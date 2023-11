After Gaza, Conflict in Asia As the world’s failure to stop massacre after massacre in Gaza shows the deep failure of the U.N.-centered international system, Vijay Prashad turns attention to the conflict looming over Northeast Asia. By Vijay Prashad Tricontinental: Institute for Social Research It is impossible to lo



Yuta Niwa, Japan, „Ausrottung eines Tiger-Wolf-Welses“, 2021.

Die Tatsache, dass es der Welt nicht gelungen ist, ein Massaker nach dem anderen im Gazastreifen zu verhindern, zeigt das tiefe Versagen des UN-zentrierten internationalen Systems. Vijay Prashad richtet seine Aufmerksamkeit auf den Konflikt, der sich in Nordostasien abzeichnet.

Nach Gaza: Konflikt in Asien

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

Es ist unmöglich, die Augen davor zu verschließen, was die israelische Regierung den Palästinensern nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland antut.

Israelische Flugzeuge bombardieren den Gazastreifen, zerstören die Kommunikationsnetze und verhindern so, dass sich Familien erreichen, dass Journalisten über die Zerstörung berichten und dass palästinensische Behörden und Organisationen der Vereinten Nationen humanitäre Hilfe leisten.

Diese Gewalt hat weltweit Proteste ausgelöst, und Milliarden von Menschen sind empört über die asymmetrische Zerstörung des palästinensischen Volkes.

Auch wenn die israelische Regierung behauptet, sie führe eine Art „Politizid“ durch, d. h. sie vertreibe organisierte palästinensische Kräfte aus dem Gazastreifen, so sieht die Welt in den israelischen Flugzeugen und Panzern nichts anderes als einen Völkermord, bei dem palästinensische Flüchtlinge im Gazastreifen vertrieben und massakriert werden, von denen 81 % der Bewohner aus dem 1948 zu Israel erklärten Gebiet vertrieben wurden oder deren Nachkommen sind.

Alle Bilder, die aus Gaza kommen, zeigen, dass Israels Angriff unerbittlich ist und weder Kinder noch Frauen noch Alte und Kranke verschont. Das Versagen der Welt, ein Massaker nach dem anderen zu verhindern, zeigt uns die tiefe Zerrissenheit unseres internationalen Systems.

Dieses zerrüttete internationale System, das seine Wurzeln in der UNO hat, hat uns den Konflikt in der Ukraine beschert und schürt nun eine gefährliche Konfrontation in Nordostasien mit den Krisenherden rund um die koreanische Halbinsel und Taiwan.

Es gibt zwar Anzeichen dafür, dass die USA und China die militärischen Gespräche wieder aufnehmen werden, die im August 2022 ausgesetzt wurden, als die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in einem Akt rücksichtslosen Abenteurertums Taiwan besuchte, aber das bedeutet nicht, dass sich die Spannungen in den Gewässern um Nordostasien verringern.

Aus diesem Grund haben sich Tricontinental: Institute for Social Research, No Cold War und das International Strategy Centre zusammengetan und das Briefing Mo. 10, „Die USA und die NATO militarisieren Nordostasien“, das den Rest des Newsletters dieser Woche ausmacht.

Am 22. Oktober hielten die Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea ihre erste gemeinsame Luftübung ab. Die Militärübung fand statt, nachdem US-Präsident Joe Biden, der japanische Premierminister Fumio Kishida und der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol im August in Camp David zusammengekommen waren, um „eine neue Ära der trilateralen Partnerschaft einzuleiten“.

Obwohl Nordkorea häufig als regionales Feindbild angeführt wird, um die Militarisierung zu rechtfertigen, ist die Bildung einer trilateralen Allianz zwischen den USA, Japan und Südkorea ein Schlüsselelement der Bemühungen Washingtons, China einzudämmen.

Die Militarisierung Nordostasiens droht die Region in antagonistische Blöcke zu spalten, die jahrzehntelange, für beide Seiten vorteilhafte wirtschaftliche Zusammenarbeit zu untergraben und die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts, insbesondere um Taiwan, zu erhöhen, der die Nachbarländer durch ein Netz von Bündnissen verstrickt.

