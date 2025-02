https://english.almayadeen.net/news/politics/palestinian-resistance-hands-over-bodies-of-four-israeli-cap



Palästinensischer Widerstand übergibt Leichen von vier israelischen Gefangenen

Von Al Mayadeen English



20. Februar 2025

Der palästinensische Widerstand übergab vier Gefangene in Bani Suhaila, östlich von Khan Younis, in Anwesenheit von Hunderten von Kämpfern, während der israelische Premierminister Netanjahu sich von der Zeremonie zurückzog, um sie in Empfang zu nehmen.

Hamas-Kämpfer rücken vor der Übergabe der Leichen von vier israelischen Gefangenen an das Rote Kreuz in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, aus. (AP)

Am Dienstag übergaben palästinensische Widerstandsgruppen die Leichen von vier Gefangenen in Bani Suheila, östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen, an das Internationale Rote Kreuz und markierten damit den ersten Teil des heutigen Austauschabkommens.

Der Delegierte des Roten Kreuzes unterzeichnete bei der Ankunft der Leichen der israelischen Gefangenen auf der Übergabeplattform in Bani Suheila für die Leichen.

Hunderte Widerstandskämpfer der militärischen Flügel palästinensischer Fraktionen nahmen an der Zeremonie zur Übergabe der Leichen der vier Besatzungsgefangenen östlich von Khan Younis teil. Unterdessen berichteten israelische Medien, dass „Premierminister Benjamin Netanjahu seine Teilnahme an der Zeremonie zur Entgegennahme der Leichen der vier israelischen Gefangenen zurückgezogen hat“.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass der Kommandeur des Ostbataillons der al-Qassam-Brigaden in Khan Younis ebenfalls bei der Zeremonie in Khan Younis anwesend war.

Die Angehörigen der ersten israelischen Armee, die an der Zeremonie in Khan Younis teilnahmen, nahmen an der Zeremonie zur Übergabe der Leichen der vier israelischen Gefangenen teil.

Das Bild von hier wird von #AlMyadin-Korrespondent Akram Dloulou #Gaza_Tehazm_al-Ibadah übertragen. pic.twitter.com/vXvqybobzC

– Kanal von AlMyadin (@AlMayadeenNews) 20. Februar 2025

Unser Korrespondent fügte hinzu, dass „an den Kämpfen vom 7. Oktober beteiligte Widerstandskämpfer bei der Übergabe anwesend sind“, und bemerkte, dass „Kämpfer aus dem Hinterhalt von al-Zana der al-Qassam-Brigaden, darunter ein im Rollstuhl verletzter, an dem Prozess teilnehmen“. Er wies darauf hin, dass „al-Qassam die Namen der Gruppen veröffentlichte, die im Gazastreifen gekämpft haben, darunter die Orim-Gruppe, die 8200-Standortgruppe und die Interventionsstandortgruppe.“

Er berichtete auch, dass „ein schwarzes Auto, das der Schatteneinheit gehörte und während der Schlacht von Al-Aqsa Flood vom Widerstand erbeutet wurde, bei der Zeremonie zur Übergabe der Leichen anwesend war.“

Israelische Medien berichteten, dass “die Kommandeure der östlichen und nördlichen Bataillone der Khan-Younis-Brigade, die die Armee angeblich getötet hat, an der Übergabe der Leichen der Gefangenen beteiligt sind.“

Eine israelische Medienplattform berichtete, dass „die Hamas bei der Übergabe der Leichen von vier israelischen Gefangenen israelische Waffen zeigte, die sie bei den Kämpfen in Gaza erbeutet hatte.“ Sie fügte hinzu, dass die Hamas „in Khan Younis eine Plattform und ein großes Banner aufgestellt hat, auf dem sie Netanjahu beschuldigt, die vier israelischen Gefangenen getötet zu haben, die sie heute übergeben haben.“

Auf dem Banner stand als Reaktion auf die Maßnahmen des israelischen Gefängnisdienstes beim letzten Austausch: „Wir werden nicht vergeben oder vergessen; die Flut war unser Tag.“

Am Mittwoch erklärte Hamas-Sprecher Abu Obeida, dass die Leichen der Familie Bibas und die sterblichen Überreste des gefangenen Oded Lifshitz übergeben würden, und betonte, dass sie alle noch am Leben waren, bevor israelische Militärflugzeuge ihre Standorte im Gazastreifen absichtlich bombardierten.

