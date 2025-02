Palantir-CEO Alex Karp verbündet sich mit der Alt-Right-Bewegung, um Kritiker Israels zu zensieren.

https://www.mintpressnews.com/palantir-ceo-alex-karp-teams-up-with-the-alt-right-to-censor-israels-critics/289112/



25. Februar 2025

Der CEO von Palantir, Alex Karp, gab kürzlich ein Interview auf CNBC, in dem er Elon Musk unterstützte. Er sprach sich auch dafür aus, die freie Meinungsäußerung auf dem Campus einzuschränken, was seiner Meinung nach dem Schutz westlicher Werte dient, gab aber in der Vergangenheit zu, dass es eher darum geht, Israel vor Kritik zu schützen.

Als CEO des von der CIA unterstützten Analyseunternehmens Palantir Technologies nutzt Alex Karp seine Position, um eine neue Agenda voranzutreiben, die in seinem neuen Buch „The Technological Republic“ klar dargelegt wird. Seine Botschaft macht eine Welle des Widerstands gegen die Cancel Culture zu einer Waffe, indem er sich gegen die bei der populistischen amerikanischen Rechten unpopuläre Identitätspolitik wehrt und gleichzeitig vorschlägt, diese durch eine kapitalistische und zionistische Identitätspolitik des Westens zu ersetzen.

„Irgendwann hat das Silicon Valley seinen Weg verloren“, behauptet Karp in seinem Buch und argumentiert, dass das Problem der USA darin bestehe, dass der Privatsektor durch die Konzentration auf Verbrauchermärkte aufgeweicht worden sei und zum nationalistischen ‚Gemeinschaftsprojekt‘ Amerikas zurückkehren sollte. In seinem jüngsten CNBC-Interview, nach dem die Aktie von Palantir Technologies an Wert verlor, konzentrierte er sich darauf, wie Universitätsstudenten Opfer eines Umfelds geworden sind, in dem sie ihrer Regierung kritisch gegenüberstehen und westliche imperiale Werte ablehnen.

„Was Ihnen im College beigebracht wurde, dass Sie im Grunde keine Überzeugungen haben sollten, dass der Westen minderwertig ist“, ist falsch, behauptet Karp und behauptet, dass ‚der Westen offensichtlich überlegen ist‘. Er sagt dann, dass „eine heidnische Religion unsere Universitäten infiltriert hat“ und dass „diese heidnische Religion im Grunde sagt, dass alles, was gut an Amerika ist, alles, was tatsächlich einen Beitrag leistet, ipso facto schlecht ist, und dass man übrigens nicht sagen kann, dass es nicht funktioniert, weil es eine Religion ist.“

Der CEO von Palantir erklärt seine Meinungsverschiedenheiten zwar selten im Detail, hat sich aber ausdrücklich Elon Musk angeschlossen und befürwortet einen aggressiven außenpolitischen Ansatz als Lösung für die innenpolitischen Probleme Amerikas.

Obwohl Karp sich selbst als „liberal“ bezeichnet, bemerkte er kürzlich, dass die Menschen „Ihre aufgeklärte heidnische Ideologie“ über die Demokratische Partei nicht hören wollen, während er argumentierte, dass die Amerikaner nur dann sicher seien, wenn ihre angeblichen ausländischen Feinde Angst hätten. In einer Rede vor der Ronald Reagan Presidential Foundation argumentierte Karp, dass die USA sich darauf konzentrieren sollten, ihren Gegnern Angst einzujagen, und erklärte, dass Amerikas Feinde „mit Angst aufwachen und mit Angst ins Bett gehen“ sollten. Er brachte dieses Argument im Zusammenhang mit der Gefangennahme amerikanischer Staatsbürger vor. Die einzigen aktuellen Fälle solcher Vorfälle ereigneten sich im Gazastreifen, wo israelische Amerikaner von der Hamas gefangen genommen wurden, und in Israel, wo palästinensische Amerikaner von israelischen Behörden inhaftiert wurden.

