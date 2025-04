Ich danke meinem Freund Joseph Massad für diesen informativen Papst und Vatikan Artikel, den er mir sofort für die Veröffentlichung auf der Hochblauen zusandte. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/pope-francis-defied-western-silence-gaza-vatican-complicity-endures



Papst Franziskus widersetzte sich dem Schweigen des Westens zu Gaza, aber die Komplizenschaft des Vatikans hält an

Joseph Massad

28. April 2025

Die Palästinenser trauern um den verstorbenen Papst als einzige westliche Stimme gegen den Völkermord Israels in Gaza, doch er hat es versäumt, die jahrhundertelange Unterstützung des Vatikans für den Kolonialismus zu beenden

Palästinensische Trauernde halten am 21. April 2025 in der Holy Family Church in Gaza-Stadt eine Messe für den verstorbenen Papst Franziskus ab (Omar al-Qattaa/AFP)

Das letzte Mal, dass Papst Franziskus die Palästinenser in Gaza anrief und ihnen seinen Segen gab, war zwei Tage vor seinem Tod am 21. April. Seine Beisetzung fand am Samstag in der Petersbasilika statt und zog Trauernde aus aller Welt an.

Seit Israel im Oktober 2023 seine Vernichtungskampagne in Gaza begann, hielt der Papst – im Gegensatz zu den meisten westlichen Staats- und Regierungschefs, die sich mitschuldig am Völkermord gemacht haben – engen und regelmäßigen Videokontakt zu den kolonialisierten Palästinensern.

Er sprach Gebete, ermutigte und bekundete seine Solidarität mit der kleinen christlichen Gemeinde in Gaza und der belagerten Bevölkerung insgesamt.

Als einzige westliche Stimme zu ihrer Verteidigung wird er in Gaza mit tiefer Trauer betrauert – während einige in Israel seinen Tod feiern.

In seinen letzten Monaten verurteilte der argentinische Papst den Krieg Israels gegen das palästinensische Volk immer schärfer. Er verurteilte die Auslöschung der Zivilbevölkerung in Gaza, in der Zehntausende Menschen getötet wurden, und beschrieb die Verbrechen unverblümt: „Das ist Grausamkeit, das ist kein Krieg.“

Bei der Einweihung der Krippe und des Weihnachtsbaums im vergangenen Dezember auf dem Petersplatz zeigte er ein in eine Keffiyeh gewickeltes Jesuskind als Zeichen der Solidarität mit den Palästinensern.

Anfang 2024 schrieb er: „Nach Ansicht einiger Experten weist das, was in Gaza geschieht, die Merkmale eines Völkermords auf. Es sollte sorgfältig untersucht werden, ob es unter die technische Definition fällt, die von Juristen und internationalen Gremien formuliert wurde.“

Nachdem Israel seinen Völkermordkrieg wieder aufgenommen hatte, brachte der Papst im vergangenen Monat erneut seine Besorgnis zum Ausdruck: „Ich bin betrübt über die Wiederaufnahme der schweren israelischen Bombardements auf den Gazastreifen, die viele Tote und Verletzte gefordert haben. Ich fordere eine sofortige Einstellung der Waffen und den Mut zur Wiederaufnahme des Dialogs, damit alle Geiseln freigelassen werden und ein endgültiger Waffenstillstand erreicht werden kann.“

Veränderte Beziehungen

Die Beziehungen des Vatikans zum palästinensischen Volk haben sich im Laufe des letzten Jahrtausends enorm verändert.

Papst Franziskus ist weit entfernt von Papst Urban II., der im November 1095 die Notwendigkeit der Eroberung Palästinas durch den ersten Kreuzzug verkündete. In seiner Ansprache an die europäischen Konvertiten zum palästinensischen Christentum erklärte der Kreuzzugspapst:

Begebt euch auf den Weg zum Heiligen Grab, entreißt dieses Land dem bösen Geschlecht und unterwerft es euch … Diese königliche Stadt, die im Zentrum der Welt liegt, wird nun von seinen Feinden gefangen gehalten und ist denen unterworfen, die Gott nicht kennen, und der Verehrung der Heiden. Sie sucht und wünscht daher ihre Befreiung und hört nicht auf, euch um Hilfe anzuflehen. Von euch besonders bittet sie um Hilfe.

Papst Franziskus wollte nicht die Palästinenser erobern, sondern die palästinensischen Christen und Muslime in Gaza vor der Eroberung und dem Völkermord durch Israel schützen.

Da die Mehrheit der damaligen Einwohner Jerusalems arabischsprachige Christen waren, die von den Kreuzrittern als „Suryani“ bezeichnet wurden, wollte Papst Urban sie vor den Muslimen „retten“, obwohl sich kein östlicher Christ jemals beim Papst beschwert oder um Hilfe gebeten hatte.