Unterdessen gab der Militärsprecher der al-Quds, des militärischen Flügels der Bewegung des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), Abu Hamza, die Entscheidung bekannt, die sterblichen Überreste von Lifshitz freizugeben, und behauptete außerdem, dass israelische Streitkräfte ihn während des Krieges im Gazastreifen absichtlich getötet hätten.

Hamas: Wir haben das Leben der Besatzungsgefangenen gerettet, aber ihre Armee hat sie getötet

Gleichzeitig bestätigte die Hamas, dass die al-Qassam-Brigaden und der Widerstand „bei der Zeremonie zur Übergabe der Leichen der Gefangenen darauf geachtet haben, die Heiligkeit der Toten und die Gefühle ihrer Familien zu respektieren, obwohl die Besatzungsarmee ihr Leben zu Lebzeiten nicht respektiert hat“.

Die Hamas fügte hinzu: „Wir haben das Leben der israelischen Gefangenen bewahrt, sie mit dem versorgt, was wir konnten, und sie menschlich behandelt, aber ihre Armee hat sie zusammen mit ihren Entführern getötet.“

Die Bewegung betonte, dass ‚die zionistische feindliche Armee ihre Gefangenen durch Bombenangriffe auf ihre Haftanstalten getötet hat und die Nazi-Besatzungsregierung die volle Verantwortung dafür trägt, dass sie das Austauschabkommen wiederholt behindert hat‘.

Die Hamas erklärte: „Der Verbrecher Netanjahu weint heute über die Leichen seiner Gefangenen, die in Särgen zu ihm zurückgekehrt sind, in einem unverhohlenen Versuch, sich vor seinen Anhängern der Verantwortung für ihre Tötung zu entziehen.“

Die Bewegung betonte, dass “der Austausch der einzige Weg ist, die Gefangenen lebend zu ihren Familien zurückzubringen, und jeder Versuch, sie mit militärischer Gewalt oder durch eine Rückkehr zum Krieg zu befreien, nur zu weiteren Verlusten unter den Gefangenen führen wird.“

Der Austauschprozess wird am kommenden Samstag abgeschlossen sein.

Diese Phase wird voraussichtlich mit der Freilassung von sechs lebenden israelischen Gefangenen am kommenden Samstag abgeschlossen, während die israelische Besatzungsmacht im Gegenzug über 600 palästinensische Gefangene freilassen wird. Darunter befinden sich 50 Gefangene, die lebenslange und langjährige Haftstrafen verbüßen, 47, die im Rahmen des „Shalit-Deals“ freigelassen und später erneut verhaftet wurden, sowie 445 männliche und weibliche Gefangene, die während des Gaza-Krieges inhaftiert wurden.

Hamas lässt israelische Gefangene frei

Der Chef der Hamas-Bewegung in Gaza, Khalil al-Hayya, kündigte am Dienstag an, dass der palästinensische Widerstand heute die Leichen von vier israelischen Gefangenen übergeben wird, darunter die sterblichen Überreste der Familie Bibas.

Im Gegenzug wird die israelische Besatzung am Samstag im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens mehrere palästinensische Häftlinge freilassen.

In einer Rede erklärte al-Hayya, dass die Übergabe der Leichen der verbleibenden israelischen Gefangenen, wie in der ersten Phase des Abkommens vereinbart, in der sechsten Woche nach Inkrafttreten des Abkommens am 19. Januar 2025 abgeschlossen sein wird.

Es ist erwähnenswert, dass die erste Phase des Abkommens, die am 1. März endet, die Freilassung von 33 israelischen Gefangenen umfasst, darunter 25 lebende und acht verstorbene, wie Hamas-Beamte mitteilten. Im Gegenzug wird die israelische Besatzung über tausend palästinensische Gefangene freilassen, darunter mehrere hundert, die lebenslange und längere Haftstrafen verbüßen.