Die Remilitarisierung Japans

In den letzten Jahren hat Japan, ermutigt durch die Vereinigten Staaten, seine umfassendste Militarisierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vollzogen.

Nach der Niederlage Japans wurde von den US-Besatzungsbehörden eine neue Nachkriegsverfassung ausgearbeitet, die 1947 in Kraft trat. In dieser „Friedensverfassung“ verpflichtete sich Japan, „für immer auf Krieg […] und die Androhung oder Anwendung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten zu verzichten“.

Mit der chinesischen Revolution 1949 und dem Ausbruch des Koreakrieges 1950 änderten die USA jedoch schnell ihren Kurs gegenüber Japan. Nach Angaben von Historikern des US-Außenministeriums,

„beunruhigte die Vorstellung eines wiederbewaffneten und militanten Japans die US-Beamten nicht mehr; stattdessen schien die wirkliche Bedrohung das Vordringen des Kommunismus zu sein, insbesondere in Asien“.

Das Anliegen, Japans „Friedensverfassung“ zu ändern und zu umgehen, wurde von der rechtsnationalistischen Liberaldemokratischen Partei (LDP) aufgegriffen, die während des Kalten Krieges vom US-Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA) mit Millionen von Dollar unterstützt wurde und das Land seit 1955 fast ununterbrochen (mit Ausnahme der Jahre 1993-1994 und 2009-2012) regiert hat.

In den letzten zehn Jahren hat die LDP die Verteidigungspolitik Japans verändert. Da sie nicht in der Lage war, die Verfassung zu ändern, hat die LDP-Regierung unter Shinzo Abe diese 2014 „neu interpretiert“, um einen „proaktiven Pazifismus“ zu ermöglichen, und das Verbot für japanische Truppen, sich an Kampfhandlungen im Ausland zu beteiligen, aufgehoben, so dass das Land an militärischen Interventionen zur Unterstützung von Verbündeten wie den USA teilnehmen kann.

Im Jahr 2022 bezeichnete die Regierung Kishida China als „die größte strategische Herausforderung für die Sicherung des Friedens und der Stabilität Japans“ und kündigte Pläne an, die Militärausgaben bis 2027 auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu verdoppeln (auf das Niveau der NATO-Länder), womit Japans Nachkriegsobergrenze, die die Militärausgaben auf 1 Prozent des BIP beschränkte, aufgehoben wurde.

Die Regierung beendete auch eine aus dem Jahr 1956 stammende Politik, die Japans Raketenfähigkeit zur Verteidigung gegen ankommende Raketen einschränkte, und führte eine Politik ein, die Gegenschlagskapazitäten zulässt. Dieser Schritt hat Japan den Weg für den Kauf von 400 US-Tomahawk-Raketen ab 2025 geebnet, die in der Lage sind, chinesische und russische Marinestützpunkte an der Ostküste des Landes zu treffen.

Shigeru Onishi, Japan, „Flickering Aspect“, 1950er Jahre.

Abschaffung des japanischen Kolonialismus

Historisch gesehen scheiterten Washingtons Bemühungen, multilaterale Bündnisse im asiatisch-pazifischen Raum zu schaffen, am Erbe des japanischen Kolonialismus. Während des Kalten Krieges griffen die USA auf ein Netz bilateraler Bündnisse mit Ländern in der Region zurück, das als San Francisco System bekannt ist.

Der erste Schritt zur Schaffung dieses Systems war der Friedensvertrag von San Francisco (1951), der friedliche Beziehungen zwischen den alliierten Mächten und Japan begründete.

Um die Integration Japans als Verbündeten zu beschleunigen, schlossen die USA die Opfer des japanischen Kolonialismus (darunter China, die von der Kuomintang geführte Regierung in Taiwan und die beiden Koreas) von der Friedenskonferenz in San Francisco aus und entbanden Tokio von der Verantwortung für seine Kolonial- und Kriegsverbrechen (darunter Massaker, sexuelle Sklaverei, Menschenversuche und Zwangsarbeit).

