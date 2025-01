https://consortiumnews.com/2025/01/06/patrick-lawrence-our-world-of-wars-our-war-of-worlds/?eType=EmailBlastContent&eId=36a2df11-11e4-461a-aa6b-5baabc4e44e5



Patrick Lawrence: Unsere Welt der Kriege, unser Krieg der Welten

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

6. Januar 2025

Das US-Imperium lechzt förmlich nach entscheidenden Konfrontationen mit jeder Macht, die seine bröckelnde Vormachtstellung bedroht.

US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor dem St. Michael’s Golden-Domed Monastery in Kiew, Februar 2023. (White House, Public domain)

Inzwischen ist es schon einige Jahre her, dass viele Menschen begannen, sich das Schreckgespenst eines Dritten Weltkriegs in naher oder mittlerer Zukunft vorzustellen.

Diese Art des Denkens ist besonders verbreitet, seit die USA vor drei Jahren, im kommenden Februar, Russland entschlossen und zielstrebig zu einem Eingreifen in der Ukraine provoziert haben.

Einige Wochen später verteidigte Präsident Joe Biden seine Entscheidung, die Lieferung von Kampfflugzeugen an das Kiewer Regime zu blockieren, mit der berühmten Bemerkung: „Das nennt man den Dritten Weltkrieg.“

Spätestens jetzt ist klar, dass das Weiße Haus unter Biden bereits ein leichtsinniges Spiel mit den Russen begonnen hatte. Kiew hat jetzt Geschwader von F-16 in der Luft, Abrams-Panzer am Boden und Patriot-Raketen, die Wache stehen. Die gleiche Geschichte.

Als Biden (oder wer auch immer in seinem Namen Entscheidungen trifft) der Ukraine Mitte November die Erlaubnis erteilte, Langstreckenraketen auf Russland abzufeuern, ließen die Warnungen vor einem Dritten Weltkrieg nicht lange auf sich warten. „Joe Biden versucht auf gefährliche Weise, den Dritten Weltkrieg auszulösen“, sagte Marjorie Taylor Greene, die Republikanerin aus Georgia, in der Sendung „X“. Ähnliche Äußerungen waren auch aus dem Kreml und der russischen Duma zu hören.

Krieg, wohin man auch schaut

Das Risiko eines neuen globalen Konflikts könnte zu Beginn des Jahres 2025 kaum offensichtlicher sein. Eine fundierte Analyse unserer geopolitischen Verhältnisse zeigt, dass das Imperium, das sich in einem zunehmend verzweifelten Zustand befindet, da seine Hegemonie in Frage gestellt wird, förmlich auf eine entscheidende Konfrontation mit jeder Macht wartet, die seine langjährige, aber bröckelnde Vormachtstellung bedroht.

Wie ich in den letzten Jahren mehrfach argumentiert habe, kamen die politischen Cliquen in Washington zu dem Schluss, dass sie einen „Shoot-the-Moon“-Moment erreicht hatten, als sie die USA in den Stellvertreterkrieg in der Ukraine verwickelten, eine umfassende Operation, um die Russische Föderation zu stürzen.

Wir müssen diesen anmaßenden Ehrgeiz nun als Teil einer größeren Geschichte lesen, einer weltweiten Geschichte, einer Geschichte des Krieges, wohin man auch schaut.

Aber wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir am Rande eines „Dritten Weltkriegs“ stehen, wie er das vorige Jahrhundert geprägt hat. Der Begriff verschleiert mehr, als er offenbart. Er veranlasst uns, in der Vergangenheit nach einem Verständnis für unsere Gegenwart zu suchen, und – wie so oft in unserem neuen Jahrhundert – ist die Vergangenheit für uns nicht von großem Nutzen. Irgendwann – ich würde sagen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 – haben wir Neuland betreten.

Die Welt befindet sich im Krieg, ja, aber unsere Kriege sind aufgrund der eingesetzten Technologien und Methoden von anderer Art – ganz zu schweigen von den Zielen derer, die sie beginnen. Die Art der Macht und wie sie ausgeübt wird, hat sich verändert.

Zusammengenommen ist das schiere Ausmaß unserer Kriege – und ich bin immer vorsichtig mit diesem Begriff – beispiellos.

Beschädigte Gebäude in Gaza, 6. Dezember 2023. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ob es uns gefällt oder nicht, wir schreiben Geschichte, um es anders auszudrücken. Und wenn man in einer Zeit lebt, in der Geschichte geschrieben wird, gibt es keine Wiederholungen oder Verweise auf die Geschichte, weil die Ereignisse dieser Zeit keine Parallele in der Vergangenheit haben.

