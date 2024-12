https://consortiumnews.com/2024/12/15/patrick-lawrence-blinded-to-syria/?eType=EmailBlastContent&eId=fed725fe-b253-4493-b036-850db39466d1



PATRICK LAWRENCE: Geblendet von Syrien

15. Dezember 2024

Jahrzehnte nach dem Einsatz von Massengewalt und der grotesken Ignoranz der Bürger gegenüber der Welt scheinen die US-geführten Mächte bereit zu sein, einen Weltkrieg zu riskieren, während sie einen Terroristen neu erfinden, um das zu führen, was bis letzte Woche ein säkularer Staat war.

Eine Gruppe von Dschihadisten in Syrien, 2019. (Halab Today TV/Wikimedia Commons)

Von Patrick Lawrence

Special to Consortium News

Ich kenne niemanden, der nicht schockiert war von der Blitzgeschwindigkeit, mit der Damaskus am vergangenen Wochenende von teuer bewaffneten dschihadistischen Milizen eingenommen wurde.

Ich kenne nur wenige Menschen, die nicht verstehen, dass soeben ein weiterer Dominostein in dem „Sieben-Fronten-Krieg“ gefallen ist, den Benjamin Netanjahu in diesem Jahr in Westasien zu führen geprahlt hat. Ich kenne nur wenige Menschen, die nicht erkennen, dass das terroristische Israel auf dem besten Weg ist, sich in der gesamten Region als diktatorischer Hegemon zu etablieren.

Ich kenne nur wenige Menschen, die nicht verstehen, dass das langjährige Projekt der zionistischen Neokonservativen, die die US-Außenpolitik seit Jahrzehnten mehr oder weniger kontrollieren, nämlich die „Neugestaltung des Nahen Ostens“, hinter allem steht, was seit dem Angriff der Israelis auf Gaza am 7. Oktober 2023 geschehen ist.

Ich kenne niemanden, der das Alter der Vernunft erreicht hat, der nicht die Hand der USA bei dem überwältigenden Sieg von Hay`at Tahrir al-Sham in Syrien erkennt, die seit langem als terroristische Organisation anerkannt ist. Alles, was man braucht, um das zu begreifen, ist ein wenig Geschichte.

Aber ich kenne kein einziges von Unternehmen oder vom Staat finanziertes Medium auf beiden Seiten des Atlantiks – die großen Tageszeitungen, die Rundfunkanstalten, NPR, PBS, BBC -, in dem man etwas darüber lesen oder hören könnte.

Wir sind geblendet

Die Mainstream-Medien tun genau das, was sie taten, als die von den USA geführte Operation „Regimewechsel“ in Syrien spätestens Anfang 2012 und wahrscheinlich in den letzten Monaten des Jahres 2011 begann: Sie sorgen dafür, dass die Ereignisse, die sich jetzt in Syrien abspielen, nicht ganz unleserlich sind, aber fast.

Auch hier ist es eine Frage der Kenntnis der Geschichte. Im Fall von Hay`at Tahrir al-Sham und den anderen Dschihadisten, die das Assad-Regime umgeworfen haben, als wäre es aus Legosteinen zusammengesetzt, handelt es sich um eine weitere Übung, ein Monster mit Anzug und Krawatte zu verkleiden.

Die Konzernpresse und die Fernsehsender stellen die mörderischen Fanatiker, die die Kontrolle über Syrien übernommen haben, nun entschlossen als legitime „Rebellen“ dar. Rebellen, Rebellen, Rebellen: Das ist die anerkannte Terminologie.

Ich sehe, dass sie es aufgegeben haben, diese sunnitischen Eiferer als die „gemäßigten Rebellen“ von gestern zu bezeichnen, da dieser Ausdruck beim letzten Mal hoffnungslos diskreditiert wurde, aber die Tendenz ist dieselbe: Das sind zivilisierte Menschen da draußen, die versuchen, das Richtige zu tun.

Mein Favorit in dieser Reihe erschien im Daily Telegraph einige Tage vor dem Zusammenbruch der Assad-Regierung: „How Syria’s ‚diversity-friendly‘ jihadists plan on building a state.“ Auch diesen Artikel musste ich zweimal lesen.

Nirgendwo, aber auch nirgendwo in den westlichen Massenmedien findet man auch nur eine Erwähnung der US-amerikanisch-türkischen und wahrscheinlich auch israelischen Unterstützung, die den schnellen Vorstoß von Hay`at Tahrir al-Sham und seinen ständig streitenden Verbündeten von seinem Sitz im Gouvernement Idlib über Hama und andere Städte bis ins Zentrum von Damaskus ermöglichte.

