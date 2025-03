Dank an Yakov M. Rabkin für die persönliche Genehmigung seine Buchrezension von Peter Beinarts Buch, „Es ist schwer, Jude zu sein“, veröffentlicht im Times of Israel Blog in Deutsch auf der Hochblauen Seite zu übernehmen. Dank auch an Günter Schenk für die Vermittlung und den Kontakt zu Yakov M. Rabkin

Professor Emeritus of History

Scholar at the Montreal Centre for

International Studies (CERIUM)

University of Montreal

Peter Beinart: Es ist schwer, Jude zu sein

März 2025

Buchbesprechung

Peter Beinart. „Being Jewish After the Destruction of Gaza: A Reckoning“. New York: Alfred A. Knopf, 2025. 175 Seiten.

Der Autor ist ein renommierter Journalist, Politikwissenschaftler und Professor für Journalismus an der New York University. Er leitete das Magazin The New Republic und ist Autor von vier Büchern. Von Foreign Affairs unter die hundert „globalen Denker“ gewählt, ist er in den amerikanischen Medien weit verbreitet, insbesondere als Redakteur für Jewish Currents.

Der praktizierende Jude südafrikanischer Herkunft wuchs mit der Ideologie des Nationaljudentums auf, einer Bewegung, die rituelle Aspekte des traditionellen Judentums mit der zionistischen Ideologie verbindet. Vor einigen Jahren wandte er sich vom Zionismus ab und wurde zu einem scharfen Kritiker der Segregation und Ungerechtigkeit, die den zionistischen Staat kennzeichnen. Er änderte auch seine Haltung zur US-Invasion im Irak, die er einst leidenschaftlich unterstützt hatte.

Das Buch beginnt mit einem Brief an einen ehemaligen Freund, in dem Beinart zugibt, dass er jedes Mal, wenn er seine Synagoge betritt, nicht weiß, wie er empfangen wird. In der Tat ist das Schicksal eines modernen, praktizierenden antizionistischen Juden nicht einfach – weder für ihn selbst noch, insbesondere, für seine Kinder, die jüdische Schulen besuchen. Für Ultraorthodoxe, für die „Zionist“ ein Schimpfwort ist, oder für sogenannte nicht gebundene Juden, die selten in die Synagoge gehen, ist es einfacher. Beinart hofft, dass der Bruch mit seinem ehemaligen Freund – d. h. mit dem Mainstream-Judentum – nicht endgültig ist und dass „unsere gemeinsame Reise noch nicht zu Ende ist“ (S. 5).

Allerdings werden die Rufe nach einem Ausschluss der Antizionisten „aus dem jüdischen Volk“ immer lauter. „In den meisten Teilen der jüdischen Welt ist die Ablehnung der jüdischen Staatlichkeit heute eine größere Ketzerei als die Ablehnung des Judentums selbst. … Wir haben einen Altar errichtet und eine ganze [palästinensische] Gesellschaft den Flammen übergeben“ (S. 102). Der Autor sieht in der Zerstörung des Gazastreifens einen Wendepunkt in der jüdischen Geschichte, einen Moment, der ein moralisches Urteil über die Grausamkeit der israelischen Juden und derer, die sie ermutigen, alle moralischen Normen „im Namen des Überlebens“ zu ignorieren, fällte. „Die falsche Unschuld, die das zeitgenössische jüdische Leben durchdringt, tarnt die Herrschaft als Selbstverteidigung.“ (S. 10). Er hofft, die Juden zu ihrer ursprünglichen Berufung zurückzubringen:

„Mit Ausnahme einer religiös praktizierenden Minderheit bezeichnen wir uns nicht mehr als ein Volk, das von Gott auserwählt wurde, um den am Sinai eingravierten Gesetzen zu folgen. Stattdessen bezeichnen wir uns als ein Volk, das von der Geschichte dazu bestimmt wurde, ständig der Vernichtung ins Auge zu blicken, aber auf wundersame Weise zu überleben.“ (S. 13)

Für ihn ist dieses neue Bewusstsein eine moralische Ausflucht, die die Erzählung von der jüdischen Unschuld (S. 14) befeuert und folglich das zentrale Konzept von Belohnung und Bestrafung auslöscht. Diese Degeneration des Judentums ist seit langem sichtbar. Beinart zitiert Hannah Arendt, die, obwohl sie keine praktizierende Jüdin war, 1963 zu dem Schluss kam: „Die Größe unseres Volkes bestand einst darin, dass es an Gott glaubte. Und jetzt glaubt dieses Volk nur noch an sich selbst.“ (S. 72-73).

Daher „besteht das Problem mit unserer gemeinsamen Geschichte nicht darin, dass sie die Verbrechen anerkennt, die wir erlitten haben. Das Problem ist, dass sie die Verbrechen ignoriert, die wir begehen“ (S. 31). Im Titel seines Buches konzentriert sich Beinart – ohne den Angriff der Hamas zu rechtfertigen – auf das, was Israel nach dem 7. Oktober 2023 getan hat. Er erinnert daran, dass die Palästinenser von Gaza in einem Freiluftgefängnis lebten, von dem aus sie, wie General Moshe Dayan bereits 1956 festgestellt hatte, ihre ehemaligen Häuser sehen konnten, die nun von den Israelis bewohnt wurden, die sie vertrieben hatten.