Die beiden Weltkriege wurden zur Verteidigung der Demokratie geführt und endeten nach entscheidenden Siegen auf den Schlachtfeldern mit Verhandlungen. Die Kriege, die wir heute erleben – lassen Sie uns das ganz deutlich sagen – zerstören die Demokratie, und diejenigen, die diese Kriege führen, machen unmissverständlich klar, dass sie nicht die Absicht haben, mit denen, die sie zu Gegnern gemacht haben, irgendetwas auszuhandeln.

Das lässt nichts Gutes für den Charakter des bevorstehenden Wandels erahnen.

Die Kriege, die uns bedrängen – in Europa, in Westasien, in Ostasien – sind zahlreich. Mit oder ohne militärisches Engagement haben sie bereits begonnen. Aber wenn man auch nur ein wenig Abstand nimmt, scheinen sie mir ein einziger zu sein.

Dies ist ein Krieg zwischen einer Macht, die ein halbes Jahrtausend lang ohne ernsthafte Herausforderung regiert hat, und den Mächten, nicht-westlichen Mächten, die das 21. Jahrhundert im Namen der globalen Gleichberechtigung hervorbringt.

Die eine verblasst, die andere taucht auf. Die Welt befindet sich im Krieg, und es ist ein Krieg der Welten.

„Der Westen“

Französische Soldaten beobachten am 27. April 2022 in Cincu, Rumänien, in der Schwarzmeerregion eine Übung einer multinationalen NATO-Kampfgruppe unter scharfer Munition. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Wenn ich mit zwei Worten erklären müsste, warum sich die Welt in einem so gefährlichen Zustand befindet, würde ich ohne zu zögern „der Westen“ sagen. Ich habe auf die Geschichte Bezug genommen. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang einen Blick darauf werfen.

Die Vorstellung vom Westen ist mindestens so alt wie Herodot, der Chronist der Perserkriege, der die Grenze zwischen dem Westen und dem Rest als imaginär bezeichnete.

Der Begriff hat im Laufe der Jahrhunderte viele Bedeutungen angenommen. Aber erst im 19. Jahrhundert wurde der Westen erstmals als modernes politisches Konstrukt verstanden. Dies war eine Reaktion auf das Modernisierungsprojekt, das Peter der Große Anfang des 18. Jahrhunderts in Gang gesetzt hatte.

„Der Westen„ war also von Anfang an defensiv und als Reaktion entstanden. Es spiegelte sich auch etwas Unbewusstes darin wider. Russland war der Osten, der sich gemeinschaftlichen Formen der sozialen Organisation und einem dunklen, irrationalen Bauernbewusstsein verschrieben hatte, das in seinem Kern präkartesisch und antiwestlich war – und somit eine implizite Bedrohung darstellte, die niemals eine andere sein würde.

Hier ist Alexis de Tocqueville im ersten Band von “Demokratie in Amerika“, den er 1835 herausbrachte:

„Gegenwärtig gibt es zwei große Nationen auf der Welt, die von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus gestartet sind, aber scheinbar auf dasselbe Ziel zusteuern. Ich spreche von den Russen und den Amerikanern. Beide sind unbemerkt herangewachsen; und während die Aufmerksamkeit der Menschheit auf andere Dinge gerichtet war, haben sie sich plötzlich in die vorderste Reihe der Nationen gestellt, und die Welt erfuhr fast gleichzeitig von ihrer Existenz und ihrer Größe. Jede von ihnen scheint eines Tages durch einen geheimen Plan der Vorsehung dazu berufen zu sein, das Schicksal der halben Welt in ihren Händen zu halten.“

Ein Dutzend Jahre später brachte Charles Augustin Sainte-Beuve, der Historiker und Kritiker, eine gewagtere These vor:

„Es gibt jetzt nur noch zwei große Nationen – die erste ist Russland, immer noch barbarisch, aber groß und respektabel. Die andere Nation ist Amerika, eine berauschte, unreife Demokratie, die keine Hindernisse kennt. Die Zukunft der Welt liegt zwischen diesen beiden großen Nationen. Eines Tages werden sie aufeinanderprallen, und dann werden wir Kämpfe erleben, von denen niemand zu träumen gewagt hätte.“

Detail von Peter dem Großen in dem Gemälde von Valentin Serov aus dem Jahr 1907, Tretjakow-Galerie, Moskau. (Wikimedia Commons, Public Domain)

Kurze Zeit später forderte Jules Michelet, der gefeierte Historiker, erstmals eine „Atlantische Union“, d. h. eine transatlantische Union. Es ist erwähnenswert, dass Michelet deutlich machte, dass er die Russen für Untermenschen hielt. So kam es, dass in den 1870er Jahren „der Westen“, wie wir ihn kennen, vollständig auf dem Vormarsch war, ebenso wie „der Osten“ als der große Andere der atlantischen Welt.