Dies ist, wie die früheren Jahre der vom Westen unterstützten Terroranschläge auf das Assad-Regime, wie der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, wie der von den USA unterstützte Krieg der Saudis gegen den Jemen, wie der israelische Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen und wie die Angriffe der Israelis im Libanon, eine gesponserte militärische Aggression, die wir nicht sehen dürfen, ohne erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um die offiziellen Darstellungen der Realität zu überwinden.

Verstehen, wer die Amerikaner sind

Mossadegh bei seinem Kriegsgericht, 1953. (Ebrahim Golestan, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Was geschehen ist, was geschieht und was geschehen wird: Ich kenne niemanden, der sich diese Fragen nicht auch stellt.

Wir müssen zurückgehen und zurückgehen und noch weiter zurückgehen, um zu verstehen, was gerade in Syrien geschehen ist, und um zu verstehen, warum, und schließlich um zu verstehen, wer die Amerikaner sind und wer sie in all den Jahrzehnten seit den Siegen von 1945 waren.

Es ist logisch, diese Bleistiftskizze der Vergangenheit mit den berühmten Putschen der 1950er Jahre zu beginnen. Diese ereigneten sich im Iran, wo die CIA in Zusammenarbeit mit dem MI6 im August 1953 Mohammed Mossadegh als iranischen Premierminister absetzte, und in Guatemala, wo Jacobo Árbenz ein Jahr später durch eine Geheimdienstoperation aus dem Präsidentenamt gedrängt wurde.

Einige der Merkmale dieser Operationen sind heute bemerkenswert. In beiden Fällen ging es darum, verschiedene soziale und wirtschaftliche Gegensätze zu schüren, um öffentliche Unruhen und den Anschein von politischer Unordnung zu erwecken. Bei beiden Staatsstreichen wurden die vom Volk gewählten Führer abgesetzt und repressive Marionetten eingesetzt.

In beiden Fällen kam es zu Gewalt, aber nach späteren Maßstäben waren diese Operationen fast chirurgisch. Mossadegh zog sich auf seinen Bauernhof auf dem iranischen Land zurück; Árbenz, ein Schweizer Apotheker, verbrachte seine letzten Jahre damit, niedergeschlagen durch Europa zu wandern.

Damals war es wichtig, den Anschein von Anstand zu wahren. Die meisten Amerikaner wussten nicht, dass die CIA die Ereignisse in Teheran und Guatemala City inszeniert hatte. Im iranischen Fall ist zu beachten, dass die Absetzung des ersten gewählten iranischen Premierministers eine Welle von Rückschlägen auslöste, die bis heute die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran belasten; in Guatemala führte sie zu einem Bürgerkrieg, der 36 Jahre andauerte.

Die CIA betrachtete den Staatsstreich im Iran als nützliches Modell – Guatemala als nächste Anwendung. Doch 1965 begann die Agentur, die Dinge ganz anders anzugehen, als sie den Putsch organisierte, der Sukarno, den charismatischen Gründervater und ersten Präsidenten des unabhängigen Indonesiens, zu Fall brachte.

Das Jakarta-Modell

Vincent Blevins, ein erfahrener Auslandskorrespondent, hat dies in The Jakarta Method (Die Jakarta-Methode) besser als jeder andere niedergeschrieben : Washingtons antikommunistischer Kreuzzug und das Massenmordprogramm, das unsere Welt prägte (Public Affairs, 2020). Als sich der Kalte Krieg auf seine schlimmsten Jahre zubewegte, war der indonesische Staatsstreich der erste, der, wie der Untertitel von Blevins andeutet, eine ganze Nation in anhaltende Gewalt versetzte.

Es gibt verschiedene Zahlen über die Zahl der Toten, die zu beklagen waren, als die Behörde 1967 den diktatorischen, zutiefst korrupten Suharto im Präsidentenpalast installierte. Blevins schätzt sie auf eine Million oder mehr. Zusammen mit den Toten wurde auch die zuvor lebendige politische Kultur des Landes ausgelöscht, bis Suharto 32 Jahre später gestürzt wurde.

Die Jakarta-Methode wurde in der Folge unter verschiedenen anderen Umständen angewandt, insbesondere, aber nicht nur, bei dem Staatsstreich von 1973, durch den Salvador Allende in Chile abgesetzt und Augusto Pinochet eingesetzt wurde, ein bösartiger Diktator nach dem Vorbild Suhartos. Neun Jahre später setzte Zbigniew Brzezinski eine modifizierte Version in Afghanistan ein.

