Rauch steigt im Gazastreifen auf, der von der Stadt Sderot aus gesehen wird, während die israelischen Luftangriffe in Sderot, Israel, am 02. November 2023 andauern. (Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)

Entlarvung der US-amerikanisch-israelischen Rhetorik zu Krieg, Menschenrechten und geopolitischer Strategie in Palästina.

Piraten, Kaiser und die Achsen des Bösen im Nahen Osten

Von Marwan Bishara

Leitender politischer Analyst bei Al Jazeera.

3. November 2023

Wenn ich sehe, wie die Vereinigten Staaten zwei Flugzeugträger und eine große Seestreitmacht in den Nahen Osten entsenden, um Feinde zu bedrohen und Israel dabei zu helfen, Tod und Zerstörung in Palästina zu säen, muss ich an eine Geschichte denken, die der heilige Augustinus über einen Piraten erzählte, der von Alexander dem Großen gefangen genommen wurde, der ihn fragte, wie er es wagen könne, das Meer zu belästigen. „Wie kannst du es wagen, die ganze Welt zu belästigen“, antwortete der Pirat. „Weil ich es nur mit einem kleinen Schiff tue, nennt man mich einen Dieb. Wenn du es mit einer großen Flotte tust, nennt man dich einen Kaiser.“

In der Tat, nach zwei Jahrzehnten imperialer US-Kriege, die den Nahen Osten belästigt haben, ist die Regierung von Präsident Joe Biden wieder dabei, Drohungen und Ultimaten an palästinensische und andere Widerstandsgruppen auszusprechen, während sie ihren Klientenstaat Israel schützt, der den Gazastreifen bombardiert und den Rest Palästinas wiederbesetzt; die Geschichte sei verdammt. Als ob Millionen von US/Israel-Kriegsopfern nicht schon genug wären, ist die amerikanische Regierung jetzt auch noch ein begeisterter Komplize bei Israels ausuferndem Völkermord an den belagerten palästinensischen Arabern in Gaza.

Wie andere alte und neue Imperien auch, ist Amerika vorsichtig, wenn es von Menschenrechten spricht, während es dazu beiträgt, menschliches Leben zu dezimieren. Es behauptet, die Gesetze des Krieges zu respektieren, liefert aber weiterhin Rechtfertigungen für die israelische Ermordung von Tausenden von Palästinensern. Das wohlwollende Imperium drückt beim Anblick eines einzigen toten Säuglings sein Bedauern aus, liefert aber die tödlichen Waffen und die politische Begründung für das Abschlachten Tausender Frauen und Kinder. Seine Diplomaten predigen den Frieden und propagieren gleichzeitig den Krieg.

Seit Jahrzehnten führen Amerika und Israel im Nahen Osten asymmetrische Kriege, in denen sie unter dem Vorwand der Selbstverteidigung unzählige Gemeinden verwüsten und Millionen von Menschen vertreiben. Sie dämonisieren ihre Feinde und entmenschlichen ihre Opfer, um den massiven und unverhältnismäßigen Einsatz von Feuerkraft zu rechtfertigen und so viel Schaden und Leid wie möglich zu verursachen.

Nach jahrzehntelangem Krieg haben die USA und Israel ein umfassendes Lexikon der Nachrichtensprache und Medienleitfäden entwickelt, die die „Rechtschaffenheit“ ihrer Sache und die „Bösartigkeit“ ihrer Feinde hervorheben. Sie behaupten zum Beispiel, dass die israelischen Streitkräfte „ausgebildet und beauftragt sind und so operieren, dass die palästinensische Zivilbevölkerung in Sicherheit ist“ – ungeachtet der zahllosen palästinensischen Opfer unter der Zivilbevölkerung, die bisher in Gaza zu beklagen waren.

Trotz des gewaltigen Unterschieds zwischen Hamas und Al-Qaida wurde die Panikmache nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die USA, die die Debatte zum Erliegen brachte und in den folgenden zwei Jahrzehnten zu katastrophalen Misserfolgen führte, wiederholt, als ob sich nichts geändert hätte. Schon bald wurde die Hamas, eine einheimische islamistische Widerstandsbewegung, die aus der unterdrückerischen Besatzung hervorgegangen und von ihr geprägt war, als die Inkarnation des ISIL (ISIS) angesehen – böse, fanatisch und brutal -, die um jeden Preis vernichtet werden muss.