Ich habe keine Ahnung, warum gerade die Franzosen in dieser Frage so vorausschauend waren, aber es ist unmöglich, von ihrer Weitsicht nicht beeindruckt zu sein. Sainte-Beuve lag goldrichtig, als er einen weltumspannenden Kampf voraussagte, von dem noch niemand zu träumen gewagt hatte. Es ist unser Fluch, dass wir heute, 177 Jahre nach seinen Beobachtungen, Zeuge davon werden.

Gleichzeitig müssen wir die Fehler und Schwächen dieser Autoren anerkennen. Das Thema Zivilisation vs. Wildheit ist in all diesen Schriften leider weit verbreitet. De Tocqueville drückte dies in Gegensätzen aus:

„Die ersteren [die jungen Vereinigten Staaten] bekämpfen die Wildnis und das wilde Leben; die letzteren die Zivilisation mit all ihren Waffen. Die Eroberungen der Amerikaner werden daher mit der Pflugschar errungen; die der Russen mit dem Schwert.“

Dies ist nichts weiter als plumpes, westlich zentriertes Zeug – schädlich in dem Maße, wie es seitdem das akzeptierte Denken bis hin zu Joe Bidens Weißem Haus geprägt hat.

Und die französischen Seher der Mitte des 19. Jahrhunderts sahen nicht voraus – es konnte nicht anders sein, müssen wir sagen –, dass die Zusammenstöße, von denen Sainte-Beuve schrieb, viele seltsame Formen annehmen und weit über das zaristische Russland hinausgehen würden.

Macht versus Stärke

Wahlen in Moldawien, Oktober 2024. (Parlamentul Republicii Moldova, Wikimedia Commons, CC0)

Craig Murray, ehemaliger britischer Botschafter in Zentralasien und heute engagierter Kritiker der westlichen Politik, veröffentlichte Mitte Dezember einen Artikel unter der Überschrift „Abschaffung der Demokratie in Europa“. Darin beschreibt er die effektive Entrechtung einer halben Million moldawischer Wähler, die in Russland leben, als im vergangenen Herbst Präsidentschaftswahlen abgehalten wurden.

Er geht weiter auf den Fall Georgiens ein, dessen Präsidentin, die die meiste Zeit ihres Lebens französische Staatsbürgerin war, sich nun trotz ihrer Wahlniederlage in diesem Jahr rundheraus weigert, ihr Amt niederzulegen. Und dann kommt er auf Rumänien zu sprechen, wo Gerichte kürzlich den siegreichen Präsidentschaftskandidaten mit der völlig fadenscheinigen Begründung disqualifizierten, er habe möglicherweise – ich wiederhole, möglicherweise, dafür gibt es keine Beweise – von russlandfreundlichen Social-Media-Kampagnen profitiert.

Murray hat Recht, diese Ereignisse zusammen zu behandeln. Bei allen dreien geht es um westlich inspirierte politische und institutionelle Korruption, um russlandfeindliche Staats- und Regierungschefs zu installieren, die ungeachtet der Präferenzen der Bevölkerung Beziehungen zur Europäischen Union bevorzugen. Dies ist Krieg unter einem anderen Namen, auf seine Weise genauso bösartig, wenn nicht sogar gewalttätiger als der Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Es ist ein Theaterstück im Krieg der Welten, der uns heimsucht.

Westasien ist ein weiteres. Es wird weiterhin diskutiert, ob Israel die US-Politik in der Region bestimmt oder ob die USA Israel als ihren Klienten führen. Ich bleibe bei der letztgenannten Überzeugung, wie ich hier und hier deutlich gemacht habe. Israel ist der große Nutznießer, jetzt, da Syrien, eine säkulare Nation, opportunistischen Dschihadisten zum Opfer gefallen ist.

Alles deutet darauf hin, dass der Iran als nächstes auf der Liste des zionistischen Staates steht. Aber hier ist es unerlässlich, das verblüffende Tempo der Ereignisse in Westasien als Teil von Washingtons größerem Bestreben zu verstehen, den gesamten Globus unter seine imperiale Kontrolle zu bringen.

Ist ein Krieg mit China unvermeidlich? Ich bin mir nicht sicher, ob dies noch die interessante Frage ist. Wenn wir mit dem von den USA unterstützten Putsch in Kiew im Februar 2014 beginnen, dann dauerte es acht Jahre, bis ein Krieg, den nur wenige kommen sahen, in einen offenen Konflikt ausbrach. Mir scheint, dass wir uns im Fall China im Jahr 2014 oder so befinden.