Blind für die US-Unterstützung des Dschihadismus

Brzezinski am Schachbrett, 1978. (Weißes Haus)

Als Jimmy Carters unerbittlich antisowjetischer nationaler Sicherheitsberater überredete Brzezinski Carter, die Mudschaheddin zu unterstützen, die damals das von Moskau unterstützte Regime in Kabul bekämpften. Das Ergebnis war die gut bewaffnete, gut finanzierte und von Osama bin Laden angeführte al-Qaida.

Und so kommen wir über die Kampagnen der Massengewalt im Irak und in Libyen und den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu der Operation in Syrien. Menschen, die sich auf die Mainstream-Medien verlassen, tun sich immer noch schwer damit, zu akzeptieren, dass die USA und ihre transatlantischen Verbündeten die syrischen Kräfte von al-Qaida, den Islamischen Staat, und ihre abscheulichen Ableger in ihrem Krieg gegen das Assad-Regime unterstützt haben.

Für diesen Unglauben gibt es keinerlei Gründe. Die US-Operation in Syrien ist eine direkte Umsetzung von Brzezinskis Afghanistan-Strategie. Sharmine Narwani, die hartnäckige Korrespondentin in Beirut und Gründungsherausgeberin von The Cradle, berichtete aus erster Hand über den Verlauf der amerikanischen Operation. Sie hat in einem beeindruckend ausführlichen Interview, das ich 2019 veröffentlicht habe, berichtet, was sie gesehen hat. Es ist hier und hier in zwei Teilen zu finden.

Es war noch nicht vorbei

2018/19 war es offensichtlich, dass die Syrien-Operation der CIA, meiner Meinung nach die größte seit dem Ende des Kalten Krieges, nach mehreren Jahren russischer Bombardierungen gegen den Islamischen Staat gescheitert war. Alle, die dieses Urteil fällten, mich eingeschlossen, vergaßen, vier wichtige Worte hinzuzufügen: Sie war vorerst gescheitert.

Hay’at Tahrir al-Scham wurde zu Beginn der verdeckten US-Intervention in den Jahren 2011/12 gegründet. Ihr Name bedeutet übersetzt „Organisation für die Befreiung der Levante“.

Die Befreiung der Levante ist eine sehr gute Idee, aber HTS meint das nicht so, wie es jemand meinen würde, der gegen die lange und gewaltsame Vorherrschaft der Westmächte in Westasien ist. Die HTS teilt mit dem Islamischen Staat das Ziel, ein Kalifat zu errichten, das von radikalen Auslegungen des islamischen Rechts beherrscht wird.

Im Mai 2018 nahm das US-Außenministerium die HTS in seine Liste ausländischer terroristischer Organisationen auf, FTOs im Jargon der Apparatschiks. Sie ist ein direkter Nachfahre von Jabhat al-Nusra, der schlimmsten der schlimmsten unter den in Syrien operierenden, sich wandelnden Tochtergesellschaften von Al-Qaida.

Als HTS in die Liste aufgenommen wurde, stand Jabhat al-Nusra bereits darauf. Beide stehen auch heute noch auf der Liste.

Die HTS wurde von Abu Mohammad al-Jolani gegründet, einem nom de guerre, der jetzt überall in den Nachrichten auftaucht: Er ist seit langem der Anführer der HTS und scheint jetzt Pläne zu haben, sich selbst zum nächsten Präsidenten Syriens zu machen. Als er letzte Woche in einer berühmten Moschee in Damaskus sprach, legte er den öffentlichen Decknamen zugunsten seines richtigen Namens, Ahmed al-Shara, ab.

Jolanis Hintergrund ist nicht zu übersehen. Er war einst ein Kommandeur des Islamischen Staates, der später die Dschabhat al-Nusra und nach einer gewaltsamen Spaltung die HTS gründete.

Als Anführer der HTS war er in zahlreiche Fälle von Folter, Gewalt, sexuellem Missbrauch, willkürlichen Verhaftungen, Verschwindenlassen usw. verwickelt. In Anbetracht seiner einzigartigen Bösartigkeit hatte das Außenministerium Jolani bereits 2013 zu einem „speziell ausgewiesenen globalen Terroristen“ erklärt.

Diese Einstufung galt auch noch im Jahr 2021. Dann geschah etwas Seltsames, das im Nachhinein sehr aufschlussreich ist.

Die Rehabilitierung Jolanis

Abu Mohammad al-Julani, Oberbefehlshaber von Tahrir al-Sham; er war Emir der Vorgängerorganisation al-Nusra Front, dem syrischen Zweig von al-Qaida. (U.S. State Dept.)

