewaffnete palästinensische Kämpfer, die in Lastwagen mit großkalibrigen Gewehren in Sderot und anderen israelischen Städten an der Grenze zum Gazastreifen eintreffen.

Andere Videos zeigten, wie Palästinenser in großer Zahl, sowohl in Fahrzeugen als auch auf Motorrädern, durch Öffnungen im Grenzzaun zum Gazastreifen brachen. Während zunächst unklar blieb, wie und wo der Durchbruch stattfand, waren im Laufe des Vormittags palästinensische Bulldozer zu sehen, die Teile des Zauns einrissen, während scheinbar einfache Palästinenser auf die andere Seite gelangten.

Professionelles Videomaterial, das von der Hamas in Gaza veröffentlicht wurde, zeigte ihre Kämpfer, die mit motorisierten Gleitschirmen von Gaza aus in israelisches Gebiet flogen. Andere von der Hamas veröffentlichte Videos zeigten, wie ihre Truppen Sprengstoff auf einen israelischen „Merkava“-Panzer an der Grenze zum Gazastreifen warfen. Fotos und Videos, die später am Morgen veröffentlicht wurden, zeigten Palästinenser, die auf einem erbeuteten israelischen Militärpanzer standen und feierten. Berichten zufolge wurden mehrere Panzer mitsamt den darin befindlichen Soldaten erbeutet.

Ein von der Hamas veröffentlichtes Video zeigt die Detonation eines israelischen Panzers außerhalb des Gazastreifens, 7. Oktober 2023. (Video: Soziale Medien)

Israelische Nachrichtensender berichteten, dass palästinensische Kämpfer 21 verschiedene Orte innerhalb Israels erreichten und meldeten mehrere israelische Tote und Hunderte von Verletzten. „Menschen in Be’eri, Kfar Aza und Holit berichteten, dass Hamas-Kämpfer innerhalb der Städte unterwegs sind und Israelis angreifen“, berichtete der israelische Kanal 13.

In israelischen Städten und Militärstützpunkten, die von palästinensischen Kämpfern infiltriert wurden, tauchten Bilder von uniformierten Soldaten und Israelis auf, die tot am Boden lagen. Andere Aufnahmen zeigten, wie palästinensische Kämpfer in die Häuser von Israelis eindrangen und nach den Ausweisen der Bewohner fragten, offenbar auf der Suche nach bewaffneten Kräften.

Offizielle israelische Quellen konnten zwar noch nicht bestätigen, wie viele Israelis gefangen genommen worden waren, doch Videos aus dem Gazastreifen zeigten angeblich eine beträchtliche Anzahl toter und lebender Israelis, die gefangen genommen und in den Gazastreifen gebracht worden waren. Mehrere israelische Medien berichten, dass palästinensische Kämpfer mehr als 35 Israelis gefangen genommen und in den Gazastreifen gebracht haben, was die Hamas zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts jedoch noch nicht bestätigt hat.

In Khan Younis, südlich des Gazastreifens, zeigen Kämpfer stolz einige gefangene und nach Gaza gebrachte israelische Soldaten in ihren Militäruniformen. Der israelische Nachrichtensender Ynet berichtete, dass alle israelischen Verteidigungslinien durchbrochen worden seien und dass die israelische Armee immer noch versuche, die Kontrolle über die Situation wiederzuerlangen.

Die israelische Armee reagierte mehrere Stunden nach dem Überraschungsangriff des Widerstands, als die israelische Luftwaffe gegen 10.57 Uhr Luftangriffe auf den Gazastreifen flog und dabei ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens angriff und einen seiner Mitarbeiter tötete. Weitere Luftangriffe wurden aus mehreren Orten im gesamten Gazastreifen gemeldet.

Bisher wurden bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen 20 Menschen getötet, darunter ein Journalist, und über 105 verletzt.

Während der Überraschungsangriff als Kriegserklärung bezeichnet wird, gab es in den Tagen davor keine Anzeichen für den Beginn eines militärischen Konflikts. Die Menschen im Gazastreifen strömten auf die Straßen, als die Nachricht von dem Angriff des Widerstands eintraf, während Familien, die sich auf die Schule vorbereiteten, ihre Kinder zu Hause behielten.

Palästinenser überqueren am 7. Oktober 2023 den Grenzzaun von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen nach Israel. (Foto von Stringer/APA Images)

Palästinenser überqueren am 7. Oktober 2023 in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen den Grenzzaun zu Israel. (Foto von Stringer/APA Images)

Rufe nach einem umfassenden Krieg

Im Laufe des Morgens zeigten Videos Dutzende von Kämpfern auf Motorrädern und Fahrzeugen, die die Ostgrenze des Gazastreifens jenseits des israelischen Zauns überquerten.