„Eine Fixierung“

Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping bei Gesprächen in Moskau im März 2023. (Vladimir Astapkovich, RIA Novosti)

Vor einem Jahr sagte ein bekannter General voraus, dass die USA bis 2027 mit der Volksrepublik im Krieg stehen würden. Defense News, das zuverlässig die offizielle Denkweise widerspiegelt, berichtet nun, dass ein Krieg im übernächsten Jahr „eine Fixierung in Washington“ sei.

Kurz vor Weihnachten berichtete die Military Times, dass das Weiße Haus unter Biden 570 Millionen Dollar an neuer Militärhilfe für Taiwan bewilligt habe; gleichzeitig kündigte das Pentagon neue Rüstungsverkäufe im Wert von 300 Millionen Dollar an. Das sind im Twain-Kontext große Zahlen. Peking erklärte sofort seine energischen Einwände.

Sagen Sie mir, sollten wir uns weiterhin fragen, ob ein Krieg mit China unvermeidlich ist? Oder sollten wir zu dem Schluss kommen, dass sich bereits ein weiteres Theater in unserem Krieg der Welten eröffnet hat?

Zerstörung von innen

Yanis Varoufakis, der weise Mann aus Athen, veröffentlichte am 19. Dezember einen Beitrag in Project Syndicate mit der Überschrift „Der Westen stirbt nicht, aber er leistet seinen Beitrag dazu“. „Die Macht des Westens ist so stark wie eh und je“, beginnt Varoufakis. Dann argumentiert er jedoch, dass die USA und ihre transatlantischen Kunden sich von innen heraus selbst zerstören:

„Was sich geändert hat, ist, dass die Kombination aus Sozialismus für Finanziers, den sich verschlechternden Aussichten für die unteren 50 % und der Kapitulation unseres Geistes vor Big Tech zu überheblichen westlichen Eliten geführt hat, die wenig Verwendung für das Wertesystem des letzten Jahrhunderts haben.“

Der demokratische Prozess, mit anderen Worten, die soziale oder wirtschaftliche Gleichheit, egal nach welchem Maßstab man sie anwendet, jeder Gedanke an das Gemeinwohl, die Rechtsstaatlichkeit – all das wurde aufgegeben, weil es nicht mehr von Nutzen ist. Dies ist nicht der Triumph der regierenden Klassen: Es sind die regierenden Klassen, die ihre Gesellschaften und damit sich selbst zerstören. So lautet Varoufakis‘ Fazit.

Varoufakis im Jahr 2020. (Michael Coghlan, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Ich könnte kaum energischer zustimmen. Der Westen hat, wie die alten französischen Philosophen es vorausgesehen haben, im vergangenen Jahr den Kampf mit dem Anderen aufgenommen und seine Macht entschlossen unter Beweis gestellt. Aber Macht und Stärke sind zwei verschiedene Dinge, wie ich schon lange betone.

Der Verfall der Innenpolitik, Deindustrialisierung, grassierende Armut und Ungleichheit, kultivierte Ignoranz, Sucht nach Selbsttäuschung, das völlige Fehlen jeglicher Art von innenpolitischem Konsens auf beiden Seiten des Atlantiks: Dies alles kommt vorübergehend dem Verhalten und den Interessen des Imperiums zugute.

Aber auf mittlere Sicht geraten Nationen, die sich ausschließlich auf Macht verlassen und dabei die Quellen der Stärke vernachlässigen, in einen sich selbst beschleunigenden Abwärtszyklus.

Amerika verliert in unserer Welt der Kriege und in unserem Krieg der Welten. Ich sehe keinen anderen Fall, wenn wir die longue durée der Geschichte betrachten. Aber wir müssen sofort feststellen, dass Amerika sich noch nie im Krieg ergeben oder aus einer Position der Schwäche heraus verhandelt hat.

Vietnam mag man als Ausnahme betrachten, aber die Amerikaner gaben ihren Krieg gegen die Vietnamesen erst auf, als sie im April 1975 durch die dramatische Einnahme Saigons verzweifelt gezwungen waren, sich mit Hubschraubern vom Dach des Pittman-Wohnblocks, in dem der stellvertretende CIA-Stationsleiter lebte, zurückzuziehen.

Afghanistan ist vielleicht ein weiterer solcher Fall, aber meiner Meinung nach führt Washington weiterhin Krieg mit anderen Mitteln gegen Kabul.

Die Frage bleibt im Großen wie im Kleinen bestehen, so wie in der Ukraine: Was passiert, wenn eine große, aber absteigende Macht einen Krieg verliert, den allerentscheidendsten Krieg, den zu verlieren sie sich nicht leisten kann? So etwas hat es noch nie gegeben. Die Geschichte ist als Leitfaden wenig hilfreich.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Zu seinen weiteren Büchern gehört Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

Dieser Artikel stammt von ScheerPost.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