Im April desselben Jahres strahlte PBS das erste Interview mit Jolani aus, das jemals in einem westlichen Medium erschien. Es wurde von Martin Smith geführt, einem langjährigen Fernsehkorrespondenten mit gutem Ruf.

Vor laufender Kamera erzählte der speziell bezeichnete Terrorist in blauem Blazer und zugeknöpftem Hemd, dass er in Syrien eine „Heilsregierung“ aufbauen wolle.

Smith hielt sich bei seiner Kritik an Jolanis schrecklichem Lebenslauf nicht zurück, was ihm zugute kommt. Aber er gab seinem Interviewpartner reichlich Sendezeit, um sein „Das-war-dann-das-ist-jetzt“-Argument vorzubringen.

Von einem Kalifat war nicht die Rede, auch wenn sich die HTS immer noch so nennt. Es ging um eine solide lokale Regierungsführung. Ja, dies würde nach der Scharia erfolgen, aber es wäre eine freundliche und sanfte Scharia.

Das Interview mit Martin Smith war, wie sich jetzt herausstellt, aufgrund seines Zeitpunkts und seiner Auswirkungen auf die US-Politik von großer Bedeutung. Es ist so gut wie sicher, dass es ein Signal für die bereits im Gange befindliche Wiederbelebung der Syrien-Operation war; mit Sicherheit markierte es den Beginn der absurden Neuerfindung von Jolani, die jetzt in den westlichen Medien allgegenwärtig ist.

Von diesen ersten Putschen der Nachkriegszeit – groß in ihren Ambitionen und Auswirkungen, aber klein in ihrem Ausmaß, wie sie uns heute erscheinen – ist es ein weiter Weg. Seit die Jakarta-Methode Mitte der 1960er Jahre entwickelt wurde, haben Massenmordprogramme unsere Welt so geformt, wie Vincent Blevins es aufschlussreich formuliert hat.

Engagiert für Massengewalt

Die eingangs erwähnten Fragen müssen wir uns nach wie vor stellen: Was ist geschehen, was geschieht, was wird geschehen? Klarheit in diesen Fragen kommt erst nach und nach – nicht durch offizielle Berichte oder die Konzernpresse, sondern durch unabhängige Medien. Vorerst zwei Schlussfolgerungen.

Erstens: Die USA und ihre transatlantischen Verbündeten sind jetzt voll und ganz auf Massengewalt eingestellt. Das bedeutet, dass es schwierig ist, die Schlussfolgerung zu vermeiden, dass die westlichen Mächte und Israel sich dem Iran zuwenden werden, sobald Syrien als funktionierendes Gemeinwesen vollständig ausgeschaltet ist.

Was die USA und Israel bisher zur Vorsicht veranlasst hat, ist das Risiko eines zweifellos katastrophalen Konflikts, der in einen weiteren Weltkrieg münden könnte.

Mit einer sechs Jahrzehnte langen Geschichte der Massengewalt im Rücken scheinen diese Mächte nun bereit zu sein, dieses Risiko einzugehen. Es gibt nur noch wenig Grund, dies in Frage zu stellen.

Zweitens erleben wir nun, wie ein bösartiger, intoleranter Terrorist, der gerne heilige Kriege führt, wieder an der Spitze einer Nation steht, die bis Anfang dieses Monats noch säkular war.

Wir müssen dies als das Ergebnis – das erfolgreiche Ergebnis – einer acht Jahrzehnte andauernden Kampagne betrachten, die darauf abzielt, die Bürger der westlichen Mächte in grotesker Weise unwissend über die Welt, in der sie leben, zu machen.

Die New York Times und andere große Tageszeitungen lügen weiterhin, indem sie die Unterstützung der USA für Jolani und die von ihm geführte Organisation verschweigen, obwohl beide offiziell als Terroristen eingestuft werden. Aber es lohnt sich, hier etwas zu beachten: Diese Medien brachten in ihren ersten Berichten über die plötzliche Offensive der Milizen interessante Fotos, die Raketenwerfer und gepanzerte Mannschaftstransporter zeigen, die offensichtlich aus westlicher Produktion stammen. Hier ist ein solches Bild und hier ist ein anderes.

Ich betrachte diese Bilder und die dazugehörigen Berichte als Spiegel. Sie zeigen uns genau, wer wir sind, was wir geworden sind – und auch, wie sehr man uns ermutigt, beides nicht zu sehen.

Es gibt keine wirklichen Überraschungen bei dem, was wir jetzt in Syrien erleben. Es ist eine alte Geschichte. Wir sind dafür blind geworden, wie auch für viele andere Dinge, für die wir blind geworden sind. Vor allem aber sind wir blind für uns selbst geworden.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehören Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehören Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

Die hier geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