Im Gegensatz dazu wollte Papst Franziskus nicht die Palästinenser erobern, sondern die palästinensischen Christen und Muslime in Gaza vor der Eroberung und dem Völkermord durch Israel schützen.

Im 17. Jahrhundert umfasste das neue Evangelisierungsprojekt des Vatikans, bekannt als Propaganda Fide, auch Palästina.

Ein deutscher Priester namens Dominicus Germanus de Silesia besuchte Palästina, um Arabisch zu lernen, und übersetzte die Bibel erneut ins Arabische, die 1671 vom Vatikan veröffentlicht wurde – arabische Übersetzungen der Bibel reichen mindestens bis ins 8. Jahrhundert zurück, als die meisten Christen und Juden in Syrien, Palästina und Ägypten vom Aramäischen und Koptischen zum Arabischen übergingen. Dennoch blieben die missionarischen Aktivitäten begrenzt.

Das lateinische Patriarchat von Jerusalem, das 1099 während der Kreuzzüge gegründet und nach der endgültigen Vertreibung der fränkischen Kreuzritter 1291 aufgelöst wurde, wurde jedoch 1847 unter den Osmanen in Palästina wieder gegründet.

Lateinische Wiederbelebung

Mit der Wiederbelebung des Lateinischen Patriarchats nahmen auch die französischen Missionierungsbemühungen zu. Neben der Bekehrung der arabischen Christen in Syrien und Palästina im 17. Jahrhundert war es auch das Ziel, die östlichen katholischen Kirchen dazu zu bewegen, die Autorität des Papstes über ihre Kirchen anzuerkennen.

Die Bekehrungsaktivitäten der Missionare im Namen der lateinischen Kirche waren bei einigen palästinensischen orthodoxen Kaufleuten am erfolgreichsten.

Nach dem Krimkrieg nahmen die von Frankreich geförderten lateinischen Schulen und Wohltätigkeitsorganisationen sprunghaft zu, darunter Les Soeurs de Saint-Joseph, Les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul und Les Filles de la Charite.

Die Schule College des Freres wurde 1875 in Jerusalem gegründet und spiegelte den wachsenden Einfluss der französischen katholischen Bildung in Palästina wider. Obwohl meine eigene Familie orthodox-christlich ist, besuchte mein Vater vor der Nakba die College des Frères-Niederlassung in Jaffa, und ich besuchte nach der Nakba deren Niederlassung in Amman.

In der Neuzeit, insbesondere nach dem Erfolg des zionistischen Kreuzzugs, der 1948 zur Eroberung Palästinas und zur Gründung des Staates Israel führte, schwankte die Haltung des Papsttums.

Erst im Januar 1964 besuchte Papst Paul VI., ein Italiener, der von 1963 bis 1978 regierte, Ostjerusalem, das damals zu Jordanien gehörte, und verbrachte einige Stunden in Nazareth (das laut dem UN-Teilungsplan von 1947 zum palästinensischen Staat gehören sollte, aber seit 1948 von Israel besetzt war).

Den Rest seines zweitägigen Besuchs verbrachte er in Jordanien. Es war das erste Mal, dass ein amtierender Papst Palästina besuchte. Zu dieser Zeit erkannte der Vatikan Israel noch nicht an.

Diplomatischer Wandel

Erst nachdem die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) im September 1993 mit der Unterzeichnung der Osloer Verträge vor der Siedlerkolonie kapitulierte, nahm der Heilige Stuhl im Dezember desselben Jahres volle diplomatische Beziehungen zu Israel auf, gefolgt vom Austausch von Botschaften im Januar 1994.

Im März 2000 besuchte der rechtsgerichtete polnische Antikommunist Papst Johannes Paul II., der mit der US-Regierung unter Ronald Reagan verbündet war, Israel, wo er das Holocaust-Museum Yad Vashem besuchte und an der Klagemauer betete, die von den Palästinensern als Buraq-Mauer bezeichnet wird.

Er reiste auch nach Bethlehem, wo er vom damaligen PLO-Führer Yasser Arafat herzlich empfangen wurde. Er verbrachte nur einen Tag im Westjordanland, wo er auf dem Manger Square eine Messe abhielt. „Willkommen in unserem Land“, sagte Arafat zu Johannes Paul bei einem offiziellen Empfang mit palästinensischen Führern, Diplomaten und Geistlichen.

Neun Jahre später, im Mai 2009, kam der deutsche Papst Benedikt XVI., der als Teenager der Hitlerjugend beigetreten war und später in der deutschen Armee gedient hatte, zu einer Reise nach Jordanien, Israel und in die Westbank.

Während seines Besuchs in Israel, wo er über die Schrecken und Verbrechen seines Heimatlandes Deutschland sprach, rief der Papst Israelis und Palästinenser dazu auf, „in Frieden in einer eigenen Heimat innerhalb sicherer und international anerkannter Grenzen zu leben“.

Nach seiner Rede bei einer vorab festgelegten interreligiösen Zeremonie in Ostjerusalem ergriff Taysir Tamimi, der palästinensische Chef der muslimischen Scharia-Gerichte im Westjordanland und im Gazastreifen, das Mikrofon und kritisierte Israel auf Arabisch unter dem Beifall vieler Zuhörer. Der Papst reagierte nicht, aber der Vatikan verurteilte die Äußerungen in einer Erklärung als „direkte Negierung dessen, was Dialog sein sollte“.

Papst Franziskus betet an der Trennmauer Israels, nachdem er am 25. Mai 2014 einen außerplanmäßigen Halt an der hoch aufragenden Betonmauer in der Westbank-Stadt Bethlehem gemacht hat (Taufiq Khalil/AFP).

Während seines Aufenthalts in Bethlehem kritisierte Benedikt die Apartheidmauer Israels und bekundete seine Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen, die gerade einen mörderischen Angriff Israels erlebt hatten, bei dem mehr als 1.400 Menschen getötet wurden.

Wie zu erwarten war, war Israel entsetzt. Der Papst schenkte der Geburtskirche ein großes Relief des Baums Jesses, das vom polnischen Künstler Czeslaw Dzwigaj geschaffen wurde, als Geschenk an die Palästinenser in Bethlehem.

Solidarität mit Palästina

Als Papst Franziskus 2014 zu Besuch war, machte er einen ungeplanten Stopp an der Apartheidmauer zwischen Bethlehem und Jerusalem.

Seinem Fahrer zufolge fuhren sie in der Nähe eines mit Graffiti übersäten Abschnitts der Mauer, der Bethlehem mit dem Warschauer Ghetto verglich, als der Papst darum bat, aussteigen zu dürfen.

Die beharrliche Fürsorge von Papst Franziskus für die Palästinenser brachte ihm die Schadenfreude der offiziellen israelischen Seite ein, die seine Ablehnung des Völkermords an den Palästinensern verurteilte.

Das Bild, wie er an dieser Stelle betete, „begeisterte die Palästinenser und verärgerte die Israelis“.

In seiner letzten öffentlichen Botschaft am Ostersonntag sprach Papst Franziskus erneut gegen den Krieg gegen das palästinensische Volk und das Leiden der Palästinenser in Gaza, die Israel derzeit durch die Blockade aller Lebensmittel Lieferungen hungern lässt: „Ich denke an die Menschen in Gaza und insbesondere an die christliche Gemeinschaft, wo der schreckliche Konflikt weiterhin Tod und Zerstörung verursacht und eine dramatische und beklagenswerte humanitäre Lage schafft.“

Der Tod von Papst Franziskus, der sich beharrlich für die Palästinenser einsetzte, löste bei der offiziellen israelischen Seite Schadenfreude aus, die seine Ablehnung des Völkermords an den Palästinensern verurteilte.

Das israelische Außenministerium löschte Beileidsbekundungen zum Tod des verstorbenen Papstes von seinem offiziellen Twitter-Account und wies seine Vertretungen weltweit an, dasselbe zu tun. Außerdem erließ es eine interne Anweisung an die Botschafter, sich nicht in die Kondolenzbücher in den Vatikanbotschaften einzutragen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sandte keine Beileidsbekundungen, obwohl Israels Präsident Isaac Herzog, dessen Position lediglich nominell und zeremoniell ist, dies tat.

Doch trotz all seiner Unterstützung für die Menschen in Gaza, die der genozidalen israelischen Militärmaschine ausgesetzt sind, verhängte Papst Franziskus keine Sanktionen gegen Israel.

Er hat weder den israelischen Botschafter aus dem Vatikan ausgewiesen noch den vatikanischen Botschafter aus Israel abgezogen. Eine Aussetzung der diplomatischen Beziehungen wurde nicht einmal in Betracht gezogen, obwohl Staaten wie Kolumbien, Bolivien, Honduras, Belize, Chile, Tschad, die Türkei, Brasilien und Südafrika ihre Botschafter oder ihre gesamten diplomatischen Vertretungen abgezogen haben.

Welche Unterstützung der Papst den Palästinensern auch immer mit seiner persönlichen Note angeboten haben mag, sie wurde nie in diplomatische Maßnahmen umgesetzt.

Trotz seines persönlichen Mitgefühls für die Palästinenser blieb Papst Franziskus letztlich den westlichen politischen Strukturen verhaftet, die seit Jahrhunderten Eroberung und Kolonialismus unterstützen. Sein Tod mag von den Überlebenden in Gaza betrauert werden, aber die Institutionen, die ihre fortwährende Auslöschung ermöglichen, bestehen weiter.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher, wissenschaftlicher Artikel und journalistischer Beiträge. Zu seinen Büchern zählen „Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan“, „Desiring Arabs“, „The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians“ und zuletzt „Islam in Liberalism“. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