Es sind nicht religiöse Überzeugungen, sondern Schmerz und persönlicher Groll, die die Gewalt der Hamas und anderer Widerstandsgruppen motivieren. Beinart bezieht sich auf mehrere Studien, die auf Interviews mit ihren Anführern und Mitgliedern basieren und zeigen, dass die von den Palästinensern durch die Israelis erlittene Gewalt ihre Hauptmotivation ist, die später durch religiöse und politische Erwägungen verstärkt wird. Aber selbst wenn der Widerstand friedlich ist, wird er von Israel und seinen Anhängern schnell verurteilt: „Wir fordern, dass die Palästinenser Gandhis hervorbringen, und wenn sie das tun, leisten amerikanisch-jüdische Organisationen einen Beitrag zur Kriminalisierung ihrer Boykotte und israelische Soldaten schießen ihnen in die Knie.“ (S. 49–50).

Beinart stützt sich auf seine Erfahrungen in Südafrika und zitiert Nelson Mandela, der 1964 erklärte, er könne nicht länger Gewaltlosigkeit predigen, wenn die Regierung Gewalt gegen friedliche Forderungen einsetze (S. 53). Anhand verschiedener Beispiele (Irland, der amerikanische Süden und natürlich Südafrika) räumt der Autor ein, dass die herrschende Minderheit Gleichberechtigung oft als existenzielle Bedrohung wahrnimmt: „Weiße Südafrikaner hatten genauso viel Angst davor, ins Meer geworfen zu werden, wie es die israelischen Juden heute haben.“ (S. 109). Zahlreiche Studien belegen jedoch, dass Unterdrückung Gewalt schürt, während Gleichberechtigung und die Möglichkeit politischer Veränderungen ihr ein Ende setzen (S. 108–114).

Beinarts historische Darstellung ist scharf und gut dokumentiert. Er erklärt, dass es die Vertreibung der Palästinenser durch zionistische Milizen war, die den Krieg von 1948 mit den arabischen Ländern auslöste, und dass folglich nicht der Krieg ihren Exodus verursachte – im Gegensatz zu dem von der israelischen Hasbara verbreiteten Mythos (S. 20–28). Einige Vergleiche mit Südafrika veranschaulichen die Natur der jüdischen Vorherrschaft unter israelischer Kontrolle, insbesondere die Rechtfertigung der Apartheid durch „das Recht der weißen Nation auf Selbstbestimmung“ (S. 24).

Obwohl ein großer Teil des Buches der politischen und historischen Analyse gewidmet ist, legt es den Grundstein für aussagekräftige religiöse Betrachtungen. Beinart paraphrasiert Rabbi Abraham Joshua Heschel:

„Wenn wir unsere Amulette ablegen und Gaza in die Augen schauen, werden wir die Bilder nie wieder aus dem Kopf bekommen. Wir werden in unseren Gebetbüchern, von denen viele Gebete für die [israelische] Armee enthalten, … das brennende, hungernde Fleisch von Gaza sehen. Wir werden es an den Wänden unserer Synagogen und jüdischen Gemeindezentren, bei unseren Pessach-Sedern und Schabbat-Mahlzeiten sehen. Der Boden unter unseren Füßen wird unsicher werden.“ (S. 69)

Beinart widmet auch ein ganzes Kapitel dem Antisemitismus und seiner zionistischen Instrumentalisierung. Er präsentiert Statistiken, die belegen, dass palästinensische und pro-palästinensische Studenten in den Vereinigten Staaten mehr Gewalt erfahren als ausüben (S. 94).

In seiner Kritik an der zionistischen Parole „Israels Recht zu existieren“ erinnert Beinart daran: „Die Legitimität eines jüdischen Staates – wie die Heiligkeit des jüdischen Volkes – hängt davon ab, wie er sich verhält. Er unterliegt dem Gesetz, nicht einem Gesetz an und für sich.“ (S. 100). Er zieht Analogien zwischen der Zerstörung des Gazastreifens und Kolonialkriegen (S. 65), vermeidet es aber, die israelische Zerstörung des Gazastreifens als Völkermord zu bezeichnen.

Beinart wendet sich häufig mit rationalen Argumenten und historischen Fakten an die Verteidiger Israels. Er betont jedoch wiederholt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie davon beeinflusst werden, da die Unterstützung Israels für viele zu einem Grundpfeiler der jüdischen Identität und des jüdischen Glaubens geworden ist: „Nimmt man die jüdische Staatlichkeit aus der jüdischen Identität heraus, ist für viele Juden auf der ganzen Welt nicht klar, was dann noch übrig bleibt.“ (S. 107). Selbst diejenigen, die von der Verwüstung des Gazastreifens entsetzt sind, argumentieren, dass Israel keine andere Wahl hat – ein berera. Beinart ist überzeugt, dass es eine Wahl gibt: gleiche Rechte, die sowohl die Unterdrückten als auch die Unterdrücker befreien werden.

Das Buch ist kurz, wirft aber Fragen auf, die weit über das Judentum hinausgehen, und zwar auf eine Weise, die auch für Laien verständlich ist. Der Stil ist flüssig und spiegelt die journalistische Erfahrung des Autors wider. Man könnte den Titel des Buches erweitern und fragen, wie man menschlich bleiben kann, wenn man miterlebt, wie sich ein Völkermord in Echtzeit auf Millionen von Bildschirmen abspielt. Niemand kann sagen: „Ich wusste es nicht.“

Über den Autor

Yakov M. Rabkin ist emeritierter Professor für Geschichte an der Université de Montréal. Zu seinen Veröffentlichungen gehören über 300 Artikel und einige Bücher: „Science between Superpowers“, „Interactions between Jewish and Scientific Cultures“, „A Threat from Within: a Century of Jewish Opposition to Zionism“, „What is Modern Israel?“, „Demodernization: A Future in the Past“ und „Judaïsme, islam et modernité“. Er leistete unter anderem Beiträge für die OECD, die NATO, die UNESCO und die Weltbank.