Das amerikanische und israelische Narrativ ist dasselbe; es ist ebenso konsequent wie trügerisch. Sie kämpfen „im Namen der Zivilisation gegen die Barbarei“, für „das Gute gegen das Böse“ und „mit moralischer Klarheit gegen den moralischen Bankrott“. Ihr Kampf dient immer der Selbstverteidigung, ihre Kriege sind immer gerecht, ihre Absichten immer edel, sogar altruistisch. Sie kämpfen für Demokratie und Freiheit gegen Totalitarismus und Terrorismus. Wenn es sich bei ihren Verbündeten um Terroristen und Diktatoren handelt, wie es oft der Fall ist, werden sie schnell zu Freiheitskämpfern und Gemäßigten umgetauft.

Eine solche Rechtschaffenheit würde Respekt verdienen, wenn sie nur ehrlich oder wahr wäre.

Die amerikanisch-israelische strategische Liaison, die während des Krieges und der Besatzung von 1967 entstand, ist seither der Hauptmotor für Instabilität und Gewalt in der Region. Als die USA auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges die Europäer als führende imperiale Macht in der Region ablösten und Israels Schirmherr wurden, ebneten sie den Weg für eine imperiale koloniale Allianz, die auch die Völker des Nahen Ostens besetzt und unterjocht.

Die Vereinigten Staaten bezeichneten Israel in den 1960er Jahren als Regionalpolizisten, in den 1970er Jahren als regionalen Einflussnehmer, in den 1980er Jahren als strategischen Aktivposten, und seither gilt es als Vorreiter im Krieg der USA gegen den Terrorismus. Paradoxerweise wurde Israel fast jedes Mal, wenn es eine amerikanische Friedensinitiative ablehnte, mit einem neuen Vertrag mit dem Pentagon und mehr Militärhilfe belohnt, die sich zuletzt auf 38 Milliarden Dollar belief.

Jahrzehntelang haben die USA und Israel von den Arabern verlangt, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden, und ihnen gesagt, sie seien „entweder für die USA oder gegen uns“, während sie in der Region Unheil anrichteten. 1958 war der Teufel Ägyptens panarabischer Führer Gamal Abdel Nasser, 1968 war es der palästinensische Guerillaführer Jassir Arafat, 1978 der iranische Ayatollah, und als alle drei keine Bedrohung mehr darstellten, wurde Saddam Hussein zum neuen Teufel. Nachdem Saddam „eingedämmt“ worden war, wurde Osama bin Laden zum Teufel aller Teufel, bis Saddam wieder zum Hauptteufel wurde. Und seit 2008 sind die vom Iran unterstützte Hamas und Hisbollah die neuen regionalen Teufel, die ein für alle Mal besiegt werden müssen.

Dies wurde im jüngsten Gaza-Krieg deutlich, als die Vereinigten Staaten im letzten Monat ihre Armeen in die Region verlegten, um Israel vor möglichen regionalen Vergeltungsmaßnahmen der libanesischen Hisbollah zu schützen, damit es seinen Völkermord an den Palästinensern als Reaktion auf die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober durchführen kann.

Bevor sie sich den nächsten „bösen“ Feind im Nahen Osten suchen und die Region in noch mehr Chaos und Gewalt stürzen, sollten die Vereinigten Staaten und Israel vielleicht zur Abwechslung einmal nach innen schauen und uns allen einen weiteren schrecklichen Krieg ersparen.

Zehntausend tote und zehntausende verwundete Palästinenser später ist US-Außenminister Antony Blinken wieder im Nahen Osten, um zu versuchen, Israels Kriegsverbrechen in einen diplomatischen und strategischen Erfolg zu verwandeln. Erwarten Sie, dass der moderne imperiale Abgesandte die arabischen Regime dazu zwingen wird, sich einer neuen Pax Americana anzuschließen, die sich um das koloniale Israel dreht.

Übersetzt mit Deepl.com

Marwan Bishara ist ein Autor, der viel über globale Politik schreibt und weithin als führende Autorität für die US-Außenpolitik, den Nahen Osten und internationale strategische Angelegenheiten gilt. Zuvor war er Professor für Internationale Beziehungen an der Amerikanischen Universität Paris.