Im Mai 2024 verriet Karp seine Motivation, sich den aufkommenden intellektuellen Traditionen an den Colleges in den Vereinigten Staaten zu widersetzen: seine Unterstützung für Israel. Er kritisierte die historischen Pro-Palästina-Camps scharf und betonte, dass sie nicht als „Nebenschauplatz“ betrachtet werden könnten, und enthüllte den eigentlichen Grund für die Notwendigkeit, sich ihnen entgegenzustellen: „Wenn wir die intellektuelle Debatte verlieren, werden Sie im Westen niemals eine Armee aufstellen können.“

Anfang 2024 hielt Palantir Technologies seine erste Vorstandssitzung des Jahres in Tel Aviv ab, eine Entscheidung, die das Unternehmen in den sozialen Medien öffentlich mit der Erklärung „Wir stehen an der Seite Israels“ feierte. Doch Palantirs Engagement geht weit über symbolische Gesten oder politische Unterstützung hinaus. Das amerikanische Technologieunternehmen ist nicht nur ein Befürworter des militärisch-industriellen Komplexes und des ausländischen Interventionismus, sondern auch ein direkter Akteur bei der Unterstützung des andauernden Krieges Israels gegen Gaza.

Als eines der fortschrittlichsten Data-Mining-Unternehmen der Welt hat Palantir das israelische Militär und die Geheimdienste mit modernsten Zielerfassungsfähigkeiten für Kampfeinsätze ausgestattet. Israel hat diese Technologien in seinen Militäraktionen eingesetzt, was zum Tod von Zehntausenden Zivilisten geführt hat. Vor Jahren räumte Alex Karp, CEO von Palantir, die tödliche Natur der Produkte seines Unternehmens ein und gab zu: „Unser Produkt wird gelegentlich dazu verwendet, Menschen zu töten.“ Er dachte sogar über die ethischen Implikationen nach und fragte sich einmal: „Wenn ich jünger wäre und aufs College ginge, würde ich dann gegen mich protestieren?“

In jüngerer Zeit scheinen die Vorbehalte, die Karp einst hegte, jedoch nachgelassen zu haben. Im Februar sprach er mit Begeisterung über die Rolle seines Unternehmens bei Militäreinsätzen und erklärte, dass „Palantir dazu da ist, die Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu stören und zu den besten der Welt zu machen, und, wenn nötig, Feinde zu erschrecken und gelegentlich zu töten.“

Palantirs wachsendes Engagement bei israelischen Militäreinsätzen hat auch Bedenken darüber ausgelöst, wie solche Technologien in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden könnten. Der Bericht über den Einsatz künstlicher Intelligenz in Israel zur Erstellung von Tötungslisten hat die breiteren Auswirkungen der Integration ähnlicher KI-gesteuerter Überwachungs- und Zielsysteme im Inland in den Fokus gerückt.

Karp selbst hat sich den Ansichten der selbsternannten alternativen Rechten angeschlossen, die sich inzwischen ein Netzwerk in den neuen Medien aufgebaut hat, und die Verbindungen seines Unternehmens zu den Machtzentren reichen direkt bis zum US-Vizepräsidenten JD Vance. Es stellt sich heraus, dass Donald Trumps Stellvertreter von Palantirs Mitbegründer Peter Thiel aufgebaut und unterstützt wurde, der sogar 15 Millionen Dollar ausgab, um seinen Erfolg als Senator in Ohio sicherzustellen.

Titelbild | Elon Musk, CEO von X, dem Unternehmen, das früher als Twitter bekannt war, links, und Alex Karp, CEO des Softwareunternehmens Palantir Technologies, nehmen ihre Plätze ein, als der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, D, N.Y., am 13. September 2023 im Kapitol in Washington eine geschlossene Versammlung führender Technologie-CEOs einberuft, um die Prioritäten und Risiken im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zu erörtern und zu besprechen, wie sie reguliert werden sollte. J. Scott Applewhite | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