Das neue trilaterale Bündnis zwischen den USA, Japan und Südkorea konnte frühere Hindernisse überwinden, weil die südkoreanische Regierung Yoon die Verantwortung Japans für die während seiner Kolonialherrschaft über Korea (1910-1945) begangenen Verbrechen abstritt. Insbesondere hat die Yoon-Regierung ein Urteil des Obersten Gerichtshofs Südkoreas aus dem Jahr 2018 außer Kraft gesetzt, das japanische Unternehmen wie Mitsubishi für die Zwangsarbeit von Koreanern verantwortlich machte. Anstatt endlich zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist Japan wieder einmal vom Haken gelassen worden.

Lim Eung Sik, Südkorea, „Auf der Suche nach Arbeit“, 1953.

Auf dem Weg zu einer asiatischen NATO?

Im Jahr 2022 bezeichnete die NATO China zum ersten Mal als sicherheitspolitische Herausforderung. Der diesjährige Gipfel war auch der erste, an dem Staats- und Regierungschefs aus dem asiatisch-pazifischen Raum teilnahmen, darunter Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland (diese vier Länder nahmen 2023 erneut teil). In der Zwischenzeit wurde im Mai berichtet, dass die NATO die Eröffnung eines „Verbindungsbüros“ in Japan plante, doch scheint dieser Vorschlag – vorerst – auf Eis gelegt worden zu sein.

Das trilaterale Bündnis zwischen den USA, Japan und Südkorea ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung von Fähigkeiten auf NATO-Niveau in Asien, d.h. Interoperabilität in Bezug auf Streitkräfte, Infrastruktur und Information.

Die auf dem Camp-David-Treffen im August getroffene Vereinbarung verpflichtet jedes Land zu jährlichen Treffen und militärischen Übungen. Diese Kriegsübungen ermöglichen es den drei Streitkräften, den Austausch von Daten und die Koordinierung ihrer Aktivitäten in Echtzeit zu üben.

Darüber hinaus wird mit dem von den USA gewünschten Abkommen über die allgemeine Sicherheit militärischer Informationen (GSOMIA) zwischen Japan und Südkorea der Austausch militärischer Informationen zwischen den beiden Ländern ausgeweitet, so dass er sich nicht nur auf die Raketen- und Nuklearprogramme der DVRK beschränkt, sondern auch die Bedrohungen durch China und Russland umfasst. Dies ermöglicht es den USA, Japan und Südkorea, ein gemeinsames operatives Bild zu entwickeln, das die Grundlage für die Interoperabilität im nordostasiatischen Militärraum bildet.

Sangho Lee, Südkorea, „Sehnsucht nach der koreanischen Wiedervereinigung“, 2014.

Für den Frieden kämpfen

Anfang dieses Jahres erklärte der US-Botschafter in China, Nicholas Burns, mit Blick auf den asiatisch-pazifischen Raum, sein Land sei „der Anführer in dieser Region“. Während China ein Konzept der „unteilbaren Sicherheit“ vorschlägt, das bedeutet, dass die Sicherheit eines Landes von der Sicherheit aller abhängt, verfolgen die USA einen feindlichen Ansatz, der auf die Bildung exklusiver Blöcke abzielt.

Washingtons hegemoniale Haltung gegenüber Asien schürt die Spannungen und treibt die Region in Richtung Konflikt und Krieg – vor allem in der Taiwan-Frage, die Peking als „rote Linie“ bezeichnet hat.

Um die Situation in Nordostasien zu entschärfen, ist eine Abkehr von einer Strategie erforderlich, die auf die Aufrechterhaltung der US-Dominanz ausgerichtet ist. Diejenigen, die in der Lage sind, diese Bewegung anzuführen, sind die Menschen, die bereits an vorderster Front kämpfen, von den Dorfbewohnern von Gangjeong, die sich seit 2007 gegen einen Marinestützpunkt für US-Kriegsschiffe wehren, über die Bewohner Okinawas, die dafür kämpfen, nicht länger der unsinkbare Flugzeugträger der USA zu sein, bis hin zu den Menschen in Taiwan, die bei einem Krieg in der Region letztlich am meisten zu verlieren haben könnten.

Nordostasien hat eine lange Tradition von Schlachten, in denen es darum geht, die gute Seite der Geschichte gegen die hässliche und düstere Seite durchzusetzen. Kim Nam-ju (1946-1994) war ein Kämpfer in einem dieser Kämpfe, ein Dichter und Aktivist in der Minjung-Bewegung („Volksbewegung“) gegen die Diktaturen in Südkorea, die ihn und viele andere von 1980 bis 1988 inhaftierten. Hier ist sein Gedicht über das Massaker von Gwangju im Jahr 1980:

Es war ein Tag im Mai.

Es war ein Tag im Mai 1980.

Es war eine Nacht im Mai 1980, in Gwangju.

Um Mitternacht sah ich

die Polizei durch Kampfpolizei ersetzt.

Um Mitternacht sah ich

die Kampfpolizei durch die Armee ersetzt.

Um Mitternacht sah ich

amerikanische Zivilisten die Stadt verlassen.

Um Mitternacht sah ich

alle Fahrzeuge blockiert, die versuchten, in die Stadt zu gelangen.

Oh, was für eine düstere Mitternacht war das!

Oh, was für eine vorsätzliche Mitternacht war das!

Es war ein Tag im Mai.

Es war ein Tag im Mai 1980.

Es war ein Tag im Mai 1980, in Gwangju.

Am Mittag sah ich

eine Truppe von Soldaten mit Bajonetten.

Mittags sah ich

eine Truppe von Soldaten wie eine Invasion einer fremden Nation.

Mittags sah ich

einen Trupp Soldaten wie einen Plünderer von Menschen.

Mittags sah ich

ein Heer von Soldaten wie eine Inkarnation des Teufels.

Oh, was war das für ein schrecklicher Mittag!

Oh, was für ein böser Mittag war das!

Es war ein Tag im Mai.

Es war ein Tag im Mai 1980.

Es war eine Nacht im Mai 1980, in Gwangju.

Um Mitternacht

war die Stadt ein Herz, das wie ein Bienenstock pochte.

Um Mitternacht

war die Straße ein Fluss aus Blut, der wie Lava floss.

Um 1 Uhr nachts

wirbelte der Wind das blutbefleckte Haar einer jungen, ermordeten Frau auf.

Um Mitternacht

fraß sich die Nacht an den Augen eines Kindes fest, die wie Kugeln herausstachen.

Um Mitternacht

bewegten sich die Schlächter weiter über den Leichenberg.

Oh, was war das für eine schreckliche Mitternacht!

Oh, was für eine kalkulierte Mitternacht des Gemetzels war das!

Es war ein Tag im Mai.

Es war ein Tag im Mai 1980.

Am Mittag

war der Himmel ein Tuch aus karmesinrotem Blut.

Am Mittag

weinte jedes zweite Haus auf der Straße.

Mudeung Mountain rollte ihr Kleid zusammen und verbarg ihr Gesicht.

Zur Mittagszeit

hielt der Youngsan-Fluss seinen Atem an und starb.

Oh, nicht einmal das Massaker von Guernica war so grauenvoll wie dieses!

Oh, nicht einmal der Plan des Teufels war so kalkuliert wie dieser!

Wenn man heute das Wort „Gwangju“ durch „Gaza“ ersetzt, bleibt das Gedicht lebendig. Unser Blick auf die Realität, die sich in Nordostasien abspielt, sollte unser Verständnis dafür schärfen, was in Südwestasien vor sich geht – in Gaza, einer Frontlinie eines weltweiten Kampfes, der blutet, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin U.N.iversity of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The With drawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung.