Vor Ort feiern die Menschen in Gaza den Überraschungsangriff, und es wird bereits von Befreiung gesprochen. Andere Analysten in den lokalen Nachrichtensendern behaupten, dass dieser Angriff dem israelischen Militär- und Sicherheitsapparat einen schweren Schlag versetzt hat, der zu einer massiven israelischen Antwort führen wird.

Der Generalkommandant des militärischen Flügels der Hamas hat zu einem umfassenden Krieg gegen Israel aufgerufen, der nicht nur von Palästina, sondern vom gesamten regionalen Widerstand, einschließlich Libanon, Iran und Jemen, ausgehen soll. „Heute wird der Zorn von al-Aqsa, der Zorn des Volkes und der Zorn aller freien Völker der Welt explodieren. Dies ist unser Tag, um dem Feind klar zu machen, dass seine Zeit abgelaufen ist.“

In seiner Erklärung rief Al-Deif die Palästinenser im Westjordanland dazu auf, die Israelis zu bekämpfen und die israelischen Siedlungen auf palästinensischem Land anzugreifen, während er versicherte, dass ältere Menschen und Kinder nach Gottes Willen nicht verletzt werden sollten.

„Heute ist der Tag, an dem ihr den Besatzer und seine Siedlungen von all unserem Land im Westjordanland vertreiben müsst“, sagte al-Deif in seiner Erklärung. „Organisiert eure Angriffe auf die Siedlungen mit allen euch zur Verfügung stehenden Mitteln… heute ist es für jeden, der eine Waffe hat, an der Zeit, sie zu benutzen. Diejenigen, die keine Waffen haben, benutzen Messer, Beile, Äxte, Molotovs. Benutzt eure Autos, Lastwagen oder Bulldozer.“

„Heute wird die reinste und ehrenvollste Seite der Geschichte geschrieben“, heißt es in der Erklärung weiter. „Schreibt eure Namen und die Namen eurer Familien auf die Seite des Ruhmes. Diejenigen, die nicht vor Ort sein können, können sich anschließen, indem sie protestieren und ihre Unterstützung zeigen.“

Palästinenser nach dem Überqueren des Grenzzauns zu Israel in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 7. Oktober 2023. (Foto: Stringer/APA Images)

Palästinenser nach dem Überqueren des Grenzzauns zu Israel in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 7. Oktober 2023. (Foto: Stringer/APA Images)

„Es ist der Tag der Befreiung“

Nach der Rede des Generalkommandanten des militärischen Flügels der Hamas und angesichts der beispiellosen Angriffe im besetzten Palästina in israelischen Städten, die an den Gazastreifen grenzen, drängten sich die Menschen im Gazastreifen in der Nähe des israelischen Zauns, den palästinensische Bulldozer niedergerissen hatten. Auf den Straßen versammelten sich die Menschen vor ihren Häusern, und das Gerede von der Befreiung und davon, dass die Menschen in ihr Land zurückkehren könnten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Dutzende nahmen ihre Waffen in die Hand und gingen zur Grenze, um in das besetzte Palästina einzureisen. Alle palästinensischen Gruppierungen im Gazastreifen gaben Erklärungen ab, in denen sie ihre uneingeschränkte Beteiligung an der Operation erklärten und die Menschen aufforderten, sich dem Kampf für die Befreiung anzuschließen.

Mahmoud Hussam, 23, befand sich inmitten der Menschenmenge in der Al-Mansura-Straße im Osten des Gazastreifens, wo eine Gruppe von Menschen auf einem israelischen Fahrzeug fuhr, das sie an der Ostgrenze beschlagnahmt hatten.

„Dies ist das erste Mal, dass wir so etwas von Gaza aus machen“, sagte er gegenüber Mondoweiss. „Es ist der Tag der Befreiung, und alle Palästinenser sollten an solch glorreichen Zeiten teilhaben. Israel muss verstehen, dass sie die Palästinenser auf keinen Fall brechen können.“

Der militärische Sprecher der Hamas, Abu Obidah, erklärte in einer Erklärung, dass die Operation wie geplant fortgesetzt werde, und rief die Palästinenser im Westjordanland auf, sofort gegen die israelischen Siedlungen vorzugehen.

„Der Feind wird fassungslos sein, wenn er seine Verluste sieht und aus seinem Schock aufwacht und sein Versagen erkennt“, sagte er.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …