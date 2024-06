PATRICK LAWRENCE: The Afterlives of Lies The hoax of „weaponized rape“ in Gaza takes what seems a fatal hit. By Patrick Lawrence Special to Consortium News Last Friday, while President Joe Biden, French President Emmanuel Macron and other Western leaders, along with the reporters who clerk for them, were in Normandy busily airb

PATRICK LAWRENCE: Die Nachlese der Lügen

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

12. Juni 2024

Die Lüge von der „bewaffneten Vergewaltigung“ in Gaza hat einen scheinbar tödlichen Schlag erlitten.

Letzten Freitag, während Präsident Joe Biden, der französische Präsident Emmanuel Macron und andere westliche Staatsoberhäupter zusammen mit den Reportern, die für sie schreiben, in der Normandie damit beschäftigt waren, den Heldenmut der Roten Armee beim Sieg über das Reich vor 80 Jahren auszublenden, geschah auf den Seiten der Sunday Times, der angesehenen Schwesterzeitung der Londoner Times, etwas, das der Geschichte eher entspricht.

Unter der Überschrift „Israel behauptet, die Hamas habe Vergewaltigung als Waffe eingesetzt. Does the evidence add up?“ haben zwei investigative Reporterinnen, Catherine Philp und Gabrielle Weiniger, das dichte Lügengeflecht zu diesem Thema, das in den letzten acht Monaten von den Israelis, den westlichen Medien, den verrückt gewordenen zionistischen Sympathisanten und verschiedenen feministischen Poseuren gewebt wurde, entschlossen zerfetzt.

[Siehe: Fehlende Beweise bei Massenvergewaltigungsvorwürfen gegen die Hamas]

Philp und Weiniger haben ein außergewöhnliches Stück Journalismus vorgelegt, auf dessen Vorzüge ich gleich eingehen werde. Für den Moment nur so viel: Sie werden auf dieser Seite des Atlantiks nie einen Artikel von solcher Integrität lesen – und schon gar nicht in der New York Times, deren berüchtigte Unehrlichkeit in Sachen angeblicher sexueller Gewalt in der Gaza-Krise in der Geschichte der einstigen, aber nicht mehr existierenden Zeitung ihresgleichen sucht.

Doch die Bedeutung des Artikels in der Sunday Times geht weit über seine Qualität als erstklassiger Beitrag hinaus. Die Mainstream-Medien haben endlich über die monströse Propaganda-Operation berichtet, bei der reißerische Behauptungen über sexuellen Missbrauch durch die Hamas-Milizen aufgestellt wurden. Der Mantel des Schweigens ist endlich durchbrochen worden. Die Historiker werden einen Beitrag zur Aufarbeitung leisten können.

Und diese Aufzeichnung wird wie ein Spiegelbild die niederträchtigen Vergehen anderer großer Medien – der New York Times, der BBC, der Nachrichtendienste und so weiter – enthalten, die mit dem zionistischen Staat kollaborierten, um dieses Lügengebäude voranzutreiben und die Barbarei der israelischen Besatzungstruppen zu rechtfertigen. (Und lassen Sie uns diese Wilden in Uniform umbenennen.)

Mir gefiel die Bemerkung von Aaron Maté, als er einen Link zu einem Artikel der Sunday Times über X kurz nach dessen Erscheinen veröffentlichte: „Establishment media starting to catch up with independent journalists and a squirrel Twitter account“ – letzteres eine Anspielung auf den Mann, die Frau oder die Organisation, die den Artikel markiert hat, als er letzten Freitag veröffentlicht wurde.

Das ist nur ein Punkt, oder einer von vielen. Verschiedene unabhängige Publikationen, insbesondere, aber nicht nur, The Grayzone, Mondoweiss, Electronic Intifada und The Intercept, waren schnell dabei, die aggressive Propaganda der Israelis zu entlarven, als mit Jeffrey Gettlemans atemberaubend gefälschten Artikeln in der New York Times im vergangenen Dezember die Lügen völlig außer Kontrolle gerieten.

Diese Publikationen haben das Licht auf eine Geschichte scheinen lassen, die sonst in der Dunkelheit verschwunden wäre. Wir sehen in ihren Berichten die zunehmende Macht unabhängiger Medien, die eine genaue Darstellung der Ereignisse in den Akten erzwingen. In diesem Fall, wenn auch nicht in vielen anderen, haben die Schönfärber versagt.

Unzweideutige Widerlegung

Auf die in der Überschrift ihres Artikels gestellte Frage antworten Philps und Weiniger mit einem eindeutigen „Nein“: Es gibt keinerlei stichhaltige Beweise dafür, dass Hamas-Milizen und andere, die mit ihnen am 7. Oktober letzten Jahres in den Süden Israels eingedrungen sind, bei ihren Angriffen auf verschiedene Kibbuzim jenseits der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel systematische, offiziell geplante sexuelle Gewalt gegen Israelis, Frauen und Männer, verübt haben.

Diese Fälschungen tauchten bereits wenige Tage nach den Ereignissen vom 7. Oktober auf und haben seither den öffentlichen Diskurs im Westen belastet. Wir müssen nun ein weiteres bürokratisches Akronym tragen, CRSV, „konfliktbezogene sexuelle Gewalt“, um die Schwere der Anschuldigungen in unseren Köpfen zu verankern.

Prominente Pseudofeministinnen – allen voran Hillary Clinton und Sheryl Sandberg – frönen weiterhin der „Politisierung von Vergewaltigung“, wie es eine der Quellen von Philps und Weiniger nennt.

Aber die Luft beginnt sich zu klären. Von nun an werden diejenigen, die weiterhin mit dem von der israelischen Propagandamaschine heraufbeschworenen Schrott hausieren gehen, sich lediglich als unseriöse Witzfiguren im Dienste eines Apartheidstaates entlarven. Sollen sie doch.

Philps und Weiniger widmen dem Bericht von Pramila Patten, der UN-Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konfliktgebieten, der am 4. März veröffentlicht wurde, viel Platz in ihren Spalten.

Wie vorauszusehen war, stürzten sich die westlichen Medien auf Pattens Bericht, in dem sie „begründete Anhaltspunkte für das Auftreten von konfliktbezogener sexueller Gewalt an mehreren Orten“ feststellten.

In der Aufregung, die diese Formulierung in der Mainstream-Presse auslöste, ging die Feststellung der UNO unter, dass es auch glaubwürdige Beweise, und zwar eine ganze Menge, für einen solchen Missbrauch durch die IOF gibt. Und wie Philps und Weiniger berichten, weigerten sich die Israelis kategorisch, an einer formellen Untersuchung dieser Angelegenheiten – der Anschuldigungen gegen die Hamas oder die IOF – mitzuwirken, als Patten, dessen Mission im Vorfeld einer offiziellen Untersuchung stattfand, eine solche empfahl.

Das klaffende Loch, das Philps und Weiniger den Propagandisten in den Bug schlagen, ist ebenfalls auf den Patten-Bericht zurückzuführen. Was auch immer ihr Team während seiner Mission vom 19. Januar bis 14. Februar an sexueller Gewalt gefunden haben mag, es berichtet, dass es keine Beweise dafür gefunden hat, dass die Hamas sie als systematische Kriegswaffe eingesetzt hat.

Abgesehen davon ist sexuelle Gewalt in Kriegszeiten so alt und so bedauerlich wie die Kriegsführung selbst.

Die Bauern in der Infanterie der Roten Armee waren während des Zweiten Weltkriegs dafür bekannt. Aber das war bei weitem nicht die sowjetische Militärpolitik, genauso wenig wie es die der Hamas-Führung war oder ist.

Die Unterscheidung ist der Schlüssel zur Zerstörung des Gebäudes der Propagandisten. Das berüchtigtste Stück Müll, das zu diesem Thema veröffentlicht wurde – Jeffrey Gettlemans langer Artikel vom 28. Dezember, der die Lunte zündete – trug die Überschrift „Screams Without Silence: How Hamas Weaponized Sexual Violence on October 7“.

Vererbtes Trauma

Nachdem sie diesen Betrug in einer einflussreichen Mainstream-Zeitung aufgedeckt haben, sind Philps und Weiniger einfach unübertroffen, wenn sie untersuchen, woher die israelischen Züge von Fälschern und glatten Lügnern die Bilder hatten, die die Propaganda-Operation so explosiv machten. Sie führen es auf das „ererbte Trauma“ (Gabor Maté, nicht Philps und Weiniger) zurück, das die europäischen Juden durch die jahrhundertelangen Pogrome und die Konzentrationslager des Reiches in sich tragen.

Hier erläutern die beiden Reporter der Sunday Times diesen Umgang mit der Vergangenheit. Sie beziehen sich in diesem Abschnitt auf Sarai Aharoni, eine Wissenschaftlerin an der Ben-Gurion-Universität, die ein Archiv der Ereignisse zusammenstellt, die am 7. Oktober begannen (und möge es sich als korrekt erweisen, wenn es nach einem 50-jährigen Embargo geöffnet wird):

„Für jüdische Israelis ist das Gespenst der Vergewaltigung historisch gesehen eher mit den Pogromen in Osteuropa verbunden, bei denen Tausende von Juden getötet und jüdische Frauen von christlichen Soldaten und antisemitischen Mobs vergewaltigt wurden. Diese Verfolgung wurde zu einer der treibenden Kräfte hinter dem modernen Zionismus und der Neuansiedlung europäischer Juden in der osmanischen Provinz, die zum britischen Mandatsgebiet Palästina wurde.

Diese ‚historischen Erinnerungen‘, so Aharoni, sind zu einem kulturellen Erbe für das jüdische Volk geworden, insbesondere für diejenigen, die keine säkulare Bildung genossen haben, eine Tatsache, die bei der Berichterstattung über die Ereignisse des 7. Oktober eine Rolle spielen sollte.“

Und weiter unten in dem Artikel:

„Aharoni und andere sind erstaunt darüber, wie sehr sich die Zaka-Berichte an die überlieferten Geschichten über die Schrecken der Pogrome anlehnen. Die erste Darstellung von Vergewaltigung und sexueller Gewalt wurde automatisch mit der europäischen Geschichte in Verbindung gebracht“, sagt sie, insbesondere von Menschen mit religiöser Bildung. So gibt es einen Zaka-Freiwilligen [eine ultra-orthodoxe Rettungsgruppe, die dafür bekannt ist, Beweise zu fälschen], dessen Hauptausbildung religiös ist. Er hat eine Menge jüdischer Texte gelesen, in denen die Vergewaltigung von Frauen beschrieben wird. Diese Texte tauchen in jüdischen Geschichten immer wieder auf, und sie tauchen jedes Mal auf, wenn es ein größeres Ereignis gegen jüdische Gemeinden gibt.“

Und weiter:

„Die inzwischen entlarvte Geschichte von der schwangeren Frau und ihrem geschlachteten Fötus ist aus den Pogromen gut bekannt. Viele andere falsche Geschichten handelten von Babys – eine Zaka-Figur behauptete, sie habe ein Baby gefunden, das lebendig in einem Ofen gebacken wurde.

Sehr guter Journalismus. Philps und Weiniger sind auch exzellent in der Soziologie der Verschlimmerung von Israels allgegenwärtigem Rassismus, seit Benjamin Netanjahu in den letzten Tagen des Jahres 2022 im Interesse seines politischen Überlebens eine Regierung aus unglaubwürdigen Freaks gebildet hat.

„Die Idee des arabischen Mannes als explizite sexuelle Bedrohung für jüdische Frauen“, schreiben sie, „entwickelte sich parallel zur Bewegung der israelischen Politik nach rechts.“

Philps und Weiniger sind meines Erachtens zu freundlich, wenn sie die Schuld der Hamas am sexuellen Missbrauch auf die vergangenen Traumata der Juden zurückführen. Es scheint mir eher eine dilettantische, schlampige Propaganda zu sein und ein weiterer Fall – wie sehr es einen ankotzt -, in dem die historischen Leiden der Juden aufgemotzt werden, um den zynischen Anspruch der Zionisten aufrechtzuerhalten, die ewigen Opfer der Welt zu sein.

Wird der Enthüllungsbericht der Sunday Times die Propagandisten und zionistischen Eiferer zum Einlenken bewegen, jetzt, da sich neben dem ehrenwerten Beitrag der bereits erwähnten unabhängigen Publikationen auch eine Mainstream-Zeitung zu Wort meldet? Langfristig gesehen, ja. Die Geschichte von Gruppenvergewaltigungen, gebackenen Babys und ausgeweideten Müttern ist tot.

Die Aufrechterhaltung der Fassade

Kurzfristig gesehen, nein. Eines der charakteristischen Merkmale von Propagandisten ist, dass sie niemals zugeben können, dass sie sich irren, wenn sie bloßgestellt werden. Ein Eingeständnis kommt nicht in Frage, wenn das Ziel nicht darin besteht, die Realität zu vermitteln, sondern eine Fassade zu errichten, die diese verschleiert: Fassaden fallen zusammen wie schlecht gebaute Mauern, wenn auch nur ein einziger Spalt in ihnen auftaucht.

Jeffrey „Ich möchte das Wort ‚Beweis‘ nicht einmal benutzen“ Gettleman ist unser Paradebeispiel.

Obwohl es nicht in Frage kommt, dass die Times ihn entlässt – das hieße, die Schande der Zeitung einzugestehen -, hatte ich vorausgesagt, dass er in das Polizeiregister von Trenton versetzt werden würde oder ein anderes solch schändliches Schicksal ereilen würde. Ich hatte mich geirrt. Gettleman ist zurück in der Ukraine, von wo aus er bis zum Morgen des 7. Oktobers berichtet hat.

Sein erster Artikel nach dreimonatiger Unterbrechung erschien am 11. Mai und war ein sehr guter Bericht über die jüngsten russischen Vorstöße in den Nordosten der Ukraine. Es folgten mehrere andere in dieser Reihe, die alle mehr oder weniger ausgewogen waren – oder, sagen wir, ausgewogener als die offensichtliche Propaganda, die die Times ihren Lesern in ihren Ukraine-Berichten seit langem liefert.

Gettlemans letzter Beitrag, datiert auf den 8. Juni – einen Tag, nachdem die Sunday Times ihn in der Luft zerrissen hatte, ohne seinen Namen zu nennen – war ein seltsam langer Bericht darüber, wie beliebt koffeinhaltige Energydrinks bei den ukrainischen Soldaten an der Front sind. Ich lese dies, Kriegsberichterstattung vom Feinsten, als Hinweis darauf, dass die Times eine langwierige Rehabilitierung eines Reporters begonnen hat, auf den sie lange Zeit stolz war.

Werden Sie jemals wieder einer Gettleman-Zeile trauen? Ich nicht. Ein „X“-Benutzer namens Mazen Labban drückte es treffend aus, als der Artikel der Sunday Times die Runde machte: „Jeder Tag, an dem die NYT Gettleman in ihrem Team behält und das von ihm geschriebene Gefasel nicht zurückzieht, ist eine Beleidigung für Journalisten und den Journalismus.

Nein, eine Schande vom Ausmaß Gettlemans lässt sich nicht auslöschen, Mazen. Aber Gettleman wird bleiben – er muss. Seine Aufgabe ist es, von nun an auf der Stelle zu treten, damit die Fassade nicht bricht.

Ein mindestens ebenso ungeheuerlicher Fall wie der von Gettleman ist der von Sheryl Sandberg, der langjährigen Propagatorin des, nennen wir es mal, Unternehmensfeminismus. Sandberg hat den Betrug mit sexueller Gewalt mit einer Leichtfertigkeit übernommen, die man als rücksichtslos bezeichnen muss, wenn man bedenkt, wie eifrig sie die ungeprüfte israelische Propaganda übernommen hat und wie gleichgültig sie sich seitdem gegenüber widersprüchlichen Fakten gezeigt hat.

Sandberg, Mitte, während ihrer Zeit als Chief Operating Officer von Facebook, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, im Januar 2016. (WEF, Flickr /Remy Steinegger, CC BY-NC-SA 2.0)

Am 2. Mai veröffentlichte Sandberg einen 60-minütigen Film über die „Bewaffnung“ der Hamas mit sexueller Gewalt unter dem Titel „Screams Before Silence“. Wenn Ihnen das suggeriert, dass sie alle nachgewiesenen Lügen des berüchtigten Gettleman-Films wiederholen will, bleiben Sie bei dem Gedanken.

Sandberg bezeichnet den Film als Dokumentarfilm und auch als den wertvollsten Beitrag, den sie je geleistet hat. Es handelt sich um eine geradlinige Wiederholung der ursprünglichen israelischen Linie, komplett mit Zaka und all den anderen diskreditierten Nicht-Zeugen und Lügnern, die aufmerksamen Lesern in dem Gettleman-Stück und zahllosen anderen wie diesem begegnet sein werden.

Screams Before Silence“ wurde zwei Monate nach dem Patten-Bericht und dem bereits erwähnten unabhängigen Journalismus veröffentlicht, aber das spielt keine Rolle. Sheryl Sandberg wird trotzdem weitermachen. Sie ist fest entschlossen, den Hass auf die Hamas – und vermutlich auch auf die Palästinenser – zu einer Art feministischem Anliegen zu machen. Erbärmlich. Kein Wort über die etwa 20.000 Frauen, die die IOF abgeschlachtet hat, Frau Sandberg?

Das ist Feminismus als Waffe für die zionistische Sache, schlicht und einfach. Echter, lohnender Feminismus, Feminismus als Untergruppe des Humanismus, ist schon vor langer, langer Zeit aus dem Fenster gefallen, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber dies scheint mir eine Degradierung zu sein, die zu weit geht, selbst mit Blick auf die traurige Geschichte einer Sache, die einst so vielversprechend war.

Vielleicht liegt es an Sandbergs obsessiven Beweggründen und der Wiederholung so vieler falscher Erzählungen, dass „Screams Before Silence“ in den Mainstream-Medien nur ein schwaches Lob erhalten hat.

CNN und das Wall Street Journal berichteten darüber, wenn auch zurückhaltend. Nur wenige andere hatten etwas zu sagen.

Lügen im Dienste unserer hegemonialen Orthodoxien haben ein Nachleben, gewiss. Aber sie leben selten, wenn überhaupt, ewig, und sie sterben oft einen langsamen, schmerzhaften Tod.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

